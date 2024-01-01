線上市場優化工具 - 最受歡迎的應用程式 - 斐濟

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
線上市場優化工具可協助公司管理和優化其在 Amazon、eBay、Shopify 等網站上的銷售。這些工具可用於多種用途，從建立產品清單到管理庫存、產品定價或運輸選項。分析功能對於賣家更好地了解市場並優化針對潛在消費者的方式也至關重要。這些解決方案中的電子商務工具對於使用這些網站作為其業務的主要線上銷售管道的電子商務專業人士來說最為有利。電子商務顧問也可以使用這些工具來幫助線上零售商提高在亞馬遜、eBay 和其他平台上的影響力。 大多數線上市場工具都是作為獨立軟體產品提供的，但電子商務平台通常包含適用於亞馬遜和其他網站的功能或附加元件。與電子商務工具不同，線上市場優化工具旨在與現有市場配合使用。電子商務工具旨在幫助用戶優化不屬於較大第三方市場的獨立電子商務商店。
提議新的應用程式
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是領先的一體化軟體平台，受到超過 2,000,000 名電子商務企業家、代理商和全球主流品牌的信賴，透過提供準確的、數據驅動的解決方案來推動他們在亞馬遜上的業務成長。 Helium 10 總部位於加州歐文市，為全球企業家提供必要的數據力量、持續教育和社區支持，以最大限度地發揮他們的潛力並在未來的電子商務中蓬勃發展。從機會尋求者到個人創業者，再到全職賣家、企業、代理商以及中間的每個人，Helium 10 透過建立、發展和擴展有意義且穩定的電子商務業務的手冊來支持各個階段的創業精神。為了最大限度地提高您在亞馬遜/沃爾瑪的銷售額、優化您的業務並銷售更多產品，請造訪我們的網站：ww...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亞馬遜上領先的一體化銷售平台。我們的使命是透過產品研究、市場情報、品牌和清單管理能力等幫助企業家和品牌在亞馬遜上建立成功的業務。自 2015 年以來，我們已經幫助了超過 50 萬名客戶，而且這一數字還在增加。透過Jungle Scout，您可以： *執行市場和關鍵字研究*建立和優化產品清單*查看趨勢產品類別和品牌*評估新興搜尋趨勢*預測銷售和庫存需求*確定您在亞馬遜上的競爭對手*還有更多！
Keepa
keepa.com
Keepa 維護全球最大、最值得信賴的線上商家亞馬遜上所有產品的價格歷史記錄。用戶可以單獨追蹤自己感興趣的產品的價格動態，當價格達到預定閾值時，Keepa 會通知他們。除了此追蹤功能外，Keepa 還可以用於瀏覽全系列亞馬遜商品，利用清晰且佈局合理的 Keepa 介面以及 Daily Drops 等省錢的搜尋功能。
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard 是亞馬遜賣家提供的準確利潤分析服務，並提供附加工具：後續郵件活動、庫存管理、庫存遺失和損壞及其他 FBA 錯誤的補償以及清單變更警報。所有這一切起價為每月 15 美元，並提供 1 個月的免費試用。 sellerboard 於 2017 年在德國成立，其用戶群迅速擴大到全球超過 14,000 名滿意的客戶。
Informed Repricer
informed.co
透過價格優化增加利潤 - 透過針對所有類型賣家的自動重新定價策略保持競爭力並賺更多錢。 Informed.co 是排名第一的競爭性重新定價平台，可協助線上企業提高利潤並贏得更多購買按鈕。
Webgility
webgility.com
Webgility 是靈活、強大的電子商務自動化軟體，可將您所有的電子商務商店和市場、銷售點系統、運輸平台等連接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 無需 IT。自動化可跨銷售管道同步電子商務資料（運輸、採購、庫存、定價等），並自動安全地將會計資料（稅務、客戶和訂單詳細資料）下載到您的 QuickBooks。這個過程實際上消除了耗時的手動資料輸入，從而減少了代價高昂的錯誤。無需擔心簿記準確性，採用新的銷售管道和策略，尋找新客戶，並充滿信心地銷售更多產品，因為您知道您可以自動對各個司法管轄區的稅收收入進行排序，而不必在訂單管理上花...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
SellerLegend
sellerlegend.com
對您的亞馬遜銷售進行強大的亞馬遜分析準備好發現市場上最強大的應用程式：亞馬遜賣家在一個地方管理其業務所需的所有金融工具！帶我們免費乘車 21 天免費 |無風險 |在試用結束前隨時取消重新發現您的 SellerCentral 數據…主頁閱讀更多 ”
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過我們的智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以...
