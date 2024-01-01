線上備份軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 西班牙

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
線上備份軟體是現代資料管理的基本組成部分，提供了保護網路上產生或儲存的資訊的可靠方法。這些多功能工具廣泛應用於各個領域，以保存關鍵資料和文件。組織依靠線上備份解決方案來確保在發生硬體故障、意外刪除或任何其他需要未來資料存取的不可預見情況時的無縫操作。與傳統伺服器備份技術不同，線上備份解決方案透過網路運行，將本地或基於網路的檔案安全地儲存在基於雲端的儲存庫中。這確保企業可以從中斷中快速恢復，而不會影響資料完整性。 若要考慮納入線上備份類別，產品必須符合以下標準： * 在線上或雲端安全地儲存文件和數據，提供冗餘和抵禦資料遺失的能力。 * 與各種應用程式無縫整合或與端點同步，以促進自動檔案備份流程。 * 提供對備份控制的直覺線上訪問，使用戶能夠輕鬆管理和監控其備份活動
提議新的應用程式
Multcloud
multcloud.com
MultCloud 是一款免費且易於使用的 Web 應用程序，可讓您跨雲端硬碟傳輸文件，並支援從單一介面管理多個雲端硬碟。同步文件，甚至管理 Dropbox、Google Drive、OneDrive、Amazon S3、FTP、SugarSync、WebDav、MEGA 等雲端儲存服務之間的共用文件。 MultCloud 具有三大功能：跨雲端硬碟檔案傳輸、雲端間檔案同步和多雲檔案管理器。借助它，您可以將文件從一個雲端驅動器傳輸到另一個雲端驅動器，在雲端服務之間進行集中管理和同步文件。例如，您可以將檔案從 Dropbox 移至 Google Drive，並建立定期（例如每天、每週或每月）的...
IDrive
idrive.com
IDrive 將您的所有 PC、Mac、行動裝置和伺服器保護到一個雲端備份帳戶。 IDrive 提供許多不同的雲端或現場備份計劃，包括： -IDrive Personal -IDrive Team -IDrive Small Business -IDrive Enterprise -IDrive e2 S3 相容物件儲存 -IDrive 雲端到雲端 Microsoft Office 365 和 Google Workspace 備份 -IDrive360 EndPoint -IDrive BMR -IDrive 照片。
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
Sync
sync.com
Sync 是一個文件儲存和文件協作平台，可協助團隊在雲端中保持安全、可靠和連接 自 2011 年以來，Sync.com 一直致力於為世界提供安全的協作空間。如今，超過一百萬家各種規模的企業使用 Sync 屢獲殊榮的雲端應用程式和突破性的隱私保護功能來分享偉大的想法、儲存重要資訊並就改變遊戲規則的專案進行協作。
Backblaze
backblaze.com
Backblaze 是一家資料儲存供應商。它提供兩種產品： B2 Cloud Storage - 類似 Amazon S3 的物件儲存服務。 電腦備份 - 線上備份工具，可讓 Windows 和 macOS 使用者將資料備份到異地資料中心。該服務專為企業和最終用戶設計，提供無限的儲存空間並支援無限的檔案大小。
NinjaRMM
ninjaone.com
RMM 軟體可實現 IT 管理自動化、提高技術人員效率並提高您的利潤，讓您的 IT 團隊更有效率。
Jottacloud
jottacloud.com
Jottacloud 是一家挪威公司，為個人或商業用途提供雲端儲存和線上備份服務。使用 Jottacloud，您可以跨裝置上傳、備份、同步數據，並與他人分享資料夾、檔案或照片。儘管備份和分享不僅限於多媒體文件，但管理和保護照片是 Jottacloud 的主要價值主張。
Cohesity
cohesity.com
Cohesity 是人工智慧驅動的資料安全和管理領域的領導者。 Cohesity 讓跨資料中心、邊緣和雲端的資料安全、保護、管理和取得價值變得輕鬆。 Cohesity 透過全面的資料安全性和管理功能來幫助組織防禦網路安全威脅，包括不可變的備份快照、基於人工智慧的威脅偵測、惡意行為監控以及大規模快速復原。 Cohesity 解決方案可以作為服務交付、自我管理或由 Cohesity 支援的合作夥伴提供。 Cohesity 總部位於加州聖荷西，受到全球最大企業的信賴，其中包括 6 家財富 10 強企業和 42 家財富 100 強企業。 主要特點： * 提高資料彈性：透過統一的資料隔離和保護、備份和...
