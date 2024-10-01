目標和關鍵結果 (OKR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 赤道幾內亞

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目標和關鍵結果 (OKR) 軟體是專門用於在企業內設定、溝通、追蹤和衡量目標和結果的工具。借助 OKR 軟體，管理層可以有效地建立和監督團隊和個人的目標。這些工具為非正式方法（例如即時訊息傳遞或其他目標簽入工具中的評論）提供了有效的替代方法，在這些方法中追蹤進度可能具有挑戰性，而且資料很容易遺失。 OKR 軟體為團隊成員提供了一個專用的集中平台，用於記錄他們的目標進度、識別障礙並報告完成情況，使管理層能夠衡量整個組織的整體生產力。 一些績效管理系統結合了 OKR 功能以及這些產品中常見的 360 度回饋和審查機制。此外，OKR 軟體與任務管理軟體有一些相似之處，儘管它更專注於確保日常任務與更廣泛的團隊和公司目標一致。
提議新的應用程式
Asana
asana.com
Asana 是一款網路和行動應用程序，旨在幫助團隊組織、追蹤和管理他們的工作。 Forrester, Inc. 報告稱“Asana 簡化了基於團隊的工作管理。”它是由同名公司生產的。 （體式公司） 它由 Facebook 聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程師賈斯汀·羅森斯坦 (Justin Rosenstein) 於 2008 年創立，兩人都致力於提高 Facebook 員工的生產力。該產品於 2012 年 4 月上市。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 General Catalyst 的 Hemant Taneja 加入了董事會。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Fibery
fibery.io
Fibery 是一個產品發現和開發平台。大多數產品策略都是建立在隨機分散的數據和意見的基礎上的。 Fibery 可以幫助您分析使用者回饋或市場訊號並確定最重要的見解，以便您知道下一步該做什麼。 💡 在 Fibery.io 上開始 14 天免費試用。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最強大的工作管理平台。 Wrike 專為希望每天進行協作、創造和超越的團隊和組織而打造，將所有人和所有工作集中到一個地方，以消除複雜性、提高生產力，讓人們能夠專注於最有意義的工作。憑藉無與倫比的功能、多功能性和直觀性，Wrike 是組織在競爭激烈的世界中擴展、優化和快速發展所需的唯一工作管理解決方案。超過 20,000 名滿意的客戶齊聚 Wrike，助力他們的未來，其中包括雅詩蘭黛、Hootsuite、尼爾森、奧美、西門子和蒂芙尼公司。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一個擁有一流的客戶營運以及團隊喜愛的易於使用的專案管理的平台。在一個平台上按時按預算交付工作、消除客戶混亂並了解盈利能力。 Teamwork.com 總部位於愛爾蘭科克，由先前經營代理商的團隊創立，在全球擁有超過 20,000 名客戶，全球團隊由 350 多名員工組成。請造訪 teamwork.com 以了解更多資訊。
Lattice
lattice.com
Lattice 是一個人員管理平台，匯集了所有工具、工作流程和見解，幫助組織在獲勝文化中培養敬業且高績效的員工。透過將持續績效管理、員工敬業度調查、薪酬管理和職業發展工具整合到一個互聯解決方案中，萊迪思可以提供強大的人員分析，供人力資源和人員團隊使用，以推動產生有影響力的業務成果。萊迪思連續三年躋身 Inc. 500 家成長最快的私人公司排行榜，並被 99% 的員工評為最佳工作場所，為全球 5,000 多家客戶提供服務，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth 致力於幫助創業領導團隊實現他們的目標，為培養組織健康和領導技能提供協助。我們知道每個客戶都是獨一無二的，都有自己的夢想、團隊和障礙。我們的成長生態系統將確保整個組織的健康和健康，並讓每個人都像領導者一樣發揮作用。憑藉一套靈活的線上業務工具，Bloom 可以提供世界一流的會議軟體、專案管理功能、業務計劃建立功能、無與倫比的支援和無限的培訓，為您獨特的旅程提供支援。 Bloom 能為您的組織做些什麼？ - 加強會議期間的協作 - 與團隊分享公司的願景 - 追蹤您的 KPI，發現趨勢和機會 - 設定和管理短期和長期目標 - 管理流程，節省時間，避免混亂 - 獲得無限制的免費...