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亞馬遜自上而下分析的軟體工具。 SmartScout 細分了前20 個類別和43,000 個子類別、品牌市場份額，並為您提供ASIN 表現的關鍵指標，幫助您做出數據驅動的決策，以發展您的品牌或尋找有利可圖的轉售機會。 SmartScout 也會向您顯示 ASIN 流量數據，以建立可推動結果的廣告活動。 SmartScout 還擁有每個賣家及其轉售歷史記錄的資料庫。 SmartScout 為您提供競爭優勢，讓您能夠做出自信的數據驅動決策來發展業務。 SmartScout 是有史以來最具創新性的亞馬遜研究工具！
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp 是一個由人工智慧驅動的電子商務智慧平台，可協助賣家和零售商在全球最大的市場亞馬遜上最大限度地發揮潛力。 SellerApp 成立於 2017 年，利用下一代優化和機器學習模型幫助企業透過簡單的 SaaS 介面提高獲利能力。我們將數據智慧、自動化和專家團隊結合起來，幫助您的業務發展。我們致力於利用強大的演算法、行銷工具、資源和專業知識為世界各地的賣家提供一流的行銷解決方案。這個強大的平台幫助企業實現了每月收入成長 75% 的目標，同時整體投資回報率也不斷提高。該公司確保在美國、歐洲、東南亞、中東、澳新銀行和印度次大陸的交貨。 SellerApp 的優勢：SellerApp 讓...
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一體化零售媒體平台幫助品牌將廣告效果提升到一個新的水平。我們為您提供在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 等平台上充分發揮廣告潛力所需的工具、自動化和控制。
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics 是領先的電子商務軟體平台，提供一套工具來幫助 eBay 賣家找到有利可圖的商品進行銷售，然後透過在首頁排名來快速銷售其商品。自 2016 年以來，ZIK Analytics 已幫助超過 100,000 名像您一樣的人啟動和發展他們的 eBay 業務。無論您是代發貨商、經銷商還是批發商，我們都擁有您在 eBay 上開始銷售所需的所有工具。每天，我們幫助超過 5,000 名 eBay 賣家（就像您一樣）啟動、發展和建立他們夢想中的線上業務，並獲得按照自己的方式工作的自由和靈活性。我們的會員享受更多與家人和朋友在一起的時間，能夠探索世界或建立他們一直想要的生活方式。該公司...
Auctiva
auctiva.com
使用 Auctiva 強大的多通路電子商務軟體開始在 Amazon 和 eBay 上銷售更多產品。在一個地方同步庫存、處理訂單、將產品添加到多個市場！開始免費 30 天。開始銷售您自己的物品或代發貨。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個屢獲殊榮、發行商優先的視訊技術平台，使發行商能夠擁有自己的視訊內容和貨幣化策略，以實現最大收益。
Feedonomics
app.feedonomics.com
憑藉其領先的數據饋送管理平台，Feedonomics 幫助品牌和零售商優化並在全球數百個電子商務購物目的地列出其產品目錄。我們針對市場和廣告管道的全方位服務解決方案可實現眾多流程的自動化，例如提要設定、訂單管理和資料保護。 Feedonomics 讓您可以自由地專注於業務的其他領域。作為支援產品 Feed 的商家或代理商，您不必僅僅為了管理產品 Feed 就投入時間和資源來清理產品資料、設定匯出、排除錯誤以及了解最新的 Feed 要求。
Entriwise
entriwise.com
QuickBooks 中的亞馬遜賣家自動記賬，這是一個全面的解決方案，可將所有亞馬遜賣家中心交易：訂單、退款、費用、報銷等導入QuickBooks Online、桌面版和企業版- 支援的軟體：QuickBooks 桌面版、企業版和線上版- 匯入詳細資訊：個人逐項或總交易- 匯入頻率：每小時、每天、每份報表自動或手動- 庫存追蹤：訂單、退款和調整- 無日記帳分錄：正確的QuickBooks 銷售收據、支票等- 無重複：交易資料庫保證不會重複預訂- 無差異：進口始終與您的亞馬遜報告相符
