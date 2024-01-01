其他分析軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 多明尼加共和國

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「該產品是否是開展業務的良好合作夥伴？」、「易於使用」、「易於管理」和「支援品質」是對其他分析產品的使用者滿意度產生正面影響的四大因素。這些因素由演算法決定，該演算法選擇最有可能預測該類別中使用者滿意度的屬性。
提議新的應用程式
ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator 可以簡單地從您的文字輸入中建立任何圖像！從獨特而真實的部落格文章照片到富有想像力的插圖或動畫。挑戰您的想像力，立即享受樂趣！
Formula Bot
formulabot.com
利用 AI 徹底改變您的資料和電子表格工作流程。 在幾秒鐘內免費將您的文字說明轉換為公式等。
Healthcheck.io
healthchecks.io
簡單有效的 Cron 作業監控。當您的夜間備份、每週報告、cron 作業和排程任務未準時執行時，我們會通知您。
Chartmetric
chartmetric.com
利用數據的力量推動音樂發展。 Chartmetric 是一個一體化平台，為音樂產業專業人士提供全面的串流媒體和社交數據，幫助他們在音樂領域創造成功的職業生涯。
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Gmail 和 Outlook 的首要電子郵件分析工具。衡量您團隊的電子郵件回應時間 - 無需安裝軟體，無需培訓。
Enverus
enverus.com
Enverus 是最值得信賴的能源專用 SaaS 平台，可即時存取來自我們與 98% 的美國能源生產商以及超過 35,000 家供應商的合作夥伴關係的分析、見解以及基準成本和收入數據。
Alteryx
alteryx.com
Alteryx 是一個有趣的、低程式碼/無程式碼、端到端資料分析平台，讓任何人在任何地方將大量資料轉化為快速見解，幫助他們每天創造突破。如今，世界各地的組織都依靠 Alteryx 來快速提高員工的技能並產生高影響力的業務成果。因此，請造訪 Alteryx.com 開始免費試用並從您的數據中獲得更多收益！
Analytics Canvas
analyticscanvas.com
Analytics Canvas 讓您視覺化分析，透過圖形介面將您連接到資料庫、Excel 檔案和 Google Analytics。
Exatom
exatom.io
我們幫助您提高現有線上表單的效能。好多了。通常，有兩位數百分比的訪客開始與您的表單進行交互，但不會轉向轉換者。為什麼他們會在中途或提交失敗後放棄您的網頁表單？了解如何提高您的表單效能。 Exatom 表單和欄位分析補充了您現有的分析平台，例如 Google Analytics 或 Adobe Analytics，因為它從常規 Web 分析工具停止的地方開始。 Exatom 專注於其他網路分析工具無法提供的表單詳細資訊。例如每個表單欄位的互動和猶豫時間。這使您能夠使線上表單表現得更好。無論您的線上表單是為潛在客戶開發、電子商務還是評論而設計的。順便說一下，我們的解決方案是無 cookie 的...
VobeSoft
vobesoft.com
每個軟體系統都有資料庫。這些資料庫通常是靜態的，為使用這些標準解決方案的組織提供了他們不使用的功能以及他們無法根據其獨特需求進行更改的功能。通常，在遇到許多麻煩的情況下，會採用變通辦法來達到最終目標。但最終，這種解決方法的麻煩只會導致挫折感，並且無法最佳地利用軟體系統應為您和您的組織提供的優勢。當今唯一的靜態是組織在不斷變化。而且這個改變還不錯。它代表了組織的改進。為了適應這種變化，需要一個能夠改變和適應組織工作方式的系統來確保成長。這就是 VobeSoft：一個具有動態資料庫的軟體系統，可配置為無縫地適應任何組織。您（而非軟體）決定如何完成工作、哪些資料重要且應如何儲存這些資料。習慣的背景決...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA 是一個基於雲端的 SaaS 平台，可協助全球製造商減少過剩庫存、防止嚴重短缺並建立營運指揮。該平台以工廠為中心，彌合了複雜的供應鏈和庫存運營及其過時的、勞動密集的報告、分析和庫存決策方法之間的差距。該軟體可與任何 ERP 系統集成，並規範不同 ERP、規劃工具和其他供應鏈執行工具中的資料。在建立跨公司可見性後，該平台使用人工智慧提供規定性和優先順序的見解，採購團隊可以使用這些見解自信地優化庫存、推動永續供應鏈效率、減少營運資本並釋放新的業務成長。