Hive
hive.com
Hive 幫助團隊更快行動。 Hive 一流的專案管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，我們將為您建立它們。憑藉靈活的專案視圖和無限的自訂，Hive 可根據您的條件提供專案管理，保證成功。 Hive 被數千個快速發展的團隊用來幫助： - 專案管理 - 整合工具 - 資源配置 - 時間追蹤 - 打樣和批准 - 記筆記 - 任務管理 - 報告和分析
15Five
15five.com
15Five 的策略績效管理平台推動行動和影響，幫助企業及其員工蓬勃發展。結合生成式人工智慧、客製化分析和以人為本的原則，人力資源領導者可以透過360° 績效評估、敬業度調查、目標追蹤、經理髮展和持續回饋工具（例如指導性一對一和檢查）來加快敬業度、績效和保留率。
Profit.co
profit.co
Profit.co 的 OKR 軟體可協助您的組織使用以 OKR 為中心的方法執行策略。 Profit.co 讓您可以使用每季的計劃-執行-參與-學習週期更快地進行迭代。您可以在季度初規劃和調整 OKR，透過每週簽到和審核來追蹤執行情況，使用我們的協作功能促進高水準的員工敬業度，並使用高度結構化的反映和重置流程來改善組織學習。由於 Profit.co 是高度可自訂的，任何規模的組織都可以輕鬆開始使用 OKR。 Profit.co 還內建了策略追蹤、任務管理、員工敬業度和員工發展功能。透過即時報告和儀表板，管理人員可以查看團隊的進度並及早發現潛在問題。 Profit.co 與 Slack、Mic...
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思維的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的執行長和人力資源團隊使用 Leapsome 的平台來實現績效管理、員工敬業度和學習之間的閉環。作為人才支援平台，Leapsome 結合了目標和 OKR 管理、績效評估和 360 度、發展框架、員工學習和入職、員工敬業度調查、反饋和表揚、薪酬和晉升以及會議等工具。了解更多：Leapsome.com
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。了解您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。安全協作：審核追蹤和可配置權限，以了解和控制誰在存取您的資料。優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。安全...
Range
range.co
Range 是遠端和混合團隊相互檢查的地方，無論是非同步還是即時。按照團隊首選的時間表進行高效的簽到和會議，讓大家都知道： – 了解誰在做什麼、誰需要幫助以及他們的感受 – 回答日常團隊問題、分享心情並感謝構建信任並加強團隊合作的基礎– 連接您使用的工具，如Slack、Microsoft Teams、GSuite 和Asana，為您的簽到提供支援對於經理來說，Range 意味著不再進行微觀管理，不再進行低效的狀態會議，不再想知道工作進展如何繼續前進。了解 Twitter、Medium 和 CircleCI 等公司的團隊為何使用 Range 來促進出色的團隊合作。
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文可協助經理召開更有效的會議，這些會議與他們的 OKR 和審核相關聯，並受到 Netflix、Reprise、Centercode、PolicyMe 等公司超過 10 萬名經理的信任。經理使用我們的應用程式在一個工作流程中運行他們的 1:1 會議、團隊會議和 OKR，這將他們的團隊實現目標的幾率提高了 95%。高階主管和人力資源部門獲得了一個績效支援平台，他們的經理每天都會使用該平台，幫助建立績效文化。由人工智慧輔助績效評估和即時目標報告支援。整合到 HRIS、SSO 和您的管理團隊正在使用的數千種生產力工具中，例如：Jira、Figma、Asana、Clickup、Linear、Mir...
