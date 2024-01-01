線上聲譽管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 阿爾及利亞

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EmbedReviews 是一個完整的線上評論管理軟體，可自動產生所有客戶評論並以評論小工具的形式顯示在您的網站上。它是一種先進的線上聲譽管理軟體，允許企業在一個儀表板上管理所有線上評論。您可以自動化評論流程、對其進行管理、進行評論監控、從一個地點回應客戶回饋，並在每次有新評論時接收即時警報。不再需要手動複製貼上評論。只需向您的社交媒體平台和評論網站帳戶提供簡單的權限，然後讓系統取得您的所有評論。軟體將連接到您的 Google 和 Facebook 帳戶，產生評論，您可以監控評論，並選擇您想要顯示的評論。用戶可以在任何網站上以網路收集形式收集評論，並發送電子郵件或簡訊請求以獲取更多資訊。透過電...