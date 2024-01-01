全通路商務軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 亞美尼亞

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
全通路商務軟體可讓客戶透過所有可用的購買和影響管道進行互動，從而使企業能夠創造無縫的購買體驗。此類軟體提供了一個統一平台，配備了管理多個管道（包括線上、行動、店內和社交媒體）所需的所有工具。它最大化客戶接觸點，同時最小化後端工作。任何商業企業都可以從全通路解決方案中受益，特別是那些整合線上和實體通路的企業，而傳統上兩者的運作方式截然不同。 為了實現最佳效能，全通路商務軟體應與電子商務平台、零售管理系統、ERP 系統和行銷軟體整合。這些整合的配置將根據平台和使用者需求而有所不同，但主要目標是連接所有相關的銷售管道。此外，全通路軟體必須管理線上和店內通路，這與主要專注於統一各種電子商務通路的多通路零售軟體形成鮮明對比。
提議新的應用程式
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美國雲端軟體公司，總部位於加州舊金山。它提供 (CRM) 客戶關係管理服務，還銷售一套互補的企業應用程序，專注於客戶服務、行銷自動化、分析和應用程式開發。 2020 年，《財星》雜誌根據員工滿意度調查，將 Salesforce 在「最適合工作的 100 家公司名單」中排名第六。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在納斯達克上市的電子商務平台，為零售商提供軟體即服務服務。該公司的平台包括線上商店創建、搜尋引擎優化、託管以及中小型企業的營銷和安全。
DelightChat
delightchat.io
輕鬆增加銷售並管理支持 - 全通路客戶支援 - 透過一個統一的儀表板回覆所有管道的客戶 - WhatsApp、Instagram、Facebook、電子郵件和即時聊天。 - WhatsApp 行銷 - 使用官方 WhatsApp API 發送促銷廣播並增加您的銷售額。使用 WhatsApp 自動恢復廢棄的購物車、發送訂單通知並驗證貨到付款訂單。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|統一 B2B 商務平台和行動銷售應用程式
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Omnichat
omnichat.ai
透過全通路訊息傳遞自動化電子商務行銷。 透過具有即時聊天、聊天機器人和行銷自動化功能的全通路訊息傳遞 CRM，實現更快成長並推動更多銷售。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系統是模組化、行業特定的軟體，用於管理全公司的業務流程。 Epicor 軟體非常適合管理會計和財務、人力資源、客戶、供應鏈、庫存、分銷和製造生產管理。 Epicor 軟體可在本機使用，也可作為 SaaS 雲端 ERP（企業資源規劃）使用。 Epicor 提供業務管理平台作為行業特定的 ERP 解決方案。 Epicor Software Corporation 進行創新，將更新的技術融入 ERP 系統。例如，Epicor 使用工業物聯網(IIoT) 將車間內的機器與感測器和PLC（可程式邏輯控制器）連接到其高階MES（製造執行軟體）中，該軟體與Epicor ERP（和M...
Feedonomics
app.feedonomics.com
我們排名第一的資料饋送優化和產品饋送管理系統平台可讓您在人們在線購物的任何地方列出您的產品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 提供您可以信賴的 B2C 和 B2B 電子商務、訂單管理、個人化和銷售點統一商務解決方案。
PIPE17
pipe17.com
比 iPaaS 更好。電子商務整合可協助您查看、自動化和管理您的營運、履行、訂單、庫存等。
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker 是一款多通路管理軟體，可簡化 Amazon、eBay、Etsy、Reverb 和 Mirakl 等所有平台的銷售，並具有 1,000 多個其他整合。 - 利用我們先進的自動化模組，團隊可以將訂單處理速度提高10 倍，並透過我們獨特的包裝助手和自動操作功能最大限度地減少錯誤，這些功能可處理發貨創建、客戶電子郵件、發票生成和標籤列印等任務。 - 我們在歐洲、美國和巴西擁有超過 23,000 名活躍用戶，為致力於國際擴張的賣家提供專家支援。
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一種零售營運管理解決方案。我們的客戶需要一個真正的 SaaS 解決方案，可以在一個易於使用的應用程式中處理多個銷售管道和產品。我們的解決方案涵蓋從採購到報告的所有內容，甚至借助 RetailOps 行動應用程式實現行動化。
Syncware
syncware.com
用於同步多通路消費產品品牌的訂單、出貨和庫存的自動化軟體
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商務執行 SaaS 產品的全球領導者。我們的商務執行套件為品牌、零售商、經紀人和分銷商提供在線上和店內做出更好決策所需的情報。 Wiser 的平台支援各種用例，從市場意識和價格管理到貨架智慧和零售執行。為什麼 Wiser 是全球 500 多個品牌和零售商值得信賴的零售分析提供者？更好的數據。我們的使命是建立能夠從數百萬個網站和數萬家實體店捕獲並呈現最準確、最可操作的資訊的服務。 Wiser 的近即時情報提供多通路視覺性，以優化每日和每小時的收入、利潤和行銷相關策略。如需了解更多信息，請訪問 www.wiser.com 並關注@wiserinc。
Kooomo
kooomo.com
利用 Kooomo's® 雲端商務系統讓銷售變得更輕鬆。了解我們的數位商務平台如何展示您的產品並幫助覆蓋更多...
