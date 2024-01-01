線上聲譽管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 丹麥

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
線上聲譽管理軟體允許公司監控用戶的線上評論並透過線上評論平台推廣積極的體驗。希望透過正面的線上用戶評論來推廣其品牌的公司將使用線上聲譽管理軟體來捕捉負面體驗。這些產品也為用戶提供透過電子郵件或廣告活動提交新評論的機制。這些產品提供了行銷團隊用來匯總和解釋公司線上聲譽的平台。團隊通常會利用平台提供的數位表單來進行電子郵件活動並利用新評論。許多產品還擁有監控工具來發現社交媒體上用戶的討論和貼文。這些產品與社群媒體監控軟體的不同之處在於，它們旨在收集線上評論，但可以包含社群媒體功能。存在混亂，但與產品審查軟體幾乎沒有交叉。這些工具在電子商務網站上託管客戶評論，並且幾乎不提供監控或管理功能。
提議新的應用程式
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一個以數位代理商和顧問為導向的白標銷售和行銷平台。功能包括帶有SmartLists 的CRM、電子郵件、2 向SMS、整合SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫追蹤、通話錄音、強力撥號器、表單產生器、調查產生器、漏斗產生器、網站產生器、線上排程、工作流程自動化、報告、Webhooks 等等！代理帳戶包括為您的客戶提供的無限子（位置）帳戶，可以克隆這些帳戶以加快設定速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 憑證來支援您的帳戶，讓您能夠獲得電子郵件、電話和簡訊的批發費率。從 14 天免費試用開始！
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支援的一體化潛在客戶轉換和溝通平台，可與您已使用的工具整合。超過 100,000 家企業使用 Podium 在競爭中脫穎而出。 * Podium 是一種通訊工具，可協助企業進行網站轉換和客戶互動。 * 評論者經常提到從任何裝置存取應用程式的便利性、易用性以及對客戶溝通和網站轉換的正面影響。 * 用戶提到了客戶服務回應時間的問題、某些功能的困難以及對定價和合約條款的不滿。
Kenect
kenect.com
Kenect 將您企業中的所有客戶溝通集中在一個平台上。我們將您的主要業務熱線轉換為文字號碼，讓您無需再次提供您的個人號碼。開始向客戶發送短信，同時生成評論、增加網路銷售線索並節省時間。 Kenect 用戶平均看到網站線索增加了 200%，線上評論增加了 350%。無論您想與客戶視訊聊天還是收取簡訊付款，您都可以透過 Kenect 完成。 - 給您的客戶發送簡訊 - 請求線上評論 - 透過簡訊收款 - 視訊聊天 - 在行動裝置或桌面裝置上使用
Debutify
debutify.com
Debutify 是現代電子商務品牌的終極一體化解決方案。借助一套轉換優化的應用程序，它可以簡化任何品牌的啟動、管理和擴展。這就是全球許多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 產品都經過無縫設計，易於使用，無需程式碼，但具有豐富的強大功能。這意味著任何人，即使沒有技術知識，也可以使用 Debutify 來改善他們的業務。無論是剛進入線上市場的品牌或電商老手，Debutify 都是值得信賴的合作夥伴。無論規模或階段如何，品牌都可以透過 Debutify 找到適合自己需求的方案。此外，憑藉 Debutify 專門的客戶支援團隊，品牌可以相信任何挑戰都會得到及時有效的...
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信賴的軟體市場。每年有超過 9000 萬人（包括所有財富 500 強公司的員工）使用 G2 根據真實的同行評審做出更明智的軟體決策。數千家各種規模的軟體和服務公司與 G2 合作，建立聲譽、管理軟體支出並發展業務。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself 是第一個 DIY 線上聲譽管理和個人品牌工具。該工具會向您展示您應該使用哪些網路資產/社交媒體資料以及如何優化它們，以便當人們在Google 上搜尋您的名字時，它們會獲得良好的排名，從而引導您逐步完成提高在線形象的過程。 BrandYourself 也為需要更多實踐幫助的人提供客製化服務。作為服務的一部分，您將獲得專門的專家，他將執行客製化策略以提高您的線上聲譽。 BrandYourself 的三項產品是： 1. DIY 產品（有限使用免費，無限使用每年 99 美元） DIY 產品簡化了複雜的線上聲譽管理流程，因此您可以自己動手。只需提交您希望人們在 Googl...