OpenDrive
opendrive.com
無限的雲端儲存、任務管理和筆記，讓您的業務在雲端井井有條。 OpenDrive 允許使用者使用網站、磁碟機、桌面和行動應用程式管理儲存在雲端中的內容。 第三方應用程式或網站可以透過API存取或管理使用者的檔案。 歷史 OpenDrive 於 2008 年作為虛擬驅動器開始，在過去的幾年中成為線上儲存、同步、備份和雲端內容管理的多平台解決方案。 OpenDrive 的策略不僅是成為線上儲存、備份和同步軟體，而且是一個集中式解決方案，將儲存、應用程式和服務（例如任務、社交網路、專案管理）整合在單一介面中，以創建可從任何地方訪問的統一體驗。 除了銷售文件、廣告文件、文件搜尋引擎、直接熱連...
Datto
datto.com
作為專為 MSP 打造的安全性和基於雲端的軟體解決方案的全球領先供應商，Kaseya 旗下公司 Datto 相信，透過正確的技術，中小企業可以實現無限的目標。 Datto 久經考驗的統一連續性、網路和業務管理解決方案可推動 MSP 的網路彈性、效率和成長。 Datto 的解決方案透過整合平台提供，協助其 MSP 合作夥伴的全球生態系統為全球超過 100 萬家企業提供服務。從主動動態偵測和預防到快速、靈活地從網路事件中恢復，Datto 的解決方案可以防止伺服器、虛擬機器、雲端應用程式或資料駐留的任何地方發生代價高昂的停機和資料遺失。
Aruba Cloud
arubacloud.com
Aruba Cloud：用於開發專案的完整雲端環境。 Aruba Cloud 旨在提供全方位的雲端服務，無論公司的專案是什麼，它都能滿足公司的需求。開發虛擬基礎架構、歸檔和共享資料、設定災難復原計畫、外部化備份，甚至從您的軟體開發 SaaS 解決方案，我們的產品是一塊空白畫布，客戶可以在上面表達他們的想法。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一種簡單、強大且易於使用的雲端檔案共用、檔案同步和線上備份服務。與 Dropbox 不同，SugarSync 可讓您備份現有的資料夾結構。免費試用 30 天，立即開始！
CBackup
cbackup.com
CBackup 是一種安全的雲端備份服務，可讓您自動將檔案從無限的電腦備份到安全的雲，將檔案從一個雲端硬碟傳輸並同步到另一個雲端硬碟進行備份，並結合多個閒置雲端存儲來儲存備份，無需任何成本。
SimpleBackups
simplebackups.com
SimpleBackups 是一種基於雲端的備份解決方案，可自動執行伺服器、資料庫和 SaaS 應用程式的備份。 SimpleBackups 提供資料庫、伺服器、雲端儲存和 SaaS 應用程式備份等各種功能。它允許使用者安排 MS SQL 和 MySQL 資料庫的增量備份。伺服器磁碟區快照建立磁碟區和磁碟的副本。該系統支援隧道傳輸以及與多個資料庫即服務解決方案的整合。 SimpleBackups 在一個簡單、安全、美觀的儀表板中自動執行所有備份、快照和雲端儲存複製。您可以使用我們的 API 功能進一步自動化並從您自己的基礎架構管理備份。 您可以為備份（檔案、資料庫、快照）或雲端儲存同步/...
