目標和關鍵結果 (OKR) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 亞美尼亞

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目標和關鍵結果 (OKR) 軟體是專門用於在企業內設定、溝通、追蹤和衡量目標和結果的工具。借助 OKR 軟體，管理層可以有效地建立和監督團隊和個人的目標。這些工具為非正式方法（例如即時訊息傳遞或其他目標簽入工具中的評論）提供了有效的替代方法，在這些方法中追蹤進度可能具有挑戰性，而且資料很容易遺失。 OKR 軟體為團隊成員提供了一個專用且集中的平台，用於記錄他們的目標進度、識別障礙並報告完成情況，從而使管理層能夠衡量整個組織的整體生產力。 一些績效管理系統結合了 OKR 功能以及這些產品中常見的 360 度回饋和審查機制。此外，OKR 軟體與任務管理軟體有一些相似之處，儘管它更著重於確保日常任務與更廣泛的團隊和公司目標一致。
提議新的應用程式
Asana
asana.com
Asana 是一款網路和行動應用程序，旨在幫助團隊組織、追蹤和管理他們的工作。 Forrester, Inc. 報告稱“Asana 簡化了基於團隊的工作管理。”它是由同名公司生產的。 （體式公司） 它由 Facebook 聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程師賈斯汀·羅森斯坦 (Justin Rosenstein) 於 2008 年創立，兩人都致力於提高 Facebook 員工的生產力。該產品於 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，該公司估值為 15 億美元。
15Five
15five.com
15Five 軟體透過不斷提出問題並開始正確的對話來提高員工的績效和敬業度。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Fibery
fibery.io
無限靈活的工作空間，無需程式碼即可連接所有公司流程。 創造空間，將它們連結在一起，邀請隊友 並做一些很酷的事情。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
Teamwork
teamwork.com
透過 Teamwork 的專案管理軟體、幫助台、聊天、文件管理軟體和 CRM，創建一支能夠協同工作的高效團隊。
Lattice
lattice.com
Lattice 是一個人員管理平台，可協助人員領導者建立敬業、高績效的團隊，激發獲勝文化，並制定數據驅動的策略業務決策。
Hive
hive.com
適用於快速移動團隊的第一生產力平台。管理專案、追蹤任務並與各種規模的團隊合作。立即開始 14 天免費試用。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
當您的員工成長時，您的業務也會成長。 我們相信您和我們企業的成功取決於人。透過我們經過驗證的業務工具集，我們將引導您的團隊和業務實現持續成長。
Profit.co
profit.co
OKR 軟體可協助您執行策略。專注於目標。衡量你的進步。取得成果。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome 是一個一體化的績效管理平台。 OKR 和目標、績效評估、回饋、1:1 會議、參與度調查。現在演示。
Range
range.co
促進更好的團隊合作。無論您的團隊在哪裡工作，都可以讓您的團隊更加緊密聯繫、更加專注、更有效率。
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文（以前稱為 Soapbox）可幫助管理者更好地進行一對一、團隊會議和討論。制定議程、管理會議、設定目標並獲取回饋——一切盡在一個地方。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。了解您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。安全協作：審核追蹤和可配置權限，以了解和控制誰在存取您的資料。優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。安全...
