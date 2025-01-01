線上聲譽管理軟體 - 最受歡迎的應用程式

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線上聲譽管理軟體允許公司監控用戶的線上評論並透過線上評論平台推廣積極的體驗。希望透過正面的線上用戶評論來推廣其品牌的公司將使用線上聲譽管理軟體來捕捉負面體驗。這些產品也為用戶提供透過電子郵件或廣告活動提交新評論的機制。這些產品提供了行銷團隊用來匯總和解釋公司線上聲譽的平台。團隊通常會利用平台提供的數位表單來進行電子郵件活動並利用新評論。許多產品還擁有監控工具來發現社交媒體上用戶的討論和貼文。這些產品與社群媒體監控軟體的不同之處在於，它們旨在收集線上評論，但可以包含社群媒體功能。存在混亂，但與產品審查軟體幾乎沒有交叉。這些工具在電子商務網站上託管客戶評論，並且幾乎不提供監控或管理功能。
提議新的應用程式
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel是一個多合一銷售和營銷平台，提供CRM、營銷自動化、呼叫跟踪、報告等功能，適合數字代理商使用。
Podium
podium.com
講台是一個整合的客戶通信平台，幫助企業提高網站轉換率和客戶互動，提供即時消息、聲譽管理和付款功能。
Kenect
kenect.com
Kenect是一個整合客戶溝通的平台，提供發短信、視頻通話、請求評論及收款等功能。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot是一個消費者評論平台，幫助用戶分享和發現企業的產品與服務真實評價，並協助企業管理在線聲譽。
Debutify
debutify.com
Debutify是一個適用於現代電子商務品牌的全方位解決方案，提供無需編碼的應用程序，幫助用戶輕鬆啟動和管理商店。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo是一個電子商務營銷平台，幫助品牌透過忠誠度、SMS和電子郵件行銷、評論等方式加強與消費者的關係。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye是一個在線聲譽管理平台，幫助企業管理客戶反饋，加強社交媒體存在，並提高業務可見性。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial 是一個用戶生成內容平台，幫助企業收集並展示來自滿意客戶的內容，增強與客戶互動和品牌曝光。
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself是一款在線聲譽管理和個人品牌工具，幫助用戶優化網上形象，監控搜索結果和社交媒體配置文件。
G2
g2.com
G2是一個軟件市場平台，幫助企業依據真實用戶評論做出軟件和服務的選擇，並提供數據分析和參考頁面工具。
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
我網站上的評論幫助企業收集、展示和管理在線評論，以提升信譽並增強客戶信任。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic是一個社交媒體管理平台，幫助專營權和多站點業務簡化內容營銷和品牌一致性管理。
Experience.com
experience.com
Experience.com 提供 AI 驅動的在線聲譽、評論及存在管理解決方案，幫助企業提升在線形象與客戶互動。
AppFollow
appfollow.io
AppFollow是一個綜合服務，幫助開發者管理應用評價、分析性能並優化用戶滿意度，支持多種工具集成。
Shopper Approved
shopperapproved.com
Shopper批准是一個平台，幫助企業有效收集和管理客戶評論，增強在線聲譽，並改善客戶體驗。
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity是一款專門用於增強本地SEO及管理多地業務的平台，提供本地業務清單管理、客戶評論監控及競爭分析工具。
Signpost
signpost.com
Signpost 是一款自動化的顧客回饋收集工具，幫助商家獲得更多評論、吸引新客戶及提高回頭客的業務。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby是一款基於雲端的通訊平台，提供即時消息、客戶提醒及行動支付請求，以提升團隊合作與客戶服務。
AppTweak
apptweak.com
AppTweak是一個應用商店優化平台，提供數據分析、關鍵字研究、競爭對手分析及廣告管理，幫助開發者提升應用可見性和性能。
Whitespark
whitespark.ca
Whitespark是一款本地SEO工具，幫助企業追蹤引用，發現新機會，並管理在線評論以提高搜索可見性和信譽。
Yext
yext.com
Yext是一個數字管理平台，幫助企業管理在線形象，優化數位清單、評論和內容，並提供數據分析以改善客戶聯繫。
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal是一個專業的本地SEO平台，幫助企業和代理商提高本地搜索排名，管理評論和在線聲譽。
Get More Reviews
getmorereviews.com
獲得更多評論應用幫助企業管理及增加客戶評論，簡化收集流程，提升在線可見性及信譽，並提供情感分析與多平台管理功能。
SpotOn
spoton.com
Spoton是一款集成餐廳POS系統的應用，提供訂單管理、客戶參與工具，並支持外賣與交付，簡化餐廳運營。
Reviews.io
reviews.io
Reviews.io是一個幫助企業收集和管理客戶評論的平台，並提供聲譽管理工具，支持多個社交媒體的整合。