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Th...
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic 的行銷平台透過獨特的數據驅動方法幫助特許經營商提高在搜尋和社群媒體中的線上知名度。它使特許經營商能夠從中央控制中心高效、無縫地管理行銷工具、資產和數據。 PromoRepublic 已與 80 多個特許經營品牌、400 多個行銷機構取得了成功，改善了 25,000 多個地點的成果，也簡化了決策。 這是透過其數據驅動的 Copilot 解決方案實現的，該解決方案充當個人數據分析師，將本地行銷數據轉化為可操作的業務見解。 無論您是新興品牌還是成熟的多地點品牌或品牌組合，PromoRepublic 都可以幫助您自動化和優化您的行銷工作。 您的品牌如何利用 Prom...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow 可讓您輕鬆理解並提升應用程式的聲譽。 AppFollow 是一項與應用程式商店合作的整合服務。它包括用於審核管理和自動化、有機應用程式效能分析、競爭對手研究、應用程式效能監控和分析的工具。 AppFollow 可讓您輕鬆理解並提升應用程式的聲譽。我們幫助超過 10 萬+ 用戶利用整個應用程式生命週期中的數據，借助我們工具的強大功能建立成功的應用程式： — 應用程式效能監視器； — 使用者評論參與工具； — 應用程式成長加速工具； ——審查管理自動化； — 與 Salesforce、Zendesk、Slack、Helpshift、Tableau 等進行大量整合。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的電子商務保留行銷平台可協助各種規模的品牌加強與消費者的關係。 Yotpo 憑藉統一的、數據驅動的忠誠度、簡訊和電子郵件行銷、評論、訂閱等解決方案，幫助品牌提供致勝、有凝聚力的客戶體驗，推動電子商務成長。 Yotpo 是福布斯雲端 100 大公司，在全球設有辦事處，包括美國、加拿大、以色列、英國、保加利亞和澳洲。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedReviews 是一個完整的線上評論管理軟體，可自動產生所有客戶評論並以評論小工具的形式顯示在您的網站上。它是一種先進的線上聲譽管理軟體，允許企業在一個儀表板上管理所有線上評論。您可以自動化評論流程、對其進行管理、進行評論監控、從一個地點回應客戶回饋，並在每次有新評論時接收即時警報。不再需要手動複製貼上評論。只需向您的社交媒體平台和評論網站帳戶提供簡單的權限，然後讓系統取得您的所有評論。軟體將連接到您的 Google 和 Facebook 帳戶，產生評論，您可以監控評論，並選擇您想要顯示的評論。用戶可以在任何網站上以網路收集形式收集評論，並發送電子郵件或簡訊請求以獲取更多資訊。透過電...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 是一個由人工智慧支援的應用程式商店行銷和情報平台，使行動領導者能夠優化其應用程式在應用程式商店中的自然和付費表現。 AppTweak 脫穎而出，成為業界最全面的平台，提供 ASO 情報、搜尋廣告活動管理、應用程式商店評論管理和市場情報。我們為應用程式行銷人員提供工具、數據和託管服務，幫助他們做出更明智的決策並在競爭中保持領先。 AppTweak 的核心是Atlas AI，這是我們專有的深度學習語言模型，自2014 年以來一直在應用商店資料上進行訓練。 Face 等行動領導者值得信賴的合作夥伴。
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® 由 Joe 和 JB Kellogg 父子於 2009 年創立，其使命是透過幫助小型企業發展和當地社區發展來做出改變。現在，Marketing 360 位於科羅拉多州柯林斯堡和德克薩斯州奧斯汀，擁有超過 550 名團隊成員，並擁有超過 20,000 個活躍的中小型企業客戶。 Marketing 360 為小型企業提供從單一平台管理和發展業務所需的所有技術和人才，包括建立專業網站、接受和管理付款、管理潛在客戶和客戶、預約、監控評論的能力、管理社交媒體、聯合企業名單、管理內容行銷、開展多通路數位廣告活動等等。不再浪費時間和金錢在多種工具上來管理和發展您的業務。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個領先的基於雲端的通訊平台，支援業務即時訊息以改善團隊協作、提供卓越的客戶服務和行動支付請求。它幫助業務服務部門在正確的時間找到正確的人。 Kimoby 利用企業已掌握的數據和資源，透過即時行銷活動、自動提醒、多媒體文件等，輕鬆提高參與度和銷售量。
