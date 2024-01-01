線上聲譽管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 安道爾

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
線上聲譽管理軟體允許公司監控用戶的線上評論並透過線上評論平台推廣積極的體驗。希望透過正面的線上用戶評論來推廣其品牌的公司將使用線上聲譽管理軟體來捕捉負面體驗。這些產品也為用戶提供透過電子郵件或廣告活動提交新評論的機制。這些產品提供了行銷團隊用來匯總和解釋公司線上聲譽的平台。團隊通常會利用平台提供的數位表單來進行電子郵件活動並利用新評論。許多產品還擁有監控工具來發現社交媒體上用戶的討論和貼文。這些產品與社群媒體監控軟體的不同之處在於，它們旨在收集線上評論，但可以包含社群媒體功能。存在混亂，但與產品審查軟體幾乎沒有交叉。這些工具在電子商務網站上託管客戶評論，並且幾乎不提供監控或管理功能。
提議新的應用程式
HighLevel
gohighlevel.com
成長最快的數位行銷機構白標平台。 CRM、電子郵件、2 向簡訊、漏斗產生器等等！
Podium
podium.com
透過評論、訊息、付款、網路聊天等為您的企業提供不公平的優勢。
Kenect
kenect.com
隨時隨地與客戶互動 - 透過手機發送簡訊。將您的銷售線索加倍、產生線上評論、捕獲付款並開始視訊聊天對話，所有這些都透過簡訊進行。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麥消費者評論網站，於 2007 年在丹麥成立，託管全球企業評論。每月發布近 100 萬條新評論。本網站為企業提供免費增值服務。該公司依靠用戶、軟體和合規團隊來報告和刪除平台上違反 Trustpilot 內容指南的評論。 Trustpilot 在紐約、丹佛、倫敦、哥本哈根、維爾紐斯、柏林和墨爾本設有辦事處，擁有 700 多名員工。有獨立調查表明，Trustpilot 等評論網站可能存在虛假評論。
Debutify
debutify.com
用更少的時間、更少的精力獲得更多的評論。 Debutify Reviews 簡化了客戶評論的請求、收集和管理，因此您可以更快地獲得更多評論。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一個綜合性的客戶體驗平台。超過 60,000 家各種規模的企業每天都使用 BirdEye 透過評論在線找到、透過簡訊互動被客戶選擇、並透過調查和洞察工具成為最佳企業。
G2
g2.com
根據用戶評級和社交數據比較最佳的商業軟體和服務。針對 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和行銷軟體的評論。
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself 是一家線上聲譽管理和隱私公司，提供軟體和服務，包括：負面 Google 結果、個人品牌、私人資訊保護、暗網掃描等。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企業軟體隨時隨地在任何裝置上管理客戶：CRM、簡訊和電子郵件行銷、社群媒體、網站等。
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ #1 應用程式審核管理和 ASO 工具。分析回饋、管理評分和回覆評論，增加 App Store、Google Play、Amazon 的自然下載量。
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社群媒體管理平台透過內建工具建立和自訂內容，將其安排到多個社群媒體頁面，投放廣告並獲得業務成果。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集評論、故事、社交媒體提要、照片並將其嵌入任何網站的最佳 UGC 平台。自動地！
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 透過在簡單的介面中提供可操作的見解，促進了世界上最受歡迎的應用程式和遊戲的成長。 → 免費試用我們！
Marketing 360
marketing360.com
透過適用於小型企業的 #1 行銷平台® 為您的品牌注入活力。
Text Request
textrequest.com
