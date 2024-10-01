線上預約安排軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印尼

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
線上預約安排軟體為客戶提供了一個線上預約的門戶，同時幫助企業有效地追蹤和管理這些預約。該軟體允許企業安排約會、查看日曆、列印表格、整合付款選項、自訂時間表並執行安排規則。它還可能包括用於提醒、跟進、取消和重新安排的自動電子郵件等功能，以及通知、服務線上付款、自訂設定檔和日曆整合。該軟體的一個成長趨勢是使用人工智慧調度，它可以分析典型的日程安排，並根據參與者的時區、最佳工作時間和一致的可用性來建議時間。 該軟體可與企業內容管理系統、電子郵件平台、會議管理工具、視訊會議解決方案和日曆應用程式以及其他辦公室軟體整合。線上預約安排工具被各種基於預約的企業使用，例如健康和保健專業人士、沙龍和美容專業人士、專業服務提供者和醫療專業人士。使用線上預約安排軟體使服務和預約企業能夠增加收入並擴大客戶群。
提議新的應用程式
Calendly
calendly.com
Calendly 透過消除來回的日程安排，幫助個人、團隊和組織在全球範圍內實現會議生命週期的自動化。 Calendly 讓公司能夠更快地完成交易、僱用候選人、建立關係和發展業務。 230 個國家的超過 2000 萬用戶使用 Calendly 來簡化會議並更有效、有效率地進行協作。要了解更多信息，請訪問Calendly.com Calendly 極大地提高了客戶滿意度和保留率、招聘週期、成本節約、團隊生產力等，正如Forrester TEI 研究中所述，該研究顯示了318% 的投資回報率和68.7 萬美元的總淨利潤客戶預計將獲得超過三年的投資。在此下載完整報告：https://calendly....
Brevo
brevo.com
在當今競爭激烈的商業環境中，提供卓越的客戶服務對於打造蓬勃發展的品牌至關重要。透過 Conversations by Brevo，您可以將客戶支援提升到新的高度，同時促進銷售並培養持久的客戶關係。我們強大的一體化平台使您的團隊能夠提供一流的支援並簡化您的客戶服務營運。 真實的談話，即時 對話整合了電子郵件、即時聊天和 Facebook、WhatsApp 和 Instagram 等社交媒體管道。不再需要進行選項卡調整或複製貼上。將所有客戶互動集中在一個方便的來源。 將訪客轉化為客戶並釋放收入成長 使用我們的即時聊天小工具和聊天機器人吸引潛在客戶，確保他們在離開您的網站之前進行轉換。留住並培養...
Doodle
doodle.com
作為線上日程安排領域的全球領導者，Doodle 是安排與客戶、同事和團隊會議的最強大方式。使用我們用戶友好的日曆工具套件找到進行一對一會議、團隊會議等的最佳時間。了解為什麼 Doodle 每月受到 3000 萬用戶的信賴，可以將人們聚集在一起，無論他們使用哪種日曆解決方案。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是創意和數位代理商、顧問公司和專業服務提供者的一站式平台。它旨在為企業提供完整、即時的業務概覽。簡化您的業務運營，並將您的專案、客戶和團隊整合到一個易於使用的整合平台中。從合約、提案和專案管理到客戶計費、收入追蹤和資源管理。專案管理 將專案和任務分配給您的團隊，確定一週的優先順序，並確切了解專案的進度。設定專案預算並避免意外成本。看板視圖、易於計費的整合式計時器以及與外部合作夥伴的協作以實現高效工作。團隊時間追蹤 透過準確的時間表獲取團隊追蹤時間的即時報告，並一目了然地了解誰超出了工作能力。監控您的業務利用率並清楚了解您團隊的效率和獲利能力。提前規劃您的資源，使您的專案按計劃進行...
