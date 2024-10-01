線上預約安排軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 愛爾蘭

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及時。吸引回頭客的預訂軟體。使用易於使用的預訂軟體像專業人士一樣經營您的沙龍，讓您掌控整個客戶體驗。這一切都始於我們華麗的、可自訂的日曆。此日曆可讓您隨時隨地管理您的美髮或美容業務，並讓您的客戶隨時在線預訂自己的預約。但這只是開始。從那裡，您可以利用各種旨在幫助您提供卓越的客戶體驗、增加收入並完美管理業務的工具。這是您在沙龍門上的名字，也是您的聲譽——我們明白。這就是為什麼我們使 Timely 的每個功能都高度可自訂。因此，從線上預訂到客戶溝通、付款和存款到忠誠度計劃，一切都可以按照您想要的方式進行設置，以反映您獨特的品牌和業務需求。無論您是剛開始自己創業，還是已經經營沙龍多年，您都會發現 T...