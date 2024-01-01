其他活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 衣索比亞

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
其他事件管理中的使用者滿意度最積極地受到「易用性」和「支持品質」的影響，這兩個因素被認為是最重要的。採用一種演算法來選擇該類別中最有可能預測使用者滿意度的屬性。
提議新的應用程式
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - 世界上最好的啟動管理軟體。管理聯絡人、活動、時裝秀、電子郵件活動、數位展廳、線上新聞編輯室。
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io 是用於現場和線上活動音訊傳輸的智慧應用程式解決方案。適合： - 同聲傳譯 - 導覽 - 無聲舞台等 您可以使用任何智慧型手機、平板電腦或電腦。無需額外硬件。透過 WIFI 和行動數據工作。作為傳統模擬音訊傳輸系統的靈活雲端替代方案，您可以使用 LiveVoice 舉辦任何規模的會議、商務會議、教會聚會或其他活動。它還使遠端口譯成為可能，因為口譯員可以在世界任何地方工作。您甚至可以將音訊頻道嵌入到您的網站中，例如用於視訊直播或網路研討會的解釋。在現場活動中，聽眾攜帶自己的智慧型手機和耳機，因此不再需要分發設備，而且還可以避免衛生問題。對於發送裝置（例如口譯員），您只需要...
Paperless Post
paperlesspost.com
客製化反映您個人風格的線上卡片邀請函、傳單和問候語 - 適用於婚禮、節日、生日和所有重要時刻。
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic 使開發人員能夠以他們想要的方式輕鬆設定強大且可靠的活動票務。為了實現這一目標，Ticketmatic 提供了一個經過驗證且功能豐富的票務系統，具有完整的 API、強大的設計工具、強大的架構和強大的技術支援。
Eventors
eventors.com
與活動策劃者和場地建立聯繫的理想市場 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 無論您是什麼供應商，或者您以前從未成為過供應商，這都無關緊要。如果您能為世界提供一些有價值的東西，那麼您就可以在 Eventors 上獲得報酬。喜歡烤肉嗎？為計劃燒烤的人提供您的服務。擁有投影機？出租它用於公司活動。拍出很棒的照片？宣傳您的作品並預訂演出。您所要做的就是創建免費列表，我們將為您負責行銷。可能性是無限的。 -------------------------------------- 建立您的免費清單。添加您的列表的所有詳細信息，包括照片、價格和物流。然後將其廣播到我們的市場，向許多希望創建完美活動的人傳播。...
Elevent
bookelevent.com
輕鬆為您的團隊或客戶找到並預訂最佳的虛擬和實體體驗。從虛擬遊戲、團隊建立活動、歡樂時光、美食品嚐等中選擇！
EventLink
eventlink.com
EventLink 提供從創意設計和開發解決方案到活動和專案管理、差旅支援、倉儲、培訓和教學設計、媒體整合和資產管理的一切服務。
boothX
boothx.app
在當今快節奏的商業世界中，有效的活動管理對於公司創造有影響力的體驗並與潛在客戶建立聯繫至關重要。隨著技術的興起，活動組織者越來越依賴創新工具來簡化營運並最大限度地提高投資回報。最近推出的此類解決方案是 BoothX。這個尖端平台提供了一套全面的功能，旨在衡量活動或貿易展覽的投資回報率、增強潛在客戶開發並降低成本。透過潛在客戶檢索應用程式輕鬆捕獲和管理潛在客戶任何活動最重要的方面之一就是潛在客戶的生成。 BoothX 透過提供適用於 iOS 和 Android 的強大的潛在客戶檢索應用程式來簡化此過程。參展商可以透過掃描與會者證卡或掃描名片或手動輸入資訊來快速、輕鬆地擷取潛在客戶。這消除了對繁瑣...
