入職軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 幾內亞比索

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入職軟體管理新進員工的入職歷程，減輕招募經理的管理負擔。它透過用統一的系統取代文書工作，促進新員工順利過渡到他們的角色。此外，該軟體還可以在新員工和雇主開始工作之前啟動溝通，從而提高早期生產力和團隊整合。此外，它使員工和招聘經理能夠有效監控文書工作和培訓進度。
提議新的應用程式
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能夠適應您工作方式的基於雲端的一體化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基於單一資料庫構建，具有人力資源管理、薪資、福利、人才管理、時間和勞動力管理、學習和分析以及重返辦公室功能。管理您的員工從未如此簡單。 ADP Workforce Now 為您提供的工具不僅可以追蹤人力資源訊息，還可以幫助您管理員工隊伍並做出資料驅動的決策。而且，隨著您的成長，您可以添加您需要的功能。使用專門設計的工具和功能為組織的各個層級提供支持，為業務領導者、經理和員工提供引人入勝的體驗。 • 一體化：一個可設定的人力資源平台，可在單一資料庫中有效管理所有人...
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力資源軟體即服務的美國科技公司。該公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 於 2008 年創立，總部位於猶他州林登。 BambooHR 的服務包括申請人追蹤系統和員工福利追蹤系統。 2019年，加喬·C·塞維利亞和 Brian T. Horowitz 在《PC 雜誌》中寫道，BambooHR“比競爭產品更貴”，並且“與競爭對手的解決方案相比，缺乏福利管理(BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用戶友好的介面將其推向了我們的最佳選擇」。列表」。
Gusto
gusto.com
無論您是剛起步還是擴展快速成長的業務，Gusto 都是您發展和培養團隊所需的合作夥伴。借助 Gusto，您可以在一個地方獲得工資、福利、招聘、管理資源等現代人力資源功能。 Gusto 很自豪能夠透過單一的值得信賴的系統、有競爭力的薪酬工具和專家指導為美國超過 300,000 家企業提供服務，幫助您增強團隊能力。因為當您的員工蓬勃發展時，您的企業也會蓬勃發展。了解更多信息，請訪問 https://gusto.com
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公認為亞太地區最受歡迎的 HCM 平台之一，是一款基於雲端的新時代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 為 350 多家全球企業的 90 多萬名員工提供人力資源技術體驗。
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球團隊的一體化人力資源平台。這意味著任何地方的任何團隊都可以進行端到端的人力資源管理。在幾分鐘內即可合規地僱用、入職全職員工或獨立承包商並為其支付工資。您將第一次在一個地方集中了解整個員工隊伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的內部後台辦公室和本地實體實現全球薪資發放。員工、經理和領導者可以透過 Deel 的現代化自助介面更新提款詳細資訊、視覺化團隊結構、監督薪資支出總額以及完成數十項其他任務。如今，Deel 為從中小型企業到上市公司的 20,000 多家客戶提供服務，幫助超過 120,000 名員工從任何地方獲得薪水。創建本地化的法律合約、追蹤休假、發放獎金、管理股...
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一個廣泛的人力資源技術平台，可解決複雜的人力資源挑戰，同時簡化和自動化日常人力資源運作。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家現代組織的信賴，提供一整套產品，包括人力資源和薪資、出勤、績效、申請人追蹤、參與度和40 個其他模組。透過利用這些解決方案，任何規模的組織都可以自動化人力資源運營、運行無錯誤的工資單、按時支付工資、跟踪員工出勤、入職/離職員工、跟踪員工績效、解析簡歷、發送錄用通知書等等。與...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
Trainual
trainual.com
Trainual 是一個知識轉移和培訓平台，成長中的團隊可以為他們的工作方式製定劇本。透過 Trainual，您企業中所有角色和職責的每個流程、政策和程序都可以輕鬆記錄、組織、分配和搜尋。其結果是更快的入職和培訓、更無縫的授權、一致的流程、增強的責任感，以及每個人都了解您需要知道的資訊。
PayFit
payfit.com
PayFit 是一個基於雲端的整合薪資和人力資源管理平台，在一個解決方案中為您提供最佳的薪資外包和薪資軟體的使用。這是一種自動化解決方案，可以節省大量時間並消除與工資相關的錯誤；它會在您選擇的日期自動產生您員工的薪資單，並代表您處理 HMRC RTI 和退休金提交。 PayFit 的客戶成功團隊確保平台上的順利入職，並且客戶可以獲得薪資專家的專門支援。 PayFit 也負責休假和費用的管理。員工可以訪問自己的入口網站來查看/下載薪資單並提交休假和費用以供批准。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗稱 Greenhouse）是一家總部位於紐約市的美國科技公司，提供招募軟體即服務。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 於 2012 年創立。 該公司在2013年的種子輪融資中籌集了270萬美元，在2014年的A輪融資中籌集了750萬美元，在2015年的B輪融資中籌集了1360萬美元，在2015年的C輪融資中籌集了3500萬美元，在D輪融資中籌集了5000萬美元2018 年，研究公司CB Insights 在《紐約時報》委託進行的一項研究中將Greenhouse 列為預計將成為獨角獸的50 家新創公司之一，這些公司的估值至少為10...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可...
