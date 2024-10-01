其他轉換率優化軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印度

Web 應用程式的專屬商店
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「其他轉換率最佳化軟體」通常是指涵蓋各種軟體工具和平台的雜項類別，這些軟體工具和平台提供傳統轉換率最佳化 (CRO) 工具以外的附加或專門功能。
提議新的應用程式
Elicit
elicit.org
人工智慧研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可協助您對資料集進行分類、集思廣益研究問題以及搜尋出版品。
Exatom
exatom.io
我們幫助您提高現有線上表單的效能。好多了。通常，有兩位數百分比的訪客開始與您的表單進行交互，但不會轉向轉換者。為什麼他們會在中途或提交失敗後放棄您的網頁表單？了解如何提高您的表單效能。 Exatom 表單和欄位分析補充了您現有的分析平台，例如 Google Analytics 或 Adobe Analytics，因為它從常規 Web 分析工具停止的地方開始。 Exatom 專注於其他網路分析工具無法提供的表單詳細資訊。例如每個表單欄位的互動和猶豫時間。這使您能夠使線上表單表現得更好。無論您的線上表單是為潛在客戶開發、電子商務還是評論而設計的。順便說一下，我們的解決方案是無 cookie 的...
emojicom
emojicom.io
使用表情符號以引人入勝的方式收集回饋 🗣 輕鬆與 WordPress、Shopify、Medium 等整合。立即嘗試，免費🎉
Hippoc
hippoc.ai
行銷人員和設計師，您是否厭倦了漫長、成本高昂且與收入脫節的廣告設計創作過程？ Hippoc Neuro-AI 軟體可在幾秒鐘內準確預測如何優化您的設計，以最大限度地提高點擊率、轉換率並建立長期的品牌忠誠度（請閱讀此部落格以獲取證明）。無論您是製作社交廣告、登陸頁面、網站還是橫幅，都可以在創建過程中使用 Hippoc，使用建議測試和優化設計，並從第一天起就最大限度地提高轉換率。無需任何神經科學方面的專業知識，您現在可以立即：1) 了解您的設計的哪些領域對於創造即時品牌關注和持久的品牌回憶非常有效，以及哪些領域需要調整或消除2) 對您的設計與競爭對手進行基準測試3) 消除高度主觀的團隊辯論哪一種設...
Appocalypsis
appocalypsis.com
Appocalypsis 是一款 SaaS 應用程序，可協助行銷人員建立和管理有助於網站轉換的小工具。
ReviewCaddy
reviewcaddy.com
ReviewCaddy 是一款幫助賣家以豐富且互動的方式收集客戶對從網站購買的商品的意見的工具，它可以幫助賣家傾聽客戶的聲音並相應地在產品頁面上進行更新。
CredSpark
credspark.com
CREDSPARK 將內容轉化為個人化體驗，產生獨特的數據、加深關係並增加收入。
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai) 是最聰明的對話式行銷平台，可協助電子商務企業實現多重投資報酬率。該平台使品牌能夠使用聊天機器人進行自動化交易，使用 CRM 管理多任務處理，透過活動創建客製化廣播並獲得即時成長洞察。 BIK（bik.ai）以創建以客戶為中心的平台為願景，正在幫助各個細分領域的企業獲得137倍的投資回報率，並以「讓品牌無限」的口號為全球企業賦能！