zcal
zcal.co
下一代免費 Calendly 和塗鴉民意調查替代方案，使日程安排再次變得個性化。尋找舉行一對一會議、團隊會議等的最佳時間。
Motion
usemotion.com
Motion 是數千名表現出色的執行長和專業人士使用的專注和生產力工具。它可以保護您的時間和注意力，以便您可以將其花在最重要的事情上
Microsoft Bookings
microsoft.com
Microsoft Bookings 是一款預約安排應用程序，可協助您追蹤您的預訂、員工和客戶。您將永遠不會錯過約會，缺席的情況也會減少。
Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一種基於雲的約會調度軟件解決方案，使企業主能夠在線管理其約會。該產品滿足中小型企業以及個人專業人士的需求。 Acuity Scheduling允許用戶通過提供自己的時間的實時視圖來自動預約預訂。它具有根據用戶的時區自動同步日曆的能力，並且可以向用戶發送有關其約會時間表的定期警報和提醒。 Acuity Scheduling的調度功能集包括可自定義的進氣表，可嵌入的日曆，第三方應用程序日曆同步和用於研討會的組調度。 Acuity Scheduling適合基於服務的業務，例如培訓和輔導中心，教練和諮詢，攝影和視頻製作公司，健身工作室，沙龍和水療中心以及健康和...
Housecall Pro
housecallpro.com
Housecall Pro 在日常工作流程的各個方面為專業人員提供支持，包括：作業安排、客戶資料庫、發票和付款處理、技術人員派遣等等。它還完全整合了對 Housecall 消費者預訂應用程式的存取。 Housecall Pro 是一款全方位服務工具，可讓服務專業人員在智慧型手機和免費入口網站上運行整個業務。該應用程式以具有競爭力的低成本提供，並為服務專業人員的工作流程的各個方面提供支持，包括：QuickBooks 桌面和線上整合、作業調度、客戶資料庫、發票和付款處理、技術人員派遣等等。它還完全整合了對 Housecall 消費者預訂應用程式的存取。 Housecall Pro 透過以最具競爭力...
Zoho Bookings
zoho.com
線上排程可提供最佳諮詢。 Zoho Bookings 會同步您的行事曆，同時讓客戶自行安排預約並付費。我們的用戶介面會根據您的行業自動定制，這意味著您有賓至如歸的感覺。向智能調度問好！
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客戶流管理平台，使獨立企業能夠提供卓越的客戶體驗並充滿信心地運作。核心功能： - 發票 - 提案 - 線上支付 - 日程安排 - 聯絡表單和潛在客戶管理 - 品牌手冊 - 簿記 - Quickbooks 整合 - 自動付款提醒 - 客戶入口網站 + 登錄
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不僅是客戶端軟體，它還是一個完全整合的雲端的平台，將完全滿足大多數中小型企業的軟體需求。不幸的是，許多企業主對軟體感到非常沮喪，因為他們花了太多的時間和金錢來嘗試學習多個系統，然後讓這些多個系統一起工作。 SuiteDash 透過將最常用的商業工具合而為一來解決這個問題。
Mindbody
mindbodyonline.com
正在尋找新的運動方式？想要花更少的錢參加瑜珈課程嗎？需要協助尋找新的居家運動方法嗎？ Mindbody 應用程式可以幫助您找到在海灘上鍛鍊身體的最佳場所。無論您是在尋找初學者鍛鍊還是試圖實現 30 天的健身目標，您都可以在 Mindbody 上找到這一切。超過 52,000 家企業提供瑜珈、皮拉提斯、HIIT、自行車、槓鈴、跆拳道、舞蹈、舉重訓練、循環訓練、訓練營等健身課程！為了讓您在運動後恢復健康，可以預訂按摩、臉部護理、針灸或冷凍療法，並以美容預約結束一切——所有這些都在一個應用程式中完成。
Bloom
bloom.io