Workable
workable.com
現在，尤其是未來幾年，每家公司都將尋求利用人工智慧的力量來提高所有職能和部門的績效和生產力。在人工智慧主流採用的推動下，這種行為的快速轉變將從根本上改變招募和人力資源的格局。 Workable 處於這項轉型的最前沿，提供了一套產品，這些產品利用了我們透過處理 2.6 億候選人和超過 150 萬名員工而開發的專有人工智慧。 Workable 的使命是將您公司的人力資源生產力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一個世界一流的申請人追蹤系統，可以讓招募人員和招募經理變得更好。可行的人工智慧可以幫助完成最耗時的任務，例如採購、篩選、發送電子郵件、產生職位描述和麵試工具包等。 W...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva 是頂尖的招募和人員配備 ATS、CRM 和 VMS，專注於您的成功！ JobDiva 為招聘人員提供無限的人員配置和招聘解決方案免費培訓，包括簡歷匯總和申請人追蹤。立即申請 JobDiva 的免費試玩！
Namely
namely.com
即，這是您的員工會喜歡的唯一人力資源、薪資、福利和人才管理平台。它不僅僅是人力資源軟體：它是您需要的合規性和福利諮詢。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一個由人工智慧驅動的一體化客戶關係管理、申請人追蹤系統和人力資源管理平台。 Oorwin 憑藉其銷售、招聘和人力資源的綜合方法為人力資源業務帶來了驚人的成長。
Workstream
workstream.us
Workstream 是領先的小時工人力資源、薪資和招募平台。其智慧技術簡化了人力資源任務，使特許經營者和企業主可以快速行動、降低勞動力成本並簡化營運——所有這些都在一個地方完成。前 50 名的快餐店品牌中有 46 個（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 僱用、留住團隊並為其支付工資。請造訪 workstream.us 以了解更多資訊。
Whale
usewhale.io
讓您的團隊保持一致的最快方法。 記錄並集中您的程序和流程，培訓您的團隊並管理您公司所有知識的一個中心事實來源。
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力資源管理，factoHR 是一個先進的、以行動為中心的 HCM 平台，可以自動化從招聘到退休的每個人力資源職能。我們的智慧平台提供可行的見解，使您能夠更快地實現業務目標。加入 3500 多家企業和 260 萬員工隊伍，其中包括塔塔鋼鐵 (BSL)、梅賽德斯奔馳、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行業巨頭。像他們一樣，體驗生產力高達 87% 的提升。主要優勢： 統一平台：利用我們的無縫整合工具提高生產力。員工敬業度：利用即時情緒分析來維持團隊的敬業度。策略成長：實施 OKR 和 KPI 以推動組織成功。資源最佳化：詳...
Tonkean
tonkean.com
Tonkean 是同類首個流程編排和體驗平台，可協助採購和法律等企業內部服務團隊創建人們實際遵循的流程體驗。 Tonkean 無縫地圍繞現有的政策和系統，讓內部團隊可以利用現有的資源做更多的事情。透過 Tonkean，您可以建立針對每個請求者的個人化流程，並使用 AI 自動接收、分類和解決每個請求。 Tonkean 擁有預先設定的流程範本庫和 100% 無程式碼工作流程編輯器，是 Google、Netflix、Instacart 和 Workday 等創新公司的首選自動化平台。透過全面的治理控制，您可以保證合規性，同時最大限度地提高採用率——所有這些都無需任何變更管理，也無需任何程式碼。 To...
