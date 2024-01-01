按需健康軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 中非共和國

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
按需健康軟體提供了一個便利的市場，用戶可以無縫預訂前往他們的獨立承包商提供的健康服務。這些服務可以由平台上列出的承包商或專門附屬於該軟體的內部提供者來完成。利用行動應用程序，用戶可以選擇服務、提供者和合適的時間段來適應他們的日程安排。隨後，他們會與一名提供者配對，後者在約定的時間前往提供服務。該軟體使企業能夠為其員工提供現場健康服務，同時也使健康承包商能夠擴大客戶群並有效管理他們的日程安排。
提議新的應用程式
FitOn
fitonapp.com
FitOn Health 是領先的企業健康與保健平台。我們提供整體健康解決方案，例如狀況管理課程，以及即時訪問世界一流培訓師、專家和名人提供的最廣泛的鍛鍊和冥想課程。我們與頂級健康計劃和超過 19,000 家企業客戶合作，推動一流的參與度，並透過我們的數位平台和廣泛的健身工作室和健身房網路提供整合解決方案。我們提供一站式預防性護理服務，幫助您的員工和會員變得更加活躍，並與同事、朋友和家人保持聯繫，讓健康的生活方式充滿樂趣和激勵。 FitOn Health 擁有超過 1,300 萬會員，他們的運動時間超過 10 億分鐘。
Vagaro
vagaro.com
尋找您的下一個沙龍、水療中心或健身專業人士。閱讀並發表評論。安排 24/7 在線預約，提供理髮、染髮、指甲護理、皮膚護理、按摩、化妝、私人教練、瑜伽、普拉提等！
Booksy
booksy.com
Booksy Biz 為您提供管理和發展業務所需的所有工具。一個可以接受預約、管理日曆、處理付款、吸引新客戶並讓他們成為回頭客的應用程式。全球有超過 3800 萬客戶使用 Booksy 預約，您一定會擴大您的影響力。列出您的企業，以獲得數百次個人資料瀏覽和每個月 24 小時的時間。 Booksy Biz 行動應用程式可讓您隨時隨地管理您的業務。日曆、客戶、結帳和行銷——我們將核心業務功能放在您的口袋裡，因此沒有什麼可以讓您慢下來。或者，在平板電腦或計算機上使用 Booksy Biz 來體驗 Booksy 的全部功能。除了行動功能之外，您還可以存取員工日曆、庫存管理、強大的報告和高級自訂。如果您...
Glamsquad
glamsquad.com
將無縫技術、最有才華的美容專業人士和您的美容目標相結合，讓您按照自己的方式看起來令人驚嘆、感覺令人驚嘆並變得令人驚嘆。
Zeel
zeel.com
Zeel 每年 365 天、每週 7 天、最早一小時或最多提前一個月提供最可靠的按需按摩服務，最早開始時間為上午 8 點，最晚為晚上 10:30。
Manicare
manicare.com.au
40 多年來，澳洲值得信賴的必備皮膚技術和美容工具。