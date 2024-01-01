其他活動管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 波士尼亞與赫塞哥維納

Summon

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Summon 是一款全面的無票代客泊車解決方案，旨在實現餐廳、酒店、活動、零售以及住宅和商業場所等各種環境的現代化和簡化營運。我們的平台專為可擴展性而構建，可滿足單一和多地點運營商的需求。它提供臨時和永久門票選項、行動支付和無縫團隊管理等關鍵功能，以提高營運效率和客戶滿意度。其中一項突出的功能是，客人能夠直接透過簡訊發送的數位票來請求車輛，從而增強了用戶體驗並簡化了檢索過程。 Summon 在提供無需應用程式存取的便利性的同時，也將代客泊車服務的複雜性提升到了一個新的水平，平衡了操作員、團隊成員和客人的需求。