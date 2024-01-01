線上社群管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 維德角

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
線上社群管理軟體建立了一個虛擬環境，用於促進互動、主持討論和監督線上社群。在這些數位社群中，參與者可以就共同利益交換意見和見解。 企業利用線上社群管理平台建立一個統一的數位中心，有利於員工或客戶之間的建設性對話。這有助於收集各種概念、產品或服務的回饋。因此，企業可以有效地處理支援查詢、衡量滿意度水平、監控參與度、與社區成員建立更深入的聯繫，並最終獲得有價值的見解以增強社區參與。
提議新的應用程式
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一個一體化平台，透過提供簡單的解決方案，將他們的熱情、技能和經驗轉化為多樣化的收入來源，幫助創作者和企業家建立成功的線上業務。借助 Kajabi，任何人都可以建立豐富的線上課程、提供獨家會員資格、發展繁榮的社區、創建免費或訂閱播客、開發個人化的輔導體驗等等。借助 Kajabi，他們還可以獲得強大的分析、無縫的銷售和行銷工具、便利的付款選項以及無與倫比的客戶服務、教育和社群。
Mighty Networks
mightynetworks.com
最受創作者和企業家歡迎的一體化社群平台。 2023 年創作者收入將達到 3.7 億美元 ✨ 使用 Mighty，您可以在 iOS、Android 和 Web 上以您自己的品牌將您的課程、會員資格和優惠整合到強大的社區中。 Mighty 是不同的——一個由新型創新無代碼「空間」組成的社群平台，它不僅可以聊天，還可以選擇內容、課程、商業和社群功能。為什麼這很重要？因為有了 Mighty，您現在可以設計內容、課程、商業和社區並將其擴展為文化。文化是圍繞品牌建立參與度、成長、忠誠度和興奮度的最簡單方法。可能性是無限的。我們拭目以待，看看您將使用 Mighty 建造什麼。
Heartbeat
heartbeat.chat
Heartbeat 是社區企業的一體化平台。我們匯集了運營盈利、可擴展的社區業務所需的所有工具- 討論、聊天、課程、文檔、活動頁面、語音渠道、分析、推薦計劃管理和完整的支付套件- 全部都在您自己的網站下。
Nas.io
nas.io
會員資格、數位產品、付費活動等等。專為社區主導的企業而設計。
Podia
podia.com
您的網站、電子郵件行銷和產品。一切都在一個屋簷下。成千上萬像您一樣的人使用 Podia 將他們的整個業務整合到一個平台中。波迪亞是免費的。隨著您的成長，它擁有您不斷成長所需的所有工具。
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt 是一個以視訊為優先的社群平台，旨在幫助以客戶為中心的企業面對面為更多人服務。 StoryPrompt 是同類產品中的首創，它使用非同步影片來幫助社群建構者真正與客戶建立人性化的聯繫，加深關係，並收集推薦、評論和其他強大的用戶生成內容。
Bettermode
bettermode.com
Bettermode 是一個一體化客戶社群平台，可協助企業簡化客戶體驗、提高客戶參與度並建立有意義的關係。透過基於 Bettermode 的社區，產品團隊可以收集想法和回饋。客戶支援和成功團隊建立資源中心和知識庫。行銷團隊與客戶溝通、組織活動並擴大內容產生範圍。它是一個滿足您所有社區需求的平台，提供可嵌入的小部件、現代設計、全面的 API、遊戲化、直接訊息、精細分析、強大的審核工具、與流行工具的整合等等。 Bettermode 的設計工作室可讓您使用無程式碼、基於區塊的頁面建立器建立任何佈局，其針對所有常見用例的強大範本可簡化社群建置。從我們專業設計的模板中進行選擇，或根據您的獨特需求創建您自...