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan 提供 Microsoft Office 365 策略組合、財務和資源管理解決方案，滿足每個 PMO 的需求。
WorkBoard
myworkboard.com
協調結果、協調有目的的工作並在分散式組織中實現問責。
Officevibe
officevibe.com
發揮團隊中最好的一面。與您的團隊成員互動並培養信任的單一平台。應對挑戰並增強優勢，以便您的團隊能夠做到最好。
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire Software 是一個整合、全面、持續的績效管理平台，包括績效、目標或 OKR、回饋、1:1、認可、學習和脈搏調查，旨在提高策略執行力並創造成長。
Perdoo
perdoo.com
OKR 平台被 70 多個國家/地區雄心勃勃的組織所使用。永遠免費。無限的目標。最好的支持和資源。
Weekdone
weekdone.com
透過基於 OKR 的有效目標設定、每週檢查和員工績效追蹤來協調您的組織。免費管理最多 3 位使用者的團隊。
Apptio
apptio.com
Apptio 是一家總部位於華盛頓州貝爾維尤的公司，成立於 2007 年，致力於開發技術業務管理軟體即服務 (SaaS) 應用程式。 Apptio 企業應用程式旨在評估和傳達 IT 服務成本，以用於規劃、預算和預測目的。 Apptio 的服務為資訊長提供了管理技術部門的儲存、應用、能源使用、網路安全和報告義務的工具。2009 年，該公司是矽谷創投公司 Andreessen Horowitz 的第一筆投資。該公司擁有約550家不同規模的客戶。2018年11月11日，宣布Apptio將被私募股權公司Vista Equity Partners以19億美元收購。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一個以人為本的平台，可幫助公司透過簽到、OKR、KPI 和行動項目來增強其團隊的能力，所有這些都與綜合會議工具相關。它允許經理與員工進行交流，提供專門的空間來分享進度和討論員工發展，並將 OKR 融入團隊所做的一切中，以協調整個公司的策略。對於任何希望提高參與度的組織來說，Hirebook 的策略產品都是一個成功的組合。
Betterworks
betterworks.com
透過協調、承諾和透明度來統一您的組織並賦予您的員工執行能力
Swit
swit.io
Swit 是一個全公司範圍的團隊協作平台，它將團隊 CHAT 和任務管理無縫地結合在一個方便的地方。
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox 是一款參與度和績效軟體，可讓您透過使用回饋見解和績效工具來指導經理來提高參與度和保留率。
Ally.io
ally.io
Ally.io 提供一流的 OKR 軟體。了解您的公司如何衡量目標和追蹤績效。
Tability
tability.app
從電子表格中取得您的目標。一種更聰明、更簡單的方法，讓您的團隊圍繞目標和結果進行調整，而不會讓您感覺是一件苦差事。
Businessmap
businessmap.io
Businessmap 提供最靈活的軟體，以實現結果驅動的企業敏捷性。其無與倫比的功能將三個工具類別整合為一：專案組合管理、透過目標和關鍵結果 (OKR) 進行的目標管理以及工作管理。這種優化可以實現經濟實惠的大規模部署、所有專案和投資組合的可見性以及目標的一致性，從而更快地交付高品質的工作。基於所有流程不斷發展的理念，Businessmap 可以快速適應組織中的變化，無論是新創公司還是財富 100 強企業。 Businessmap 配備了業界最先進的功能集和首屈一指的支援團隊，是全球 1000 多家公司和 300 多家合作夥伴值得信賴的供應商。
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark 是一個由人工智慧驅動的動態工作中心，為團隊提供管理專案、人員和流程的元件。透過 MetaSpark 的多功能儀表板、可自訂範本和一系列 AI 工具，塑造獨特的工作流程。與 1000 多個應用程式無縫集成，並與您的團隊輕鬆協作，利用 MetaSpark 的協作功能促進有效的團隊合作並實現卓越的生產力。每月在管理任務上節省 60 多個小時，使您的團隊能夠專注於策略和執行。功能： -清單、看板、甘特圖 -AI 產生的專案範本 -公司範本 -AI 產生的文件和註釋 -目標儀表板 -我的工作儀表板 -評論、@提及和協作工作空間 -認可和獎勵
Quantive
quantive.com
將策略轉化為結果的最佳平台。 將策略背景、優先事項和進展融入日常工作中，並充分發揮您的業務潛力。
ConectoHub
conectohub.com
OKR 整合敏捷工作管理 - 管理您的工作並將業務成果與公司目標連結起來 - 專案管理 - 任務管理 - 團隊管理
dobee
dobee.it
激勵動員策略、目標和 OKR！讓我們dobee.it！是一種數位工具，在必須將策略轉化為行動時創造參與、透明度、焦點和速度。獲得你應得的執行力！
Frankli
frankli.io
適用於高績效組織的績效管理系統和參與平台。將人們與公司、策略以及彼此聯繫起來。輕鬆整合。
ACELERA
acelera.io
ACELERA 是一個一體化的敏捷策略和執行平台，以 OKR 方法為核心，使組織的目標與所有合作者保持一致。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 策略規劃• OKR • KPI • 任務（包括看板） • 項目（包括甘特圖） • 白板• 報告• 潛在客戶• 客戶• 參與• 票證• 表格和調查• 360° 審核• 獎勵• 出席•休假• LMS • 透過執行策略並透過策略、OKR 和KPI 有效實現關鍵指標，超越您的同行- 透過點擊按鈕產生即時報告和KPI 儀表板，在這個敏捷的商業世界中做出更快、更明智的決策 - 🙂透過獎勵系統、每週簽到、一對一和內部排名來吸引和激勵您的員工和團隊 - 透過易於應用和有效的專案（包括甘特圖）全面了解您的專案）和任務（包括看板）管理；輕鬆產生專案發票 - 💡透過我們的白板和範...