Text Request
textrequest.com
Text Request 是一個商業簡訊平台，旨在激發客戶參與度。我們針對您的日常通訊問題精心設計了即插即用的訊息解決方案，以便您可以消除噪音並隨時隨地與客戶聯繫。 Text Request 旨在與您一起擴展，從處理幾個對話的一個人到發送數百萬條訊息的數千名員工，再到基於我們的 API 構建的自訂解決方案。請造訪 textrequest.com，詳細了解我們如何透過會話簡訊和客戶參與來幫助像您這樣忙碌的企業領導者。
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal是一個專門的本地SEO平台。其強大的本地搜尋引擎優化工具和報告使代理商和品牌能夠提高本地排名，從本地搜尋中產生更多流量和潛在客戶，並管理評論/聲譽。 iProspect、Mediacom、希爾頓和宜家等超過 5,000 家創新機構和品牌信任 BrightLocal 透過其業界領先的平台提高其本地搜尋可見度。這些公司透過 BrightLocal 的 SEO 審核和報告、清單服務和管理工具及其線上聲譽管理解決方案來實現這一目標。透過 BrightLocal，客戶可以體驗更好的本地搜尋結果、節省大量時間，以及以更簡潔的方式向關鍵利害關係人展示本地搜尋的成功。套餐起價為 39 美...
Broadly
broadly.com
建立強大、持久的線上形象和聲譽，幫助您在所在領域脫穎而出。廣泛幫助數千家本地企業吸引潛在客戶、聯繫和服務客戶以及自動請求評論 - 所有這些都透過一個易於使用的應用程式完成。透過客製化的響應式網站、自動網路聊天、簡化的文字和電子郵件通訊以及靈活的行動支付選項，始終提供五星級的客戶體驗。我們的應用程式與您已經使用的工具連接，並提供專門的、持續的客戶支援。 Broadly 讓客戶可以輕鬆找到您、與您合作並稱讚您。要了解有關 Broadly 解決方案的更多信息，請訪問：https://broadly.com/how-it-works
Yext
yext.com
Yext（NYSE：YEXT）是領先的多地點品牌數位展示平台，在全球擁有數千名客戶。借助一個中央平台，品牌可以無縫地提供一致、準確且引人入勝的體驗，並與數位世界中任何地方的客戶進行有意義的聯繫。 Yext 的人工智慧和機器學習技術為每次客戶參與背後的知識提供支持，大規模自動化工作流程，並提供可操作的跨渠道見解，從而實現數據驅動的決策。從 SEO 和網站到社群媒體和聲譽管理，Yext 讓品牌將其數位形象轉變為差異化因素。
NiceJob
nicejob.com
NiceJob 幫助優秀的企業獲得應有的聲譽、獲得最高評價並贏得更多銷售。它是一個聲譽行銷平台，旨在透過吸引更多潛在客戶和完成更多銷售來幫助您的企業發展。 NiceJob 透過自動化收集客戶評論和推薦的過程來實現這一點，並在所有行銷管道中利用它們來提高轉換率、減少客戶擔憂並幫助您的企業獲得最高評價。 * 領先的聲譽行銷平台。 * 輕鬆成為頂級企業並贏得更多銷售。 * 受到超過 7000 家企業的評級和信任。 將 Convert 網站新增至任何 NiceJob 計畫。轉換網站保證比您現有網站的銷售額增加至少 10%，確保您的網站收回成本。 有了 NiceJob，如果您是水管工、女傭、律師...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 為 60,000 多家合作夥伴提供端到端電子商務平台，這些合作夥伴向全球超過 550 萬家中小企業 (SMB) 銷售數位產品和服務。這些合作夥伴包括行銷機構、獨立軟體供應商 (ISV) 和媒體公司。 Vendasta 平台使這些團體能夠輕鬆地從基於雲端的技術市場採用新的解決方案，並以自己的品牌向中小型企業客戶銷售這些解決方案。該平台提供由人工智慧驅動的行銷自動化、銷售工具和整合的 CRM，以促進產品進入市場。它還包括項目、訂單和計費管理系統，以幫助透過機器人流程自動化進行擴展。中小型企業只需一次登入即可存取以 Vendasta 客戶品牌購買的所有解決方案。他們喜歡一個包含處方...