Disciple
disciplemedia.com
我們幫助人們在他們擁有和控制的安全空間中建立獨立、有價值和值得信賴的社區。透過 Disciple 社群平台，您可以建立多個群組來細分受眾、發佈內容和影片、直播、銷售線上課程和訂閱以及使用分析來更好地了解您的社群。您的會員可以建立自己的個人資料，然後使用這些資訊互相尋找、加好友和傳送訊息。在 Web、iOS 和 Android 上取得您自己的社群平台。
Verint
verint.com
Verint Messaging™ 是一款專門建置的解決方案，用於將訊息整合到數位客戶旅程中，並透過訊息傳遞和社交管道大規模促進與客戶的對話。 Verint 為訊息傳遞管道提供數位客戶參與解決方案，將代理商和虛擬助理回應與勞動力自動化、解決方案管理、聊天機器人開發和企業級分析相結合。根據Forrester 新浪潮：數位優先客戶服務解決方案研究(2020)，Verint Messaging 支援競爭對手中最廣泛的訊息傳遞和社交管道，透過公共社交媒體和選擇的私人訊息傳遞管道為整個客戶旅程中的對話提供支援： 訊息傳遞• WhatsApp • Messenger • Instagram 訊息• App...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可自訂的網路研討會、虛擬和混合活動平台。我們將強大的視訊技術與強大的行銷和互動體驗能力相結合，打造獨一無二的品牌活動。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一體化平台來創建身臨其境的互動式虛擬、混合和網路研討會活動。 BigMarker 還提供整合、API 和白標服務，使公司能夠將強大的互動式視訊體驗整合到其行銷、銷售和學習堆疊中。讓我們一起打造您夢想的線上活動。 BigMarker 成立於 2010 年，總部位於芝加哥，為全球數千家公司和組織的活動提供支援。
Threado AI
threado.com
您的人工智慧副駕駛可協助您透過 Slack、Discord 和 Web 為客戶和社群成員提供最佳支援。免費開始！
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 讓客戶能夠簡化複雜的社交行銷操作，以建立和保護他們的品牌。 Khoros Marketing 為客戶提供： * 社交行銷：在易於配置且適應性強的平台中協調、管理、參與和衡量綜合社交活動。 * 情報：基於跨公共社交管道的即時、無限制搜索，透過強大且易於訪問的見解，保持市場、競爭對手和受眾的領先地位。 * Vault：透過存取和憑證管理在您的社交足跡中保護您的品牌。 * 體驗：透過社群 UGC 的力量激發受眾參與您的數位資產。 * 主要優勢包括： 擴展您的互動：將您的所有團隊、管道和內容整合到一個平台中，以管理整合的社交活動。 * 保護您的品牌：對帳戶存取、內容...
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity 是一個雲端原生、無程式碼、高效能社群平台，可讓： 100% 控制功能、使用者、內容和平台資料。借助社交網路技術，保證足夠的參與度和保留率。有效、準確地組織社區內容及其分發。使用先進的工具透過獲取業務基本資訊和指標來監控、分析、解釋和接觸受眾。 SelfCommunity 可以透過 API、Webhooks 和 Frontend SDK 整合到任何外部數位生態系統中。
GroupApp
group.app
您的線上會員社群和課程集於一處！透過統一平台提高參與度、增加收入，並與您已使用的工具集成，而無需僱用開發人員。
NodeBB
nodebb.org
NodeBB是下一代社群論壇平台。我們以開源軟體為基礎，幫助數百家公司吸引了他們的客戶。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前稱為 Socio）是一個端到端活動管理平台，支援沉浸式、直覺且包容性的虛擬、混合和現場活動。透過活動應用程式、靈活的註冊、簽到和徽章列印、線索檢索和直播技術來提高標準。 Webex Events 將靈活性與易用性融為一體，因此組織者可以舉辦支持其目標的引人入勝的活動，無論活動或組織的類型如何。在socio.events 上了解更多信息
Beam.gg
beam.gg
一個遊戲化的社群平台，旨在輕鬆參與。 透過遊戲化的力量建立參與度高且忠誠的線上社群並從中獲利。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可協助您打造更好的產品、加深關係並更快成長。
NbliK
nblik.com
NbliK 是一個創作者、組織和品牌的一體化社群平台。在這個平台上，品牌可以將白標社群整合到他們的網站/應用程式中，以快速追蹤社群建設，進而實現更高的生命週期價值。
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一體化 CRM 平台，可協助您透過活動、會員資格和其他數位工具從一個地方建立和發展您的社群。 Glue Up 的一體化平台整合了最佳的 CRM、活動管理、會員管理、電子郵件行銷、專案管理、培訓管理、調查、財務和其他生產力工具。 Glue Up 的雲端解決方案附帶兩款行動應用程式 - 一款適用於組織，一款適用於其社群。這些解決方案非常適合協會、商會、活動組織者和所有希望更好地為社區服務的會員組織——即使面對面會議並不總是可行。自 2020 年大流行以來，Glue Up 還配備了高級參與功能，如快速網路、社區參與解決方案或網路研討會參與解決方案。
Rungway
rungway.com
Rungway 是一個溝通和參與平台，幫助公司嵌入互聯和包容的文化。透過改變員工分享建議和與管理階層互動的方式，員工可以發揮最佳表現，因為他們感到自己被傾聽、理解和重視。透過應用程式或網路訪問，階梯每一層的個人都可以以受控匿名的方式分享擔憂、想法或尋求建議，使他們能夠獲得整個組織的經驗和支持——無論他們是誰或在哪裡。管理階層可以輕鬆地分享建議和建立公司價值觀，而企業領導者則可以進行獨特的、聞所未聞的對話，並發現有關文化、性別、包容性和協作的見解。該平台的特定目的是根據您的組織文化創建獨特的內容和即時、匿名的人才情報。當好的建議被分享時，影響可能是巨大的。討論通常涵蓋職業發展、福祉、應對挑戰性情...
