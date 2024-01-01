目標和關鍵結果 (OKR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 芬蘭

Waymaker

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Waymaker 是一個績效智慧平台，可協助領導者打造更好的業務。企業的即時績效情報意味著每個人都知道自己的立場，領導者可以領導，團隊成員得到有效的指導，並且業務會更好。 Waymaker 是一種基於雲端的解決方案，可解決如何使用 waymaker 的智慧診斷來尋找和執行組織最高價值優先事項的問題。我們有全面的業務診斷來幫助您更好地規劃，專注於CX的診斷可以幫助您更好地銷售，EX的診斷可以幫助您更好地僱用，而另一個專注於人員的診斷可以幫助您培養領導者並更好地領導。在幾分鐘內獲得見解，然後使用我們的規劃和人工智慧驅動的目標設定工具來規劃和建立偉大的目標。每個季度或半個月讓團隊在最重要的事情上保持...