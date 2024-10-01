點播餐飲軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 以色列

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
按需餐飲軟體為企業提供了一個平台，可以根據需要從當地餐廳訂購餐食或其他食物。這些解決方案將企業與當地食品供應商聯繫起來，為大型或小型團體創建餐飲訂單。這使得企業能夠在提前或當天為員工定期或偶爾提供午餐，或快速輕鬆地為特定會議或活動提供餐飲服務。
提議新的應用程式
Caviar
trycaviar.com
還有非常好的餐廳。我們與您所在城市最酷/最好的景點合作。因為這就是我們的全部意義。訂購送貨或取貨。提前送貨或下單可節省時間，並可免收取貨費用。您也可以稍後安排訂單。使用 DashPass 省錢。 DashPass 是一項訂閱服務，可為您提供 0 美元的送貨費和更低的服務費。免費試用可在符合資格的地點節省費用。
ezCater
ezcater.com
ezCater 是全國最大的商務餐飲市場，擁有超過 79,000 家餐廳和餐飲服務商，為超過 1.46 億人提供服務。 ezCater 為全國各地各種規模的公司提供新冠疫情智慧食品工作解決方案。
Hoppier
hoppier.com
透過 Smarter Spending™ 控制，只需點擊 5 次或更少即可向客戶或員工發送全球獎勵！創建您的遠距午餐計劃、送上咖啡、歡樂時光飲料、個人禮物、慈善捐款、學習津貼等等。 Hoppier 在 60 多個國家工作！超過 1000 個全球組織使用 Hoppier 發送有效的激勵措施！
EAT Club
eatclub.com
EAT Club 是一個虛擬自助餐廳，可以透過為辦公室團隊提供個性化的美味餐點來滿足每個人的口味EAT Club 是一個虛擬自助餐廳，可以透過為辦公室團隊提供個性化的美味餐點來滿足每個人的口味
Cater2.me
cater2.me
Cater2.me 為團隊提供企業餐飲解決方案，提供客製化團體訂購和虛擬活動，讓您的團隊保持參與並吃飽！
eatNgage
eatngage.com
使銷售和行銷團隊能夠透過將線上餐食直接送到潛在客戶的辦公桌來提高活動出席率和個人參與度
ZeroCater
zerocater.com
根據員工獨特口味量身訂製的企業餐飲和自助餐廳解決方案，同時提供公司期望的靈活性和一致性。
Fooda
fooda.com
在科技的支持下，Fooda 在工作時為員工提供價格合理的優質食品。 Fooda 為您帶來一流的當地餐廳。 Fooda 批准的當地餐廳可以為您提供美味的食物，並將其送到您所在的位置。
Sharebite
sharebite.com
Sharebite 是專為現代勞動力設計的領先食品福利平台。世界上最好的公司使用 Sharebite 來提高員工敬業度。我們的客戶包括金融服務（頂級投資銀行、私募股權、對沖基金、房地產）、法律（Vault 100 律師事務所）、科技、消費品牌、諮詢、媒體、代理、教育、政府領域的領先公司、及其他部門。我們使命的核心是相信我們的每位利害關係人必須從 Sharebite 的存在中受益。透過我們與 Feeding America 和 City Harvest 的合作，我們平台上的每筆訂單都會產生一筆捐款，以緩解當地社區的兒童飢餓問題。請造訪 sharebite.com，詳細了解您的公司如何提高員工敬業...
Foodee
food.ee
Foodee 是一個企業餐飲平台，將當地擁有和經營的餐廳的食物帶到北美的辦公室。方便地為您的團隊訂購單獨包裝的餐食，每個食客都有不同的選擇。根據您團隊的飲食需求和美食偏好接收精選的餐廳建議。立即與 Foodee 安排您的下一個訂單。