Bloom 是一個為獨立企業主、自由工作者和服務專業人員而設的商業工作區。它以專業體驗連接所有客戶接觸點，包括數位表格、報價、合約、發票、數位支付、通訊、日程安排，甚至客戶入口網站。 Bloom 是一整套適合現代創意人士、自由工作者和小型企業的商業工具。
Picktime
picktime.com
Picktime 是一個預約安排平台，讓企業能夠輕鬆管理預約、員工和服務。對於需要任何類型的調度的企業來說，它是一站式解決方案。無論是房間管理、設備租賃、課程預訂、活動管理或課程管理，我們都會為您提供支援。免費註冊並看到您的業務收入突飛猛進
Cal.com
cal.com
開源調度：發送連結並會面或建立整個市場供人們聯繫。
Timely
gettimely.com
及時。吸引回頭客的預訂軟體。使用易於使用的預訂軟體像專業人士一樣經營您的沙龍，讓您掌控整個客戶體驗。這一切都始於我們華麗的、可自訂的日曆。此日曆可讓您隨時隨地管理您的美髮或美容業務，並讓您的客戶隨時在線預訂自己的預約。但這只是開始。從那裡，您可以利用各種旨在幫助您提供卓越的客戶體驗、增加收入並完美管理業務的工具。這是您在沙龍門上的名字，也是您的聲譽——我們明白。這就是為什麼我們使 Timely 的每個功能都高度可自訂。因此，從線上預訂到客戶溝通、付款和存款到忠誠度計劃，一切都可以按照您想要的方式進行設置，以反映您獨特的品牌和業務需求。無論您是剛開始自己創業，還是已經經營沙龍多年，您都會發現 T...
Setmore
setmore.com
Setmore 是一款線上預約安排軟體，可協助您在線上安排預約、管理預約、日程安排和客戶，所有這些都透過易於使用的 Web 應用程式完成。
Booksy
booksy.com
Booksy Biz 為您提供管理和發展業務所需的所有工具。一個可以接受預約、管理日曆、處理付款、吸引新客戶並讓他們成為回頭客的應用程式。全球有超過 3800 萬客戶使用 Booksy 預約，您一定會擴大您的影響力。列出您的企業，以獲得數百次個人資料瀏覽和每個月 24 小時的時間。 Booksy Biz 行動應用程式可讓您隨時隨地管理您的業務。日曆、客戶、結帳和行銷——我們將核心業務功能放在您的口袋裡，因此沒有什麼可以讓您慢下來。或者，在平板電腦或計算機上使用 Booksy Biz 來體驗 Booksy 的全部功能。除了行動功能之外，您還可以存取員工日曆、庫存管理、強大的報告和高級自訂。如果您...
Qualified
qualified.com
Qualified 是使用 Salesforce 的營收團隊的管道產生平台。 Adobe、LaunchDarkly、SurveyMonkey、ThoughtSpot 和VMWare 等領先的B2B 品牌相信Qualified 能夠利用其最大的銷售和行銷資產（企業網站）來識別最有價值的買家、發現買家意圖的訊號，並立即擴大其管道。使用 Qualified 的客戶報告，銷售會議次數增加了 10 倍，潛在客戶轉換率增加了 4 倍，管道增加了 6 倍。 Qualified 基於 Salesforce 構建，將網站與 Salesforce 資料連接起來，以識別基於帳戶的買家意圖並促進即時銷售對話。 Qu...
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一體化小型企業管理軟體，可協助您簡化業務，以便您可以重新做自己喜歡的事情。借助 Thryv，小企業主可以更好地溝通、解決更多業務挑戰並變得更有條理。與 Thryv 合作，超越客戶的期望並增強您的線上形象，這一切只需一次登入即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，專家了解小型企業主的目標和獨特需求。 Thryv 手把： * 客戶溝通 * 估價、發票和付款 * 預約安排 * 聲譽管理 * 社群媒體管理等等！ Thryv 可以自動執行任務，並將客戶置於業務中心，透過一款易於使用的軟體，可輕鬆接觸更多客戶、保持井然有序、更快獲得付款並自動產生評論。 Th...
