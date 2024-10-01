線上聲譽管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 克羅埃西亞 最受歡迎 最近新增

線上聲譽管理軟體允許公司監控用戶的線上評論並透過線上評論平台推廣積極的體驗。希望透過正面的線上用戶評論來推廣其品牌的公司將使用線上聲譽管理軟體來捕捉負面體驗。這些產品也為用戶提供透過電子郵件或廣告活動提交新評論的機制。這些產品提供了行銷團隊用來匯總和解釋公司線上聲譽的平台。團隊通常會利用平台提供的數位表單來進行電子郵件活動並利用新評論。許多產品還擁有監控工具來發現社交媒體上用戶的討論和貼文。這些產品與社群媒體監控軟體的不同之處在於，它們旨在收集線上評論，但可以包含社群媒體功能。存在混亂，但與產品審查軟體幾乎沒有交叉。這些工具在電子商務網站上託管客戶評論，並且幾乎不提供監控或管理功能。