Goosechase
goosechase.com
對於 Goosechase，經驗就是一切！ Goosechase 最初受到尋寶遊戲的啟發，是一個互動體驗平台 (IXP)，使領導者、組織和學校能夠參與、激活和教育他們的社區。 Goosechase 是在線上創建的，但在現實世界中玩，透過旨在支持組織的引人入勝的互動挑戰，讓社群變得栩栩如生。直覺的平台可以輕鬆地對任何社區產生可重複的、有趣的和積極的影響。自 2011 年在加拿大孵化以來，Goosechase 已為全球數十萬個團隊建設、培訓、籌款、教育、旅遊和娛樂體驗提供了支持。
ClearCompany
clearcompany.com
幫助近 3,000 個組織招募、培養、認可和留住員工。自 2004 年以來，ClearCompany 的端到端人才管理平台已幫助數千家公司透過在員工旅程的每個階段賦予員工權力來最大限度地發揮人才。 ClearCompany 整合了數據驅動的最佳實踐、專家知情的內容和客製化的軟體工具來招募、提升、認可和留住員工，團結人員和流程以實現業務成功。當人力資源部門擁有所需的工具來準確規劃、完美執行人員計畫並刻意建構文化時，人才最大化就得以實現——這些人才最大化的重要支柱是我們人才管理平台的核心。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
Waybook
waybook.com
為您的企業制定行動手冊。您的所有培訓、入職、流程文件和最佳實踐都集中在一處。
Eddy
eddy.com
對於電子表格已無法滿足需求的小型企業來說，Eddy 是理想的一體化人力資源和薪資平台。它提供了您所需的關鍵功能，而沒有大型系統的複雜性和開銷，讓您有機會透過將多種工具組合成對您的業務有意義的工具來簡化您的生活。與 Eddy 一起節省時間和金錢。僱用、入職、管理和支付員工工資——所有這些都在一個簡單的系統中進行。
Harri
harri.com
Harri 是第一線員工體驗科技的全球領導者。 Harri 平台專為以服務為業務核心的公司而構建，包括人才吸引、勞動力管理、員工敬業度和合規性解決方案。 Harri 讓組織能夠聰明地招募、留住和管理最優秀的人才，以運作和改進其業務。該公司為全球 55,000 多家餐廳和飯店以及 400 萬名飯店員工提供服務，零售和醫療保健領域不斷成長。 Harri 專注於改善第一線團隊員工體驗的使命，與許多世界頂級酒店品牌建立了合作關係。 Harri 迎來了像Raising Cane's Chicken Fingers 這樣的知名客戶，並為美國的Subway 和英國的McDonald's 推出了全系統實施。則...
Fountain
fountain.com
Fountain 將招募工作集中到一個地方，讓您可以更快地僱用更好的人才，無論您是大型企業、特許經營企業還是小型企業。在每個地點進行追蹤、管理和登機。無論您有 1 個還是 1000 個地點，我們都會力求簡單。 Fountain 可在網路和行動裝置上使用，因此無論您是在辦公桌前還是在旅途中，您都可以僱用候選人。
WorkBright
workbright.com
WorkBright 消除了阻礙招募的瓶頸，因此您可以讓新員工的工作速度提高 8 倍，而不會影響安全性或準確性。有效的入職培訓可以增強團隊實力、培養持久的聯繫並培養員工的幸福感。開始使用終極人力資源員工入職軟體。用於加速招募的入職軟體：𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗜-𝟵 使用 WorkBright 的簡化流程在 5 分鐘內完成 I-9 表格。他們用戶友好的工作流程和先進的地理定位技術創建了一種 100% 合規無錯誤的方式來物理完成 I-9 遠端驗證。 𝗛𝗥 𝗢𝗻𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮 透過永不減慢員工的工作。使用我們的頂級員工入職軟體，複雜而繁瑣的文書...