Carbonite
carbonite.com
Carbonite 為企業提供強大的資料保護平台，包括備份、災難復原、高可用性和工作負載遷移技術。 Carbonite 資料保護平台透過安全且可擴展的全球雲端基礎架構支援世界各地任何規模的企業。
Axcient
axcient.com
Axcient 備份和災難復原解決方案使 MSP 能夠保護一切。 透過一個易於使用的單一平台，Axcient 可協助您確保客戶的安全。接受 Axcient 挑戰，了解如何為所有客戶的使用案例獲得完整的 BDR，而費用比您今天僅用於備份的費用低 50%。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Pulseway
pulseway.com
Pulseway 是從任何智慧型手機或平板電腦遠端監控和控制 IT 系統的最簡單方法，讓忙碌的 IT 管理員隨時隨地解決問題並提高工作效率。 該解決方案於2010年底推出，在全球擁有超過275,000名IT用戶。 Pulseway Enterprise Server 被大型企業使用，包括 DELL、Louis Vuitton、西北大學、Conde Nast 和不列顛哥倫比亞理工學院。
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive 是一款屢獲殊榮的雲端儲存和線上備份解決方案，適用於企業、消費者和經銷商。該公司由 Andrew Michael 於 2008 年創立，現已發展成為全球領先的雲端儲存企業之一。該組織為全球超過 50 萬名付費客戶提供雲端儲存服務，並贏得了科技媒體頒發的一系列獎項，包括 Computer Active 最佳線上備份 Buy It 獎和 Web 用戶金獎。 Livedrive 提供真正無限的線上備份和雲端儲存。該服務為您的家庭或辦公室電腦添加了一個新驅動器，使您可以安全地在線上儲存資料並從任何地方存取您的文件。我們功能豐富的入口網站可讓您隨時隨地存取文件，編輯 Office 文...
SkyKick
skykick.com
SkyKick 是一個雲端管理平台，可協助 IT 服務供應商建立更成功的雲端業務。我們的 SaaS 產品和平台旨在讓您輕鬆且有效率地在雲端中實現 IT 工作流程自動化。 雲端管理器 – 自動化、管理和保護您的雲端服務台 跨 Microsoft 365 和跨 SaaS 雲端應用程式的客戶安全且有效率地管理的單一窗格。服務台自動化可協助 MSP 簡化雲端管理，以便更快、更輕鬆、更一致地提供服務。透過 Microsoft Teams 等創收服務以及安全評估和修復的自動化，搶佔先機。更重要的是，可以輕鬆地將複雜的工作流程轉變為自動化，以便在直覺的應用程式中通用，所有這些都有強大的安全層、基於角色的控...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
讓您的會議和網路研討會成為您自己的會議和網路研討會 - 為您的所有組織通訊提供白標和客製化品牌。簡化線上會議、演示和網路研討會。無需多個平台或單獨的帳戶 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成這一切。內容共享、共同演示、民意調查、角色分配、白板、聊天、問答、分析、分組討論室、註冊 - 成功會議、網路研討會和演示所需的一切。
Backupify
backupify.com
Backupify 是 Datto 旗下公司，是雲端到雲端備份領域的領導者，使企業能夠將資料保護和可訪問性最佳實踐擴展到雲端。 Backupify 為 IT 專業人員提供了所需的安全性和控制力，防止使用者錯誤、外部威脅和服務故障導致資料遺失。 由開創這一切的雲端到雲端專家提供可靠、自動化、安全的 Microsoft 365 和 Google Workspace 備份。 Backupify 可以輕鬆地從各種形式的資料遺失中恢復電子郵件、文件、網站和團隊，包括意外或惡意刪除、取消的員工帳戶和勒索軟體 - 所有這些都透過易於使用的 Web 儀表板進行。現在保護超過 450 萬企業用戶，從軟體技術公...