Evocon
evocon.com
Evocon 是一種基於雲端的生產監控解決方案，可協助製造業管理和提高生產效率。 Evocon 將生產機器中的資料收集自動化和數位化。然後，我們將收集到的資料傳輸到雲端，以便製造商可以現場或遠端即時存取。最後，透過以直觀的方式視覺化數據，我們使其具有可操作性。這使得製造商能夠追蹤停機時間、降低成本並優化生產設備的使用。它還為他們提供了一個明智決策的平台——在哪裡投資以及哪些領域最需要關注。透過提供透明度，我們幫助企業根據數據找到前進的道路。超過 10 年的生產監控經驗 用於 50 多個國家 涵蓋 14 個不同產業 提供 18 種語言
Decipad
decipad.com
Decipad 為資料建模和互動式故事敘述提供直覺、低程式碼的平台，徹底改變了個人和團隊與數位互動的方式。使用 Decipad，創建動態計劃、模型和報告不僅高效而且令人愉快。其智慧型文件環境類似於虛擬筆記本，可輕鬆融合文字、公式和視覺化，使用戶能夠表達有意義的數字，並促進整個團隊更深入的理解。 Decipad 的自然語言處理和低程式碼區塊使建模既有趣又強大，允許採用以人為本的方法來建立變數和方程式。用戶可以將資料來源直接連接到他們的文檔，確保自動更新和即時洞察。除了單純的數據表示之外，Decipad 還使用戶能夠製作場景、呈現可玩的故事，並推動與團隊成員和客戶更豐富的互動。無論您是學生、教師、...
Astrato
astrato.io
Astrato 提供針對雲端重新設計的 BI。對於繁忙的數據團隊來說，Atrato 是 Looker 和 Tableau 的現代替代方案，它提供了雲端原生的單一平台體驗，可以在 Snowflake、Dremio 或 Google BigQuery 資料雲中即時查詢數據，而無需任何資料移動。
Hashboard
hashboard.com
Hashboard 是一款商業智慧(BI) 產品，專為資料工程師打造最好的工作並輕鬆地將資料熱愛傳播到整個組織（甚至是非技術人員！）定義資料倉儲的指標並讓您的整個團隊搜尋、探索並找到推動您業務發展的見解。我們的目標是簡化：我們的介面、您與資料互動的方式以及您的組織如何看待資料。我們的目標是透過簡化探索並允許您以一致、高品質和美觀的方式發布數據，幫助您的組織重新愛上數據。我們認為數據本身就是一種產品。數據人員也是產品人員。在這裡閱讀我們的完整方法：https://hashboard.com/approach 或在這裡嘗試我們的互動式簡報：https://demo.hashboard.com/ap...
PushMetrics
pushmetrics.io
PushMetrics 是一種報告分發解決方案，可讓您完全控制和靈活地向您的團隊和客戶提供數據驅動的洞察和訊息。
Toplyne
toplyne.io
Toplyne 是一個專為銷售和行銷團隊設計的預測人工智慧平台。該平台利用客戶資料建立預測模型，幫助企業識別新客戶前景、擴大銷售、交叉銷售以及發現面臨風險的客戶。 主要功能包括 AI 線索評分、即時 MQL 評分、身份圖過濾器和即時豐富。它還提供自動縫合客戶資料和流失預防機制等功能。 Toplyne Sync 和 CRM Copilot 整合可實現與 CRM 系統的無縫資料同步，確保將關鍵經濟決策者納入 CRM 資料庫中。 Toplyne 的預測模型旨在短時間內建立，與內部預測模型相比，可以更快地對業務產生影響。 該平台允許用戶個性化互動、自動化銷售和行銷工作流程。除了預測潛在客戶和銷...
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making 是一套線上工具和流程，可協助個人和團體進行決策、確定優先順序、物有所值分析以及了解利害關係人的偏好。 1000minds 基於 PAPRIKA 演算法，用於多標準決策 (MCDM) 和聯合分析（或選擇建模）。我們的聯合調查使您能夠與任意數量的參與者（可能是 1000 個）一起運行聯合分析（選擇建模或離散選擇實驗）！發現人們在做出涉及權衡的選擇時最重要的事情。 * 利害關係人遵循哪些標準，例如公民在做決定時會考慮什麼？ * 新產品設計的哪些屬性對消費者來說最重要？ * 它們的權重（部分效用）是多少，代表它們的相對重要性？ 1000minds 因...
