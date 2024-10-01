線上社群管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 瓜地馬拉

Rungway

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Rungway 是一個溝通和參與平台，幫助公司嵌入互聯和包容的文化。透過改變員工分享建議和與管理階層互動的方式，員工可以發揮最佳表現，因為他們感到自己被傾聽、理解和重視。透過應用程式或網路訪問，階梯每一層的個人都可以以受控匿名的方式分享擔憂、想法或尋求建議，使他們能夠獲得整個組織的經驗和支持——無論他們是誰或在哪裡。管理階層可以輕鬆地分享建議和建立公司價值觀，而企業領導者則可以進行獨特的、聞所未聞的對話，並發現有關文化、性別、包容性和協作的見解。該平台的特定目的是根據您的組織文化創建獨特的內容和即時、匿名的人才情報。當好的建議被分享時，影響可能是巨大的。討論通常涵蓋職業發展、福祉、應對挑戰性情...