Files.fm
files.fm
Files.fm 雲端儲存平台提供用於儲存、分享、發布甚至銷售各種類型內容的全面解決方案，包括照片、影片、音樂、應用程式、書籍和文件。
ADrive
adrive.com
ADrive為個人、商業和企業級資料提供線上雲端儲存和備份解決方案。
GoodSync
goodsync.com
GoodSync 是一個備份和檔案同步程式。它用於在一台電腦上的兩個目錄之間同步文件，或在電腦和另一個儲存裝置（例如另一台電腦、可移動磁碟、隨身碟或智慧型手機）之間或在電腦和遠端電腦或伺服器之間同步文件。 GoodSync 允許在多個運算設備上維護相同版本的檔案。換句話說，當兩個裝置同步時，使用者可以確保檔案的最新版本在兩個裝置上都可用，無論最後修改的位置為何。
Veeam
veeam.com
Veeam 是資料保護和勒索軟體復原領域的全球市場領導者，其使命是讓每個組織不僅能夠從資料中斷或遺失中恢復過來，而且還能向前邁進。 借助 Veeam，組織可以透過混合雲端的資料安全、資料復原和資料自由實現根本的彈性。 Veeam 資料平台為雲端、虛擬、實體、SaaS 和 Kubernetes 環境提供單一解決方案，讓 IT 和安全領導者放心，他們的應用程式和資料受到保護並始終可用。 Veeam 總部位於華盛頓州西雅圖，在 30 多個國家/地區設有辦事處，為全球超過 450,000 名客戶提供保護，其中包括 73% 的全球 2000 強客戶，這些客戶信任 Veeam 來維持其業務運營。
exabackup
exabackup.com
對於需要管理大量資料的忙碌專業人士來說，xabackup 是完美的解決方案。我們基於雲端的服務使客戶能夠輕鬆備份重要文件，從而節省寶貴的時間和精力。借助 exabackup，客戶不必擔心複雜的設定或系統，他們只需選擇想要備份的文件，而無需執行任何技術工作。此外，exabackup 還提供無與倫比的保護和安全性。您的所有資料在上傳之前都會被壓縮，因此您不必擔心傳輸過程中出現任何安全漏洞或速度損失。由於我們只上傳更改（增量備份），因此額外的資料不會減慢您的系統速度或使本已很重的檔案負載陷入困境。因此，當要確保所有重要文件保持安全時，沒有比 exabackup 更好的選擇了！
MyPCBackup
mypcbackup.com
MyPCBackup是一款功能齊全的備份軟體，旨在服務企業、中小企業。 MyPCBackup 提供專為 Windows 設計的端對端解決方案。這個線上備份系統在一個地方提供備份日誌、加密、Web 存取/復原、備份計劃、安全資料儲存。
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup 是一款安全且易於使用的備份應用程序，適用於 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等流行雲端應用程式。 使用雲端應用程式來管理您的業務可能非常可怕，因為刪除業務關鍵資訊通常非常容易。透過對雲端資料進行強大、獨立的備份，您可以保護您的團隊免受意外或惡意刪除或其他最壞情況的影響。 主要特點： * 易於使用：與您的雲端應用程式建立連接，我們將處理其他一切。備份的啟動和運行只需 1 分鐘。 * 快照：尋找和下載不同資料類型的快照，例如任務、專案、評論、自訂欄位等。 * 還原：只需點擊幾下即可從備份資料建立副本來還原資料。 ...
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
ScalePad Backup Radar 是託管服務供應商可以信賴的自動化備份監控平台。它透過突出顯示任何備份環境中的差距來消除錯誤和資料遺失的風險。備份雷達透過對備份進行全面監督，使 MSP 成為客戶依賴的資料保護專家。憑藉創新的智慧票務自動化，Backup Radar 與現有的票務工作流程無縫集成，透過自動分組、附加和備份消除可怕的票務雜訊。 ，是最完整的備份市場上的監控解決方案。
Druva
druva.com
Druva 是業界領先的資料彈性 SaaS 平台，也是唯一能夠在最常見的資料風險中提供資料保護並提供 1,000 萬美元擔保的供應商。 Druva 的創新備份和復原方法改變了數千家企業保護和利用資料的方式。 Druva 資料彈性雲透過簡單、敏捷的雲端原生架構消除了對昂貴的硬體、軟體和服務的需求，提供了無與倫比的安全性、可用性和規模。
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik 是一種備份即服務 (BaaS) 類型的服務，這表示您需要在伺服器上安裝其代理程式並從其管理面板管理備份資料。 Ottomatik 是一項付費服務，但仍有一個免費選項可用，適合只有一台伺服器的用戶。 因此，透過免費使用，您可以建立最大備份頻率為每天一次的備份作業，並且仍然支援將備份資料傳送到您的儲存帳戶，例如 Google Drive、Amazon S3... 不過，對於更關鍵的網站和伺服器，您可以考慮使用專業版套餐，它允許更多的備份作業，最大備份頻率為每 5 分鐘一次，確保資料即時備份。
NoSky
nosky.io
NoSky 由 AWS 提供支持，是一款具有集中管理、監控和報告功能的全整合雲端備份解決方案。 在資料不斷面臨來自駭客、病毒、腐敗和勒索軟體等邪惡惡棍的威脅的世界中，NoSky 成為保護您寶貴資訊的終極超級英雄。憑藉由尖端技術驅動的超能力，NoSky 屹立不倒，成為您的資料塔和城堡的守護者，確保它們不受邪惡勢力的影響。 * 安全盾牌：NoSky 堅不可摧的盾牌可以保護您的資料免受無情駭客的攻擊，使他們無法抵禦其強大的防禦。 * 病毒消滅能力：NoSky 配備了最新的防毒功能，可以消滅病毒並讓您的資料堡壘免受任何惡意入侵。 * 腐敗粉碎者：NoSky 以堅定不移的決心打擊腐敗，恢復並保護您寶貴...
