線上社群管理軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 澳洲

AtomChat

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AtomChat 為您的網站提供快速聊天解決方案。具有即時文字、音訊以及視訊通話選項。我們是一款隨時可用的聊天應用程式/插件，可輕鬆與 30 多個平台集成，並讓您的網站在幾分鐘內準備好聊天！該外掛程式還為您提供以下功能： 群組或私人文字 - 這使您的用戶能夠進行一對一對話或啟動群組文字鏈！語音和視訊通話 - 現在，您可以在 AtomChat 的幫助下為您的用戶提供只需單擊按鈕即可進行語音或視訊通話的功能！我們保證安全可靠的連接，以確保您的用戶可以不間斷地相互交談！協作功能 - AtomChat 還配備了一些功能，可幫助您的用戶相互協作，讓工作變得有趣！您的用戶可以使用插件上的白板，也可以彼此共...