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity 為多地點企業和機構創造價值，提供一套工具來改善本地搜尋和地圖發現，透過直接客戶參與（評論、推薦、問答和貼文）建立關係，並發現跨地點的見解以建立競爭優勢。聲譽很重要。掌控一切。
Referrizer
referrizer.com
世界上最先進的行銷自動化平台，為您的本地業務提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite 幫助企業監控、要求和展示他們的線上評論，以幫助增加社會認同並建立與客戶的信任。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自動化解決方案，用於收集客戶回饋、獲得更多更好的評論、贏得新客戶、獲得推薦並增加回頭客業務。
Shopper Approved
shopperapproved.com
自 2010 年以來，Shopper Approved 已幫助超過 25,000 家線上企業收集的評分和評論比其他任何線上評論平台多出 10 倍。我們也是兩次獲獎的 Inc. 500 強公司、Google 官方評論合作夥伴，並且擁有 A+ BBB 評級。真正讓Shopper Approved 與眾不同的是我們獨特的能力，能夠幫助我們的客戶收集比競爭對手多10 倍的評論，然後在盡可能多的戰略位置展示這些評論，從而提高可見性、可信度、流量和收入。與其他評論平台不同，我們對評論和其他形式的用戶生成內容（例如問答）採取全面、高度策略性的方法，在進行搜尋優化後，我們的客戶能夠將其網站流量提高多達 4 倍...
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我們的使命是讓企業在網路上更加引人注目，提高他們的電子聲譽並幫助他們贏得更多客戶。我們的一體化解決方案透過直覺的儀表板支援策略決策，使決策者能夠衡量投資回報率並培養持久的客戶關係。 Partoo 與各行各業的眾多本地和國際公司合作，包括中小企業以及麥當勞、豐田、家樂福和 Sports Direct 等大型公司。我們的本地清單解決方案非常簡單，使公司能夠在本地和品牌層級管理該工具。 Partoo 擁有一支由400 多名專業人士組成的團隊，為100 多個國家/地區的400 多家客戶提供服務產品詳細資訊Partoo 透過實現其3 個目標，利用以下產品幫助公司發展：找到客戶、選擇客戶...
Appbot
appbot.co
Appbot 為行動團隊提供應用程式審查和評級工具，因此您可以在幾分鐘內了解使用者對您的應用程式的感受。 Appbot 受到來自寶馬、Twitter、微軟和德意志銀行等公司的數千名用戶的喜愛。 Appbot 監控 iTunes、Google Play、Amazon 和 Microsoft 商店上所有國家/地區的應用程式商店評論，以及 Amazon 商店上的產品評論和 Alexa 技能。它顯示用戶情緒、錯誤和功能請求，並透過本機整合將這些回饋無縫地推送到應用程式開發和支援工作流程中。 Appbot 提供專有的情緒分析和自然語言處理工具，以消除大規模理解評論的手動跑腿工作。使用我們的即插即用單字和...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot 是一個由AI/ML 驅動的雲端平台，供企業和品牌監控和管理所有線上（搜尋、清單、社交、評論網站和線上調查）和線下（本地調查、資訊亭、平板電腦上）的客戶回饋和紙本表格）管道。任何規模的企業（從 1 個地點到 10,000 多個地點）都可以利用該平台來提升其客戶體驗、參與度和聲譽。我們收集即時評級和評論，並使用基於人工智慧的推薦引擎將其轉化為企業可操作的見解。我們相信傾聽客戶的聲音是任何企業成功的最基本的活動。 Famepilot 透過在交易後詢問客戶回饋並幫助企業及時回應來關閉銷售週期。 Famepilot 將評論轉化為收入。 Famepilot 是線上聲譽領域一家策略性...
