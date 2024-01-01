其他協作軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 西班牙

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
「其他協作」類別專為不適合現有協作和生產力類別的產品而設計。這些產品可能屬於新興領域，開創了新型軟體的先河，或服務於沒有許多同行的利基功能。此類別包括流行協作工具的附加元件或連接器，以及促進特定類型協作和通訊的專用工具。
提議新的應用程式
HackMD
hackmd.io
HackMD 是一個面向團隊和企業的輕量級知識庫，讓您的文件負責。我們的用戶來自財富 500 強公司、Web3 社群、學術和科研機構。開發人員一直在享受 GitHub 和 Gist 的整合、靈活的程式碼區塊和流暢的協作體驗。只需建立一個註釋，看看它是否適合您：https://hackmd.io/new
MightyText
mightytext.net
來自電腦的文字。來自計算機的簡訊。 Android 版 iMessage。來自電腦的 Android 簡訊。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一個協作平台，2 至 2000 人的團隊可以在其工作中採用人工智慧。 在一個共享工作空間中學習、協作和掌握 AI。 想像這樣一個世界：您的團隊的集體智慧被人工智慧放大，激發創造力，提高生產力並促進創新。 當然，您認識到像 ChatGPT 這樣的法學碩士的潛力，但說服您的整個團隊並不那麼容易。 您希望建立有效的人工智慧驅動的工作流程並與每個人分享人工智慧見解，但您缺少一個實現這一目標的專用平台。 您甚至想知道，“我的團隊是否充分利用了人工智慧的潛力？” 認識 GPT 團隊。
Monica
monicahq.com
莫妮卡讓您記住有關親人的一切。
Markup.io
markup.io
讓您辛勤工作的團隊重新獲得時間。 MarkUp.io 是一個視覺評論平台，幫助決策者、設計師、行銷人員以及中間的每個人都能做到最好。我們直覺的介面使創作者和合作者可以輕鬆地對網站、PDF、視訊、圖像和其他類型的數位內容提供即時的上下文回饋。 Rosetta Stone、Guru 和 Getty Images 等超過 277,000 家客戶已使用 MarkUp.io 來加快內容審核週期並更快地產生優質資產。無論您是企業行銷部門的一員，還是希望標準化回饋流程的創意專業人士，MarkUp.io 都可以幫助您快速且有效率地完成工作。改變您的團隊製作內容的方式。立即開始 14 天免費試用 > https...
Zeplin
zeplin.io
Zeplin 幫助團隊兌現設計承諾。我們的設計交付平台將設計與開發聯繫起來，並提供了一個有組織的工作空間來發佈設計，整個產品團隊可以在其中協作共同交付精美的產品。
Abstract
abstract.com
Abstract 是一個版本控制的設計工作流程管理系統，可實現設計團隊和組織利害關係人之間的無縫和開放協作。摘要是您團隊所有設計工作的版本控制的事實來源。我們相信設計不應該被鎖在資料夾和專有程式碼中。設計工作應該是可訪問的。決策應該在一個地方進行。團隊應該被授權一起工作，而不是孤立的。我們的方法為設計師鋪平了道路，讓他們能夠花更少的時間搜尋文件和其他“解決方法工作”，而將更多的時間花在工藝和創新上。
Super
super.so
使用 Notion 建立快速、實用的網站所需的一切。自訂網域、主題、密碼保護等－無需代碼。
Charli AI
charli.ai
Charli AI 是一款人工智慧工具，旨在提供可擴展且可信賴的人工智慧操作，特別關注金融服務。它利用 Ancaeus 平台使團隊能夠更有效率、更準確地執行任務。 其核心產品之一包括人工智慧盡職調查，幫助企業做出數據驅動的決策。另一個是智慧型文件處理功能，它可以自動執行從各種文件中提取、處理和分類非結構化資料的過程。 Charli AI 還提供人工智慧合規性和報告功能，旨在確保企業符合監管標準。作為一種人工智慧工具，它採用生成和複合人工智慧以及基於事實的分析等技術來協助數據解釋和預測。 此外，Charli AI 提倡安全、負責任和值得信賴的人工智慧實踐，確保資料得到正確和道德的處理。包括...
