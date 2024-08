線上社群管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 庫克群島

Glue Up

Glue Up 是一款一體化 CRM 平台,可協助您透過活動、會員資格和其他數位工具從一個地方建立和發展您的社群。 Glue Up 的一體化平台整合了最佳的 CRM、活動管理、會員管理、電子郵件行銷、專案管理、培訓管理、調查、財務和其他生產力工具。 Glue Up 的雲端解決方案附帶兩款行動應用程式 - 一款適用於組織,一款適用於其社群。這些解決方案非常適合協會、商會、活動組織者和所有希望更好地為社區服務的會員組織——即使面對面會議並不總是可行。自 2020 年大流行以來,Glue Up 還配備了高級參與功能,如快速網路、社區參與解決方案或網路研討會參與解決方案。