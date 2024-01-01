其他商業融資提供者 - 最受歡迎的應用程式 - 古巴

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「其他商業金融提供者」通常是指一個雜項類別，涵蓋向企業提供專業或利基金融服務的各種金融實體或個人，但可能不太適合銀行、另類貸款機構或創投公司等傳統類別。
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Revolut
revolut.com
一款解決所有金錢問題的應用程式。從您的日常支出，到透過儲蓄和投資規劃您的未來，Revolut 可以幫助您從資金中獲得更多收益。
Revolut Business
revolut.com
一個無邊界帳戶，在一個地方提供強大的個人化工具，讓您能夠最終控制您的企業財務。
ANZ Australia
anz.com.au
澳洲和紐西蘭銀行集團有限公司是一家澳洲跨國銀行和金融服務公司，總部位於維多利亞州墨爾本。以資產計算，它是澳洲第二大銀行，以市值計算，它是澳洲第四大銀行。
ANZ New Zealand
anz.co.nz
澳洲和紐西蘭銀行集團有限公司是一家澳洲跨國銀行和金融服務公司，總部位於維多利亞州墨爾本。以資產計算，它是澳洲第二大銀行，以市值計算，它是澳洲第四大銀行。
Holvi
holvi.com
您的自營職業一站式帳戶。 銀行業務、發票和簿記 – 以及新的商業信用卡。一切都集中在一處，因此您可以專注於重要的事情。這就是工作生活的簡化。
Lendio
lendio.com
總部位於猶他州的 Lendio（以前稱為 Funding Universe）由 Brock Blake 和 Trent Miskin 於 2011 年創立，是美國一個針對小型企業主的免費線上貸款市場。
Wikifolio
wikifolio.com
人才和資本市場專家可以以所有人都可見的方式分享他們的交易想法。每個人都可以透過交易所交易的金融產品選擇自己喜歡的產品，無論他們的可用資金和利潤如何。
Fidor Bank
fidor.de
Fidor 銀行是一家獲得德國許可的網路直接銀行，總部位於慕尼黑。該銀行透過 Fidor Smart 支票帳戶瞄準私人和企業客戶。 Fidor 銀行的概念是基於數位銀行的原則和機制。
Moonfare
moonfare.com
Moonfare 是一個私募股權投資平台，以較低的最低限額向散戶和機構投資者提供頂級基金。
Checkflo
checkflo.com
Checkflo 的簡化支票履行服務是滿足您所有支票處理、列印和郵寄需求的一站式來源。我們可以降低您的管理成本並提高您的營運效率，所有這些都只需更少的精力和文書工作。 Checkflo 提供會計師友善的工具，透過我們的支票雲端軟體來管理、追蹤和分析您的支票付款、交付等。透過存取我們的安全客戶門戶，可以 24/7 取得報告。 Checkflo 可以添加您公司的徽標，並將促銷文字作為支票的一部分，將普通支票付款轉變為行銷接觸點！ Checkflo 提供了極大的靈活性，能夠隨時隨地發送支票，而無需與紙本支票相關的麻煩。我們的支票印在市場上最先進、最安全的支票紙上，並在同一工作日從我們的總部寄出。對於...
Fundbox
fundbox.com
Fundbox 提供快速、輕鬆的企業融資管道，最高可達 15 萬美元。了解我們的信用額度和定期貸款選項如何幫助您的企業成長。
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowds 經驗豐富的投資團隊對數千家公司進行了嚴格的研究，以挖掘跨行業和階段的前沿機會。
Moula
moula.com.au
Moula 是藉錢發展業務的更好方式。他們結合頭腦和心靈來識別良好的業務，並可以在 24 小時內批准貸款並提供資金。
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube 是一個股權眾籌平台，為新創公司和成長型企業的創業家與潛在投資者建立聯繫。 Crowdcube 為投資者提供了所投資公司的真實股權。 Crowdcube 使用基於網路的眾籌概念，由志同道合的人們組成的社群將他們的資金和知識匯集在一起來支持一個想法、企業或個人。
Vouch
vouch.us
Vouch Insurance 是一家為新創公司而設的新型保險公司。我們由創始人為創始人打造，從頭開始重新設計了有關商業保險的一切，以便您可以更快地採取行動。
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital 是一家成立於 2012 年的小型企業資助者。我們的技術平台評估現金流、成長和特徵，不像銀行和信用合作社那樣關注個人信用。因此，我們經常能在 24 小時內迅速為業主提供資金。
Tipigo
tipigo.com
Tipigo 利用專業股票分析師的力量，綜合大數據和人類專業知識來建立客製化的股票投資組合，這些投資組合已被證明優於市場。
RateSetter
ratesetter.com
屢獲殊榮的個人貸款提供者讓您掌控一切。透過不影響您的信用評分的報價獲取即時線上個人化費率。
Minveo
minveo.de
數位資產管理平台。以技術和數量為基礎。由機器學習提供支援。
Lendino
lendino.dk
Lendino 是一個貸款市場，私人和專業投資者可以直接向信譽良好的公司提供貸款，從而使雙方受益。無論作為貸方或藉款人，使用貸款市場都可以節省時間、金錢和麻煩。
Kriya
kriya.co
取得保密的、完整分類帳的發票貼現設施。它非常適合有定期現金流需求的企業，因為它可以針對您的所有未清發票提供擔保。
Hedonova
hedonova.io
Hedonova 是一家受 SEC 監管的另類投資基金，讓您只需投資一隻基金即可投資 12 種以上奇異的另類資產類別。我們的投資專家將您的資金分配給葡萄酒、藝術品、新創公司、加密貨幣、房地產等資產。您可以將其視為共同基金，不是針對股票，而是針對多種另類投資。