Zetpy
zetpy.com
一個控制面板即可同步所有資訊。 與 Lazada、Shopee、TikTok Shop、Zalora 等頂級電子商務市場以及 Shopify、WooCommerce 和 Magento 等購物車同步產品、庫存、客戶和訂單。
Seller Terminal
sellerterminal.com
歡迎使用賣家終端，這是您在亞馬遜 FBA 生態系統中挽回收入損失的綜合解決方案。憑藉良好的成功記錄，我們已協助 1000 多家賣家、品牌、聚合商和倉庫重新獲得對其 FBA 業務的控制權。我們的方法：應對亞馬遜的複雜性可能具有挑戰性，尤其是在申請退款時。我們了解處理亞馬遜物流多收費用、庫存差異以及其他可能導致收入損失的問題所帶來的挫折感。這就是為什麼賣家終端提供全套亞馬遜賣家報銷服務。我們提供的服務： FBA 多收費用亞馬遜FBA 退款重量和尺寸變更訂單數量問題庫存丟失損壞庫存缺少庫存入庫貨物客戶退貨未收到FBA 退貨多收的FBA 費用FBA 移除工作原理：我們的流程旨在幫助您找回遺失物品的收入...
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks 是在亞馬遜、沃爾瑪、Shopify 和 eBay 上銷售的電子商務業務的必備 SAAS 工具。該軟體可實現電子商務會計自動化，確保商業帳簿始終清晰準確，推動最佳業務決策。
PrimeLister
primelister.com
PrimeLister 是一個基於 Saas 的平台，使線上賣家能夠以更有效的方式進行更多銷售、更有條理並節省時間。透過允許用戶只需單擊即可在多個市場或社交媒體管道上交叉列出其列表，從而節省時間。允許用戶在一個地方管理他們的庫存，從而變得更有條理。允許用戶重新列出商品將導致銷售和互動量的增加。在 Poshmark 上更深入地了解您的衣櫃並自動執行繁瑣的任務。全部合一。
3DSellers
3dsellers.com
該標記的領先 eBay 銷售工具位於 3Dsellers eBay 銷售經理平台上。透過 eBay 自動化和清單、訂單、訊息等的大量操作，獲得更多 eBay 銷售和回饋並節省時間。透過甚至與 Shopify、Etsy、亞馬遜和其他市場整合的服務台和訂單管理器，為您的 eBay 買家提供快速（甚至自動）客戶支援。
Chinafy
chinafy.com
Chinafy 是一個基於 SaaS 的平台，可重新設計和重新架構網站，以在中國實現更快的網路效能。它是迄今為止唯一能夠在海上實現幾乎岸上效能的網路相容性平台。該平台與網站相連，幫助網站在中國快速、完整、安全地加載。提供在岸選項 Chinafy 的平台可以加速、優化和保護在中國交付的任何互聯網財產，而無需添加硬體、手動修改一行程式碼或添加新的 URL。透過將針對中國的智慧資源優化與多負載平衡基礎設施結合，網站能夠全面顯著提高效能。從頁面完全呈現，到整個網站加載更加一致，Chinafied 網站以經濟有效、結果驅動的方式降低了跳出率，提高了可用性，並提高了轉換率。總部位於香港。 Chinafy ...
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一個MaaS（行銷即服務）平台，透過三種方式更好地與客戶和潛在客戶互動、增加評論以及創建統一的客戶資料庫來指導品牌和企業與Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等大公司的分銷技術合作夥伴關係平台可以在單一介面中管理所有清單。透過實施品牌審核、智慧回應管理和採用最佳實踐來產生評論來建立聲譽。增加參與度 透過 ProManages 統一聊天整合和來自多個平台的查詢來接觸客戶和潛在客戶。透過回應範本、自動回應、Chabot 和票證路由啟用實用聊天協助。 ProManage 是一個新興的 MaaS 平台，透過跨多個平台的可發現性、增強與客戶和潛在客...
