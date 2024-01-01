線上新聞編輯室軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 厄瓜多

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線上新聞編輯室軟體為企業提供專用網頁，透過統一平台託管和傳播新聞或媒體內容。這些數位新聞編輯室整合了品牌精選的數位材料，充當有關該組織的準確資訊的中心樞紐。公共關係 (PR) 部門利用這些解決方案來分發新聞稿、新聞更新、媒體工具包以及照片和影片等各種多媒體資產，促進受控的品牌傳播並提高參與度。記者、客戶和目標受眾依賴這些新聞編輯室作為有關公司當前資訊的可靠來源。
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Prezly
prezly.com
Prezly 是一款適用於現代內部公關團隊和機構的一體化說故事工具。透過 Prezly，您可以節省處理多種過時工具的時間，例如 Word 文件、帶有大量附件的純文字電子郵件以及越來越長的 Excel 電子表格。在品牌新聞編輯室發布新聞稿，分發和分析內容，並與受眾建立牢固的關係。沒有演算法，沒有中間商，沒有廢話。立即造訪 rock.prezly.com/signup 開始 14 天免費試用，無需 CC。
EQUP
equp.com
EQUP 是一款一體化軟體，可協助企業主簡化行銷、銷售、計費、溝通等業務流程。它為他們的業務問題提供特定行業的解決方案，無論他們是在服務、SAAS 還是電子商務行業。 EQUP 是市場上唯一的 CRM+行銷自動化軟體，讓您可以選擇使用單一帳戶和單一訂閱來管理多個公司。無需購買新計劃來管理您的其他業務。 EQUP 的庫存池功能可讓您在公司之間池化您的電子郵件、使用者、交易、標籤、任務、約會等，這樣就不會遺漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和發展業務所需的所有工具都集中在一處，使您可以更輕鬆地管理業務，而無需學習多個程式並在它們之間切換以獲取必要的資訊。您也可以聯絡專門的客戶經理，他不僅可以幫助...
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款公關專業人士的一體化工作流程自動化解決方案，各種規模的公司都可以透過節省日常任務的時間來更有效地管理媒體關係。 Prowly 支援用戶講故事、尋找合適的媒體聯絡人並在 PR CRM 中組織他們、創建美觀的新聞稿、管理電子郵件推廣、維護對記者友好的新聞編輯室、媒體監控和準備報道報告。這款經濟實惠的公關工具已被來自 70 多個國家的 7,000 多名用戶使用。
PR.co
pr.co
pr.co 建立設計精美的線上新聞編輯室和軟體，幫助公關團隊提高媒體曝光度和品牌知名度，並建立積極的聲譽。我們的線上新聞編輯室讓您公司的里程碑熠熠生輝，讓從記者到投資者的任何利益相關者都能輕鬆地與您的品牌建立聯繫。我們的軟體可協助傳播團隊發布新聞(CMS)、管理聯絡人(PR CRM)、發送追蹤電子郵件（分發）、管理複雜的編輯工作流程（協作平台）、託管和串流虛擬活動以及增加入站公關。 pr.co 是具有社會意識的品牌和共益企業的首選 - 我們很榮幸能與 WeTransfer、Shimano、Dolby、VanMoof、Ace and Tate 以及無國界醫生組織合作。我們向非政府組織免費提供服務...
Wiztrust
wiztrust.com
通訊支援平台。 Wiztrust 是一個多通路分發平台，旨在簡化內部和外部通訊。一種可以透過任何管道向任何利害關係人傳播您的內容的工具。 Wiztrust 基於雲端的解決方案對於迪士尼、安聯、畢馬威、東方匯理、歐萊雅、BIC、法國巴黎銀行、凱捷、施耐德電氣和德勤等各行業的公司來說已經變得非常寶貴。
ACCESSWIRE
accesswire.com
ACCESSWIRE® 線上分發平台為通訊專業人員的日常活動提供了更簡單、更有效率的工作流程。傳播專業人士現在可以利用單一來源來分發新聞稿、建立新聞編輯室並只需按一下按鈕即可規劃活動。
Onclusive
onclusive.com
Onclusive 是公關和傳播成功的全球合作夥伴。我們與全球數千家組織合作，了解您面臨的壓力。就像建立強大的品牌和聲譽一樣。成為您組織的眼睛、耳朵和良心。支持最高管理層、更廣泛的業務及其成功。我們將業界領先的數據科學與國際諮詢和一流的公關工作流程工具相結合，為您提供： • 監控 – 識別全球媒體中與您的品牌和聲譽相關的報道和突發新聞 • 衡量 – 即時衡量您的傳播影響、關鍵問題和媒體趨勢• 研究與諮詢– 發現聲譽和傳播成功的驅動因素，並製定更有效的策略和活動• 公關和傳播工具– 管理新聞發布室、活動策劃和媒體關係的完整解決方案我們的技術、見解和專業知識可以幫助您了解您所處的支離破碎、快速發展...
Notified
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Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技術和相關服務，以支援事件的建立和管理。管理活動的整個生命週期，無論地點、形式、規模或長度如何 - 從單一會議到始終在線的體驗。 Noted 使活動策劃者、行銷人員和傳播專業人士能夠透過一個平台創建身臨其境的體驗、提高參與度、挖掘有利可圖的見解並最大限度地提高投資回報率。 - 現場活動：簡化並自動化您的註冊和後端流程，從徵集文件到建立議程。 - 虛擬活動：透過品牌大廳、強大的參與工具和內建網路廣播解決方案提供身臨其境的數位體驗。 - 混合活動：透過端到端活動技術、行動應用程式和現場製作服務，將共享體驗提升到新的高度創建沉...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Mynewsdesk 成立於 2003 年，為企業提供現代數位公關解決方案，協助其與記者、影響者、客戶和其他重要利害關係人互動。這一一體化公關平台可以輕鬆創建和分發新聞和內容、監控行業和媒體的言論以及追蹤和衡量結果。透過將人工智慧和新的、更聰明的演算法添加到平台中，Mynewsdesk 為客戶提供了一個更自動化的平台來展示您的公關工作的效果。一切都集中在一處，確保新聞稿、活動、照片和影片報告在正確的時間透過正確的管道傳播給正確的受眾。適用於整個工作流程的有效公關工具，可節省您的時間並提高效果！建立和發布您的內容 發布新聞稿是接觸記者、影響者和其他重要受眾的最簡單方法之一。 Mynewsdesk...