Officevibe
officevibe.com
Workleap Officevibe 提供了參與、認可和績效管理的簡單工具。它使人力資源領導者能夠與經理合作，快速將回饋轉化為具體行動，建立有意義的認可文化，並推動持續的績效管理。它使公司中的每個人都能對頂尖人才的保留和團隊績效產生實際的影響。 Officevibe 是 Workleap 的一部分，Workleap 是一個讓工作體驗更簡單的平台，在 100 多個國家/地區擁有超過 20,000 名滿意的客戶。
WorkBoard
myworkboard.com
WorkBoard 是企業策略執行和 OKR 軟體的領先供應商，為全球各地的公司提供組織範圍內的協調和問責制。英特爾、VMware、雷諾、阿斯特捷利康、國家電網、3M、Workday 以及許多其他公司都依賴 WorkBoard 的平台、策略和專業知識來推動可預測、盈利的策略執行。超過 15,000 人獲得了 WorkBoard 的 OKR 輔導 Outcome Mindset Methodology™ 認證，並推動了充滿活力的策略領導者社群。該公司由 Andreessen Horowitz、軟銀、GGV、Workday Ventures、Intel Ventures、Capital One V...
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan 提供支援人工智慧的策略組合、財務、資源和工作管理平台，滿足每個組織的需求。 OnePlan 與 Microsoft Project、Project for web、Microsoft Planner、Azure DevOps、Jira、Smartsheet 等連接，以完整查看整個企業的所有工作。
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire 是一個功能強大的軟體平台，它使用尖端的人工智慧來簡化企業策略、促進員工協作並提高績效。透過 Inspire AI，員工可以在動態工作空間中建立 SMART 目標和 OKR，從而增強責任感並推動明確的業務成果。 Inspire 已被證明可以提高員工敬業度，帶來顯著的成果，例如收入翻倍和員工流失率降低 35%。利用 Inspire Software 改變您的文化並發揮最佳水平。
Perdoo
perdoo.com
Perdoo 是排名第一的績效管理系統，可協助創建高績效企業。讓每個人都與您的公司策略保持一致。讓團隊專注於最重要的 OKR 和 KPI。並且，讓您的員工在工作中感受並盡力而為。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一個以人為本的平台，可幫助公司透過簽到、OKR、KPI 和行動項目來增強其團隊的能力，所有這些都與綜合會議工具相關。它允許經理與員工進行交流，提供專門的空間來分享進度和討論員工發展，並將 OKR 融入團隊所做的一切中，以協調整個公司的策略。 Hirebook 的策略產品對於任何尋求提高參與度的組織來說都是一個成功的組合。
Apptio
apptio.com
Apptio 是一家總部位於華盛頓州貝爾維尤的公司，成立於 2007 年，致力於開發技術業務管理軟體即服務 (SaaS) 應用程式。 Apptio 企業應用程式旨在評估和傳達 IT 服務成本，以用於規劃、預算和預測目的。 Apptio 的服務為資訊長提供了管理技術部門的儲存、應用、能源使用、網路安全和報告義務的工具。該公司擁有約550家不同規模的客戶。
Weekdone
weekdone.com
Weekdone 是一款工具，可供企業領導者和團隊設定結構化目標、追蹤活動並讓每個人齊心協力實現公司願景。集中註意力並獲得實際結果。 Weekdone 自 2013 年以來一直是創新市場領導者，深受成千上萬客戶的信賴和喜愛。我們建構了最易於使用的 OKR 軟體。使用目標和關鍵結果，Weekdone 提供了您在整個公司設定和管理目標所需的結構。您的 OKR 始終是可見的並且是首要考慮的，因此員工在開始計劃每週活動時知道對他們的期望。自動化的每周和季度狀態報告以及即時儀表板為領導者提供全面概覽。協作功能、資訊透明度和專案管理功能改善了團隊內部的溝通。領導者可以鼓勵團隊成員並提供個人化的回饋。設定結...
