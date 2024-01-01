其他人力資源服務提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 玻利維亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
其他人力資源服務提供者
提議新的應用程式
ReachLink
reachlink.com
ReachLink 是一個行為健康平台，提供創新和全面的心理健康護理，旨在滿足個人需求，確保正確的支援並準確追蹤。這得歸功於 ReachLink 的數位平台和與面對面治療一樣有效的優質護理。 ReachLink For Enterprises 為尋求為其員工和其他服務人口提供心理健康服務的組織提供量身定制的解決方案。
Sawayo
sawayo.de
Sawayo 軟體支援公司履行雇主和企業家義務。該工具可以透過即時返回控制和防審計歸檔來管理文檔，透過 Sawayo 應用程式合法地記錄員工的工作時間，以及透過假期計劃進行人事管理。該程式允許團隊成員透過應用程式對文件以及文件存檔進行數位簽章以供檢視。整合的工作時間記錄、文件和合約管理使公司能夠輕鬆、省時且合法地實施各種合規要求。
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health 提供以證據為基礎的企業醫療保健，為澳洲企業提供健康與福祉整合。
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health 是一家綜合心理健康服務機構，為雇主及其員工提供便利、優質、可用的心理健康資源。
Corplife
corplife.at
我們提供專注於附加福利主題的人力資源科技軟體。 Corplife 的使命是留住員工並加強雇主與員工之間的關係。雇主可以為員工提供日常生活福利，並為員工提供免稅福利。 USP的其中一個特點是Corplife Benefits（員工福利）和Corplife Lunch（免稅午餐福利）的特徵相結合，因此員工的福利翻倍。人力資源部門獲取有關員工的匿名、有價值的信息，以採取預防措施並長期約束您的員工。目前，我們已在 DACH 運行，有 400 多家企業正在使用我們的軟體。
Runa HR
runahr.com
Runa HR 是墨西哥中小型企業提供服務的主要自動化薪資平台，託管在雲端。有了 Runa，任何人，無論是否有薪資經驗，都可以在短短 15 分鐘內向員工支付工資。