Nethopper
nethopper.io
Nethopper 率先推出了 KAOPS，這是一種雲端原生、以 GitOps 為中心的平台工程框架，可協助平台和 DevOps 團隊快速啟動其內部開發人員平台 (IDP)。 Nethopper KAOPS 以 GitOps 為中心的平台工程框架功能包括： * 基礎設施自動化 * 容器的 CI/CD 管道 * 持續交付 * 多集群/雲端應用網絡 * 秘密管理 * 具有主動警報的可觀察性 * 記錄最佳實踐。 作為一個以 Git0ps 為中心的平台，Nethopper KAOPS： * 作為一項服務，現在即可使用 * 自動執行手動操作任務 * 透過加速應用程式開發來提高開發人員的生產力 * 適...
CloudPockets
cloudpockets.com
加拿大雲端備份 企業級雲端備份，可將您的資料 100% 保存在加拿大。 我們專注於加拿大各地的小型企業，提供強大且安全的基於軟體的備份用戶端，無需硬體或前期成本。這是一種混合備份，可讓您在本機以及雲端中備份，我們的客戶端包括 Exchange、SQL、MySQL、Oracle、Lotus Notes 代理，並在 Windows、Mac 或 Linux 上運行。 網站託管 一種網站託管服務，重點是網頁開發人員或設計師客戶的需求。我們提供客戶的基本支援需求，以便他們可以專注於自己擅長的事情。
Data Deposit Box
datadepositbox.com
Data Deposit Box 是全球領先的雲端備份和儲存供應商之一，為 IT 經銷商、主機服務供應商 (MSP) 和中小型企業 (SMB) 提供服務。該公司的專利技術允許中小型企業透過一個易於使用的應用程式備份和管理無限數量的設備（包括 Windows、macOS、iOS、Android、Synology 和 QNAP NAS）。 自 2002 年以來，53 個國家的超過 350,000 名用戶和 200 多個合作夥伴信賴 Data Deposit Box 為他們帶來安心™保護。該公司的專利技術得到業界領先的 Protectionguarantee™ 的支持。
Xopero
xopero.com
Xopero ONE Backup & Recovery 是一款適用於 VMware 的企業級資料保護解決方案，以其簡單性、成本效益和可靠性而脫穎而出，滿足最嚴苛的虛擬和混合環境的期望。 特徵 * 無代理，自動備份 * 先進的備份方案和配置 * 多種儲存選項（Xopero Cloud、AWS Storage、Wasabi Cloud、Backblaze B2、Google Cloud Storage、Azure Blob Storage 以及所有 S3 相容雲端或本機磁碟資源、SMB、NFS、CIFS） * 重複資料刪除和複製 * 多種復原選項 - 精細復原備份資料、整台機器、立即啟動虛擬機...
BDRCloud
bdrcloud.com
BDRCloud 是一款全面且經濟高效的雲端備份和復原軟體，可保護SaaS 應用程式（Microsoft 365、Google Workspace）、伺服器（Windows、Linux）、應用程式和資料庫（Microsoft Exchange Server、SQL Server、SharePoint Server）和端點（Windows、Mac）。 * 直接到雲端備份服務：BDRCloud 可以將資料直接傳輸到雲端。您可以使用 BDRCloud 針對伺服器、端點、Microsoft 365、Google Workspace 和應用程式/資料庫的直接到雲端備份解決方案無縫保護您的資料。 * 雲...