EventSpace
eventspace.com
EventSpace.com 是一個Web 應用程式和工作流程優化平台，提供軟體整合、可操作數據和品牌社交網路體驗，以節省您的時間、防止錯誤並降低與規劃和交付虛擬活動（包括網路研討會、會議和博覽會）相關的成本，直播和預錄內容交付。 EventSpace.com 簡化了整個流程，並幫助您為觀眾打造無縫的活動體驗。
EventPipe
eventpipe.com
EventPipe 是一家雲端軟體公司，為活動主辦單位、住房公司、會議策劃者以及會議和遊客局 (CVB) 提供現代化的活動住房管理方法。 EventPipe 是一個全面的解決方案，涵蓋整個活動房屋生命週期。用戶可以完成從創建 RFP 到管理酒店合約、建立客製化預訂網站、管理庫存和協調活動的所有操作。
Ticketlight
ticketlight.co.uk
Ticketlight 是專為活動主辦單位設計的自助活動和場地售票系統。
Minimob
minimob.com
Minimob 透過我們的全端行動廣告介面提供成功的使用者獲取策略。詢問我們如何！
Jurnee
jurnee.io
適合您所有團隊活動的全球平台。存取數百種酷炫體驗，在幾分鐘內預訂並簡化您的內部流程，一切盡在一個地方。設定您的政策、定義您的預算並訪問數百項活動，以確保您的團隊無論身在何處都保持聯繫。
Inviter
inviter.com
Inviter 協助發送影片邀請、與朋友、家人、使用者、訂閱者、追蹤者、員工和客戶的影片問候。
Event Mender
eventmender.com
我們正在為活動專業人士建立首選市場，幫助他們為虛擬或混合活動找到合適的平台和合作夥伴。更多即將推出！
CONREGO
conrego.com
CONREGO 是一款綜合性活動管理軟體，旨在簡化和增強整個活動規劃流程。憑藉其用戶友好的介面和強大的功能，CONREGO 使您能夠輕鬆創建和管理各種規模的活動。從線上註冊和票務到與會者追蹤和通訊工具，它為活動專業人士提供了一站式解決方案。其靈活性和可自訂選項使其適合會議、研討會和貿易展覽。
Confetti
withconfetti.com
Confetti 的使命是顛覆活動策劃產業，透過提供優質體驗和卓越的客戶服務來簡化活動組織者和供應商的流程。 ✨ 我們希望我們的經驗能讓生活變得難忘，並幫助組織建立更強大的團隊和更好的企業文化。
BeatSwitch
beatswitch.com
模組化節日和音樂活動管理軟體，可讓您管理節日營運、認證、團隊和藝術家。
PopBookings
popbookings.com
借助 PopBookings，您可以將所有內容保存在一個位置，以便每個人都在同一頁上。簡化您的人員配備業務流程有助於讓您和您的團隊保持井井有條。每個人都可以在帳戶內引用相同的資訊。使用我們強大的工具節省時間。
VeeSpaces
veespaces.com
展覽套件 展覽變簡單！參加現場貿易展？試試 VeeSpaces 數位展覽套件。使用自訂二維碼建立徽章以進行資訊交換。取得用於潛在客戶捕獲和整合的行動應用程式。建立 3D、VR 和 AR 產品演示以增強買家體驗。即使在活動結束後，您的展位仍保持 24*7*365 活躍，將它們重新用於您的下一次活動。對於參加活動的企業/專業人士、活動組織者很有用！
Ultiplace
ultiplace.com
Ultiplace 代表了一個用於舉辦貿易展覽的突破性虛擬活動平台，使活動組織者能夠使用創新和負責任的方法快速舉辦線上活動。其直覺、快速且全自動，使其成為活動組織者的理想解決方案。無論您是招募人員、大學、政府行政部門還是公司，Ultiplace 都提供了將參展商、演講者和與會者聚集在迷人的 3D 虛擬世界中的機會，而無需任何下載。
Summon
getsummon.com
Summon 是一款全面的無票代客泊車解決方案，旨在實現餐廳、酒店、活動、零售以及住宅和商業場所等各種環境的現代化和簡化營運。我們的平台專為可擴展性而構建，可滿足單一和多地點運營商的需求。它提供臨時和永久門票選項、行動支付和無縫團隊管理等關鍵功能，以提高營運效率和客戶滿意度。其中一項突出的功能是客人能夠直接透過簡訊發送的數位票來請求車輛，從而增強了用戶體驗並簡化了檢索過程。 Summon 在提供無需應用程式存取的便利性的同時，也將代客泊車服務的複雜性提升到了一個新的水平，平衡了操作員、團隊成員和客人的需求。
Spalba
spalba.com
Spalba 是一個支援 SaaS 的市場，可簡化企業的活動規劃。我們正在重塑企業活動的規劃方式。舉辦活動時，從尋找場地/合適的供應商/合適的代理商到了解活動的投資回報率，這些痛苦是非常分散的，Spalba 正在透過一個平台將所有這些整合在一起，您可以訂閱該平台並將其用於不同的用例。我們一步一步地這樣做，我們的目標是為活動產業創建全端規劃解決方案，最終將活動規劃流程SaaS化。搜尋 - 在斯帕爾巴市場上發現任何類型活動的場地 探索 - 進行虛擬勘察、進行虛擬演練、下載佈局等等。協作- 發送查詢並直接與酒店聯繫以獲得最佳建議計劃- 使用我們的工具進行規劃和設計，看看活動在實際場地中的效果Spal...
