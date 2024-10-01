其他託管服務提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 以色列

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「其他託管服務提供者」類別涵蓋了各種專門針對傳統網路和雲端託管之外的特定需求和行業客製化託管解決方案的公司。這些提供者通常提供迎合利基市場或需要專門基礎設施的獨特服務。 這些提供者透過專注於特殊需求、提供量身定制的解決方案以及經常整合特定於其利基市場的附加服務（例如安全性、分析和客戶支援）來使自己脫穎而出。尋求專業託管解決方案的企業和開發人員可以找到此類供應商，提供滿足其獨特託管挑戰所需的專業知識和基礎設施。
提議新的應用程式
CyberPanel
cyberpanel.net
簡單、快速且開源的虛擬主機雲端託管控制面板使用 CyberPanel 在雲端上輕鬆部署 WordPress 網站，一鍵暫存、傳輸和自動更新。
Xserver
xserver.ne.jp
Xserver（エkkusサーバー）是一家著名的日本網站託管公司，提供全面的託管服務、網域註冊和相關解決方案。它滿足各種規模的個人、企業和組織的需求，提供可靠且功能豐富的託管套餐，以滿足不同的需求。 * 虛擬主機：Xserver 提供各種虛擬主機計劃，包括共享主機、VPS（虛擬專用伺服器）主機和專用伺服器主機。這些計劃旨在適應不同級別的網站流量、資源需求和技術能力。 * 域名註冊：該平台允許用戶註冊和管理域名，提供多種域名擴展選擇（.com、.jp、.net、.org 等）和域名管理工具，幫助用戶保護其線上身分。 * 網站建立器：Xserver 提供易於使用的網站建立器，使用戶能夠建立具有專...
Selectel
selectel.ru
Selectel 為任何規模的企業提供全面的解決方案：從新創公司到跨國公司。 Selectel Ltd.（俄語：ООО“Селектел”）是一家俄羅斯雲端基礎設施和資料中心服務提供者。
Wetopi
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節省設計和託管 WordPress 的時間。透過 wetopi，您可以在系統管理員上零投資，運行經濟實惠且經過微調的 WordPress 容器化機器。你得到什麼？ – 透過容器化，您可以為每個 WordPress 網站實現完整的系統隔離。 – 精心調整的 WordPress 配置（我們結合了託管數百個 WordPress 網站的知識，以確保您的伺服器配置為最佳狀態）。 – 即時克隆。如果您需要試驗，則無需備份，只需克隆即可。您可以克隆您的即時站點，甚至可以複製另一個站點。 – 所有網站的單一登入。 – 免費的自動 Let's Encrypt SSL/TLS 憑證。 https 為您提供：安全性...
HostSailor
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HostSailor 是一家優秀的網站寄存供應商，提供有效的方案。了解為什麼成千上萬的人相信我們的服務能夠專業地領導他們的業務
Ayphu
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Ayphu 為非技術用戶和成長中的新創公司簡化了伺服器管理，優化了成本並保護了資料。與 Ayphu 一起專注於您的成功！
ZesleCP
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ZesleCP 是一個輕量、快速且安全的 Linux 託管控制面板（CentOS 和 Ubuntu）。只需點擊幾下，即可輕鬆管理您的伺服器並建立任何網站，例如 WordPress。
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