Nexetic
nexetic.com
Nexetic Shield 是一項雲端備份服務，可為您公司的資料提供無限備份。 我們的備份服務會自動備份您電腦上包含的所有檔案和檔案變更。 如果您公司的筆記型電腦或桌上型電腦損壞、遺失或被盜，或者您只是想讓時光倒流，只需按一下按鈕即可恢復一切。我們備份的所有資料也可以恢復到另一台電腦。 Shield 完全自主工作。它始終會備份您的數據，無需用戶參與。使用 Shield 時，您永遠不必擔心企業關鍵資料遺失。 主要特點 * 連續的桌上型電腦和筆記型電腦備份 * 無限資料 – 無限檔案版本 * 簡單的 1 步驟恢復 – 回到原始位置 * 零頻寬限制 | 最大上傳速度 * 已刪除檔案保留 1...
Cove Data Protection
n-able.com
N-able 的 Cove Data Protection 是一項雲端優先備份和災難復原服務，適用於伺服器、工作站和 Microsoft 365™，所有這些服務均透過基於 Web 的多租戶儀表板進行管理。 Cove 是針對雲端創建和最佳化的，因此增量備份比傳統映像備份產品小多達 60 倍。這使您可以更頻繁地進行備份，並且 SaaS 交付格式可以減少管理時間，從而降低服務交付成本。包括我們的私有雲中的存儲，資料中心遍佈全球。
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
在充滿通才的世界中，NetApp 是專家。我們專注於一件事，幫助您的企業充分利用數據。 NetApp 將您所依賴的企業級資料服務引入雲端中，並將雲端的簡單彈性引入資料中心。我們領先業界的解決方案適用於不同的客戶環境和世界上最大的公有雲。作為一家以雲端為主導、以資料為中心的軟體公司，只有NetApp 能夠協助您建立獨特的資料結構，簡化和連接您的雲，並隨時隨地向合適的人員安全地交付合適的資料、服務和應用程式.
CloudCasa
cloudcasa.io
CloudCasa 是開發、DevOps、平台工程和 IT 營運團隊的 Kubernetes 備份、復原、災難復原和遷移服務。它支援 AKS 以及所有其他主要 Kubernetes 發行版和託管服務，包括 EKS、GKE 和 Red Hat OpenShift。透過 CloudCasa，您還可以跨多個叢集和雲端供應商集中管理現有的 Velero 備份安裝。只需在叢集上安裝代理，讓 CloudCasa 完成所有保護叢集資源和持久資料免受人為錯誤、安全漏洞和服務故障影響的艱苦工作，從而提供您的業務所需的業務連續性和合規性。
ZipCloud
zipcloud.com
ZipCloud 是一款基於雲端的線上備份軟體。使用 Zip Cloud，您可以在多台電腦之間無縫同步文件，決定要同步的文件和資料夾，並選擇要將它們同步到的位置。 Zip Cloud 的線上控制面板可讓您從任何具有網路連線的裝置存取所有備份和同步的檔案。 Zip Cloud 讓您可以選擇在朋友、家人或隊友之間共用文件和資料夾，並透過電子郵件、Facebook 或 Twitter 邀請他們。
Opti9
opti9tech.com
Opti9 是一家領先的混合雲解決方案供應商，在紐約州花園城、內布拉斯加州奧馬哈、堪薩斯州歐弗蘭帕克和密蘇裡州聖路易斯設有辦事處，並擁有全球資料中心網路。我們是 AWS 高級諮詢合作夥伴和 Veeam Platinum VCSP，專門從事雲端服務、應用程式開發和現代化、備份和災難復原以及託管安全性和合規性。我們的解決方案旨在以最小的業務中斷加速數位轉型，以便您可以更快地實現雲端的全部優勢。 Opti9 以業務為先，將經驗與創新和新解決方案結合，以實現「正確的工作負載、正確的雲端、正確的時間」方法。
Deft
deft.com
Deft 是Summit 旗下公司，是值得信賴的託管IT 服務供應商，為中小型企業和財富500 強企業提供託管IT 服務。災難復原和網路服務。 Deft 於 2024 年被 Summit 收購，將其託管、雲端和網路服務結合起來，打造 IT 解決方案領域的強大力量。
