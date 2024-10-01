線上傳真軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 英屬印度洋領地

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線上傳真軟體允許使用者以數位方式發送和接收傳真，並增強安全性。這些平台可以直接透過軟體、電子郵件或行動應用程式傳輸傳真，從而有效地將電腦變成虛擬傳真機。 透過使用線上傳真軟體，企業可以消除與紙張、墨水和實體傳真機相關的成本。這些平台還提供安全的文件儲存以及數位簽名和編輯傳真的能力，所有這些都無需列印任何內容。此外，它們還消除了傳真線路繁忙等常見問題。如果企業已有傳真號碼，則可以無縫轉移到線上傳真解決方案。 線上傳真軟體複製了傳統傳真機的所有基本功能，包括傳送和接收傳真。但是，重要的是不要將其與電子郵件軟體混淆。雖然兩者都涉及電子通信，但線上傳真軟體通常會透過傳真號碼將 PDF 格式的文件直接發送到收件人的收件匣。相比之下，電子郵件軟體將訊息直接發送到電子郵件收件匣。由於與電子郵件相比，線上傳真的安全等級更高，因此通常首選線上傳真來傳輸簽名或機密文件。
提議新的應用程式
GoTo
goto.com
GoTo Meeting 是為全球公司提供線上視訊會議的行業領導者，現已成為 GoTo Connect 的一部分，GoTo Connect 是一款專為中小型企業打造的一體化通訊軟體。此會議解決方案可單獨購買，每天受到數百萬人的信賴，可實現即時虛擬通訊和協作。獲得快速、簡單且可靠的專業線上會議解決方案，使客戶能夠面對面會面，透過會議中聊天或電話會議與同事聯繫，並螢幕共享他們的演示文稿，所有這些都只需單擊一個按鈕即可。在屢獲殊榮的協作解決方案的推動下，沒有什麼可以與您的團隊或業務的動力相媲美，GoTo Connect 的會議解決方案將生產力與靈活性結合起來，讓員工隨時隨地在任何設備上高效工作。
eFax
efax.com
eFax 是線上傳真領域的全球領導者。透過電子郵件傳送和接收傳真。取得本地、免費或國際傳真號碼。使用我們的行動應用程式隨時隨地發送傳真。使用無限儲存空間。了解 eFax 為何成為領先的線上傳真服務，或致電 (800) 958-2983 尋找最適合您的方案。
iFax
ifaxapp.com
iFax 是符合 HIPAA 標準的雲端傳真平台，可實現無縫協作的安全文件工作流程。立即免費試用 iFax。
Notifyre
notifyre.com
利用 Notifyre 的安全簡訊和傳真解決方案提升您的業務通訊。透過電子郵件、應用程式在線上簡化簡訊和傳真流程，或透過我們對開發人員友好的簡訊和傳真 API 輕鬆整合。我們已通過 ISO 27001 認證並完全符合 HIPAA 標準，為您的傳真和 SMS 訊息提供最高的安全性。受益於靈活的即用即付傳真和簡訊以及超值接收傳真計劃。傳真功能包括： - 線上傳真、電子郵件至傳真、傳真 API - 線上傳真號碼 - 傳真號碼移植 - 傳真廣播 - 向 200 多個國家/地區發送國際傳真。簡訊功能包括： -簡訊在線。電子郵件至簡訊、簡訊 API - 大量簡訊 - 虛擬簡訊和彩信號碼 - 訂戶管理 - ...
ClickSend
clicksend.com
ClickSend 是企業和開發人員的通訊軟體。我們提供簡訊、彩信、語音、線上郵件、電子郵件和傳真，幫助您與重要的人交談。 ClickSend 由我們的 100 多名才華橫溢的團隊提供支持，他們在澳洲、菲律賓、英國、美國、越南等地工作。 ClickSend 工具被全球一些最值得信賴的品牌、組織和開發人員使用。因為它們易於使用、自動化和整合。 ClickSend 提供有用的 24/7 支持，並透過安全可靠的平台實現閃電般的快速交付。 ClickSend 的客戶透過 ClickSend 儀表板、行動應用程式、靈活的 API 或整合發送訊息。 從小型企業到大型企業，ClickSend ...
FAX.PLUS
fax.plus
符合 SOC 2 和 HIPAA 標準的安全網路傳真解決方案，讓企業和中小企業透過電腦、手機和電子郵件在線上接收和傳送傳真。
Genius Fax
geniusfax.com
Genius Fax - 從任何地方發送傳真。
CocoFax
cocofax.com
CocoFax 是一家符合 HIPAA 要求的線上傳真解決方案提供商，與 Google、Microsoft、Slack 等許多公司整合。它為個人用戶提供了一種易於使用的傳真機替代方案，允許他們從Google（Google Drive、Docs、Sheets）、Microsoft（Word、PPT...）發送傳真以及透過電子郵件發送傳真（Gmail、hotmail 、Yahoo...） ），無論是使用電腦、手機或 Mac。企業還可以輕鬆地將 CocoFax 整合到其工作流程中，新增團隊成員並在其帳戶中分配角色和號碼。憑藉 2FA、TLS 1.2 和 AES 256 加密措施，CocoFax 確保...