Data Impact
dataimpact.io
CPG 品牌的數位商務加速器在當今複雜、快速發展的環境中，需要可靠且可操作的洞察力才能贏得線上勝利。在 Data Impact，我們的解決方案不僅是簡單的監控，還為電子商務團隊配備了可以日常應用的多種槓桿。我們的平台在全通路零售商、純玩家、B2B 和亞馬遜的整個購物管道中提供強大的資訊。我們是唯一一家提供基於位置的數位貨架分析的提供者。我們每天都會追蹤 40 個國家/地區的 60,000 多家線上商店。我們獨特的、可擴展的數據由人工智慧驅動，提供寶貴的商業智能，透過增加成長最快的通路的銷售額和市場份額，將全通路的複雜性轉化為您的優勢。
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports 使用戶能夠使用 Slack 通道私下討論 Jira 報告並採取行動。 Troopr Reports 擁有 20 多個預先設計的報告模板，包括 Jira 燃盡圖和速度圖，使得在 Slack 中配置和設定 Jira 報告變得簡單。此外，使用者可以利用 Jira 帳戶中的資料從頭開始建立自訂報告。他們可以選擇折線圖、長條圖和圓餅圖來開發個人化的圖表報告。
Wink Reports
winkreports.com
唯一易於使用的軟體，無需成為數據專家即可建立最複雜的報告。取得重要報告，幫助您了解業務內部狀況。從您最喜歡的雲端業務軟體建立報告（是的，甚至是*那個*報告），並在您需要時自動產生。連接到您最喜歡的雲端應用程序，包括 Xero、ServiceM8、Unleashed、Vend 和 SimPRO，然後在需要時設計、運行和共享您的報告。
Rguroo
rguroo.com
Rguroo 的開發是出於對軟體的需求，該軟體可以幫助教師教授統計概念並減少學生花在日常計算上的時間。 Rguroo的設計特別關注美國統計協會統計教育評估和教學指南（GAISE）大學報告中的技術建議
ClearQuery
clearquery.io
ClearQuery 是一款全套資料分析平台，其設計的主要目標是讓每個人都能輕鬆進行分析。 ClearQuery 讓每個使用者都能夠在攝取時獲得自動見解，從而消除了技術障礙。透過儀表板和洞察畫布，您可以一目了然地了解數據，輕鬆探索跨數據集的關係，用簡單的英語提出問題並獲得答案，而無需了解任何查詢語言。 ClearQuery 是一個以人類為導向的資料分析解決方案。
Athenic AI
athenic.com
Athenic AI 是一個由 AI 提供支援的分析平台，可讓您使用自然語言問題來分析資料。 Athenic AI 連接到儲存在資料庫、資料倉儲或 CRM 或 ERP 平台等應用程式中的數據，無需 SQL 知識或業務分析師即可回答您的問題。
Eppo
geteppo.com
Eppo 執行值得信賴的資料倉儲本機 A/B 測試。世界一流的統計嚴謹性、特徵管理和實驗報告 - 全部集中在一個工具中。
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
輕量級分析並不是邪惡的 TelemetryDeck 是一項新服務，可在使用者使用您的應用程式時提供即時、準確的分析數據，幫助應用程式和 Web 開發人員改進他們的產品。最棒的是：一切都是匿名的，因此您的用戶資料保持私密！
CasterStats
casterstats.com
CasterStats 是一個支援多種內容交付來源的解決方案，包括：HTTP 即時串流媒體 (HLS)、HTTP 上的動態自適應串流 (DASH)； Wowza 媒體伺服器；冰鑄； SHOUTcast； Windows 媒體伺服器；閃存媒體伺服器（FMS）；波動；螺旋;快速時間；紅5； v磚； Darwing Streaming Server 以及更多透過通用資料來源讀取器。
Breinify
home.breinify.ai
人工智慧驅動的個人化引擎可自動化和擴展電子商務、零售和消費品的全通路消費者參與。點擊了解更多。
Polinode
polinode.com
Polinode 可讓您匯入、收集和分析網路資料。透過 Polinode Networks，您可以將任何網路資料上傳到 Polinode 雲，您可以在其中與其互動、視覺化並分析它。
Enquire.ai
enquire.ai
透過我們專利的人工智慧、數據科學和人類智慧的融合，比任何其他專家網路更快地提供上下文和分析。
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty 提供 CloudScore 來對您的雲端平台進行端對端優化，以幫助您節省成本、提高效能、提高安全性並保持合規性。