Simplamo
simplamo.com
Simplamo® 是一款整合了強大工具的商業軟體，讓您的員工在實現共同目標的同時保持快樂
Kendis
kendis.io
Kendis 是數位規劃板，用於規劃和管理敏捷發布系列、版本和產品組合。在專案或解決方案增量期間為組織提供完美且即時的視覺化。 Kendis 與 JIRA 整合並提供即時 2 路同步。 Kendis 板可用於： P.I 規劃 (SAFe)、分散式團隊規劃、依賴性追蹤、發布管理、解決方案培訓 (SAFe)、產品組合管理
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt 是領先組織用來連結、管理和執行其最重要的計劃和舉措的解決方案。
Team Coaches
teamcoach.es
Team Coaches 是世界上最先進的加速器管理平台，它提供了擴展現代加速器和孵化器專案所需的工具。
ITIKsoft
itiksoft.com
真正帶來改進的管理軟體。我們的管理套件透過成為更好地協調、協調和溝通的工具，幫助董事和經理改善管理團隊的方式。
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan 為您提供一站式的最佳績效管理服務。分享想法、制定目標並獲得即時回饋。
Jell
jell.com
每日站立會議以團結團隊。管理目標和 OKR。與 Slack、MS Teams、Jira、Github、Trello 等整合。免費試用 14 天。
Devokr
devokr.net
Devokr 是新一代 OKR 軟體，它提供簡單且用戶友好的螢幕來管理 OKR 並使團隊相互協調。組織可以輕鬆地設計其策略並將其與目標連結起來，以便將這些策略擴展到組織的所有成員。 Devokr 是一個高度可自訂且易於使用的平台，可協助您成功地將 OKR 方法應用於您的業務。透過簽到畫面和一對一會議選項，您可以全年追蹤 OKR 進度，並與您的組織保持一致並保持最新目標。透過創建培育公司策略的 OKR，您可以將您的目標與公司策略連結起來，並將其傳播到整個組織。透過我們支援持續回饋方法的軟體，您可以提供 360 度回饋並在您的組織中創建回饋文化。與其他已經取得成功的組織一樣，當新創公司正確制定策略...
Workteam
workte.am
工作團隊目標管理旨在幫助員工規劃自己的目標並將其與公司目標保持一致。
Waymaker
waymaker.io
Waymaker 是一個績效智慧平台，可協助領導者打造更好的業務。企業的即時績效情報意味著每個人都知道自己的立場，領導者可以領導，團隊成員得到有效的指導，並且業務會更好。 Waymaker 是一種基於雲端的解決方案，可解決如何使用 waymaker 的智慧診斷來尋找和執行組織最高價值優先事項的問題。我們有全面的業務診斷來幫助您更好地規劃，專注於CX的診斷可以幫助您更好地銷售，EX可以幫助您更好地僱用，還有另一個專注於人員的診斷可以幫助您培養領導者並更好地領導。在幾分鐘內獲得見解，然後使用我們的規劃和人工智慧驅動的目標設定工具來規劃和建立偉大的目標。每個季度或半個月讓團隊在最重要的事情上保持一致...