Sympli
sympli.io
Web 和行動產品團隊的設計移交、實施和協作。 Sympli 可與 Photoshop、Adobe XD、Sketch、Android Studio 和 Xcode 搭配使用。
SessionLab
sessionlab.com
SessionLab 協助促進研討會設計和交付過程更有效率、更有效、更愉快。它提供了一個現代、強大、一流的協作會議規劃器和最全面的促進知識庫。
Additor
additor.io
分發時保持同步！ Additor 可以幫助您的團隊基於唯一且真實的事實來源進行非同步協作，而不會產生摩擦。您可以組織和共享各種類型的內容，並透過追蹤變更和版本清楚地了解上下文。
Bubbles
usebubbles.com
Bubbles 使遠端團隊能夠使用螢幕分享和視訊（而不是聊天或電子郵件）相互溝通，從而允許用戶相互傳達重要的上下文和視覺回饋。
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
MakeStoryboard 是一款線上故事板軟體，可讓您快速輕鬆地建立和分享故事板。 MakeStoryboard 有一個內建應用程式和幾個有用的工具來快速建立故事板。如果您是創作者、影片製作者、編劇、內容經理或任何腳本或圖形故事創意的作者，您肯定需要一個方便的助手來為您未來的專案創建逐幀草稿。這就是我們創建 MakeStoryboard 的原因 - 在早期規劃階段為您提供支援。試試 - 在幾分鐘內自己或與線上團隊一起創建故事板！ MakeStoryboard 包含多種用於成熟創意規劃的功能。您可以使用以下工具： 故事板工具– 用於創建故事板框架的基本模組腳本編輯器– 用於按時間、拍攝角度標...
Ayanza
ayanza.com
智慧協作套件 充滿挑戰的時代要求團隊生產力的創新 讓團隊進入流暢狀態並輕鬆實現目標。整個過程由 Ayanza 指導。
Balloon
balloon.app
利用 Brandlive 這個打造提升視訊體驗的平台，將電視的魔力帶入您的網路研討會、活動和會議。無論是每月的網路研討會、產品發布會、投資者會議還是年度最大的活動，我們都可以幫助公司將任何規模和複雜性的項目從無聊變成值得一看的項目。 Brandlive 提供獨特的軟體和服務組合，使我們的客戶能夠創建令人難以置信的內容、體貼供應商並減少支出，同時推動最重要的受眾採取行動。請造訪brandlive.com 以了解更多資訊。
Remote Social
remotesocial.io
遠距社交提供了一套強大的工具，旨在幫助團隊建立聯繫、享受樂趣並建立牢固的關係。
Pointagram
pointagram.com
Pointagram 是一種遊戲化工具，可以提高動力和團隊成就。讓您的團隊以目標為導向，並共同慶祝出色的表現。
Sendwin
send.win
Sendwin 是一款針對多登入平台開發的生產力工具，可透過一個瀏覽器管理多個帳戶。透過單一瀏覽器管理您喜愛的網站上的多個帳戶。同時登入同一網站上的多個帳戶。
Echofin
echofin.com
Echofin 是一個以財務團隊為導向的專注於聊天的社群管理平台。他們提供自動訂閱管理、整合計費、帶有業務分析指標的儀表板和無限的用戶/聊天室/歷史記錄。 Echofin 還提供整合計費解決方案，為技術精湛、知識淵博、足以建立交易學校、學院和社區的人士提供卓越的貨幣化選項。
Conferfly
conferfly.com
適用於會議室的 Web 應用程式軟體，可與 G Suite /Microsoft Office 365 日曆搭配使用。 Conferencefly 將節省時間、金錢，讓您的會議更有效率。欲了解更多信息，請查看 https://conferfly.com
Rolepass
rolepass.io
Rolepass 是一個基於雲端的平台，每當團隊成員離開時，使用者都可以將職責和責任移交給團隊的其他成員。 Rolepass 專注於在團隊成員之間創造無縫的知識傳遞，並減少團隊在同事下班時所經歷的壓力和焦慮。 Rolepass 總部位於加州洛杉磯。