Ad Badger
adbadger.com
Ad Badger 是您優化廣告活動所需的唯一 Amazon PPC 軟體工具。接受最新的亞馬遜廣告培訓並在我們的社區中成長。
Teikametrics
teikametrics.com
Teikametrics 透過預測人工智慧技術和專家服務的無與倫比的組合，使企業能夠在亞馬遜和沃爾瑪上高效成長和擴展。這種根本不同的方法使賣家能夠根據最新、最準確的資訊優化每個廣告並最大化每一美元，從而贏得市場。擁有最大的資料集和專有的預測商務能力意味著您的品牌始終準備好應對市場成功之旅中可能出現的任何曲折。
Roketfy
roketfy.com
Roketfy 是一個提供數據驅動的智慧工具和服務的平台，專為希望增加電子商務市場銷售額的品牌、小型企業和企業家而設計。
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta 是一家全球科技公司，為行銷人員和電子商務經理創建人工智慧驅動的工具和軟體。我們提供滿足電子商務市場和網上商店需求的綜合工具。我們的目標是幫助各種規模和成熟度等級的企業更好地管理關鍵的客戶旅程步驟，並實現最佳的效能、轉換和收入成長。 Sellesta 的優勢 Sellesta 是唯一一家在三個主要線上銷售環境中支援電子商務成長關鍵階段的電子商務工具公司，商家可以在這三個主要線上銷售環境中銷售其產品：線上廣告、網路商店和亞馬遜。雖然大多數可用工具都專注於其中之一，但 Sellesta 在一個框架下提供了全包解決方案。我們的工具利用人工智慧 (AI) 來制定更有可能轉化的高效行銷活...
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti 是一種巧妙、聰明的方式來擊敗亞馬遜上的流量。我們提供人工智慧支援的策劃解決方案，以深入了解您的清單頁面，並捕捉所有可能阻礙您進行轉換的小細節。查看每個 ASIN，透過易於閱讀和存取的介面對 185 個參數進行評級。與類似產品類別進行比較並創造增強的客戶體驗。在業界資深人士 Nikita Bhargav 和 Anand Siva 的領導下，我們為美國、印度、英國、新加坡等地的賣家帶來了數十年的經驗和對亞馬遜市場的深入了解。
NeonPanel
neonpanel.com
NeonPanel 是專為亞馬遜賣家設計的綜合軟體解決方案。它提供了一系列強大的功能和工具來簡化和優化亞馬遜業務管理的各個方面。從庫存管理和成本追蹤到廣告和銷售分析，NeonPanel 為賣家提供了製定數據驅動決策和推動成長所需的工具。借助 NeonPanel，賣家可以有效地管理庫存、追蹤成本和盈利能力、分析廣告效果，並獲得有關銷售和利潤率的寶貴見解。該軟體還與 QuickBooks Online 無縫集成，可輕鬆同步財務數據，以實現更好的會計管理。 NeonPanel 使亞馬遜賣家能夠控制其業務運營、做出明智的決策並更有效地應對亞馬遜銷售的複雜性。它提供了一個集中平台來管理其業務的關鍵方面，...
Bookkeep
bookkeep.com
如果您使用 Shopify、Amazon、Square、PayPal 和其他流行的電子商務和 POS 系統，Bookkeep 就是您的秘密武器。我們的工具會自動將基於權責發生製的每日銷售匯總財務資料發佈到 QuickBooks Online、Zoho Books、Xero 或 Sage Intacct，並自動核對付款存款。
DataHawk
datahawk.co
Datahawk 是最敏捷的電子商務業務分析平台，為品牌經理提供最佳的亞馬遜數據覆蓋範圍和深度，並與他們自己的可視化和儀表板工具進行無與倫比的整合。 DataHawk 提供可操作且可自訂的見解來優化您的亞馬遜形象。我們的平台可自動執行資料收集和工作流程，讓您專注於真正重要的事情，並透過人工智慧和人工指導在競爭中脫穎而出。
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
一個簡單而聰明的電子商務抓取工具，非常適合從網上商店和市場抓取即時價格和搜尋結果，而無需編碼技能。使用我們的網路應用程式每天安排價格和賣家資料。使用我們的 API，您可以存取原始數據，例如您自己的應用程式或報告的賣家價格、類別數據和產品內容。