paiza
paiza.jp
paiza是一個專為IT工程師和程式設計師設計的求職與學習網站，透過技能檢測讓企業認可其技術實力。
FeedbackExpress
feedbackexpress.com
FeedbackExpress是一款基於雲端的軟體，幫助亞馬遜賣家自動化和管理與買家的回饋通訊。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial是一款社交媒體管理應用，幫助企業管理多個平台的發佈、廣告、互動和報告，並支援地理定位廣告。
Marketing 360
marketing360.com
營銷360是一個綜合營銷平台，為小企業提供從設計到行銷及CRM的所有工具，簡化管理和優化營銷策略。
Partoo
partoo.co
Partoo是一個綜合平台，幫助企業管理線上形象，增強客戶關係，並有效追蹤業務表現。
Referrizer
referrizer.com
推薦器是一個營銷自動化平台，幫助企業管理推薦活動，跟踪性能，提升客戶參與及獲得更多客戶。
Broadly
broadly.com
Broadly是一款簡化商業流程的應用，幫助企業吸引客戶、管理互動並請求評價，提升客戶體驗和滿意度。
Fera
fera.ai
Fera是一款客戶評論應用，幫助電子商務企業在多平台上收集、管理及展示評論、照片和視頻。
Text Request
textrequest.com
文本請求是一個商務短信平台，幫助企業簡化與客戶的溝通，並提升客戶參與度和運營效率。
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint幫助多地點企業及加盟商管理顧客評價，以增強當地SEO，透過電子郵件、簡訊、WhatsApp及二維碼收集反饋。
Famepilot
famepilot.com
Famepilot是一個雲端平台，幫助企業監控和管理客戶反饋，提升客戶體驗和品牌聲譽。
Uberall
uberall.com
Uberall是一個多地點行銷平台，幫助商家提升本地搜尋能見度並確保商業資訊準確一致，適合多地點業務管理。
Rannkly
rannkly.com
Rannkly是一個AI驅動的平台，通過一個儀表板監控和回應評論、社交媒體互動，並提供統一的QR碼功能以簡化顧客服務。
URLScore.ai
urlscore.ai
urlscore.ai 是一款評估URL安全性和質量的工具，幫助用戶識別潛在威脅並做出明智的上網決策。
Rannko
rannko.com
Rannko 是一款數字聲譽管理應用，幫助商家管理評論、社交媒體和商業資訊，提升品牌形象與客戶互動。
Amazeful
amazeful.com
Amazeful是一個在線聲譽管理平台，幫助企業收集客戶評價，提升網路口碑，並提供報告和分析以改善客戶體驗。
TrustAnalytica
trustanalytica.com
TrustAnalytica 是一款全方位的客戶互動工具，幫助中小企業管理線上聲譽、處理付款、自動預訂及生成潛在客戶。
SO Connect
soconnect.com
SO Connect 應用程式幫助企業一次性在50多個平台上更新資訊，管理評論，並提升網站SEO，增加顧客流量及曝光率。
Review Tool
reviewtool.com
評論工具是一個管理和生成評論的平台，幫助企業追蹤及展示在線評論，並優化客戶互動和滿意度。
Ratesight
ratesight.com
Ratesight 是一款在線評價管理平台，幫助企業收集和追踪評論，以提升品牌形象和增強業務競爭力。
Great Recruiters
greatrecruiters.com
偉大的招聘人員是一個專為招聘人員和人力資源公司設計的候選人體驗及聲譽管理平台，幫助收集反饋、改善招聘流程。
Milestone
milestoneinternet.com
Milestone應用程式透過數位體驗平台提升數位體驗和內容可見性，協助品牌在各行業中擴大客戶獲取。
Synup
synup.com
Synup是一款幫助企業管理在線形象的工具，通過更新業務信息、監控評價及維護社交媒體平台提高本地SEO排名。
2 Step Reviews
2stepreviews.com
2 Step Reviews 是一款幫助當地企業收集評價的應用，使他們成為消費者在 Google 上搜索產品或服務時的明顯選擇。
Riivu
riivu.io
Riivu 是一款評論管理工具，幫助企業收集客戶反饋、產生在線評價，並提升品牌形象。
Oggvo
oggvo.com
Oggvo幫助小型企業簡化客戶體驗，促進增長與競爭力，提升顧客在每個旅程步驟中的體驗。
LOCALACT
localact.com
LOCALACT是一個為特許經營商提供本地數位營銷的平台，幫助企業在當地市場提高曝光率並管理營銷表現。
Thryv
thryv.com
Thryv是一款綜合的小型企業管理軟體，提供客戶通訊、報價、付款、排程和聲譽管理等功能，以簡化業務運營。
Sitejabber
sitejabber.com
Sitejabber是一個平臺，提供真實評論和評級，幫助消費者評估企業的信譽和質量，以做出明智的購買決策。
UpCity
upcity.com
UpCity是一個連接企業與可信賴B2B服務供應商的平台，幫助企業增強數字業務並找到合適的合作夥伴。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta是一個綜合電商平台，幫助企業銷售數字產品和服務，並提供行銷自動化、CRM及專案管理工具。
NiceJob
nicejob.com
NiceJob是一款自動化的聲譽營銷平台，幫助企業收集客戶評論，提升在線形象並增加銷售。
Localo
localo.com
Localo是一款專門用於優化本地搜索引擎的工具，提供GMB優化、關鍵字跟踪和評論管理等功能，幫助企業提升本地可見性。
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 提供本地市場營銷解決方案，幫助企業管理本地搜索排名、評論及在線形象，以提升可見性和吸引客戶。