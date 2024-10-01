線上聲譽管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印尼

GatherUp

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GatherUp 是針對多地點企業和機構的聲譽管理平台。我們將客戶的聲音轉化為客戶忠誠度。 GatherUp 是一個平台，可擴展聲譽管理的各個方面，從傾聽客戶的意見到了解客戶再到與客戶互動，以便您可以改善多個企業的客戶體驗。我們幫助您收集客戶回饋和見解，從而提高您的聲譽/業務，以便您可以：1) 改善客戶體驗 2) 吸引新客戶 3) 留住現有客戶 我們採用自動化和組織方式，因此您可以在規模——跨多個地點或企業。收集從第一方到第三方評論、NPS 分數和調查的客戶反饋- 評論和反饋生成和監控- 自動化和集成分析客戶反饋以獲得可行的見解- 情緒分析- 人工智能輔助的智能見解- 根據​​主題組織和管理評...