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Smart Match App 是一款屢獲殊榮的婚介和會員管理軟體 CRM，為全球超過 10 萬名用戶提供服務。使用專業的配對工具來搭配您的客戶、安排介紹和約會、接收有價值的約會回饋。智慧型 CRM 軟體具有專業的配對工具和功能，可透過一個系統解決重要任務，透過智慧工作將您的業務提升到更高的水平。智慧匹配 CRM 軟體正在被各個行業所使用，從個人關係管理、商業專業配對到非營利組織管理。 1. 單獨配對客戶或讓我們的智慧演算法為您推薦配對。 2. 只需點擊幾下，即可使用可選的照片和影片進行個人化介紹。 3. 發送個人和群組電子郵件、簡訊、通知和提醒。 4. 建立自訂表單，將資料庫與行銷活動整合。...
Forumbee
forumbee.com
Forumbee 是一個基於雲端的現代社群平台，允許創建一個包含問答、討論、想法生成和知識庫文章的品牌線上社群。
ProBoards
proboards.com
無限會員、無限線程、無限大小！利用 ProBoards 屢獲殊榮的免費論壇託管服務建立您夢想中的討論論壇。
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
Brilliant Directoryies 是一個完整的交鑰匙平台，用於啟動會員網站、管理會員、銷售訂閱、發佈內容等。
Groupsite
groupsite.com
以正確的方式建立您的社區。群組網站使您的團隊能夠進行溝通、協作和建立聯繫，以推動您的使命、組織、事業或公司。群組網站具有模組化、可自訂性、行動性和吸引力。群組網站包括： - 討論- 使用類似清單服務的功能進行交流- 日曆- 收集回复或共享重要日期- 文件存儲- 存儲和評論文件和文檔- 媒體共享- 在圖庫中共享照片和視頻- 博客- 撰寫文章，為您提供資訊群組- 成員個人資料- 讓成員網路變得輕鬆- 子群組- 使用您的群組網站建立迷你群組網站- 分析- 利用使用資料來追蹤和推動參與為了推動您的使命，您必須擁有自己的社區。創建了超過 60,000 個 Groupsite 社群。全包，無需按用戶付費 ...
AtomChat
atomchat.com
AtomChat 為您的網站提供快速聊天解決方案。具有即時文字、音訊以及視訊通話選項。我們是一款隨時可用的聊天應用程式/插件，可輕鬆與 30 多個平台集成，讓您的網站聊天在幾分鐘內做好準備！該外掛程式還為您提供以下功能： 群組或私人文字 - 這使您的用戶能夠進行一對一對話或啟動群組文字鏈！語音和視訊通話 - 現在，您可以在 AtomChat 的幫助下為您的用戶提供只需單擊按鈕即可進行語音或視訊通話的功能！我們保證安全可靠的連接，以確保您的用戶可以不間斷地相互交談！協作功能 - AtomChat 還配備了一些功能，可幫助您的用戶相互協作，讓工作變得有趣！您的用戶可以使用插件上的白板，也可以彼此共...
