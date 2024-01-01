離職軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 迦納

GoCo

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GoCo 是一種現代化的一體化人力資源解決方案，具有一流的客戶支持，可輕鬆簡化您的人力資源流程和數據。從入職和福利到績效管理和薪資，GoCo 擁有您在一個易於使用的單一解決方案中運行人力資源所需的一切。 GoCo 的使命是幫助企業減少在手動、痛苦且複雜的人力資源任務上花費的時間，以便他們能夠專注於培養更快樂、更有效率的團隊。