SimplyBook.me
simplybook.me
SimplyBook.me 提供簡單但功能豐富的線上預約安排軟體，適用於所有接受時間預約的公司。現在，您的客戶終於可以 24/7 在線上預約並接收簡訊/電子郵件提醒，以消除缺席情況。您將獲得預訂網頁、Facebook 預訂按鈕、Google 日曆同步、促銷功能、預訂時銷售產品的能力、會員功能、禮品卡銷售、預訂統計資料、預訂按鈕（如果您已經有網站並且可以接受）提前付款。請造訪我們的網站 SimplyBook.me 以了解我們的所有功能！
Weshare
weshare.net
讓 Weshare 自動安排您的預約。 Weshare 是隨時隨地與任何人安排約會的最簡單方法。線上、線下、隨時隨地。
YouCanBook.me
youcanbook.me
為您的客戶提供更好的預訂體驗 透過完全客製化且簡單易用的預約體驗從競爭對手中脫穎而出。預訂是您的事。 YouCanBookMe 讓您為您的客戶和您的企業創造最佳的預訂體驗。自訂您的預訂頁面以適合您的工作方式。透過多種顯示選項和可自訂的通知，為您的企業打造獨特的行程體驗，讓您的客戶獲得最佳的行程體驗。無摩擦的日程安排可以節省您的時間。不再需要來回尋找見面時間。讓客戶在適合的時候透過預訂網站為您預訂，該預訂網站 24/7 全天候值班，可安排、取消和重新安排。消除手動任務。透過自動視訊連結、CRM 更新、提醒、跟進和缺席跟踪，將日程安排交給我們。無縫融入您的工作方式 YCBM 提供許多集成，以節省您...
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving 是健身和健康產業發展最快的一體化業務管理軟體。 WellnessLiving 受到全球 5,000 多家企業主和超過 1500 萬用戶的信賴，是您管理和發展業務所需的唯一軟體。它價格實惠、可靠、易於使用，並提供吸引、轉換和留住更多客戶所需的所有工具和行動應用程式。
OnceHub
oncehub.com
OnceHub 透過即時適應客戶偏好的預約安排和數位參與解決方案，幫助大大小小的組織快速追蹤銷售並簡化服務交付。 我們以前稱為ScheduleOnce，被廣泛認為是在線預訂和日曆領域的領跑者，但我們的產品遠遠超出了這一範圍，包括一系列市場領先的工具，旨在以最高的效率和監管來捕獲、限定、吸引和轉換潛在客戶。 每個行業的自由工作者、業主經營者、代理商、附屬機構和內部團隊都依靠我們來加強他們的數位銷售和行銷，實現他們的招募目標，並提供優質服務，一對一或團隊親自提供、遠程或兩者兼具。 篩選和權衡機會，自動將其路由給適當的人員，管理團隊協作的資源池，並隨時預訂房間或設備。當時機成熟時，立即接...