Peoplebox
peoplebox.ai
它為績效評估、360 度評估、一致目標 (OKR)、1:1、調查、KPI、任務/專案管理、策略會議和人員分析提供單一平台。與其他工具不同，它與 Slack/Teams 的整合不僅限於通知，還允許您直接在 Slack/Teams 內進行整個績效評估、參與度調查和 OKR 簽入。使其獨一無二的另一個原因是其無與倫比的定制性、直觀性和出色的客戶支持，可幫助您定制一切。以下是一些功能 - 自動目標和項目跟踪、基於目標的 360 度評論、目標、能力和價值觀的自定義權重、最終評級計算的高級公式、校準、9 框、個性化提醒、實時參與洞察、KPI跟踪、專家建立的範本、針對不同團隊的單一表單客製化以及表單一性化。
Betterworks
betterworks.com
Betterworks 是智慧績效管理軟體解決方案的先驅。其靈活的、企業級的 SaaS 平台可協助員工和組織發揮最大潛力，使用可提高經理效率和員工績效的工具，從而提高參與度和留任率，並最終實現更好的業務成果。 Betterworks 解決方案結合了生成式人工智慧和數據分析，使組織能夠做出與績效、校準、技能發展、職業發展和繼任計畫相關的智慧、基於數據的決策。作為一個全面的、專門構建的績效管理解決方案，它融合了目標設定、經理與員工對話、反饋、員工參與和認可——所有這些都可以在員工日常工作流程中使用的應用程序中訪問，例如電子郵件、日曆和訊息應用程式。 Betterworks 的模組擷取結構化和非結構...
Tability
tability.app
Tability 是一個人工智慧輔助平台，旨在簡化目標追蹤流程、激勵績效並幫助用戶與其主要目標和 OKR（目標和關鍵結果）保持一致。 它使用人工智慧根據目標制定策略，立即建議可衡量的目標和任務。該工具還產生關鍵指標，可以根據個人規範進行調整並分配給各個團隊成員。 此外，Tability 還提供按需報告、組織內所有目標的可視化、關鍵舉措和任務的追蹤以及快速簽入以確保日常重點等功能。 Tability 能夠連接到廣泛的應用程序，有助於自動簽入目標和 OKR，從而更有效地追蹤進度。 與 OpenAI 的整合及其 GPT-3 模型的利用豐富了目標設定過程。該工具可以透過提供人工智慧生成的目標和...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 策略規劃• OKR • KPI • 任務（包括看板） • 項目（包括甘特圖） • 白板• 報告• 潛在客戶• 客戶• 參與• 票證• 表格和調查• 360° 審核• 獎勵• 出席•休假• LMS • 透過執行策略並透過策略、OKR 和KPI 有效實現關鍵指標，超越您的同行- 透過點擊按鈕產生即時報告和KPI 儀表板，在這個敏捷的商業世界中做出更快、更明智的決策 - 🙂透過獎勵系統、每週簽到、一對一和內部排名來吸引和激勵您的員工和團隊 - 透過易於應用和有效的專案（包括甘特圖）全面了解您的專案）和任務（包括看板）管理；輕鬆產生專案發票 - 💡透過我們的白板和範...
Swit
swit.io
Swit 是每個團隊的工作中心，它將協作要素整合到一個地方- 任務、聊天、目標、審批以及與Google Workspace 和Microsoft 365 的整合。 。將您的整個公司聚集在一個統一的平台上，該平台支援溝通、工作管理、任務追蹤、目標設定等等！ Swit 靈活且可擴展，可滿足任何規模的任何組織的需求。將電子郵件拖曳到頻道中或將其轉換為任務卡。將任務卡拖曳到頻道或 DM 中。將批准或 OKR 直接附加到任務卡。了解為什麼 Swit 受到從小型企業到企業客戶的各種規模的組織的喜愛。
Ally.io
ally.io
Ally.io 是領先的 OKR 軟體，可讓團隊保持一致、相互聯繫並專注於正確的結果，同時為領導者提供所需的對正在完成的工作的可見性，無論是面對面還是遠端。各種規模的高成長組織都使用 Ally.io 來調整、追蹤和衡量目標和結果。用戶可以隨時在網路和行動裝置上線上定義、分享並追蹤他們的優先事項。這可以透過即時識別問題並自動通知團隊來幫助用戶保持在實現目標的軌道上。我們的 OKR 整合包括 Slack 和 Microsoft Team 等協作工具以及資料和人力資源資訊系統 (HRIS) 整合。這使得用戶可以使用他們已經使用的工具無縫追蹤和管理他們的表現。 Ally.io 讓使用者提供和接收即時回...