Maus
maus.com
策略規劃和執行可倍增業務價值。 Maus 是一個用於策略、財務和退出規劃的一體化平台，可將偉大的想法轉化為行動。在一個易於使用的平台中，您可以規劃、實施、衡量和發展您的業務。僅僅制定一個計劃是不夠的。透過 Maus，您可以將策略轉變為成功路線圖，同時與您的財務和業務價值目標保持一致
Alignment.io
alignment.io
協調團隊的更好方法。使用Alignment 的人工智慧輔助策略平台創建、協調和執行您的願景讓您的團隊圍繞最重要的事情進行協調：節奏自動化一致的計時和自動化，使框架以完美的速度運行記錄系統快速、簡單的方式查看所有已發生的事情致力於任務協調 每個團隊都致力於透過明確的計劃執行任務
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy 是唯一一款包含具有多年實際經驗的專業策略專家來建立、實施和管理您的計劃的 OKR 和策略軟體。大多數執行長都在努力應對不斷變化的需求，這些需求使他們的長期願景與每週優先事項保持聯繫變得混亂。因此，我們創建了一個框架和應用程序，以便輕鬆調整策略、目標和優先事項。當您的團隊直接為整體做出貢獻時，您就能始終如一地交付成果。
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM 提供了先進的、一流的 OKR 解決方案，具有一組人力資源核心能力，使用戶能夠在市場上競爭。 DoerHRM 將持續績效管理、目標設定、員工敬業度和任務管理整合到一個統一的解決方案中，可用於輔導、員工認可、團隊發展和組織轉型。借助 DoerHRM，組織可以形成洞察力，創造令人羨慕的文化並產生業務影響。
Possibleworks
possibleworks.com
MaybeWorks 是一個基於 OKR 的中小型企業目標管理系統。專注於使個人和團隊與組織優先事項保持一致，以推動正確的結果。我們幫助領導者建立高績效團隊，即時了解重要成果的進展。一個即用型平台，旨在透過與 Microsoft 和 G-suit 的開箱即用集成，無縫地成為團隊日常工作流程的一部分。在PossibleWorks.com 安排示範。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解決方案，可滿足您組織的端到端人力資源管理要求。它還提供了無憂且完全自動化的薪資解決方案，非常適合新創公司和快速成長的企業。您可以免費開始使用我們的從僱用到退休系統。一鍵式薪資應用程式可讓您執行薪資和轉賬，不僅為您的本地員工，也為全球承包商。我們與 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的整合使您的 HRMS 訪問變得非常方便且適合聊天。我們靈活且完全可配置的平台與 24*7 客戶支援相結合，將使您的組織的人員管理變得非常輕鬆。
WorkDove
workdove.com
WorkDove 的敬業度、績效和人才管理平台為員工體驗提供動力。我們的客戶創造敬業、高績效的團隊，並使人才成為推動業務成果的競爭優勢。 WorkDove 平台使客戶能夠調整組織（圍繞核心價值和級聯 OKR/目標）、執行並記錄定期輔導和發展（簽到、IDP）、提高員工參與度和對話（員工情緒/脈搏、認可、調查） 、自動化績效評估和360 度回饋，並簡化領導繼任流程（9 框）。透過將易於使用、功能強大的軟體與我們世界一流的客戶成功團隊結合，我們與客戶建立了持久的關係。作為 ADP Marketplace 金牌合作夥伴，WorkDove 可以透過專用的 ADP Talent Bundle 直接連接到您...
Dragonboat
dragonboat.io
Dragonboat 協助團隊交付可加速業務成果的產品。其屢獲殊榮的響應式產品組合平台使團隊能夠制定策略、確定優先順序、規劃、交付、衡量和改進他們的產品。借助 Dragonboat，60 個國家的 4,000 多個團隊的交付速度提高了 4 倍，成果提高了 81%，規劃敏捷性提高了 6 倍。
Twiser
twiser.com
Twiser 是一套多功能人才管理工具，專為各種規模和行業的企業而設計。管理• 繼任者規劃 • LMS Twiser 的獨特之處在於它的適應性。每個功能都可以定制，以反映您組織的獨特文化和流程，確保真正客製化的人才管理體驗。透過 Twiser 提升您的人才策略。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 幫助高成長的中小企業建立透明且蓬勃發展的工作場所文化，促進員工福祉並提高人才保留率。我們的績效管理平台透過鼓勵使命感並刺激全球範圍內的社會共享和社區歸屬感，幫助組織克服混合工作場所的脫節。使用 Mirro 的團隊和個人會更快樂、高度投入且生產力更高。作為一個用戶友好且高度社交的平台，Mirro 透過認可、OKR、持續回饋和有意義的績效對話推動團隊成員之間每月超過 5,000 次互動。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等創新公司。使用 Mirro 增強團隊能力並培養健康、穩固的工作關係。
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp 是一款一體化作業系統，可用於培養敏捷、敬業和高績效的團隊 - 無論他們在哪裡工作。借助 OKR 和簽到等敏捷工具，Mooncamp 致力於幫助各種類型和規模的組織創建快樂的工作場所並擁抱新的工作世界。了解更多：mooncamp.com