vcita
vcita.com
vcita 讓您能夠透過直覺的管理平台專注於發展業務、保持井井有條並提供卓越的客戶體驗。自動執行耗時的管理任務，例如收款和計費、日程安排、客戶提醒和管理 - 透過記錄筆記並從友好的儀表板查看客戶付款歷史記錄來追蹤您與客戶的互動。
Yesware
yesware.com
Yesware 協助高績效銷售團隊大規模進行有意義的電子郵件推廣。如果您需要透過電子郵件外展來增加收入，但複雜的企業銷售軟體太過分了，請嘗試 Yesware。 Yesware 的 Outlook 和 Gmail 外掛程式位於您的收件匣內，追蹤您的活動，並輕鬆與您已使用的工具整合。 Yelp、Experian 和 Teach for America 等公司使用 Yesware 來建立更好的管道並增加對已完成機會的轉換。 Yesware 是一家總部位於麻薩諸塞州波士頓的私人公司。要了解更多信息，請訪問 www.yesware.com。
Appointy
appointy.com
預約排程軟體 預約排程軟體 排程軟體 免費線上預約排程軟體 預約系統 預約軟體 線上預約軟體
Appointlet
appointlet.com
Appointlet 可讓您直接從您的登陸頁面、電子郵件和銷售管道與您聯繫，從而將更多潛在客戶轉變為實際客戶。然後，預訂會無縫添加到您的 Google 或 Office 365 日曆中，以便您可以專注於銷售！客戶報告稱，由於消除了來回、手動提醒和預約管理任務，銷售額增加了 300%，時間節省了 80%。開始 15 天免費試用並親自查看結果！
Xoyondo
xoyondo.com
Xoyondo 是一款免費的線上日程安排工具，它簡化了為一群人之間的活動或會議尋找日期的任務。它提供了多種功能，例如匿名會議投票、提醒、請求附加資訊等等。可以組合多種類型的民意調查。 Xoyondo 的商業版為您的民意調查提供客製化設計和電子郵件邀請。
Ovatu Next
ovatu.com
以最優惠的價格提供世界一流的預訂軟體 您用於管理約會的防彈工具包。加入我們由數千家喜歡更聰明而不是更努力工作的企業組成的社區。
Full Slate
fullslate.com
Full Slate 是填寫預約簿並減輕日程安排壓力的最簡單方法。當您專注於提供優質服務時，Full Slate 會在後台運行以填補您的日程安排。 Full Slate 透過接受客戶和潛在客戶已有的預約來幫助您預訂更多業務：線上 – 包括您的網站或免費預訂頁面、Facebook 和電子郵件。借助線上調度程序，即使您無法接聽電話，您也可以將訪客變成客戶。不再需要電話標籤，您的客戶將會喜歡線上預訂的便利性。
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
最好的 CRM，一切都與銷售有關！銷售支援工具，一個簡單、成功的公式。專注於通路管理、銷售流程和分析，以最大限度地提高收入。
Reservio
reservio.com
Reservio 是一款預約安排和線上預訂軟體，針對 70 多個業務類別進行了精心優化。提供永久免費版本。它有助於組織日程安排、24/7 接受預訂、節省打電話的時間並提供有關企業及其客戶的有用資訊。
Vyte
vyte.in
智慧一體化調度工具。具有強大的功能，可以節省您的時間並緩解您的所有頭痛
GorillaDesk
gorilladesk.com
從安排作業到最佳化路線、向客戶開立發票到收款，GorillaDesk 的害蟲防治軟體都能滿足您的需求。從今天開始！ 透過一體化調度、發票、自動化等功能拓展您的現場服務業務。 GorillaDesk 透過一款功能強大、易於使用的工具幫助您發展業務、組織營運、為您的技術人員提供支援並讓您的客戶驚嘆不已。
Bookwhen
bookwhen.com
無論您從事什麼活動，我們都能讓預訂變得簡單。我們是課程、課程、研討會和活動的靈活線上預訂系統。我們簡單的日程頁面使您的與會者可以輕鬆預訂活動，無需預先註冊。功能包括等候名單、預訂「籃子」系統、自訂預訂表格、線上付款、附件、折扣選項和應用程式內支援。您可以在 15 分鐘內完成設定 - 加入我們，享受兩週的免費試用，立即削減您的管理時間！
Zeeg
zeeg.me
Zeeg 是一款先進、功能豐富且美觀的調度解決方案，適用於個人、團隊和企業。為您自己和您的團隊創建豐富的登陸頁面，並將您的 zeeg.me 連結用作生物連結或線上名片。您的Zeeg 可容納可自訂的小部件，例如： - 媒體：圖像、GIF 和視訊- 智慧連結- 註釋- 預訂- 標題複雜的會議安排： - 一對一：1:1 訪談、輔導、指導、諮詢等 -團體：有許多參與者的研討會、培訓課程、虛擬活動等- 集體：小組工作面試、銷售和支持電話等- 循環：分配支持電話或傳入的銷售線索等- 靈活：複雜的工作面試、銷售電話、個人、團隊和團體之間具有「AND」和「OR」邏輯的客戶會議- 自動重新安排和取消會議- 自動...