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai 是一個經過優化的評論管道，可在 Amazon、Walmart.com、Shopify 等平台上產生評論。
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator 是一種靈活的商務管理解決方案，可讓您跨多個管道和市場簡化、自動化和管理您的產品、清單、定價、庫存和訂單。 StoreAutomator 客戶在第一年不必要的管理任務上花費的時間減少了 50%，銷售額快速成長，收入增加。
Sellbery
sellbery.com
Sellbery 是網路商店優化不同管道之間的產品和訂單同步的簡單方法。匯入清單並在 Shopify、Amazon、eBay 等平台之間同步所有訂單。推出新管道變得更加容易和快速。
easySales
easy-sales.com
easySales 是一個基於雲端的 SaaS 平台，可自動執行線上商店的電子商務活動，使他們能夠輕鬆地在多個管道上進行銷售，從而降低營運成本並發展業務。它以靈活且用戶友好的方式提供基於雲端的多通路自動化產品清單和訂單管理、即時庫存同步、自動翻譯和報告。透過內建的 API 集成，easySales 解決了市場平台存在的複雜性以及商家使用的不同平台（例如電子商務平台、計費軟體、快遞服務、電子郵件和簡訊以及市場）之間缺乏集成的問題。立即開始 14 天免費試用，體驗 easySales 的優勢。
Cymbio
cym.bio
Cymbio 透過世界上第一個端到端直運和市場平台幫助品牌實現數位銷售成長。我們包羅萬象的 B2B 自動化中心支援所有系統、協議和供應商，同時將品牌無縫地暴露在全球零售生態系統中。 Cymbio 為 800 多家零售商、市場、百貨公司和精品店（例如 Nordstrom、Kohl's、Macy's、Farfetch、Urban Outfitters）提供支持，並為數百個品牌提供服務，包括 Steve Madden、Marchesa、Camper 等。我們很自豪能夠在不改變任何當前系統或流程的情況下實現品牌完整零售設定的自動化，簡化產品資料、圖像、地圖、分類、庫存同步、訂單、計費、追蹤、退貨等等。
AsinSeed
asinseed.com
挖掘競爭對手真正的關鍵字，為他們帶來最多的流量。優化關鍵字的最直接方法節省您的 PPC 成本並提高您的關鍵字排名。
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是透過拉近品牌和客戶之間的距離來推動商業的未來，是第一個面向全球最具創新性品牌的全通路互聯商務平台。 Stackline 專有的神經網路和深度學習系統可呈現並視覺化變革性全通路洞察，推動市場領先的廣告效果，並啟動購物者旅程的每一步。品牌領導者、產品創新者和績效行銷人員相信 Stackline 能夠在日益複雜的零售生態系統中推動獲利成長。 Stackline 於 2014 年在西雅圖成立，擁有 250 多名互聯商務專業人士，為 7,000 個全球品牌創造價值。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch 是一種動態行銷解決方案，它將資料轉換和最佳化與協助和建議相結合。它使商家和代理商能夠在電子商務通路上取得成功。使用 DataFeedWatch 優化您的產品 Feed 文件，並將產品傳播到 60 多個國家/地區的不同管道！透過改進產品 Feed，您還可以提升 Google Shopping、Facebook、Instagram、Amazon、eBay 等管道上的廣告活動效果！優化產品清單可以加快銷售速度並提高整體行銷活動投資報酬率。 DataFeedWatch 讓您能夠輕鬆地為購物來源建立複雜的規則。 15 天免費試用和 24/7 支援！
Mergado
mergado.com
Mergado 是一款適用於網路商店、行銷專家和代理商的產品來源管理工具。許多篩選器和規則可讓您修改從線上商店流入比較購物網站（例如 Google 和 Facebook）、市場和其他廣告管道的資料。用於競價、圖像行銷和數據分析的應用程式擴展了 Mergado 的可能性，使其成為多功能行銷工具。開始 1 個月的免費全功能試用。