激發客戶參與度 這個商務訊息平台可讓您直接在電腦上使用辦公室電話號碼發送短信，讓您可以真正得到回复。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社群媒體管理解決方案，適用於擁有多個地點和個人資料的企業。透過一個集中平台管理您的所有發布、廣告、參與、評論和報告 MavSocial 為多地點企業提供了一種獨特的能力，可以快速、輕鬆地創建針對地理定位的 Facebook 廣告。 MavSocial 支援 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一個現代化的、DMS 整合的自動化通訊平台，可以輕鬆地與客戶建立聯繫並轉換為客戶。推動經銷商的服務績效進入快車道。
Broadly
broadly.com
線上聲譽和客戶體驗軟體可協助您制定線上行銷策略，從而推動客戶推薦、潛在客戶、評論和收入。
BrightLocal
brightlocal.com
本地搜尋成功的一體化平台 · 透過 BrightLocal 提升排名、提高聲譽並在本地搜尋中脫穎而出。
NiceJob
nicejob.com
獲得更多評論並建立聲譽的最簡單方法。創造社交媒體熱度，改善您的搜尋引擎優化並贏得更多銷售。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
Yext
yext.com
Yext 是一家紐約市的科技公司，專注於線上品牌管理領域。它利用基於雲端的應用程式網路、搜尋引擎和其他設施提供品牌更新。該公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 於 2006 年創立。最新數據顯示，2019 年市值超過 20 億美元，2021 財年營收為 3.547 億美元。
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我們的使命是讓企業在網路上更加引人注目，提高他們的電子聲譽並幫助他們贏得更多客戶。我們的一體化解決方案透過直覺的儀表板支援策略決策，使決策者能夠衡量投資回報率並培養持久的客戶關係。 Partoo 與各行各業的眾多本地和國際公司合作，包括中小企業以及麥當勞、豐田、家樂福和 Sports Direct 等大型公司。我們的本地清單解決方案非常簡單，使公司能夠在本地和品牌層級管理該工具。 Partoo 擁有一支由400 多名專業人士組成的團隊，為100 多個國家/地區的400 多家客戶提供服務產品詳細資訊Partoo 透過實現其3 個目標，利用以下產品幫助公司發展：找到客戶、選擇客戶...
Appbot
appbot.co
應用程式審核和評級工具可提升您的整體客戶體驗。 該平台適合認真對待評論和評級的公司。 Appbot 提供世界一流的評論和評級監控、回覆和分析。
Famepilot
famepilot.com
Famepilot 是一個由AI/ML 驅動的雲端平台，供企業和品牌監控和管理所有線上（搜尋、清單、社交、評論網站和線上調查）和線下（本地調查、資訊亭、平板電腦上）的客戶回饋和紙本表格）管道。任何規模的企業（從 1 個地點到 10,000 多個地點）都可以利用該平台來提升其客戶體驗、參與度和聲譽。我們收集即時評級和評論，並使用基於人工智慧的推薦引擎將其轉化為企業可操作的見解。我們相信傾聽客戶的聲音是任何企業成功的最基本的活動。 Famepilot 透過在交易後詢問客戶回饋並幫助企業及時回應來關閉銷售週期。 Famepilot 將評論轉化為收入。 Famepilot 是線上聲譽領域一家策略性...
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity 為多地點企業和機構創造價值，提供一套工具來改善本地搜尋和地圖發現，透過直接客戶參與（評論、推薦、問答和貼文）建立關係，並發現跨地點的見解以建立競爭優勢。聲譽很重要。控制住。
Referrizer
referrizer.com
全球最先進的行銷自動化平台，為您的本地企業提供支援。透過我們的免費試用帳戶獲得更多客戶、最大限度地提高推薦並提高您的客戶保留率。與當地企業主合作，發現大量優質應用程式和預先建置的集成，以進一步提高績效。免費註冊（無需信用卡）。
Signpost
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Signpost 是完整的自動化解決方案，用於收集客戶回饋、獲得更多更好的評論、贏得新客戶、獲得推薦並增加回頭客。
SpotOn
spoton.com
SpotOn 的銷售點系統和付款處理軟體專為您的工作方式而設計。您將獲得真正關心您的人的 24/7/365 的支持。
UpCity
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在 UpCity，我們在企業和 B2B 服務提供者之間建立並促進成功的關係。今天就尋找您的下一個合作夥伴吧！