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一個由 AI 驅動的婚介 SaaS 平台，可為大規模的策劃介紹提供支援。組織可以無縫地邀請所選受眾選擇加入定期、個人化的一對一或同儕小組聯繫，Orbiit 負責處理所有溝通、配對、安排、回饋收集和分析。使用 Orbiit 報告 87 NPS 的領先公司和社群（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）為參與者帶來了切實的成果，並在這些聯繫上實現了強勁的投資回報率。
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal 是一個住宿生活管理系統，有助於將居民與大學住宿生活工作人員聯繫起來。您有所作為，我們幫助您追蹤。 ResLife Portal 根據 I 級大學校園住宿生活的第一手經驗而構建，作為住宿生活管理解決方案，重點關注居民與住宿生活工作人員的互動。事實證明，這些第一手知識對於提供強大的解決方案非常有價值，可以提高住宿生活人員的效率和生產力。 ResLife Portal 是一種基於網路的軟體即服務產品，透過網際網路託管並交付給您的機構。無需硬體、軟體或專門的 IT 人員。 ResLife Portal 是在美國加州雷德蘭茲自豪地設計和開發的。
Advocu
advocu.com
Advocu 是開發者關係團隊建立、參與、追蹤和擴展開發者倡議或大使計畫的完整解決方案。 Advocu 幫助您的團隊專注於最重要的事情：發展社群、產生有意義的影響以及衡量專案的價值。花更多的時間在具有戰略意義的重要事情上，告別混亂的電子表格！
Talkbase
talkbase.io
Talkbase 幫助公司衡量社群為何重要。視覺化您的社區對業務的影響，並使用正確的數據建立強大的計劃。透過 Talkbase 社群分析，團隊可以輕鬆分析客戶在客戶獲取、入職和保留過程中參與社群的方式和原因。我們將社群對您業務成長的影響視覺化到單一成員。透過活動或社區中心等附加參與模組，您可以將數據轉化為行動。從 21 天免費試用開始（無需 CC 詳細資訊）。
Insticator
insticator.com
在 Insticator，我們的使命是創建一個智慧、統一的平台，用於收集、聚合出版商的所有第一方資料並從中獲利。我們的互動產品套件使出版商和消費者能夠在安全、互動的環境中放大他們的聲音並表達他們的意見。從由混合人工智慧和人工審核支援的評論平台，到讓觀眾能夠與直接與他們交談的內容進行互動的問答和民意調查單元，Insticator 每月從超過 3.5 億用戶那裡獲取並獲取見解。我們龐大的合作夥伴包括 Gannett、《今日美國》、美國職棒大聯盟、Ancestry、WebMD 以及無數其他合作夥伴。 Insticator 總部位於紐約市，業務遍及全球，在邁阿密、加拿大、印度、菲律賓、烏克蘭和英國設有...
MeltingSpot
meltingspot.io
MeltingSpot 是一個產品內客戶教育平台。我們協助 SaaS 公司以較低的 CS 工作量加速客戶入職和產品採用。 MeltingSpot 提供了一個全面的工具包，讓客戶可以透過產品內的論壇、網路研討會、線上課程等進行互動。我們確保所有教育內容都根據每個客戶資料進行情境化和定制，以便團隊開始在正確的時間向正確的用戶提供正確的內容。我們的平台讓企業能夠釋放數位客戶成功的力量，將客戶啟動速度提高 3 倍，將支援請求減少 50%，並增加額外收入。
TINT
tintup.com
TINT 是社群驅動的行銷平台，受到 5,000 多個全球領導品牌的信賴，旨在培育能夠激發宣傳和參與、促進轉化並培養持久品牌忠誠度的社群。 TINT Communities（以前稱為 Vesta）為品牌提供一體化解決方案來尋找新客戶、擁抱現有客戶並在任何地方利用他們的聲音。在零方數據和人工智慧創新的推動下，TINT 的線上品牌社群可個性化參與並加強消費者與品牌的關係，讓您可以輕鬆大規模地動員您的消費者來推動真實的UGC 和評論、支持電子商務和零售商，並與您的品牌共同創造。
Magentrix
magentrix.com
PRM 平台中的最佳合作夥伴參與度和合作夥伴支援。使用 PX-first 合作夥伴入口網站軟體與合作夥伴協作並增加通路銷售。
ToucanTech
toucantech.com
ToucanTech 是一款複雜的基於雲端的軟體解決方案，專門為管理和發展校友社群而開發。 ToucanTech 專為各種規模的學校、大學和公司而設計，使組織能夠在完整的集中平台中管理所有校友和/或社區關係。與社交媒體同步並與客戶管理關係(CRM) 以及其他功能（如指導、籌款、新聞、活動等）集成，ToucanTouch 的一流系統可跨多個應用程式無縫管理資料和任務，讓您節省時間和金錢。整合方式： Paypal Stripe GoCardless Facebook Linkedin Google Twitter Instagram SDS Archives Wonde OpenID