Quivers
quivers.com
Quivers 提供協作商務解決方案，協助您的品牌直接履行訂單，而無需與零售商競爭。
Omisell
omisell.com
Omisell 的使命是為線上賣家提供簡單、無縫的體驗。我們提供的服務和解決方案可協助賣家管理所有線下和線上銷售管道的訂單。在 Omisell 系統和數據的支援下，分析銷售策略和自動化訂單履行變得更加容易。 Omisell 可在所有平台上使用：桌面、行動裝置和平板電腦，以提供更好的控制、可見度和效率。
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit 是一種電子商務軟體解決方案，可讓您從單一面板快速、簡單地管理所有線上市場和電子商務系統的訂單和發票程式。 Bicockpit 產品管理工具使用戶可以輕鬆進行跨平台產品轉移。產品在電子商務平台和市場之間同步。今天就從駕駛艙開始您的管理！
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder 是一款優質的多通路零售解決方案，適用於在 eBay、Amazon、Magento、Shopify 等平台上進行銷售的企業。
SQQUID
sqquid.com
SQQUID 多通路銷售自動化可協助零售商增加銷售額並降低多個商店地點和線上通路的訂單處理和運輸成本。
Twirll
twirll.com
所有業務應用程式都集中在一個雲端解決方案中，用於酒店、零售 (B2C)、批發 (B2B)、製造和服務業的業務成長、自動化和運營
Accumula
accumula.com
Accumula 的全通路平台將零售商的線上和線下通路結合起來，打造無縫的客戶體驗。我們將電子商務、店內和後台營運整合到一個系統中，最大限度地減少再培訓並最大限度地提高銷售額。零售商透過 Accumula 實現店內庫存線上銷售，透過店內出貨、路邊取貨和店內取貨增加銷售機會，從而增加銷售量。
ChannelApe
channelape.com
商業策略庫存管理軟體 三個核心產品： 1. 洞察 - 為全通路品牌建立的儀表板、報告和警報 確切了解您在何處擁有什麼以及為何擁有。專為商業而建構的商業智慧。有關訂單、履行情況、庫存和產品性能的報告。 2. 工作流程 工作流程為您帶來了拖放式 UI 和基於訊息的整合工作流程。
Linnworks
linnworks.com
Linnworks 是全通路零售商的全球成長平台。透過單一平台為您的整個商業營運提供支援。 Linnworks 擁有 100 多個整合（包括 Amazon、eBay、Shopify 和 Walmart 等流行平台），涵蓋您所需的一切 - 從訂單和庫存管理、分析和預測、倉庫管理、銷售管道清單和 3PL/履行。為您的團隊提供即時庫存視覺、無縫整合的銷售管道以及訂單路由等數千個關鍵任務的自動化。請放心，您的庫存始終準確，並且每個訂單都能正確且有效率地履行。準備好您需要的一切。穩紮穩打，迎接未來的機會。無論您有什麼抱負，請繼續前進並與 Linnworks 一起不斷成長。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge 是一種模組化且可擴展的解決方案，可實現複雜電子商務營運的自動化。 Shipedge 完全基於網絡，其主要模組是訂單管理和倉庫管理系統，用於自動化電子商務操作。我們協助公司創建高效率的訂單履行管理一個或多個倉庫（履行網路）。其他模組包括退貨和換貨、多承運商運輸、供應管理、多通路整合、訂單路由、3PL 計費、行動 WMS 應用程式等等。 Shipedge 的訂單管理解決方案 (OMS) 將所有可能的庫存來源連接到許多線上銷售管道。 Shipedge 將訂單送到最佳庫存位置，決定是商店運輸還是取貨、履行中心或合作夥伴倉庫，包括管理配送中心之間的越庫轉運。其他模組包括供應商管理、庫...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一種簡單的商業工具，可以解決品牌的庫存管理難題，並將所有電子商務和批發銷售管道連接到一個集中中心。整合、優化和無縫擴展您的品牌，而您的銀行預算可以用於其他需求。在對全通路訂單和庫存管理解決方案做出任何決定之前，請先到 Blastramp 總部試一試。我們致力於品牌的一大躍進！主要功能 - 專為擁有多個銷售管道的小型但成長型品牌而打造 - 強大的庫存和訂單管理功能 - 集中中心管理從工廠 PO 到退貨管理的整個生命週期。 - 以訂單為中心的 CRM 功能鞏固了品牌員工、供應商、銷售代表、3PL/倉庫和客戶之間的溝通。 - 簡單的定價結構（無隱藏費用） 整合：ERP -...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse是一家由人工智慧驅動的跨境電商整合解決方案軟體公司，是希望在國際電商領域取得成功的企業的有力支持者。它提供廣泛的服務，包括庫存管理、訂單管理、物流管理、報告管理、內容管理、退貨管理、價格管理、履行管理、發票管理和產品列表，並提供從一個平台輕鬆控制所有這些功能的機會。單面板。它為客戶提供競爭優勢，提高營運效率，並幫助他們在國際市場上佔有一席之地。 ShopiVerse 透過消除複雜性而可靠，為企業提供快速、成功的國際擴張。