UpCity
upcity.com
UpCity 是一種資源，可協助企業與他們可以信任的 B2B 服務提供者建立聯繫。我們在企業和服務提供者之間建立並促進成功的關係。 UpCity 擁有超過 70,000 家上市供應商（從行銷機構、會計師事務所到人力資源顧問等），近 200 萬家企業（並且還在不斷增加）已訪問 UpCity 來尋找滿足其需求的最佳合作夥伴。我們的使命是促進成功的關係，因此我們創建了專有的數據驅動的推薦性評級，以幫助指導我們在每個本地市場和全國範圍內排名和推薦頂級服務提供者。
SpotOn
spoton.com
SpotOn 是發展最快的軟體和支付公司之一，提供技術和支持，幫助當地企業及其經營者以自己的方式取得成功。 SpotOn 以其靈活的雲端技術和個人化支援而聞名，提供端到端平台來接受付款、增加收入、簡化營運並創造卓越的賓客體驗。從無縫、高效的銷售點系統到為快速發展的企業構建的整合管理解決方案，SpotOn 所建構的技術能夠
Rannkly
rannkly.com
Rannkly 是一個由人工智慧驅動的平台，透過監控、分析和回應評論和社交媒體來處理線上聲譽，方法是僅在一個儀表板上建立和安排互動式貼文。其全新功能通用二維碼是一個減少組織和客戶手動工作的介面。透過掃描二維碼，人們可以查看菜單、給予評論和評分、付款、關注社交媒體平台、填寫聯繫以備將來參考等。
URLScore.ai
urlscore.ai
無論您在造訪前對網站安全持謹慎態度，還是尋求加強網路威脅偵測，Urlscore 都能為您提供協助。使用我們的網頁表單或整合我們的 API 對 URL 進行分類並找出潛在風險，確保更安全的瀏覽體驗。
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 是企業品牌本地行銷領域的領導者，為本地體驗(LX) 平台提供支持，該平台是一套全面、無縫整合的交鑰匙本地行銷和客戶體驗(CX) 解決方案，可在整個品牌範圍內大規模提供有影響力的超本地化體驗在場。世界領先的多地點品牌（零售商、餐廳、酒店、金融服務、醫療保健等）依靠 Rio SEO 成熟的技術和本地營銷專業知識來提高知名度以及積極的、可衡量的在線和實體店流量。 Rio SEO 是 PG Forsta 旗下公司。
Uberall
uberall.com
Uberall 是一個多地點行銷平台，可以讓像您這樣的企業輕鬆被發現、被選中並將搜尋轉化為銷售。我們的解決方案管理超過 150 萬個地點，並且 Uberall 管理的清單出現在 194 個國家/地區，並且還在增加。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
Fera
fera.ai
Fera 是一款適用於 Shopify、Wix、BigCommerce 和其他電子商務企業的客戶評論應用程式。它可以讓您輕鬆要求和顯示來自各種管道（包括您自己的管道）的客戶評論、照片和影片。
Localo
localo.com
使用終極本地 SEO 工具 - Localo 促進客戶的業務 使用最強大的本地 SEO 工具增強您代理商的服務範圍，從而大幅提升客戶的本地知名度 - Localo。這個強大的基於人工智慧的工具旨在為本地企業提供競爭優勢，吸引更多本地客戶，並透過優化的本地 SEO 策略提高投資回報率。 * 適合所有尋求更快、更有效的方式來管理客戶本地 SEO 的行銷機構和自由 SEO 顧問。 主要特點和優點： * 智慧任務：透過個人化的每週任務和先進的見解在競爭中保持領先。提高客戶的本地搜尋可見度並吸引新客戶。 * 排名檢查和監控：準確追蹤客戶的 Google 本地排名，並做出數據驅動的決策，以提高他...