GReminders
greminders.com
GReminders 具有強大的約會提醒和會議日程提醒功能。最好的預約安排應用程式之一，它提供預約提醒作為簡訊服務。現在您可以使用 Google 或 Microsoft 日曆向客戶發送文字通知，以獲得無縫體驗並消除缺席情況。
Bookitit
bookitit.com
Bookitit 是一個線上預訂系統，可讓您的客戶透過您自己的網站、Facebook 頁面或 Instagram 個人資料進行預訂。
Practice
practice.do
實踐可以透過簡化日程安排和履行、集中客戶活動和整合工具來幫助基於客戶的企業減少管理工作。專為與承包商和客戶合作的企業主而設計。
Taggg
taggg.com
立即安排小組會議。與聯絡人聯繫並顯示您的空閒時間，以找到最早的見面時間。無需投票或民意調查！
Visibook
visibook.com
客戶安排軟體和預約應用程式。適合有客戶的人的簡單線上桌面和行動調度應用程式。
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell 是一個專為繁忙服務地點設計的排隊和預訂平台，確保訪客在正確的時間到達正確的地點，並為服務做好充分準備。我們的主要用例包括： - 佇列管理：以方便的虛擬佇列取代實體佇列。訪客可以透過二維碼、資訊亭或網路加入您的佇列。他們在行動裝置上獲取更新，讓他們知道自己的排隊位置和預計等待時間，這樣他們就不必懷疑
GoReminders
goreminders.com
簡訊和電子郵件預約提醒！使用此預約安排和提醒系統，減少預約和會議中缺席的客戶。透過自動提醒和確認為您的客戶、患者、員工、志工等節省時間和金錢。可自訂的提醒訊息和定期約會。透過我們的 14 天試用期，無風險地嘗試。
Schedulista
schedulista.com
為您的企業安排線上預約。客戶自行預訂 24/7。絕不會錯過任何另一個約會。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合潛在客戶生成工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶生成工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的...
Workadu
workadu.com
使用 Workadu 管理您的業務。建立免費網站、銷售您的服務、提供預訂、接受線上付款、開立發票等等。
Waitwhile
waitwhile.com
Waitwhile 是市場上最用戶友好的隊列管理和預約安排系統，旨在透過虛擬等候名單、無縫預約安排、雙向訊息傳遞、客戶服務、自動化、勞動力管理等來簡化操作並增強客戶體驗。發掘 Waitwhile 的潛力，這是一款具有整合預約安排功能的頂級隊列管理平台。 Waitwhile 旨在改善每個客戶接觸點，提高客戶轉換率，同時提供更好的工作環境。 - 整合的候補名單和預訂讓您可以在一個地方管理所有預約和預約，從而提高效率並改善員工體驗。 - 無與倫比的客製化和靈活性使您能夠為訪客建立完美的流程，最大限度地減少流失並最大限度地增加追加銷售機會。 - 一流的 API 和整合使 Waitwhile 能夠輕鬆連...