SellerLion
sellerlion.com
使用 Sellerlion 提供的印度排名第一的亞馬遜評論軟體，以具有競爭力的價格為亞馬遜賣家獲取最佳評論和反饋軟體。購買亞馬遜反饋應用程式。
Sellerfox
sellerfox.com
Sellerfox 是一款針對亞馬遜賣家的一體化分析和優化工具。它簡化了追蹤產品和關鍵字績效指標的過程，使用戶能夠發現優化機會並獲得競爭優勢。該平台提供了一個用戶友好的介面，可以整合重要的性能數據，透過減少對多種工具的需求來節省時間和資源。功能包括集中資料視圖、全面追蹤、立即使用歷史資料以及各種分析工具來優化清單並提高關鍵字排名。
Hivearchive
hivearchive.com
Hivearchive 是一款基於網路的軟體應用程序，可協助亞馬遜賣家追蹤其銷售、庫存和費用。該軟體為用戶提供即時數據洞察和報告，以便他們能夠就其業務做出明智的決策。該軟體旨在透過自動化運行亞馬遜業務所需的許多任務來節省用戶時間。例如，該軟體可以自動追蹤銷售和庫存水準、計算利潤率並產生報告。該軟體也被設計為用戶友好型，因此即使沒有經驗的用戶也可以輕鬆導航和使用這些功能。 Hivearchive 是一項基於訂閱的服務，因此用戶需要支付月費才能使用該軟體。但是，有一個免費試用期，因此用戶可以在訂閱之前試用軟體。
tool4seller
tool4seller.com
Tool4seller 是一款亞馬遜賣家工具，可提供數據分析並將其轉換為報告、摘要、儀表板和圖表，以幫助賣家做出更好的營運決策。主要功能包括：關鍵字研究、PPC優化、銷售趨勢、利潤分析、FBA庫存管理和競爭對手分析。 Web、iOS、Android多種平台可供選擇。
Seller.Tools
seller.tools
利用亞馬遜數據的全套工具將您的業務推向新的高度。即使是最知名的品牌也依賴過時的數據、工具和流程來經營業務。現在是時候利用亞馬遜賣家可用的最具創新性的資源來確保您的業務面向未來，這些資源由亞馬遜上成功的真正賣家建立。只需點擊幾下即可同步您的帳戶以解鎖您的亞馬遜資料。透過使用最具創新性的工具，開始優化 1% 左右。當您自動化亞馬遜業務中最高價值的活動時，請珍惜您的時間。當您像專業人士一樣管理您的業務時，請知道從哪裡可以獲得答案和最佳數據。競爭研究可以透過兩種方式進行：輸入產品名稱（關鍵字或短語）或輸入 ASIN 編號。當搜尋競爭對手時，用戶將看到重要的統計數據/數據，這將幫助他確定某些產品是否可以...
SellerGeni
sellergeni.com
面向在亞馬遜上銷售的企業的電子商務平台 SellerGeni 為世界上最聰明的電子商務企業提供成長優化和清單增強。 SellerGeni 使用者建立目標 - 預先建立的活動結構，旨在執行任何只需點擊幾下即可啟動的策略。
PPC Storm
ppcstorm.com
PPC Storm 是亞馬遜賣家或服務提供者的強大 PPC 管理工具。作為執行與亞馬遜高效 PPC 管理相關的所有「繁重工作」的引擎。可以選擇利用自動化代表您執行可自訂的操作，並製定適合您業務的規則，或直接在平台內大量管理您的所有亞馬遜廣告，並可以直接存取您的所有廣告報告和歷史資料指尖！不再需要花時間從亞馬遜下載多個報告來理解您的資料 - PPC Storm 會自動檢索、儲存和顯示趨勢分析，以便您擁有做出最佳廣告決策所需的所有資訊。
ConvertMate
convertmate.io
關於 ConvertMate ConvertMate 是一款 Shopify 應用，可自動為您的 Shopify 商店進行 SEO。忘記長時間尋找關鍵字，並圍繞最佳關鍵字製作您的產品、產品系列和部落格頁面。 ConvertMate 會自動為您完成此操作。這意味著您可以節省時間，並且可以看到自然流量的改善。商家的自然流量（平均）在 4 個月內成長了 84%。主要功能和功能 ConvertMate 提供以下功能： - SEO 掃描：使用即時 SEO 資料對所有產品和系列進行關鍵字研究 - AI 更新：更新標題、描述、元標題、元描述、URL 句柄和圖像上的替代文字。 ConvertMate 使用效能...