Cloudback
cloudback.it
Cloudback 是保護您的儲存庫的全面解決方案。 GitHub 儲存庫、元資料甚至 LFS 的自動每日備份和即時復原。備份到您想要的任何儲存。 * SOC2 正在進行中 * 自動備份 * 採用 AES-256 加密的自給自足的密碼保護 ZIP 存檔 * 客戶儲存：S3、OneDrive、Azure、GCP、Wasabi、阿里巴巴等 * 雲端備份儲存：美國、歐盟、英國、亞洲 * 重複資料刪除 * 備份複製 * 審核日誌 * 即時電子郵件和訊息通知：Slack、MS Teams、Discord * AWS S3 物件鎖定和標籤支援 * 還有更多
SyncBackPro
archiware.com
Archiware 專注於創新、高效、全面、現成的企業對企業解決方案。 Archiware 的產品包含 P5 軟體平台中的模組。 P5 軟體平台包括四個可組合模組 - 檔案、備份和同步。這些允許用戶在異質環境中同步、備份和歸檔資料： * P5同步：複製資料以確保高可用性。 * P5備份：將伺服器資料備份到磁碟和磁帶。 * P5 Archive：將資料離線移動或遷移到磁碟、磁帶或雲端。 * P5 Data Mover：P5 Archive 模組的擴展，可輕鬆將資料移動和複製到磁碟、磁帶和雲端。 ARCHIWARE 是一家私人公司，在備份、同步和歸檔資料管理軟體方面擁有 20 多年的經驗。 A...
Memopal
memopal.com
Memopal 是線上備份、線上儲存和同步軟體，可將您的檔案即時存檔到遠端伺服器。 無論您更換電腦多少次：您始終知道您的資料在哪裡。 您可以從任何網路位置或支援網路的手機瀏覽所有檔案。您可以與朋友和同事分享太大而無法透過電子郵件發送的文件。
IBackup
ibackup.com
IBackup 是一個簡單的線上檔案備份解決方案，可讓使用者將無限的 PC、Mac 和 Linux 裝置備份到單一帳戶。 IBackup 是整合的線上備份儲存解決方案，包括具有自動備份計劃、資料壓縮、加密、初始完整備份之後的增量備份、版本控制和安全本地備份等功能的應用程式。 IBackup 支援開啟檔案備份、系統狀態備份以及正在執行的伺服器和資料庫的備份 - MS SQL Server、MS Exchange Server、Hyper-V、MS SharePoint Server 和 Oracle Server。
Zmanda
zmanda.com
Zmanda 是一種經過驗證、可靠、高效能的企業備份和復原解決方案。有了 Zmanda，您無需支付資料備份費用。相反，您可以獲得具有 24*7 支援的完整解決方案，且成本比競爭對手低 50%。自1991年起。 Zmanda 受到全球企業、政府和教育機構的信賴。 Zmanda 是基於 OpenAPI V3 標準 API 的開源軟體。它被包裝在所有主要的企業 Linux 發行版中，包括 Red Hat、Ubuntu、Debian、Rocky Linux 和 Fedora。 Zmanda 讓您能夠備份到雲端、NAS 和磁碟。 Zmanda 支援進階功能，例如氣隙勒索軟體保護、用戶端重複資料刪除...
CloudAlly
cloudally.com
CloudAlly 是一家 OpenText 公司，成立於 2011 年，是企業級 SaaS 備份和復原領域的先驅。我們為 Microsoft 365、Google Workspace、SharePoint/OneDrive、Salesforce、Box.com 和 DropBox.com 提供一套強大的頂級備份和復原解決方案 為什麼選擇備份 SaaS？ 您在雲端上的關鍵業務資料很容易因人為錯誤、惡意意圖、同步錯誤和惡意軟體攻擊而遺失。本機存檔選項有時間限制且有限。借助可靠備份和快速恢復的安全網，在雲端上安全地工作。 CloudAlly 可以提供什麼幫助？ Office 365、G Sui...