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Uberall CoreX 確保您最近的營業地點可見，從而推動從發現到購買等過程中的參與度。
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CallSource 是呼叫追蹤、潛在客戶管理和業務分析解決方案的行業領導者。最大化您的行銷資金並獲得可衡量的結果。
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Fera 是一款適用於 Shopify、Wix、BigCommerce 和其他電子商務企業的客戶評論應用程式。它可以讓您輕鬆要求和顯示來自各種管道（包括您自己的管道）的客戶評論、照片和影片。
Rannkly
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Rannkly 是一個由人工智慧驅動的平台，透過監控、分析和回應評論和社交媒體來處理線上聲譽，方法是僅在一個儀表板上建立和安排互動式貼文。其全新功能通用二維碼是一個減少組織和客戶手動工作的介面。透過掃描二維碼，人們可以查看菜單、給予評論和評分、付款、關注社交媒體平台、填寫聯繫以備將來參考等。
URLScore.ai
urlscore.ai
無論您在造訪前對網站安全持謹慎態度，還是尋求加強網路威脅偵測，Urlscore 都能為您提供協助。使用我們的網頁表單或整合我們的 API 對 URL 進行分類並找出潛在風險，確保更安全的瀏覽體驗。
Reviews On My Website
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ReviewsOnMyWebsite 幫助企業監控、要求和展示他們的線上評論，以幫助增加社會認同並建立與客戶的信任。
Rio SEO
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Rio SEO 是企業品牌本地行銷領域的領導者，為本地體驗(LX) 平台提供支持，該平台是一套全面、無縫整合的交鑰匙本地行銷和客戶體驗(CX) 解決方案，可在整個品牌範圍內大規模提供有影響力的超本地化體驗在場。世界領先的多地點品牌（零售商、餐廳、酒店、金融服務、醫療保健等）依靠 Rio SEO 成熟的技術和本地營銷專業知識來提高知名度以及積極的、可衡量的在線和實體店流量。 Rio SEO 是 PG Forsta 旗下公司。
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Chatmeter 為多地點品牌提供大規模監控、分析和改善客戶體驗所需的在地見解和工具。
Infuse Reviews
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Infuse Reviews 是一款創新且經濟實惠的線上評論管理軟體，您可以透過我們易於使用的儀表板請求、回應、顯示和分享評論。您還可以建立自動包含線上評論的自訂數位標牌，以及為您的網站動態產生內容的獎勵調查。
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GatherUp
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GatherUp 是針對多地點企業和機構的聲譽管理平台。我們將客戶的聲音轉化為客戶忠誠度。 GatherUp 是一個平台，可擴展聲譽管理的各個方面，從傾聽客戶意見到了解客戶再到與客戶互動，以便您可以改善多個企業的客戶體驗。我們幫助您收集客戶回饋和見解，從而提高您的聲譽/業務，以便您可以：1) 改善客戶體驗 2) 吸引新客戶 3) 留住現有客戶 我們採用自動化和組織方式，因此您可以在規模——跨多個地點或企業。收集從第一方到第三方評論、NPS 分數和調查的客戶反饋- 評論和反饋生成和監控- 自動化和集成分析客戶反饋以獲得可行的見解- 情緒分析- 人工智能輔助的智能見解- 根據主題組織和管理評論...
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shopperapproved.com
自 2010 年以來，Shopper Approved 已幫助超過 25,000 家線上企業收集的評分和評論比其他任何線上評論平台多出 10 倍。我們也是兩次獲獎的 Inc. 500 強公司、Google 官方評論合作夥伴，並且擁有 A+ BBB 評級。真正讓Shopper Approved 與眾不同的是我們獨特的能力，能夠幫助我們的客戶收集比競爭對手多10 倍的評論，然後在盡可能多的戰略位置展示這些評論，從而提高可見性、可信度、流量和收入。轉換。與其他評論平台不同，我們對評論和其他形式的用戶生成內容（如問答）採取全面、高度策略性的方法，在進行搜尋優化後，我們的客戶能夠將其網站的流量提高多達 ...