Quantive
quantive.com
Quantive 讓現代組織能夠透過策略敏捷性將其雄心壯志變為現實。 Quantive Results 是一個策略執行平台，也是 Quantive 的端對端策略管理解決方案之一。 Quantive Results 旨在靈活和擴展，將策略背景、優先事項和進度嵌入日常結構中，提供更大的重點、一致性和透明度。透過以下方式實現您雄心勃勃的策略目標： • 策略措施 100% 透明度和一致性 • 主動識別風險 • 提高營運效率 • 提高員工敬業度、滿意度和留任率 • 策略目標的即時進展 • 減少決策時間 •縮短回饋迴路
Businessmap
businessmap.io
Businessmap 提供最靈活的軟體，以實現結果驅動的企業敏捷性。其無與倫比的功能將三個工具類別整合為一：專案組合管理、透過目標和關鍵結果 (OKR) 進行的目標管理以及工作管理。這種優化可以實現經濟實惠的大規模部署、所有專案和投資組合的可見性以及目標的一致性，從而更快地交付高品質的工作。基於所有流程不斷發展的理念，Businessmap 可以快速適應組織中的變化，無論是新創公司還是財富 100 強企業。 Businessmap 配備了業界最先進的功能集和首屈一指的支援團隊，是全球 1000 多家公司和 300 多家合作夥伴值得信賴的供應商。
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark 是一個由人工智慧驅動的動態工作中心，為團隊提供管理專案、人員和流程的元件。透過 MetaSpark 的多功能儀表板、可自訂範本和一系列 AI 工具，塑造獨特的工作流程。與 1000 多個應用程式無縫集成，並與您的團隊輕鬆協作，利用 MetaSpark 的協作功能促進有效的團隊合作並實現卓越的生產力。每月在管理任務上節省 60 多個小時，使您的團隊能夠專注於策略和執行。功能： -清單、看板、甘特圖 -AI 產生的專案範本 -公司範本 -AI 產生的文件和註釋 -目標儀表板 -我的工作儀表板 -評論、@提及和協作工作空間 -認可和獎勵
ConectoHub
conectohub.com
ConectoHub 是針對非技術團隊的敏捷 OKR 和工作管理平台。它可以讓您專注於將業務成果與公司目標連結起來。透過與工作管理整合的 OKR 系統，它將幫助您管理團隊的策略和績效。設定目標並將您的目標與日常任務和專案聯繫起來，並立即查看進度。您還可以關注您的專案、向團隊成員分配任務、設定截止日期和優先順序。這將幫助您與同事保持一致。
Maus
maus.com
策略規劃和執行可倍增業務價值。 Maus 是一個用於策略、財務和退出規劃的一體化平台，可將偉大的想法轉化為行動。在一個易於使用的平台中，您可以規劃、實施、衡量和發展您的業務。僅僅制定一個計劃是不夠的。透過 Maus，您可以將策略轉變為成功路線圖，同時與您的財務和業務價值目標保持一致
dobee
dobee.it
激勵動員策略、目標和 OKR！讓我們dobee.it！是一種數位工具，在必須將策略轉化為行動時創造參與、透明度、焦點和速度。獲得你應得的執行力！
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
Simplamo
simplamo.com
Simplamo 是一款現代管理軟體，它結合了 BSC、OKR、KPI 和 EOS，使您的組織與業務目標保持一致，幫助您專注於目標並增加收入。 Simplamo 提供了有效執行策略的強大工具：願景、OKR 和目標、記分卡、組織結構圖、會議、問題、待辦事項、對話、流程、績效報告…它提供深入的指導、基礎知識和實際範例，幫助您制定策略、確保團隊內部保持一致，並透過每週儀表板和報告追蹤進度。免費開始：Simplamo.com
Frankli
frankli.io
適用於高績效組織的績效管理系統和參與平台。將人們與公司、策略以及彼此聯繫起來。輕鬆整合。
ACELERA
acelera.io
ACELERA 是一個一體化的敏捷策略和執行平台，以 OKR 方法為核心，使組織的目標與所有合作者保持一致。
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM 提供了先進的、一流的 OKR 解決方案，具有一組人力資源核心能力，使用戶能夠在市場上競爭。 DoerHRM 將持續績效管理、目標設定、員工敬業度和任務管理整合到一個統一的解決方案中，可用於輔導、員工認可、團隊發展和組織轉型。借助 DoerHRM，組織可以形成洞察力，創造令人羨慕的文化並產生業務影響。
Twiser
