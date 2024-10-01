目標和關鍵結果 (OKR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 蓋亞那

Devokr

devokr.net

Devokr 是新一代 OKR 軟體，它提供簡單且用戶友好的螢幕來管理 OKR 並使團隊相互協調。組織可以輕鬆地設計其策略並將其與目標連結起來，以便將這些策略擴展到組織的所有成員。 Devokr 是一個高度可自訂且易於使用的平台，可協助您成功地將 OKR 方法應用於您的業務。透過簽到畫面和一對一會議選項，您可以全年追蹤 OKR 進度，並與您的組織保持一致並保持最新目標。透過創建培育公司策略的 OKR，您可以將您的目標與公司策略連結起來，並將其傳播到整個組織。透過我們支援持續回饋方法的軟體，您可以提供 360 度回饋並在您的組織中創建回饋文化。與其他已經取得成功的組織一樣，當新創公司正確制定策略...