ZonBase
zonbase.com
我們的目標是創建一款價格實惠、易於使用的軟體，幫助成千上萬加入亞馬遜的新賣家找到獲勝的產品。但他們決定不僅僅專注於產品研究，他們的軟體將包含亞馬遜賣家在亞馬遜上佔據主導地位所需的所有必要工具。這催生了 Zonbase，這是一款基於網路的一體化軟體，由 13 個強大的工具組成，旨在幫助亞馬遜賣家（無論是新手還是經驗豐富）啟動和擴展業務。
InsightLeap
insightleap.com
InsightLeap 為在亞馬遜供應商中心銷售的品牌和代理商提供全面的數據分析和價格監控平台。 InsightLeap 平台每天都會抓取您的 Amazon.com 產品列表，以便隨時通知您列表、第 3 方優惠、購買框所有權、補貨代碼更改等的任何更改。我們是一支由具有產品意識的軟體工程師組成的鬥志旺盛的團隊，並且很樂意接受客製化功能請求。立即訪問我們的網站以了解更多資訊並預訂個人化產品演示！
Link My Books
linkmybooks.com
Link My Books 可協助在亞馬遜和 eBay 上銷售的企業實現簿記自動化。每次您從 Amazon 或 eBay 收到付款時，我們都會自動匯入構成該付款的所有交易的詳細資訊。我們檢查每筆交易的稅務詳細信息，並創建一份匯總發票，詳細列出您的所有銷售、退款、費用和增值稅或稅款，以確保所有內容均得到準確核算。 Link My Books 直接連接到您的銷售管道（例如 Amazon 和 eBay）以及您的會計軟體（例如 Xero 和 QuickBooks）。經過 15 分鐘的快速指導設定後，您可以輕鬆輕鬆地將匯總發票發佈到 Xero 或 QuickBooks，該發票將與您銀行收到的存款精確匹配...
Levanta
levanta.io
Levanta 是亞馬遜賣家的第一個聯盟平台，透過直接的出版商、聯盟和影響者合作夥伴關係促進成長並釋放外部流量。這種方法使賣家能夠為他們的商店帶來高品質的流量，與領先的創作者建立合作夥伴關係，並透過僅按實際銷售而非點擊付費來有效管理行銷成本。賣家還可以利用外部流量來提高商店在亞馬遜上的自然搜尋排名，從而提高知名度。使用 Levanta 的亞馬遜賣家也可能有資格獲得亞馬遜的品牌推薦獎金，獲得來自外部管道的銷售回扣，進一步優化他們的收入流，而無需訴諸傳統的基於點擊的廣告。
ChannelReply
channelreply.com
ChannelReply 讓電子商務賣家能夠比以往更輕鬆地連接和管理 Amazon、eBay、Walmart、Shopify 和 Back Market 的客戶服務訊息 - 所有這些都無需離開您最喜歡的幫助台。不再需要登入和登出不同的市場儀表板。不再浪費時間搜尋客戶訂單資料。整合：Zendesk、Freshdesk、Gorgias、Help Scout、Re:amaze 支援：eBay、Amazon、Shopify、沃爾瑪、Back Market * 查看關鍵買家和訂單資料以及客戶訊息。 * 發送回复並自動回复，而不會違反嚴格的市場規則。 * 跟上市場 SLA 標準。 * 處理客戶退貨和退款。...
MerchantWords
merchantwords.com
MerchantWords 是全球最廣泛的購物者關鍵字搜尋資料資料庫。我們從世界上最大的產品搜尋引擎：亞馬遜收集搜尋。這使我們能夠了解購物者（您的客戶）的想法，並告知您如何制定強大而敏捷的策略來擴展您的業務。自 2012 年以來，我們的數據已幫助超過 10 萬名企業家發現新機會、成功發布產品，並在亞馬遜及其他平台上開展有利可圖的廣告活動。我們的產品包括我們的亞馬遜數據工具套件；全方位的關鍵字研究與清單優化服務；以及企業客戶的 API 解決方案。
AMZ Alert
amzalert.com
智慧亞馬遜產品警報 - Buybox 劫持者、產品壓制、負評、價格變化、詐騙者等的即時通知，讓您晚上高枕無憂！智慧自動化技術® 可以處理您最討厭做的耗時任務，並將其置於自動駕駛狀態。
Kapoq
kapoq.com
Kapoq 是管理亞馬遜上多個品牌的更聰明方式，為代理商、聚合商和品牌提供了競爭優勢。我們的端到端管理平台具有六個互連模組，可協助團隊識別關鍵數據點之間的差距，並有效採取行動，以提高品牌績效。廣告、庫存、客戶體驗、內容、會計和分析，全部無縫整合。