組織架構圖軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 曼島

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組織結構圖軟體使用戶能夠創建直觀地代表公司結構和員工的組織結構圖。這些工具旨在透過提供組織員工的清晰視野來增強內部溝通。組織結構圖也闡明了個人角色並說明了跨團隊聯繫，使人們更容易理解公司內部的關係和職責。這些工具通常與勞動力管理軟體集成，幫助人力資源團隊規劃、管理和追蹤員工的工作。 該軟體提供了用於創建和設計組織結構圖的各種選項，通常包括預先建構的範本以加快流程。使用者可以透過單獨新增姓名或從電子表格軟體批次匯入清單來上傳員工名冊，產生具有全文搜尋功能的員工目錄。此外，這些工具允許使用者指定角色、部門和其他組織詳細信息，並且隨著公司的發展，它們支援圖表的發布和更新。
提議新的應用程式
Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio (VIZ-ee-oh)（以前稱為 Microsoft Office Visio）是一款圖表和向量圖形應用程序，屬於 Microsoft Office 系列。該產品於 1992 年首次推出，由 Shapeware Corporation 製造。它於 2000 年被微軟收購。
Lucid
lucid.app
Lucid 視覺協作套件是一個完整的平台，適合想要進行視覺協作的團隊，無論他們身在何處或如何運作。虛擬白板、智慧圖表和雲端視覺化使組織能夠將計劃從最初的想法到成功交付。 Lucid Visual Collaboration Suite 受到 180 多個國家/地區數百萬用戶的使用，並受到 Google、GE、NBC Universal 和 T-Mobile 等世界領先組織的信賴。 Lucid Software 成立於 2010 年，一直在快速發展，是 Google、Atlassian、Amazon Web Services、Salesforce 和 Microsoft 等行業領導者的合作夥伴。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股...
Creately
creately.com
Creately是一個視覺協作平台。它使團隊能夠在同一視覺空間中從構思到規劃和執行。直觀地將想法添加到各種框架、映射流程、流程或整個組織，創建技術架構文檔，該平台附帶的 10,000 多個模板具有無限的可能性。
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw 是一款統一的視覺化應用程序，它將圖表繪製、白板和資料視覺化結合到企業友好的解決方案中。作為一個團隊即時規劃、執行和審查在無縫工作空間中與您的團隊合作，讓您將自由形式的腦力激盪與其他視覺效果結合。建立簡報品質文件 使用直覺的工具和範本建立從流程圖到平面圖的各種圖表。可視化資料從資料生成圖表並將資料新增至形狀以增強現有的視覺效果。您可以連接到 AWS 或 Azure 配置，從 Active Directory 產生組織結構圖，或匯入 Jira 資料以啟動腦力激盪會議。 SMARTDRAW 是企業的簡單選擇 - 輕鬆授權：SmartDraw 的網站授權可讓您以低廉的固定價格覆蓋整...
Happeo
happeo.com
Happeo 是由 AI 驅動的內部網路，在 Google Workspace 組織中排名第一。我們創造數位家庭，讓組織保持聯繫並透過消除資訊混亂、提供結構化知識管理和團結一致來提高效率。我們為每位客戶打造獨特的數位家庭，並為他們提供克服內部營運挑戰的空間。然後，我們將其與我們的人工智慧功能分層，這些功能可以直觀地學習並與公司和每個用戶一起成長，自動化手動、耗時的流程，並透過快速、智慧的資訊發現來創建組織一致性。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可...
People.ai
people.ai
People.ai 是引導企業銷售團隊走上行之有效的管道和創造收入之路的領導者。 People.ai 企業收入智慧平台可確保組織透過讓合適的人員參與合適的帳戶來加快複雜的銷售週期。透過我們的專利人工智慧技術，People.ai 讓銷售團隊能夠清楚地了解每個客戶中的哪些人參與，以及到底要做什麼才能實現最高收益的交易。 AppDynamics、DataRobot、Okta 和 Zoom 等企業知道人們從人們那裡購買商品，這就是人們從 People.ai 購買商品的原因。
Organimi
organimi.com
Organimi 是一款基於雲端的現代化組織結構圖軟體，為全球超過 125,000 家企業提供協助。該平台使各種規模的企業都可以存取圖表軟體，以協助組織設計、銷售和客戶規劃、諮詢、營運等。組織架構圖、照片板、目錄，Orgimi 應有盡有。無論您是在尋找適合您不斷發展的組織的傳統分層組織結構圖還是適合您的專案團隊的矩陣圖，我們都能滿足您的需求。 Organimi 平台使用戶能夠： 1) 從 CSV 或 Excel 檔案匯入資料以建立圖表、目錄或相冊，或手動建立/從示範範本中選擇 2) 使用自訂欄位、品牌顏色和完全自訂圖表設計或為每個角色卡新增彩色徽章和圖示3) 匯出為PDF 或PNG 4) 以三...