LiveDataset
livedataset.com
Krescendo 的 LiveDataset 是一個可設定的資料管理平台，用於建立自訂線上應用程式以實現高效的業務流程。替換舊系統或基於電子表格的系統。簡化資訊收集。建立高品質、強大的業務流程，從小型團隊到數千名用戶。讓人們輕鬆使用數據。
HabitStack
habitstack.com
適合忙碌領導者的目標執行軟體。 HabitStack 可以幫助您： - 設定清晰的目標 - 讓您的任務與這些目標保持一致 - 每週取得進步 養成高效領導者在忙碌的情況下用來推進重要目標的不尋常習慣。
Brandmoxe
brandmoxe.com
一體化業務規劃和創業開發軟體，有助於將偉大的想法轉化為成功的企業
Suggestion Ox
suggestionox.com
Suggestion Ox 是一個安全、值得信賴、100% 匿名的平台，讓您的員工可以在完全安全且私密的數位角落自由分享問題、表達疑慮和報告問題。進行匿名雙向對話，以便更好地了解他們的麻煩，在正確的時間採取行動，並建立在當今充滿挑戰的時代蓬勃發展的更快樂、更健康的工作場所。利用真正匿名的力量（以及一定的心理學），Suggestion Ox 幫助企業真正了解和欣賞他們的團隊，並在他們發現為時已晚之前（在離職面談中）應對挑戰。將人員流失和員工流動率減少高達 41%，同時建立正向的回饋循環。創造更快樂的團隊，賦予舉報人權力，並最終聽到真實的真相。
Skreenbe
skreenbe.com
Skreenbe 提供虛擬董事會會議軟體來改善您的會議結構。 Skreenbe 適合所有參加線上會議並希望為其日常業務流程添加更多組織、互動和效率的人。忘記一刀切的線上視訊會議軟體，擺脫無聊的線上會議。利用 Skreenbe 的即時視訊會議軟體提高品牌知名度、讓用戶驚嘆並提高獲利能力。我們透過個人化品牌方法提供下一代智慧混合會議。你的風格，你的方式！從我們的生產力工具中獲取靈感。使用預先定義的軟技能範本集。分享文件、做筆記、建立自己的腳本和問卷。只需單擊即可上傳文件、新增註釋並根據整個過程建立全面的最終報告。邀請您的同事獲得真正的協作體驗，同時減少花在後續會議上的時間。從多種環境中進行選擇：客...
Pandos
pandos.io
Pandos 是一個針對高等教育和公司的一站式協作學習和發展平台，透過團隊組建、任務管理和同儕評估等新方法來支援基本協作功能。該平台會自動產生學習者的硬技能和軟技能檔案，並由同儕驗證。使用學習者建立的個人資料，系統會根據雇主的工作要求推薦人才名單。
EverAfter
everafter.ai
EverAfter 的 B2B 客戶介面是您的客戶在整個組織中部署您的產品時所需的統一主頁
Deskfirst
deskfirst.com
Deskfirst 提供的線上協作空間的外觀和感覺與熟悉的桌面環境類似，使線上協作變得輕鬆、順暢且快速。 Deskfirst 消除了技術差距，易於管理，並透過其強大的品牌功能提高了參與度。
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 是 SharePoint 的擴展，具有自訂建置的 Web 元件庫和即用型工具。它簡化了開發數位工作場所的過程，消除了複雜編碼和漫長的開發過程的需要，從而節省了用戶時間。 Sprocket 365 專為 SharePoint 設計，透過使用者友好、省時的工具、定期更新和可靠的支援來增強數位工作場所，所有這些都針對 Microsoft 365 進行了最佳化。
Async
async.com
非同步正在建立在工作中進行完全非同步對話的最佳方式。不間斷會議的日子已經一去不復返了。以根據您的工作方式建構的非同步語音訊息傳遞取代快速通話和不必要的來回通訊。閱讀文字記錄。隨時回覆。在任何平台上發送。可在 Chrome、Gmail、Mac、iOS 和網路上使用！