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce 是一個一體化人力資源平台，可提供最佳工作體驗。它是一種集中式解決方案，可簡化員工生命週期每個階段的人力資源流程。我們的使命是幫助企業： - 簡化人力資源流程； - 建立高績效文化； - 讓招募、入職、員工敬業度、時間追蹤、休假管理和績效評估變得更加容易。 PeopleForce 協助推動企業向前發展，同時專注於人員而不是流程。創造一個充滿力量且令人愉快的工作場所。
Skuad
skuad.io
Skuad 是一個快速發展的全球就業和薪資平台，使像您這樣的公司能夠合規地在世界任何地方僱用優秀人才並為其支付工資。 Skuad 專為新的工作世界而打造，大型企業和新興新創公司可以在其中接觸到全球最優秀的人才，以發展業務並建立多元化的分散式團隊。不涉及任何預付費用、隱藏成本或長期鎖定。在 160 多個國家招募 ||以 100 多種貨幣付款 ||獲得 24x5 專家支持
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe 有助於保護和自動化客戶通訊、文件簽名和交換，並提高合規性。 我們保護文件並自動化文件流。從強大的電子簽名、靈活的電子表單引擎到可配置的客戶門戶，我們幫助組織簡化涉及個人資料、合約、資金和身分的業務流程，節省高達 90% 的時間。 人力資源部門利用我們來入職員工並分發薪資單。銷售部門利用我們來吸引客戶。專業服務公司利用我們與客戶簽訂合約、取得資料和交換文件。學校利用我們來自動化招生流程。
HigherMe
higherme.com
HighMe 讓您可以隨時隨地透過任何裝置輕鬆找到、篩選、面試和入職員工。利用工具和技術來快速審查申請人、安排面試、管理所有招聘委員會帖子以及完成新員工的文書工作，從而減少招聘時間和成本。 HighMe 專為僱用小時工的企業（例如餐廳和零售店）而設計。透過自動求職板重新發布、行動優先申請人追蹤系統、文字到應用技術、一鍵式面試安排、視訊求職信、品牌職業頁面、自訂應用程式和基於雲端的文書工作，隨時隨地進行招募。立即註冊，每次招聘可節省 6 小時，面試缺席率減少 67%，每年最多可節省 3,600 美元。
ApplicantPro
applicantpro.com
我們幫助公司更好招募！在這個競爭激烈且混亂的就業環境中，吸引和僱用最優秀的人才可能是一個挑戰！ ApplicantPro 提供可客製化的解決方案，以滿足您獨特的招募需求！
Humanforce
humanforce.com
Humanforce 是一線和靈活勞動力的最佳一體化平台，提供真正以員工為中心、智慧且合規的人力資本管理 (HCM) 套件 - 毫不妥協。 Humanforce 成立於 2002 年，在全球擁有超過 2,300 個客戶群和超過 50 萬名用戶。如今，我們在澳洲、紐西蘭和英國設有辦事處。我們的願景是專注於第一線員工的需求和滿足，以及業務的效率和最佳化，讓工作更輕鬆，生活更美好。 www.manforce.com
kiwiHR
kiwihr.com
讓您的生活更輕鬆的 HR 軟體 - 中小企業、新創公司：利用專為滿足您的特定需求而設計的直覺且全面的 HR 管理軟體，可節省高達 30% 的時間。
Hireology
hireology.com
Hireology 的 ATS 將您吸引、僱用和加入最佳團隊所需的一切功能整合到一個平台中，並在設計時考慮了您的行業。建立品牌知名度，自動化招募流程、簡訊和電子郵件候選人，並透過技能測試和驗證降低風險。如今，超過 7,500 家企業信賴 Hireology 來尋找和僱用他們所需的人才。
flair HR
flair.hr
flair 是一款一體化人力資源和招募解決方案，為複雜的人員相關流程（無論是本地、全球、遠端或基於辦公室）帶來結構性和簡單性。它具有人力資源團隊改善組織工作生活體驗所需的所有功能。 flair 涵蓋整個員工旅程，並且完全可自訂。從標準功能開始，或根據您組織的獨特需求調整每個流程 - 選擇權在您。透過招募功能吸引人才並減少招募時間，例如我們的拖放職涯頁面建立器和可自訂的候選人管道。透過個人化的入職旅程，將熱情的新手轉變為忠實的品牌擁護者。並簡化核心人力資源任務，例如缺勤管理、薪資、績效評估、時間追蹤等。我們的解決方案基於 Salesforce 構建，讓您能夠受益於世界領先的 CRM 平台的強大功...