Mobal
mobal.io
透過更好的業務概況尋找、贏得並留住更多客戶。 Mobal 可以自動化您的業務資料管理，以便您可以專注於更快地取得成果。 Mobals AI 支援的平台是最簡單、最快的方法，可以輕鬆地讓您的業務資料在所有主要線上目錄中保持良好狀態並保持最新狀態。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 是一家品牌情報公司，透過人工智慧驅動的深度傾聽重新構想客戶聯繫和聲譽管理。我們使多地點品牌能夠透過重要時刻的相關見解輕鬆推動即時影響。 Chatmeter 了解多地點和全通路聲譽管理的挑戰，並創建了一個規模化的平台，為從本地所有者到執行領導層的每個人提供端到端的可見性。 Chatmeter 擁有 93% 的客戶保留率，是零售、餐飲、醫療保健和金融服務業等領域的首選品牌聲譽合作夥伴。
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews 是一款創新且經濟實惠的線上評論管理軟體，您可以透過我們易於使用的儀表板請求、回應、顯示和分享評論。您還可以建立自動包含線上評論的自訂數位標牌，以及為您的網站動態產生內容的獎勵調查。
Amazeful
amazeful.com
Amazeful 是一個針對本地企業的線上聲譽管理平台。我們幫助企業收集線上客戶評論並被更多潛在客戶選擇。它是創造銷售、增加信任並從競爭對手中脫穎而出的有效工具。該平台的深入報告和分析提供了寶貴的數據，可幫助企業提高線上評級、增加流量並優化客戶體驗。它是如何運作的？ Amazeful 會向您的客戶發送自動訊息/電子郵件，邀請他們留下評論。客戶在 Google、Facebook 或其他類似網站上留下評論。您將獲得一個簡單易用的儀表板，其中包含所有評論，可幫助您監控您的線上聲譽。評論不僅能夠影響消費者的決策，還能增強公司的信譽。將您滿意的客戶變成 5 星評論，成為競爭對手的首選！
Ratingful
ratingful.com
透過Ratingful 提升您的線上聲譽並獲得更多5 星級Google 評論。我們的平台簡化了要求客戶評論、保護您的評級、突出顯示您的熱門評論以及監控您的數位聲譽的流程。您也可以在不離開我們的平台的情況下回覆 Google 和 Facebook 評論，並防止公開展示負面回饋。立即加入Ratingful，吸引更多客戶加入您的業務。
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
一個簡單的平台來管理您的所有客戶評論。我們易於使用的平台可自動執行線上評論管理，進而提高客戶滿意度。輕鬆有效地獲得更多客戶評論、在線上找到客戶、吸引新客戶。為機構和企業輕鬆擴展和貼上白標。透過我們易於使用的平台享受自動評論獲取、管理和廣播。抓取您的評論可幫助您更輕鬆地獲得更多評論。抓取您的評論，讓客戶留下評論變得簡單 對於您的客戶來說，留下評論永遠不應該是一件苦差事。對我們來說，事實並非如此。使用自動管道透過電子郵件、簡訊無縫請求評論。這對您來說很容易，對您的客戶來說更容易。白標我們的解決方案並管理無限位置我們為代理商、SEO 和批量用戶提供完全的靈活性，因為他們是我們的核心客戶。
GatherUp
gatherup.com
GatherUp 是針對多地點企業和機構的聲譽管理平台。我們將客戶的聲音轉化為客戶忠誠度。 GatherUp 是一個平台，可擴展聲譽管理的各個方面，從傾聽客戶的意見到了解客戶再到與客戶互動，以便您可以改善多個企業的客戶體驗。我們幫助您收集客戶回饋和見解，從而提高您的聲譽/業務，以便您可以：1) 改善客戶體驗 2) 吸引新客戶 3) 留住現有客戶 我們採用自動化和組織方式，因此您可以在規模——跨多個地點或企業。收集從第一方到第三方評論、NPS 分數和調查的客戶反饋- 評論和反饋生成和監控- 自動化和集成分析客戶反饋以獲得可行的見解- 情緒分析- 人工智能輔助的智能見解- 根據主題組織和管理評...