A2MAC1
a2mac1.com
汽車製造資料治理平台 - 現已向新產業開放。 A2MAC1 成立於 25 年前，為世界上最大的 OEM（汽車製造商）和 OES（汽車零件製造商）提供服務。該公司從拆解汽車並進行基準測試開始。然後，它會聚合和整合資料/結果，並將 SaaS 平台的所有內容放在網路上。這樣，其他 OEM 和 OES 就可以存取這些資料（在本例中為競爭情報），然後使用它來製造更好的汽車/汽車零件。該平台也被眾多原材料供應商使用，他們可以了解有關汽車製造方式的所有資訊以及潛在的 OEM 和 OES。產品很複雜，目標受眾也很複雜。經過 25 年的完善和改進，該公司現已擁有 600 名員工，並逐月實現產品組合多元化。截至 ...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy 讓追蹤 KPI 變得簡單又快速。只需點擊幾下，您就可以將所有系統與 Rampfy 應用程式集成，並開始查看有關整個業務運營的資訊。借助Rampfy，您可以： - 查看所有系統的集成數據- 接收有關您運營的主動警報- 快速查看最關鍵的KPI - 為您的公司或團隊創建排名- 執行強大的比較分析這就是Rampfy 成為最受歡迎的業務分析應用程式的原因拉丁美洲超過 500 家公司。
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data 開發了一個資料管理平台，幫助企業做出更好的決策。 Nomad 的目標是創建一個想法市場，並允許資料專家（資料提供者本身）將想法與其資料相匹配。我們的目標是幫助提供者發現其資料的新用例，並幫助他們找到有明確需求的潛在客戶。
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze 可以協助您透過蜂巢式物聯網連接以無線方式連接您的企業，並透過專有的裝置管理軟體來最佳化您的成本。
ActionableAgile
actionableagile.com
一組圖表和模擬，與您選擇的工作管理工具中的數據連接，幫助您改善流程、變得可預測，並立即提供準確的預測。您的流程就是我們的業務，您的資料安全是第一要務。
Soley
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Soley 是產品組合和價值鏈數位導航的先驅。 Soley 為在時間壓力和巨大複雜性下工作的行業決策者提供支援。透過使用 Soley，公司可以優化其產品組合、提高彈性，從而降低成本。它使您能夠發現和管理內部風險和潛力，以及外部影響對您公司的影響。因此，可以避免由於未管理的複雜性而造成的損害，並且您的公司能夠更快地適應市場變化。
Nuant
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Nuant 是一個為專業人士量身定制的投資組合和風險管理平台，用於監控和評估其數位資產的風險。透過 Nuant，體驗輕鬆的數位資產統一監控、卓越的風險管理和強大的類比引擎。 - 統一監控您的數位資產：Nuant 投資組合管理系統可無縫監控您的數位資產，將便利性與效率融為一體。它有助於在一個統一的介面中全面追蹤您的交易帳戶、錢包和頭寸。它迎合廣泛的資產類別，包括現貨、衍生性商品、DeFi、公共和私募股權、SAFT 和 SAFE，整合了跨 DeFi、CeFi 和 TradFi 的連接層。這涵蓋了交易所、區塊鏈、協議、託管人、銀行和經紀商，可以輕鬆地將您的所有持股和頭寸聚合到簡化的系統中。 - 卓越...
Intelligize
intelligize.com
先進的分析工具提供深入的見解，幫助您清楚地識別市場標準、基準同儕揭露和協議、追蹤 SEC 評論信和趨勢等等
Beehive AI
beehive.ai
只有 Beehive AI 將客製化的生成式 AI 與定量分析相結合，因此研究和洞察領導者可以超越文本摘要和孤立的數據，為業務利益相關者產生可靠、可操作的答案。憑藉經過人類專家驗證的客製化自學語言模型和內建統計分析，Beehive AI 可以幫助組織利用人工智慧的力量來提供見解，同時消除手動編碼、資料幻覺和浪費的研究。 Beehive AI 從組織中運行的任何洞察程序中獲取數據，打破數據集之間的孤島，以創建統一的分析體驗並解鎖更完整的跨數據集洞察。與需要手動設定和維護的傳統ML/NLP 工具或依賴通用LLM 並產生不可靠結果的新生成式AI 創新不同，Beehive AI 使用專為您的組織設計的...