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在組織內部創造健康的透明度，以便員工和組織蓬勃發展。 ChartHop 是一個動態的人員營運平台，它連接並視覺化人員數據，透過洞察、協調和行動為組織提供支援。 ChartHop 的人員營運平台為人力資源帶來了全新的方法，是人員資料的統一來源，也是日常計畫、流程和措施的主要行動點。從人員和財務主管到經理和員工，ChartHop 專為組織中的每個人而設計。 ChartHop 透過整個人力資源技術堆疊的強大集成，與數十個平台良好配合，並為 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服務。 ChartHop 由 Ian ...
Pingboard
pingboard.com
Pingboard 是一個訂閱軟體平台，為員工與員工主要位於遠端或分佈在多個地點的公司提供解決方案。 Pingboard 的功能可協助人力資源、營運、內部溝通和其他高階領導專業人員組成的部門傳達與整個公司相關的訊息。 Pingboard 還具有一些功能，可以幫助組織中的每個人了解誰是誰以及誰做什麼，然後以有意義的方式與這些同事聯繫。
TallyFox
tallyfox.com
TallyFox 的 Tallium 知識管理解決方案可組織內容以快速找到資訊。我們的專有演算法 SmartMatchPro 根據每個人的專業知識、興趣和行為即時向他們推薦相關專家和內容。 Tallium 具有高度可配置性，非常適合各種用例，包括知識和內容管理以及內部和外部支援。
The Org
theorg.com
使用公共組織結構圖建立更好的組織。慶祝您的同事，吸引更好的人才，並獲得更多的曝光。
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana 是一個策略性員工管理平台，可協助成長型公司追蹤員工支出、協作制定招募計畫並即時預測員工流失情況。如今，大多數成長型公司都在互不關聯的電子表格中規劃和管理員工人數。這個過程依賴於數小時的會議、電子郵件、工作時間和手動電子表格更新，而這些從未反映即時資訊。這會導致成長效率低、無法實現業務目標以及超支。 TeamOhana 協助公司提高營運效率並準確預測其第一大支出：人員。該平台將來自 HRIS、ATS 和招聘計劃的數據整合為當前和未來員工人數的單一事實來源，而不是在電子表格中。 TeamOhana 客戶每月節省 30 多個小時，將預算差異減少到 1% 以下，並完全消除員工統計電...
Names & Faces
namesandfaces.com
Names & Faces 可讓您在幾分鐘內輕鬆將員工資料轉換為世界一流的視覺化員工目錄和組織結構圖，幫助從執行長到新加入者的每個人識別團隊成員並了解他們適合的位置。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog 是一款基於網路的尖端軟體套件，徹底改變了敏捷性和組織清晰度。它不僅僅是另一個工具，而是對未來工作的一瞥。體驗敏捷軟體的強大功能，該軟體專為當代人員、專案和會議管理而精心打造。透過 GlassFrog 平台，每位員工都可以掌握世界級管理人員的技能。我們的人工智慧顧問根據您公司的背景、政策和目標量身定制，提供寶貴的指導。我們透過以下方式為組織賦能： 明確角色和責任：GlassFrog 允許組織定義和記錄角色、責任和領域，明確誰負責什麼以及誰做出哪些決策。視覺化組織結構：GlassFrog 提供了組織圈和角色的視覺化表示，讓您可以輕鬆理解組織不同部分之間的層級結構和關係。促進協作...
Tasks in a Box
tasksinabox.com
讓擁有相同目標的人一起合作。簡化整個公司的流程，或放棄組織架構圖。並非所有事情都可以計劃，因此請允許自己隨時適應情況並仍然一起協作。
GoProfiles
goprofiles.io
第一個適合任何地方員工的人工智慧人才平台。 使用 GoProfiles 建立真正聯繫的文化。我們結合了員工名錄和同儕認可的最佳部分，建立了一個全新的人才平台。
Agentnoon
agentnoon.com
用於推動組織績效的組織設計與勞動力規劃平台。 使用快速、簡單且互動的組織設計、勞動力規劃和動態人員分析工具來制定策略決策。
Knoetic
knoetic.com
透過發現 DEI、人員流失、招募、薪資等方面的見解，全面了解對員工來說重要的事情。
Chartloop
chartloop.com
Chartloop 為領先團隊提供關鍵的組織情報，以支援他們的銷售、招募和業務策略。 Chartloop 自動產生組織結構圖以支援客戶映射。
OneDirectory
onedirectory.com
OneDirectory 是一家員工目錄公司，致力於建立工具來幫助公司提高數位工作場所的效率。我們現代化的員工名錄平台可協助員工找到同事、與他們聯繫並互動，從而提高協作和生產力。 OneDirectory 為 Microsoft Office 365 帶來快速、視覺化的人員搜尋。然後透過智慧標籤、群組圖塊、漂亮的個人資料卡和響應式清單視圖以強大的方式探索結果。它不同於您以前使用過的任何員工目錄軟體。