easySales
easy-sales.com
easySales 是一個基於雲端的 SaaS 平台，可自動執行線上商店的電子商務活動，使他們能夠輕鬆地在多個管道上進行銷售，從而降低營運成本並發展業務。它以靈活且用戶友好的方式提供基於雲端的多通路自動化產品清單和訂單管理、即時庫存同步、自動翻譯和報告。透過內建的 API 集成，easySales 解決了市場平台存在的複雜性以及商家使用的不同平台（例如電子商務平台、計費軟體、快遞服務、電子郵件和簡訊以及市場）之間缺乏集成的問題。立即開始 14 天免費試用，體驗 easySales 的優勢。
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks 確保市場上最快的 B2B 電子商務實現價值。我們致力於透過 StockPort™ 引擎實現客戶成功、低程式碼/無程式碼簡單性以及統一資料完整性，為您提供致力於助您成功的電子商務合作夥伴。
ikas
ikas.com
ikas是一個專為中小企業和企業家設計的創新電子商務平台。其用戶友好的介面允許用戶輕鬆創建線上商店，而無需任何技術專業知識。此外，其先進的功能使產品能夠透過各種管道在國際範圍內無縫銷售，包括市場、實體店和品牌自有的電子商務網站。該平台最顯著的功能之一是其多通路銷售功能，有助於在統一的儀表板中管理所有訂單和庫存。只需單擊一下，即可使用 ikas 將所有產品有效地轉移到自己的電子商務網站。此外，還可以利用該平台的高轉換率來增強 SEO 性能，從而獲得更好的結果並增加利潤率。 ikas 提供強大的電子商務基礎設施，可以快速且有效率地建立電子商務網站。該平台擁有無限的產品、流量和網路空間、免費送貨整合...
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 將產品資訊管理 (PIM)、飼料/通路管理和數位貨架分析整合到一個中央系統中，從而實現所有銷售管道的整體最佳化。因此，shopvibes 支援整個歐洲的品牌、製造商和零售商的多通路銷售。透過shopvibes，所有相關產品資訊都可以集中數位化管理，並針對所有銷售管道和合作夥伴進行最佳化。我們基於雲端的解決方案使所有相關利益相關者能夠協同工作。透過中央資料結構，shopvibes 提供獨特的功能來提高資料品質。因此，可以專門針對通路、銷售合作夥伴或品種來優化產品數據。在人工智慧的幫助下，為數據優化給予明確的行動建議。資料向所有管道和合作夥伴的播放是完全自動化的，無需手動準備或...
Productsup
productsup.com
Productsup 是領先的產品對消費者 (P2C) 平台，使製造商、品牌、服務提供者和市場能夠將商業無政府狀態轉變為商業成功。 Productsup P2C 平台提供一系列解決方案，例如資訊流管理、市場體驗和社交商務、產品內容聯合以及賣家和供應商入職培訓。它每月為 900 多個品牌處理超過 2 兆個產品，包括宜家、絲芙蘭、拜爾斯道夫、Redbubble 和 ALDI，每月處理的數據請求比谷歌的消費者搜尋服務還要多。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家領先的商務整合平台，自2010 年以來一直致力於為品牌、3PL 和大型經銷商解決一些電子商務最複雜的整合和自動化問題。者和賣家的理想選擇。使用 Ideal Order™ 比率作為黃金標準 KPI，我們的目標是最大限度地提高每個訂單的效率、獲利能力和客戶滿意度。為此，Etail Solutions 創建了大量工具，專門用於管理線上世界中的多對多資料關係： • 我們的整合平台正在處理多種協定（API/EDI/平面文件等），聚合和標準化跨來源的數據，並將您的電子商務生態系統無縫集成到一個集成網絡中，您可以從一個集中式平台控制、監控和管理該網絡，同時為您提供交易完...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror 是一款多通路管理軟體，專為線上銷售的個人和公司而設計。 Listing Mirror 與流行的市場集成，可讓您從一個使用者介面管理清單、運輸和庫存。 - 複製產品清單、管理它們並將它們發送到您選擇的市場。 - 管理並同步您銷售地點之間的庫存。 - 連接到您現有的履行流程，包括亞馬遜 FBA 和其他 3PL。 - 使用軟體中的其他很酷的工具，例如庫存預測。 - 在幾分鐘內同步所有銷售管道，節省大量時間！從產品清單資料到庫存管理，我們提供全面的多通路解決方案，以節省線上銷售的時間並減少錯誤。我們強大的軟體可以自動化並利用您的多通路銷售，以便您可以考慮成長。最重要的是，...
Endear
endearhq.com
Endear 是第一個零售客戶關係管理平台，專為店內員工發送和追蹤個人化客戶服務而建置。 Endear 與銷售點和其他相關應用程式連接，將您的所有客戶資訊、註釋和購買歷史記錄整合到具有即時報告的統一設定檔中。將其視為客戶資訊的小黑皮書、向客戶發送訊息的工具以及追蹤客戶的分析 - 全部都在一個易於使用的應用程式中。