Podder
podderapp.com
Podder 是一個獨立且由人工智慧驅動的播客洞察平台，專注於將數據「轉化」為可操作的業務洞察。 Podder 在智慧演算法的幫助下結合第一方、第二方和第三方資料。這使得 Podder 能夠提供有關整個行業播客受眾的最深入的見解。
Sourcetable
sourcetable.com
Sourcetable 是一個電子表格，用於同步業務應用程式和資料庫中的資料。它非常適合數據分析、自動報告以及建立即時更新的圖表和儀表板。
Excelkits
excelkits.com
透過互動式表單將電子表格轉變為沉浸式內容，以獲得個人化結果。在幾秒鐘內添加預製模板或開始免費自訂自己的模板。反應迅速且快速 - 這個易於使用的區塊將幫助您增加流量並提高轉換率。
Datafiniti
datafiniti.co
Datafiniti 是一種資料即服務 (DaaS) 解決方案，可利用專有技術自動執行資料擷取流程，並將網頁轉換為跨業務、人員、產品和財產資料庫的乾淨、可管理、結構化的資料集。我們的 RESTful API 和客戶入口網站將即時查詢轉換為即時可用的資料。深入了解您需要的確切信息，在方便時下載資料集，並將結果與您的程式碼無縫整合。我們的客戶和用戶幾乎遍及各個行業和各種規模；從新創公司到中小企業，一直到財富 500 強公司，他們都使用我們的數據來支援下一代應用程式和分析。
Sprinkle Data
sprinkledata.com
SunnyReports 是一款 AdWords 報表工具。它可以幫助您在幾秒鐘內建立 AdWords 自訂報告。我們用戶的主要回饋是「簡單且有用」。即使我們每週都會添加功能，我們也會盡力以最簡單的方式維護我們的工具。發展是由我們的用戶驅動的。 SunnyReports 專為網路代理商和 AdWords 活動經理打造，他們正在尋找一種簡單的工具，可以在幾秒鐘內為客戶創建精美的自訂 AdWords 報告。但是想要輕鬆追蹤其指標的電子商務人員也可以使用我們的工具。
Megalytic
megalytic.com
Megalytic 被數位代理商、行銷人員和企業主用來提供更快、更有洞察力和更好看的分析報告。
Landline Remover
landlineremover.com
不要浪費時間和金錢嘗試給固定電話發短信。將任意大小的清單上傳到固定電話刪除器，然後立即找出哪些電話號碼是行動電話號碼，哪些是固定電話號碼！
Mokkup.ai
mokkup.ai
Mokkup.ai 是一款簡化儀表板設計流程的產品。我們的工具可協助使用者在使用 Power BI、Tableau 或其他資料視覺化工具建置之前建立儀表板線框。 Mokkup.ai 的開發考慮到了對 BI 儀表板線框圖工具的過度需求，該工具專門用於業務團隊和開發人員之間的有效視覺溝通。使用此工具，無需任何專業知識，即可在幾分鐘內創建令人驚嘆的儀表板線框。 mokkup 的獨特功能包括： 1. 跨各行業領域的100 多個預建模板2. 透過簡單的拖放功能可自訂圖表和視覺效果3. 豐富的主題和調色板選擇4. 在視覺化工具中即時預覽儀表板 - Tableau/PowerBI 5. 能夠在部落格/網站上...
Grytics for Communities
grytics.com
1339 成立於 2014 年，是一家將 Grytics 套件商業化的完整 SaaS 編輯器： 用於企業協作和內部通訊平台的數據分析軟體，例如 Meta 的 Workplace、Microsoft Teams、Viva Engage 和 Facebook Groups。 我們的使命是幫助所有垂直行業的各種規模的組織實施員工溝通和參與策略。我們將企業協作、溝通和人力資源數據放在一個儀表板中，以衡量員工情緒、協作網絡的使用情況和活動，並為工作場所社區中的內部影響者/大使提供支援。 Grytics 受到雪佛龍、百威英博、Discovery、WWF、Superdry 等國際知名組織的信任和使...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute 正在改變媒體廣播中的行銷歸因，利用人工智慧技術為所有廣播格式的廣告提供近乎即時的績效指標，包括預定和未預定的廣告（即時閱讀、自然提及促銷）。 Veritone Attribute 利用廣播廣告的數據，並將其與廣告商的網站分析相關聯。借助 Attribute，媒體廣播公司可以展示其廣播活動的數位價值，從而提高廣告商滿意度並擴大收入。快速洞察— 近乎即時地收集和查看豐富、可靠的行銷活動資料靈活的設定— 可針對每個客戶、廣告商和行銷活動進行客製化高度視覺化— 儀表板提供簡單、可共享的歸因資料視覺化了解更多信息，請訪問https://www.veritone。