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Foundy 是歐洲領先的端到端併購平台，協助創辦人和企業收購者在短短 30 天內完成收購。 您買賣企業的端到端平台。 Foundy 協助創辦人和收購者完成收購的速度比傳統併購流程快 3 倍，且更具成本效益。
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尋找合適的產品來幫助您管理財務可能是一件苦差事，所以請讓我們為您減輕一些負擔！ Clara 協助個人和小型企業尋找和比較金融科技軟體和硬件，並選擇最好的產品。瀏覽精選的優質產品並使用我們的高級過濾器有效地找到適合您或您的企業的最佳解決方案。無論您是尋找有關 POS 系統的資訊還是比較個人貸款利率，您都可以依靠 Clara 來使這一過程變得簡單。
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類型：無義務優惠、設備融資、業務擴展、快速融資、線上申請
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StackSource 是一個技術支援的商業房地產貸款平台。我們透過簡單、透明的流程將正在開發或收購商業房地產的投資者與銀行、保險公司和私人貸方等融資選擇聯繫起來。
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ProNvest 專門從事退休規劃和帳戶管理。我們透過代表您管理您的退休帳戶並監控市場來為您完成艱苦的工作。
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MySIPonline 是印度最先進的共同基金投資平台，將所有 AMC 集中在一個屋簷下，擁有一支由 50 多名高素質行業專家和基金分析師組成的團隊。它是一個自動化平台，了解每個投資者的需求，並為他們提供便利，以無紙化方式將投資舒適度與風險相匹配。
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Gusher 是創建和建立新創公司的簡單、快速且輕鬆的方法。無需投資者。無需資本。如何？ Gusher 使用基於績效的股權幫助創業家創建和創辦新創公司。從科技、媒體和健康到設計、金融和遊戲，一切應有盡有。
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Finhaven 平台將加密技術應用於傳統上分散且效率低下的資本市場，提供了有利於全球發行人和市場投資者的創新。
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Equitise 是澳洲領先的股權眾籌平台。其使命是增加澳洲和紐西蘭私人公司獲得資本的機會，幫助他們取得成功。
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我們與全國各地的住宅太陽能安裝商合作，透過簡化的技術和致力於幫助您發展業務的團隊為太陽能和儲存提供融資。
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我們幫助銀行和其他貸方透過我們的線上貸款市場以最佳市場價格有效地出售其債務組合。我們專門向催收機構、債務購買公司、房地產買家、醫療債務買家、汽車貸款組合買家、對沖基金、家族辦公室和其他機構債務買家出售債務。在我們的貸款市場上，他們買賣各種債務投資組合：房地產票據、汽車票據、發薪日投資組合、分期付款投資組合、醫療債務、商業票據、MCA 債務、信用卡投資組合、判決投資組合、破產、學生貸款投資組合等。
Crowd2Fund
crowd2fund.com
Crowd2Fund 交易所允許投資者買賣其企業股份。
Companisto
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Companisto 是一個股權眾籌平台。 Companisto 是新創公司和成長型公司的投資平台。
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Anaxago 匯集了在房地產和新創公司中尋找新投資方式和獨特投資機會的投資者。 Anaxago 致力於發展一種金融模型，幫助經濟讓個人直接進入未來的企業。透過將一部分儲蓄用於資助新創企業，社區參與經濟、創新和就業的發展。
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北歐#digital #fundraises市場的領導者將雄心勃勃的歐洲企業與全球投資者聯繫起來。
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fundthrough.com
為成長型企業提供按需營運資金。 FundThrough 為企業提供了一個易於使用的線上融資平台，可即時從未支付發票中獲取資金。融資額度從 500 美元到超過 200 萬美元不等，取決於企業的銷售實力。無論企業處於成長週期的哪個階段，FundThrough 都可以幫助彌補關鍵的現金流缺口。
Kiva
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Kiva 設想了一個金融包容性的世界，所有人都有能力改善自己的生活。
Seedrs
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透過歐洲頂級股權眾籌網站 Seedrs，在線投資最佳新創企業的機會，並籌集種子和天使投資。
Embroker
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商業保險是世界上最古老的行業之一。它建立在人際關係而不是技術進步的基礎上。它也由歷史悠久的玩家主導。到目前為止。 Embroker 是一家數位原生商業保險公司，採用現代技術從頭開始建立，旨在消除導致價格上漲並導致令人沮喪的客戶體驗的低效率問題。從機器學習到人工智慧，我們利用最新技術使保單更加量身定制、更便宜且更容易購買。我們的使命是讓您以最優惠的價格獲得合適的商業保險變得極為簡單。