線上新聞編輯室軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 衣索比亞

EQUP

equp.com

EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助...