SlidesUp
slidesup.com
SlidesUp 是您所有會議規劃的中心。不再需要電子表格和跨工具的重複。一旦您使用 SlidesUp 進行規劃，所有內容都會在一個中央位置更新。
PouchNATION
pouchnation.com
PouchNATION 是一個基於SaaS 的平台，採用NFC 可穿戴技術和一站式賓客管理解決方案，專注於場館和現場活動，實現營運數位化，為線上和/或線下賓客提供無憂體驗，提供先進的見解從而提高收入和效率。我們不斷期待透過內部技術的不斷發展提供更好的解決方案。
Lets.events
lets.events
Lets.events 是一款方便活動策劃者的賓客名單管理和簽到工具，可促進公眾參與。我們為任何規模的活動提供最直覺、使用者友好的賓客管理工具。可以透過 Excel 匯入或社群媒體上的活動分享連結手動新增參與者。活動結束後，所有客人都會被組織為聯絡人並產生報告，以便更好地了解客人如何參與您的活動。您可以將您的聯絡人用於潛在客戶培育或行銷活動。要了解更多信息，請訪問 http://content.lets.events/overview
GuestQueue
guestqueue.com
完整的活動賓客名單管理解決方案。 不，說真的，我們只做一件事，而且我們比任何人都做得更好！
GruupMeet
gruupmeet.com
即時數據和見解。卓越的中斷護理。事件通訊平台。交通、旅遊、活動、用餐登記。
Eventgroove
eventgroove.com
Eventgroove 是一個自助服務平台，允許活動聚合商以及國內和國際非營利組織在線上組織、推廣和銷售虛擬、混合和現場活動和籌款活動的門票。結合我們的募款能力和優質電子商務解決方案，您將擁有執行您一直在計劃的活動所需的所有工具。另外，我們不收取平台費用！使用 Eventgroove 解決方案為您和您的團隊簡化活動管理。
Event Always
eventalways.com
與屢獲殊榮的活動管理公司 EventAlways 一起啟動您的下一個活動或企業聚會。使用 EventAlways 活動列表，尋找即將在孟買或您周圍任何地方舉行的會議。
Chasma Event
chasma.io
Chasma Event 是一款行動活動管理軟體，適用於員工活動或整個組織的任何活動。它可以自動處理任何規模聚會的邀請、回應、詳細資訊和指示以及資源。
Sendomatic
sendomatic.com
Sendo 線上邀請可協助個人和組織在線上建立和管理活動。
Explori
explori.com
Explori 具有許多獨特的功能，使活動專業人士能夠快速、輕鬆地分析其活動的表現。創建您可以自信地依賴的見解，並透過與您的作品集或類別中的其他事件進行基準比較，將您的結果融入背景中。 - 查看更多：http://www.explori.com/Content/Features/3/#sthash.boe4LVHA.dpuf
DynamO Pricing
dynamopricing.com
DynamO 是一家科技公司，為場館和活動組織者提供全自動、基於需求的動態定價工具。 DynamO 的軟體可以立即提高門票銷售收入，幫助售罄所有門票或填滿更大的場地，並大大減少在適當定價上花費的時間和精力。該解決方案可以輕鬆地與任何票務平台集成，啟動動態定價的活動只需幾分鐘！立即聯絡我們並加入我們 100% 滿意的客戶行列！
Blerter
blerter.com
Blerter 是一個簡單、易於使用的事件交付平台，可協助您集中通訊、操作和安全流程 - 將整個團隊連接到一個地方。簡化您的交付，為可能出現的問題做好準備，並提高工作人員在下一次活動中的參與度。減少展示，為可能出現的問題做好準備，並提高工作人員在下一次活動中的參與。
Billetto UK
billetto.co.uk
Billetto 是一款免費票務軟體，可管理和推廣活動、線上銷售門票以及追蹤活動的進度。
Concierge
conciergeteam.co
禮賓團隊協助活動經理與活動嘉賓發送預定的雙向簡訊 (SMS)。
Guestboard
guestboard.co
Guestboard 是一款免費的一體化活動策劃和溝通工具，您可以透過清晰的賓客名單為 10-1000 人以上的團體組織活動。作為一個模組化平台，Guestboard 可讓您挑選團體活動所需的確切工具：留言板、共享文件和文件、賓客名單、日程安排、預訂住宿、優惠、團體清單等。
SponsorPitch
sponsorpitch.com
SponsorPitch 透過簡化贊助銷售流程來實現合作夥伴關係。您可以利用我們的數據來搜尋、發現品牌並對其進行盡職調查。您還有一個地方可以展示您的推介。 SponsorPitch 的五個主要優勢： 1. 為您提供有關品牌及其贊助活動的僅限會員的交易數據，以幫助您準備推介2. 減少在您感興趣的組織中尋找贊助決策者聯繫人所花費的時間 3.為您提供基於人工智慧的品牌合作夥伴推薦 4. 展示您或您客戶的推介，並向您的客戶介紹新機會 5. 透過我們的代理RFP 網路為您提供經過審核的潛在客戶
Feathr
feathr.co
Feathr 是非營利行銷平台，旨在幫助組織發揮更大的影響力和更多的收入。透過易於使用的廣告、電子郵件、社交媒體和數位參與工具，Feathr 可以幫助您提高意識、增加線上捐款、宣傳活動、招募志願者，並最終做更多善事。靈活的功能和整合使您可以跨多個管道管理行銷活動，並將所有資料集中到一處。