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數以千計的全球領先品牌和零售商信賴 Bazaarvoice 技術、服務和專業知識來增加收入、擴大影響力、獲得可行的見解並培養忠實的擁護者。根據 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 進行的一項新委託研究，與 Bazaarvoice 合作的企業預計將獲得 400% 的投資回報。該研究採訪了九家不同公司的決策者，這些公司有與 Bazaarvoice 合作的經驗，發現初始投資只需三個月或更短的時間即可收回。了解與 Bazaarvoice 合作對您的業務意味著什麼。請在官方下載部分閱讀下面的完整研究。 Bazaarvoice 廣泛的全球零售、社交和搜尋聯合網路、對產品...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review 是一款適用於中小型企業的最先進的評論和聲譽管理軟體。我們的自動化且易於使用的介面可協助企業主在自動駕駛儀上收集真實的客戶評論。透過為我的評論評分，您可以在 Google、Facebook 等評論網站以及許多其他對您的業務重要的評論網站上獲得更多 5 星評論。每當您收到新評論時，您都會收到通知，並且您可以在我們的平台內一站式管理所有評論。透過我們的自動電子郵件和簡訊活動，審核請求將變得輕而易舉。
GMBapi.com
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GMBapi.com 是多地點 Google 商家資料軟體的超值選擇。代理商和直接客戶都喜歡我們。管理您在當地的聲譽並大量發佈內容、服務、產品和照片。輕鬆概覽所有本地搜尋優先順序和效能，以便您知道要採取哪些措施。我們的 A/B 測試功能可以輕鬆最大化本地可見性。人工智慧支援的評論回應、競爭性評論報告和已刪除的評論使其成為頂級本地搜尋評論播放器，可提高您的權威。兩週免費測試和無與倫比的價格！誰使用 GMBapi.com？對推動績效、聲譽管理、發佈內容和照片感興趣的多地點企業。我們以 15% 的價格獲得 90% 的利益。 15 分鐘內使用您的數據進行 24/7 線上免費測試！
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ProManage 是一個MaaS（行銷即服務）平台，透過三種方式更好地與客戶和潛在客戶互動、增加評論以及創建統一的客戶資料庫來指導品牌和企業與大公司Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等的分銷技術合作夥伴關係平台可以在單一介面中管理所有清單。透過實施品牌審核、智慧回應管理和採用最佳實踐來產生評論來建立聲譽。增加參與度 透過 ProManages 統一聊天整合和來自多個平台的查詢來接觸客戶和潛在客戶。透過回應範本、自動回應、Chabot 和票證路由啟用實用聊天協助。 ProManage 是一個新興的 MaaS 平台，透過跨多個平台的可發現性、增強與客戶和潛在客...
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Podstatus 是一項監控播客的服務。監控所有播客的評論。每小時追蹤您在 175 個國家/地區的排名。每天在您的收件匣中。
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Pluspoint 透過提供管理客戶評論的自動化解決方案，幫助多地點企業和特許經營商提升本地 SEO，吸引更多自然流量。在它的幫助下，企業可以透過電子郵件、簡訊、WhatsApp 和二維碼等多種管道收集客戶回饋，透過即時警報攔截負面評論，並在Google、Facebook、TripAdvisor 等主要平台上獲得更多正面評論。
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Amazeful 是一個針對本地企業的線上聲譽管理平台。我們幫助企業收集線上客戶評論並被更多潛在客戶選擇。它是創造銷售、增加信任並從競爭對手中脫穎而出的有效工具。該平台的深入報告和分析提供了寶貴的數據，可幫助企業提高線上評級、增加流量並優化客戶體驗。它是如何運作的？ Amazeful 會向您的客戶發送自動訊息/電子郵件，邀請他們留下評論。客戶在 Google、Facebook 或其他類似網站上留下評論。您將獲得一個簡單易用的儀表板，其中包含所有評論，可幫助您監控您的線上聲譽。評論不僅能夠影響消費者的決策，還能增強公司的信譽。將您滿意的客戶變成 5 星評論，成為競爭對手的首選！
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