EasyCalendar
easycalendar.com
EasyCalendar 是一款適合每位商務專業人士的預約安排程序，讓您的客戶只需點擊幾下即可輕鬆與您預約。透過與其他業務工具整合來增加約會的自動化。它可以幫助您根據您的空閒時間進行預約。將約會分配給在不同時區工作的團隊。它允許受邀者選擇與團隊中任何可用成員一起的時間，從而提高團隊的靈活性
Retime
retime.so
Retime 是一款生產力工具，可透過在一個地方管理日曆、建立議程、記筆記和建立任務來幫助您簡化會議。借助 Retime，您可以輕鬆安排會議並設定議程、在會議期間做筆記以及在會議結束後建立任務。這有助於縮短會議時間、提高會議效率，讓您能夠最大限度地利用時間並完成更多工作。
AnyRoad
anyroad.com
AnyRoad 是領先的體驗式行銷平台，使企業能夠營運和優化其活動、旅遊、課程和活動，以提高消費者品牌忠誠度並從賓客體驗中獲得更高的投資回報率。它允許公司透過靈活、可配置的平台簡化和擴展其體驗計劃，並提供加速業務成長所需的強大見解。 Molson Coors 和 Ben & Jerry's 等領先的消費品品牌以及 Michaels 工藝品商店和 Dick's Sporting Goods 等大型零售商依靠 AnyRoad 來幫助擴大其營運規模、更好地了解消費者並衡量體驗式行銷的影響。
Yocale
yocale.com
Yocale 是當今市場上適用於所有基於預約的企業的頂級線上日程安排軟體和日曆管理工具。對於企業而言，Yocale 可以透過一體化行銷和業務管理解決方案讓他們順利高效地進行日常運營，其中包括：線上日程安排、客戶關係工具、可用預約推廣、報告等等。 Yocale 的超級靈活的調度使企業可以透過這些易於使用的工具完全控制，這些工具可以透過任何設備 24/7 存取。 Yocale 不僅簡化了人們在當地尋找空缺預約的流程，而且現在還可以發現、預訂、查看和推薦這些本地服務，同時管理他們的預約和線上支出。
Inita
inita.com
Inita 是一個由人工智慧驅動的平台，旨在幫助小型企業和個人企業家快速有效地創建 30 多種語言的單頁網站。它提供用於銷售服務和產品、管理線上預訂以及為社交媒體產生內容的工具。該平檯面向需要透過網路輕鬆銷售和宣傳其服務的人，融合了人工智慧生成的內容和可自訂介面等功能。
Zenbooker
zenbooker.com
Zenbooker 是一款專為家庭服務企業打造的可客製化線上預訂和行程安排系統。為想要安排 24/7 服務的客戶提供即時報價和可用性。為您的預訂頁面設定服務區域、定價規則和自訂表單欄位。向服務提供者分配工作、處理付款、追蹤客戶，所有這些都可以在您的 Zenbooker 儀表板中進行。
Qwaiting
qwaiting.com
Qwaiting 是一種基於雲端和 SaaS 的佇列管理服務，眾所周知。該系統功能豐富，以用戶為中心，強大的排隊等待系統，旨在幫助各種規模的企業提供最佳的客戶體驗。它允許人們使用數位方式遠端查看隊列。它還具有三種不同的定價級別，適合任何規模的企業，無論是小型、中型還是大型。為客戶提供視聽說明，以及供座席管理線路和轉接呼叫的易於使用的介面，以及供管理人員追蹤服務水準和提供績效統計資料的寶貴工具。企業可以使用預約、數位看板、即時監控等服務。 Qwaiting 的策略還包括提供令人難以置信的體驗、改善溝通和控制線路。
MyMeet.io
mymeet.io
MyMeet.io 是一個由人工智慧驅動的平台，旨在簡化安排、主持和總結客戶會議的流程。它提供了一系列功能來提高生產力和改善客戶體驗： - 品牌預訂頁面：使用您的品牌標誌、顏色和個人資料圖片自訂您的預訂頁面，以創造專業且值得信賴的第一印象。 - 無縫安排：與 Google 和 Outlook 日曆集成，確保您的空閒時間始終是最新的，讓客戶可以輕鬆預訂會議。 - 安全視訊會議：舉辦具有加密功能的全品牌視訊會議，以確保所有討論的安全。 - 收款：在客戶預訂會議前收款，確保您輕鬆獲得服務報酬。 - AI 支援的摘要：使用 AI 即時總結會議，提供直接發送到儀表板的討論和行動項目的全面回顧。 - 直覺...
imeetify
imeetify.com
imeetify.com - 線上預約安排平台、時間規劃器、排程器、行事曆管理 我們動態且易於使用的排程器可讓您集中精力並調整您的日常任務。擺脫多封電子郵件的麻煩，讓行程精靈為您簡化一切。加入這個強大的專業團隊，掌控您的時間並提高生產力。