twiser.com
Twiser 是一套多功能人才管理工具，專為各種規模和行業的企業而設計。管理• 繼任者規劃 • LMS Twiser 的獨特之處在於它的適應性。每個功能都可以定制，以反映您組織的獨特文化和流程，確保真正客製化的人才管理體驗。透過 Twiser 提升您的人才策略。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 幫助高成長的中小企業建立透明且蓬勃發展的工作場所文化，促進員工福祉並提高人才保留率。我們的績效管理平台透過鼓勵使命感並刺激全球範圍內的社會共享和社區歸屬感，幫助組織克服混合工作場所的脫節。使用 Mirro 的團隊和個人會更快樂、高度投入且生產力更高。作為一個用戶友好且高度社交的平台，Mirro 透過認可、OKR、持續回饋和有意義的績效對話推動團隊成員之間每月超過 5,000 次互動。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等創新公司。使用 Mirro 增強團隊能力並培養健康、穩固的工作關係。
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp 是一款一體化作業系統，用於培養敏捷、敬業和高績效的團隊 - 無論他們在哪裡工作。借助 OKR 和簽到等敏捷工具，Mooncamp 致力於幫助各種類型和規模的組織創建快樂的工作場所並擁抱新的工作世界。了解更多：mooncamp.com
Mesh AI
mesh.ai
Mesh 是一個績效管理平台，讓員工輕鬆實現目標並獲得及時回饋，尤其是在遠距團隊中。它看起來像 Facebook，員工不再填寫無聊的人力資源表格，而是對彼此的進步進行點讚和評論。
Kendis
kendis.io
Kendis 是數位規劃板，用於規劃和管理敏捷發布系列、版本和產品組合。在專案或解決方案增量期間為組織提供完美且即時的視覺化。 Kendis 與 JIRA 整合並提供即時 2 路同步。 Kendis 板可用於： P.I 規劃 (SAFe)、分散式團隊規劃、依賴性追蹤、發布管理、解決方案培訓 (SAFe)、產品組合管理
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt 是領先組織用來連結、管理和執行其最重要的計劃和舉措的解決方案。
Team Coaches
teamcoach.es
Team Coaches 是世界上最先進的加速器管理平台，它提供了擴展現代加速器和孵化器專案所需的工具。
ITIKsoft
itiksoft.com
Itik 是一款雲端管理套件，旨在改善公司人員的整合、協調和溝通。該平台由體現在不同模組中的業務諮詢方法組成：策略、管理、生產力、人力資本、業務諮詢、卓越營運、物流、規劃、資源規劃、專案、人力資源、運輸和一般物流、精益和營運諮詢。 Itik 旨在製定策略、控制和監控旨在實現您所有業務目標的計劃。它透過向每個負責其活動的人員發出通知來控制操作，從而提高其生產力。您可以透過有利於您的工作環境的評估來了解和提高員工滿意度。 Itik 提供高效率的管理。目前正在致力於專門為您的公司設計新的、更好的解決方案。
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan 正在為員工回饋和績效創造未來。這是一個智慧工具，用簡單直覺的數位平台取代了過時的年度審查。每個人都可以輕鬆設定目標、分享想法並獲得即時回饋。這使得員工能夠發揮最佳水平，因為他們受到清晰願景的激勵，並了解自己如何為該願景做出貢獻。歡迎成為我們不斷發展的社區的一部分，數位表現的世界觸手可及。
Jell
jell.com
每日站立會議以團結團隊。管理目標和 OKR。與 Slack、MS Teams、Jira、Github、Trello 等整合。免費試用 14 天。
Devokr
devokr.net
Devokr 是新一代 OKR 軟體，它提供簡單且用戶友好的螢幕來管理 OKR 並使團隊相互協調。組織可以輕鬆地設計其策略並將其與目標連結起來，以便將這些策略擴展到組織的所有成員。 Devokr 是一個高度可自訂且易於使用的平台，可協助您成功地將 OKR 方法應用於您的業務。透過簽到畫面和一對一會議選項，您可以全年追蹤 OKR 進度，並與您的組織保持一致並保持最新目標。透過創建培育公司策略的 OKR，您可以將您的目標與公司策略連結起來，並將其傳播到整個組織。透過我們支援持續回饋方法的軟體，您可以提供 360 度回饋並在您的組織中創建回饋文化。與其他已經取得成功的組織一樣，當新創公司正確制定策略...
