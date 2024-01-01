按需健康軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 美屬薩摩亞 最受歡迎 最近新增

按需健康軟體提供了一個便利的市場，用戶可以無縫預訂前往他們的獨立承包商提供的健康服務。這些服務可以由平台上列出的承包商或專門附屬於該軟體的內部提供者來完成。利用行動應用程序，用戶可以選擇服務、提供者和合適的時間段來適應他們的日程安排。隨後，他們會與一名提供者配對，後者在約定的時間前往提供服務。該軟體使企業能夠為其員工提供現場健康服務，同時也使健康承包商能夠擴大客戶群並有效管理他們的日程安排。