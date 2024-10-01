組織架構圖軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 曼島

SmartDraw

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SmartDraw 是一款統一的視覺化應用程序，它將圖表繪製、白板和資料視覺化結合到企業友好的解決方案中。作為一個團隊即時規劃、執行和審查在無縫工作空間中與您的團隊合作，讓您將自由形式的腦力激盪與其他視覺效果結合。建立簡報品質文件 使用直覺的工具和範本建立從流程圖到平面圖的各種圖表。可視化資料從資料生成圖表並將資料新增至形狀以增強現有的視覺效果。您可以連接到 AWS 或 Azure 配置，從 Active Directory 產生組織結構圖，或匯入 Jira 資料以啟動腦力激盪會議。 SMARTDRAW 是企業的簡單選擇 - 輕鬆授權：SmartDraw 的網站授權可讓您以低廉的固定價格覆蓋整...