Workteam
workte.am
Workteam 是一種基於雲端的員工管理解決方案，致力於透過遊戲化策略提高員工敬業度和生產力，從而最大限度地保留組織中的員工。
Waymaker
waymaker.io
Waymaker 是一個績效智慧平台，可協助領導者打造更好的業務。企業的即時績效情報意味著每個人都知道自己的立場，領導者可以領導，團隊成員得到有效的指導，並且業務會更好。 Waymaker 是一種基於雲端的解決方案，可解決如何使用 waymaker 的智慧診斷來尋找和執行組織最高價值優先事項的問題。我們有全面的業務診斷來幫助您更好地規劃，專注於CX的診斷可以幫助您更好地銷售，EX的診斷可以幫助您更好地僱用，而另一個專注於人員的診斷可以幫助您培養領導者並更好地領導。在幾分鐘內獲得見解，然後使用我們的規劃和人工智慧驅動的目標設定工具來規劃和建立偉大的目標。每個季度或半個月讓團隊在最重要的事情上保持...
Alignment.io
alignment.io
協調團隊的更好方法。使用Alignment 的人工智慧輔助策略平台創建、調整和執行您的願景讓您的團隊圍繞最重要的事情進行協調：節奏自動化一致的計時和自動化，使框架以完美的速度運行記錄系統快速、簡單的方式查看所有已發生的事情致力於任務協調 每個團隊都致力於透過明確的計劃執行任務
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy 是唯一一款包含具有多年實際經驗的專業策略專家來建立、實施和管理您的計劃的 OKR 和策略軟體。大多數執行長都在努力應對不斷變化的需求，這些需求使他們的長期願景與每週優先事項保持聯繫變得混亂。因此，我們創建了一個框架和應用程序，以便輕鬆調整策略、目標和優先事項。當您的團隊直接為整體做出貢獻時，您就能始終如一地交付成果。
Possibleworks
possibleworks.com
MaybeWorks 是一個基於 OKR 的中小型企業目標管理系統。專注於使個人和團隊與組織優先事項保持一致，以推動正確的結果。我們幫助領導者建立高績效團隊，即時了解重要成果的進展。一個即用型平台，旨在透過與 Microsoft 和 G-suit 的開箱即用集成，無縫地成為團隊日常工作流程的一部分。在PossibleWorks.com 安排示範。
WorkDove
workdove.com
WorkDove 的敬業度、績效和人才管理平台為員工體驗提供動力。我們的客戶創造敬業、高績效的團隊，並使人才成為推動業務成果的競爭優勢。 WorkDove 平台使客戶能夠調整組織（圍繞核心價值和級聯 OKR/目標）、執行並記錄定期輔導和發展（簽到、IDP）、提高員工參與度和對話（員工情緒/脈搏、認可、調查） 、自動化績效評估和360 度回饋，並簡化領導繼任流程（9 框）。透過將易於使用、功能強大的軟體與我們世界一流的客戶成功團隊結合，我們與客戶建立了持久的關係。作為 ADP Marketplace 金牌合作夥伴，WorkDove 可以透過專用的 ADP Talent Bundle 直接連接到您...