Access
theaccessgroup.com
Access 正在改變企業管理軟體的面貌，不僅改變我們為客戶服務的方式，兌現我們的承諾，讓他們自由地做更多對他們重要的事情，而且改變我們的員工、投資者和慈善機構的利益。我們的心是我們生活和工作的地方。 Access 幫助超過 100,000 名客戶轉變其業務軟體的使用方式，讓每位員工都能自由地做更多重要的事情。
Oyster
oysterhr.com
借助 Oyster 的 EOR，無需設立商業實體即可合規招聘，並透過單一自動化平台處理所有僱用功能。 Oyster 比傳統的有記錄的雇主更好，部署了深入的就業洞察力以及法律和人力資源專家團隊，以確保 180 多個國家的合規性。
50skills
50skills.com
50skills Journeys 是一個人員流程自動化平台，透過其創新的無程式碼方法簡化員工旅程並提高生產力。它採用直覺的使用者介面設計，使人員流程管理變得簡單而有效率。 50skills Journeys 的核心是讓管理者能夠規劃人員流程，創建自訂操作和觸發器，以順利引導員工完成他們的旅程。這趟旅程對於每位員工來說都是獨一無二的，適應他們的反應和那些為他們的旅程做出貢獻的人的行動，在一個地方提供進展的全面概述。透過將您的人員流程自動化來節省能源、時間和金錢。透過激勵性體驗提高保留率和生產力，並降低疏忽風險。
PreviewMe
previewme.com
PreviewMe 是一款影片銷售支援工具，經過最佳化，可支援銷售和行銷團隊透過個人化影片訊息傳遞和完全可自訂的登陸頁面建立信任和融洽關係。
Recruitive
recruitive.com
Recruitive Ltd 是英國領先的端到端雲端招募軟體解決方案供應商，專為人力資源、招募團隊和招募經理設計，同時大幅增強候選人的旅程。我們屢獲殊榮的技術可讓您在內部管理整個招募流程。我們提供基於雲端的 ATS 招聘軟體、入職軟體和客製化職業網站，這是真正的端到端解決方案。今天請求免費演示。
talentReef
jobappnetwork.com
TalentReef 是基於 SaaS 的申請人追蹤和人才管理解決方案的領先提供商，這些解決方案專為分散的小時工而構建。我們的行動優先平台簡化了從招募到留任的流程，從招募、聘用、培訓到敬業度，改變雇主追蹤小時工的方式。許多最知名的全球品牌都信賴 TalentReef 提供優化和推動其人才管理流程所需的可行見解。
Preppio
preppio.com
Preppio 是員工入職培訓的未來。在 MS Teams、Slack 和 Workplace by Meta 中建立聊天機器人。在 Workday、SuccessFactors 中自動化您的 HR 工作流程
Tangelo
tangelo.ai
入職培訓非常棒。 Tangelo 重新構想了新的招募體驗——建立簡單、有吸引力的員工旅程，為不斷成長的團隊提供支援。我們相信，工作的第一天和重大變化應該會令人興奮。因此，我們建立了一個平台，讓公司將其文化無縫地融入入職、跨入職和離職過程中。因為您只有一次機會獲得良好的第一印象。
DreamTeam
dreamteam.io
中小型企業的一體化人才中心，可透過最快、最靈活且無限的人力資源平台簡化複雜的人員流程。 DreamTeam 讓您能夠重新獲得具有脫節資料的增量人員流程的完全控制和可見性。我們透過全面且易於設置的解決方案來克服人力資源的複雜性，將您的團隊從繁重的體力工作中解放出來，同時促進人力資源的成功、滿意度和蓬勃發展的公司文化。
PlaybookBuilder
playbookbuilder.com
利用人工智慧的力量建構業務流程。無論您是想招募新員工、擴大規模或銷售產品，還是只是想提高組織的績效，PlaybookBuilder（現在有 ChatGPT）都可以提供協助。
Omni HR
omnihr.co
Omni 是一款一體化人力資源管理軟體，它重新定義了企業進行員工管理的方式。他們的使命很明確：幫助現代公司培養敬業且高績效的團隊。需點擊幾下即可造訪亞洲及其他地區。借助 Omni，您和您的團隊的寶貴時間不再浪費在資料輸入或管理任務上，而是用於推動業務成長的策略計劃和有意義的互動。
Worknice
worknice.com
令人愉快的 HR 軟體 - 100% 在澳洲設計、製造和支援。利用靈活直觀的人力資源平台來簡化您的人力資源系統和結構數據，以實現偉大的目標。 Worknice 擁有市場領先的核心人力資源使用者體驗；簡化入職、智慧文件和合規性、員工變更管理、薪資整合、休假、審查和調查。專為需要解決當前挑戰和新出現的挑戰的蓬勃發展的人力資源團隊而打造。
GoCo
goco.io
GoCo 是一種現代化的一體化人力資源解決方案，具有一流的客戶支持，可輕鬆簡化您的人力資源流程和數據。從入職和福利到績效管理和薪資，GoCo 擁有您在一個易於使用的單一解決方案中運行人力資源所需的一切。 GoCo 的使命是幫助企業減少在手動、痛苦且複雜的人力資源任務上花費的時間，以便他們能夠專注於培養更快樂、更有效率的團隊。