Great Recruiters
greatrecruiters.com
我們幫助人力資源公司最大限度地提高其評論、推薦、聲譽和招聘人員的投資回報率，從而加速其發展。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究訪問了九家不同公司的決策者，他們都有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品充...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review 是一款適用於中小型企業的最先進的評論和聲譽管理軟體。我們的自動化且易於使用的介面可協助企業主在自動駕駛儀上收集真實的客戶評論。透過為我的評論評分，您可以在 Google、Facebook 等評論網站以及許多其他對您的業務重要的評論網站上獲得更多 5 星評論。每當您收到新評論時，您都會收到通知，並且您可以在我們的平台內一站式管理所有評論。透過我們的自動電子郵件和簡訊活動，審核請求將變得輕而易舉。
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com 是多地點 Google 商家資料軟體的超值選擇。代理商和直接客戶都喜歡我們。管理您在當地的聲譽並大量發佈內容、服務、產品和照片。輕鬆概覽所有本地搜尋優先順序和效能，以便您知道要採取哪些措施。我們的 A/B 測試功能可以輕鬆最大化本地可見性。人工智慧支援的評論回應、競爭性評論報告和已刪除的評論使其成為本地搜尋評論的頂級播放器，可提高您的權威。兩週免費測試和無與倫比的價格！誰使用 GMBapi.com？對推動績效、聲譽管理、發佈內容和照片感興趣的多地點企業。我們以 15% 的價格獲得 90% 的利益。 15 分鐘內使用您的數據進行 24/7 線上免費測試！
SO Connect
soconnect.com
清單可幫助您的本地企業被更多客戶發現。在 50 多個平台上一次性更新您的公司信息，提高您的排名並獲得更多網站流量、電話和訪問您所在位置的訪客。目前，我們為 30 多個國家/地區的 100,000 多個業務地點和 50,000 多個客戶提供服務。我們的目標是幫助大型和小型企業與客戶互動並管理他們的線上聲譽和評論，同時提高各種平台上的本地搜尋可見性。我們的專業軟體包括： 清單 - 一次在 50 多個平台上更新您的公司資訊。評論 - 在一個中心位置收集和管理更多評論。網站優化器 - 改善您的網站搜尋引擎優化並透過無故障的網站贏得更多客戶。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一個MaaS（行銷即服務）平台，透過三種方式更好地與客戶和潛在客戶互動、增加評論以及創建統一的客戶資料庫來指導品牌和企業與Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等大公司的分銷技術合作夥伴關係平台可以在單一介面中管理所有清單。透過實施品牌審核、智慧回應管理和採用最佳實踐來產生評論來建立聲譽。增加參與度 透過 ProManages 統一聊天整合和來自多個平台的查詢來接觸客戶和潛在客戶。透過回應範本、自動回應、Chabot 和票證路由啟用實用聊天協助。 ProManage 是一個新興的 MaaS 平台，透過跨多個平台的可發現性、增強與客戶和潛在客...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime 是當地企業的客戶互動平台，可透過簡訊、聊天和電子郵件方便地與潛在客戶和客戶互動，並且所有這些都在一個地方進行組織。我們讓您的企業客戶做好 24/7/365 任何互動的準備。
Experience.com
experience.com
自 2015 年以來，Experience.com 一直致力於提供世界一流的人工智慧驅動的線上聲譽、評論和線上狀態管理解決方案，幫助公司和專業人士增強線上狀態以及客戶和員工的參與度。 Experience.com 的整合 SaaS 平台以幫助數百萬組織發展和改進為共同使命，繼續引領產業走在數位行銷創新的前沿。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是領先的分散式行銷平台，可協助品牌到本地團隊透過通路合作夥伴、地點和第一線員工進行有效的行銷和銷售。 SproutLoud 的人工智慧平台將數位資產管理、管道激勵、合作行銷基金和最後一哩行銷履行相結合，讓您可以輕鬆地透過傳統、數位和社交媒體策略協作部署在地化、合規的內容。 SproutLoud 是唯一專門為多層分銷行業打造的平台，使品牌能夠影響最接近消費者服務的各方的行為。 SproutLoud 的軟體提高了上市速度、品牌合規性以及數百或數千本地用戶規模的監管合規性。借助 SproutLoud，客戶可以透過數據驅動的決策快速回應當地市場狀況。
Rannko
rannko.com
Rannko 處於數位聲譽管理的前沿，幫助大大小小的企業主發展品牌並提高公眾認知。將您的客戶變成您自己的品牌大使。 Rannko 專注於“本地第一”，能夠透過我們直觀易用的平台幫助您的業務蓬勃發展，該平台具有三個關鍵產品：評論管理、Meerkat 社群媒體和 PowerListings 管理。 Rannko 是您的樞紐、中央指揮部和線上個人助理，匯集了聲譽、社交和網路。主要產品： 評論管理 - 使維護線上狀態以及與客戶的互動變得簡單且有效。將多個平台的評論整合到一個時間軸。我們的評論管理系統只需點擊滑鼠即可輕鬆獲得 5 星級客戶滿意度。 Meerkat Social - 在所有社群網路上互動...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers 是一家屢獲殊榮的客戶評論軟體公司。獲得更多評論。回應客戶。尋找有關客戶體驗的見解。
ReviewGain
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ReviewGain 是專為中小型企業打造的線上聲譽管理 SaaS 平台。我們的智慧評論管理可協助企業在其領域獲得最高評級，並將其網站轉變為潛在客戶生成機器。