Infrascale
infrascale.com
Infrascale 是一家 DRaaS 公司，利用雲端來消除停機。該公司成立於 2011 年，旨在讓每家公司都能快速、輕鬆且經濟地從災難中恢復過來。 Infrascale 將智慧軟體與雲端的力量結合，無需複雜、昂貴的硬體即可突破災難復原成本障礙。 Infrascale 透過消除停機、提供更高的安全性和始終在線的可用性，讓企業有信心應對意外情況。
YesBackup
yesbackup.com
YesBackup 讓您隨時隨地使用 Android 裝置存取備份檔案。透過無線或 3G 連接，隨時隨地瀏覽和分享您的照片和文件、串流您的音樂、同步您的文件以及觀看您的影片。 除了所有這些出色的功能之外，您還可以透過應用程式即時寫筆記、在移動中畫塗鴉以及拍照。將您的照片直接上傳到 YesBackup 同步資料夾或直接發佈到 Facebook 或 Twitter 並與所有朋友分享。 YesBackup 應用程式將您的檔案和照片放在您的指尖，以便您隨時需要它們。無論是工作演示還是向您所愛的人展示照片，再也不會沒有文件了！ 如果您沒有 YesBackup 帳戶，請在應用程式內輕鬆註冊並利用我們...
Veritas
veritas.com
Veritas Technologies 是多雲資料管理領域的領導者。超過 80,000 家客戶（包括 87% 的財富全球 500 強客戶）依靠我們來幫助確保其資料的保護、可恢復性和合規性。 Veritas 因大規模可靠性而享有盛譽，可提供客戶所需的彈性，以應對勒索軟體等網路攻擊造成的破壞。沒有其他供應商能夠與 Veritas 的執行能力相媲美，透過單一統一的方法支援 800 多個資料來源、100 多個作業系統和 1,400 多個儲存目標。在我們的雲端規模技術的支持下，Veritas 今天正在實施其自主資料管理策略，該策略可減少營運開銷，同時提供更大的價值。
Zoolz
zoolz.com
Zoolz 是市場領先的雲端儲存供應商。為企業和個人提供經濟實惠且安全的雲端解決方案。
Clumio
clumio.com
Clumio 可協助組織簡化 AWS 中的資料保護。其安全的氣隙 SaaS 解決方案使組織能夠滿足嚴格的合規性要求，在幾分鐘內備份和恢復數據，並獲得更好的可見性以優化雲端儲存成本。 Clumio 作為雲端原生 SaaS 解決方案構建，無需部署軟體或硬體元件即可開始保護 Amazon S3 資料。客戶只需透過安全身份驗證方法將其 AWS 環境連接到 Clumio 服務即可。資料分類可以透過 Clumio 的保護組功能來實現，該功能允許備份或排除特定的 S3 物件。透過將全域策略應用於保護群組，建立合規性驅動的備份，然後透過直覺的報告和主動警報進行監控。 Amazon S3 的 Clumio ...
Arcserve
arcserve.com
Arcserve 提供卓越的解決方案來保護需要全面、全面的資料和勒索軟體保護的組織的無價數位資產。 Arcserve 成立於 1983 年，是全球經驗最豐富的業務連續性解決方案供應商，透過位於任何位置、本地和雲端的應用程式和系統來保護多代 IT 基礎架構。全球 150 多個國家的組織依靠 Arcserve 的高效整合技術和專業知識來消除資料遺失和停機時間延長的風險，同時將備份和復原資料的成本和複雜性降低高達 50%。 Arcserve 總部位於明尼蘇達州明尼阿波利斯，在世界各地設有分公司。
Iron Mountain
ironmountain.com
Iron Mountain Incorporated（NYSE：IRM）成立於 1951 年，是儲存和資訊管理服務領域的全球領導者。 Iron Mountain 受到全球超過225,000 個組織的信賴，在50 多個國家/地區擁有超過8500 萬平方英尺的房地產網絡，在1,400 多個設施中儲存和保護數十億的寶貴資產，包括關鍵業務資訊、高度敏感的資產資料、文化和歷史文物。
CyberFortress
cyberfortress.com
CyberFortress 是一家全球性公司，致力於讓完全備份和快速恢復所有遺失或被盜的資料變得簡單，以防止對各種規模的組織造成損害和乾擾。 資料儲存在安全的地理冗餘設施中，我們的解決方案套件使我們的資料復原專家能夠為每個客戶創建客製化的全面解決方案。 每當客戶需要資料復原時，他們都會從經過認證的專家處獲得即時、個人化的支持，全年無休。