點播餐飲軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 貝南

Sharebite

sharebite.com

Sharebite 是專為現代勞動力設計的領先食品福利平台。世界上最好的公司使用 Sharebite 來提高員工敬業度。我們的客戶包括金融服務（頂級投資銀行、私募股權、對沖基金、房地產）、法律（Vault 100 律師事務所）、科技、消費品牌、諮詢、媒體、代理、教育、政府領域的領先公司、及其他部門。我們使命的核心是相信我們的每位利害關係人必須從 Sharebite 的存在中受益。透過我們與 Feeding America 和 City Harvest 的合作，我們平台上的每筆訂單都會產生一筆捐款，以緩解當地社區的兒童飢餓問題。請造訪 sharebite.com，詳細了解您的公司如何提高員工敬業...