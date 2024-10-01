筆記軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 匈牙利

Web 應用程式的專屬商店
找到合適的軟體和服務。
使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
筆記軟體允許使用者以文字格式捕獲筆記或想法。與文件建立軟體類似，這些工具是為簡短文件而設計的。許多筆記解決方案都提供清單建立以及劃掉項目或使用複選框等功能。一些工具模擬使用實體筆和紙書寫的體驗，允許使用者手寫筆記而不是打字。 這些應用程式為用戶提供了一個方便的空間來快速記下想法、計劃或其他資訊。它們旨在個人化和非正式，幫助用戶專注於關鍵訊息，而不必擔心格式。雖然某些協作工具（例如員工內部網路軟體）包含筆記功能，但大多數筆記工具都是獨立的應用程式。它們通常與內部通訊或日曆軟體等其他工具集成，使您可以輕鬆地與團隊成員共享筆記或將其與特定日期或事件保持一致。
提議新的應用程式
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 General Catalyst 的 Hemant Taneja 加入了董事會。
Notebook
zoho.com
跨裝置最漂亮的筆記應用程式。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款專為記筆記、組織、任務管理和存檔而設計的應用程式。它是由總部位於加州雷德伍德城的 Evernote Corporation 開發。該應用程式允許用戶創建筆記，筆記可以是文字、繪圖、照片或保存的網頁內容。筆記儲存在筆記本中，可以標記、註釋、編輯、搜尋、提供附件和匯出。 Evernote 是跨平台的，適用於 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免費使用，但有每月使用限制，並提供擴展或解除限制的付費計劃。
Scrintal
scrintal.com
Scrintal 是一種視覺筆記和心智圖工具，可幫助人們清晰地思考並進行創意寫作。它是一個線上白板，您可以在其中直觀地組織、分組和連接您的想法。因此，您可以在一個地方一目了然地查看筆記的高級概述和詳細資訊。與其他心智圖相反，您可以根據需要在 Scrintal 中編寫和添加任意數量的圖像或媒體，並透過反向連結連接每個部分。
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote 是一款用於自由格式資訊收集和多用戶協作的筆記程式。它收集用戶的筆記、繪圖、螢幕剪輯和音訊評論。可透過 Internet 或網路與其他 OneNote 使用者共用筆記。 在此之前，在 2019 版之前，OneNote 主要作為 Microsoft Office 套件的一部分提供。 Microsoft 現在透過 Windows 10、macOS、iOS 和 Android 的應用程式商店將 OneNote 版本作為免費的獨立應用程式進行分發。微軟也提供了基於 Web 的 OneNote 版本，作為 OneDrive 和 Office for web 的一部分...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Milanote
milanote.com
Milanote 是一個易於使用的工具，可將您的想法和項目組織到視覺板中。添加註釋、圖像、連結和文件，直觀地組織它們並與您的團隊共享。
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes 是一款私人筆記應用程序，具有無與倫比的簡單性、端對端加密、強大的擴展和開源應用程式。
Simplenote
simplenote.com
Simplenote 是一款支援 Markdown 的筆記應用程式。除了跨平台應用程式外，它還可以透過大多數網頁瀏覽器存取。 nvPY，跨平台SimpleNote客戶端；除其他外。此外，macOS 程式 Notational Velocity 和 Windows 實用程式 ResophNotes 也可以與 Simplenote 同步。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web應用程式框架Ruby on Rails最初是為37signals內部使用而創建的，後來於2004年公開發布。為Basecamp，並將公司從 37signals 更名為 Basecamp。 Jason Fried 和 David Heinemeier H...
RemNote
remnote.com
用於思考和學習的一體化工具。當然，它是一個記筆記工具。但還有抽認卡、PDF、反向連結等 - 幫助您學習、保持條理和思考。
GoodNotes
goodnotes.com
Goodnotes 是一款數位記事本和 PDF 標記工具。而且它在這兩方面都非常擅長。作為記事本，Goodnotes 涵蓋了所有基礎。使用鍵盤建立筆記或使用 Apple Pencil 手寫。該應用程式可將您的手繪形狀轉換為幾何完美形狀。數位筆記本。只需一台實體筆記本的價格即可無限購買筆記本。 ■ 將手寫和打字文字與圖像、貼紙、圖表和塗鴉結合在一頁上。 ■ 使用可自訂的紙張範本建立數位筆記本，包括空白紙、直紋紙、康乃爾紙、清單、計畫表等。 ■ 輕鬆瀏覽長文件。自動導入PDF目錄；否則您自己創建自訂輪廓。 ■ 將所有筆記備份到 Google Drive、Dropbox 或 OneDrive，並使用...
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前稱為 Nimbus）是一款由人工智慧驅動的一體化客戶協作工具，旨在幫助專業服務簡化工作流程並透過客戶入口網站提供出色的客戶體驗。該平台為專業服務提供數百種先進且直觀的功能，用於即時協作、專案和資訊管理，甚至內容創建。透過集中溝通、專案進度追蹤和知識管理的白標客戶門戶，以您的品牌提供服務並提供卓越的個人化客戶體驗。使用創新的拖放文檔產生器來製作具有任何文件格式的互動式超級文檔，並嵌入 2000 多個支援的整合。嘗試使用 FuseBase（以前稱為 Nimbus）團隊工作區中的看板、專案追蹤工具、即時編輯和更多功能來實現高效協作。使用先進的 FuseBase（以前稱為 Nim...
Spike
spikenow.com
Spike 透過將電子郵件、團隊聊天、協作文件和會議整合到一個來源中，解決了團隊和個人的溝通混亂。 Spike 供個人使用：使用 Spike 的對話式電子郵件應用程式將您的電子郵件轉變為聊天，獲得更好的電子郵件體驗。這就像擁有一個強大的訊息傳遞平台，可以優先處理最重要的訊息，這樣您就可以專注於最重要的事情。使用您現有的電子郵件並享受整潔的電子郵件體驗。 Spike for Team：團隊溝通清晰！ Spike 為團隊提供全面的生產力套件。它將團隊聊天、電子郵件、視訊會議、人工智慧工具和協作文件整合到一個統一的來源中。與內部團隊和外部利害關係人（包括同事、合作夥伴、客戶和供應商）輕鬆溝通和協作，...
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Toodledo
toodledo.com
Toodledo 是一套非常強大的工具，可以提高您的工作效率並組織您的生活。 Toodledo 不僅僅是一個待辦事項列表，它還為您提供了一個寫長筆記、製作自訂清單、建立結構化大綱和追蹤您的習慣的地方。您可以與朋友、家人或同事合作，我們將安全地儲存您的所有資料並將其同步到您的裝置。這只是開始......
Notejoy
notejoy.com
Notejoy 是一款適合您和您的團隊的快速且專注的筆記應用程式。 * 以思考速度捕捉：Notejoy 旨在成為從頭腦中提取想法的最快方式。 * 以您的思維方式組織：Notejoy 是唯一一款為組織筆記的三種最佳方法提供出色支援的筆記應用程式：嵌套筆記本、嵌套標籤和雙向連結。 * 像在房間裡一樣協作：無論您是即時協作還是跨時區協作，Notejoy 總能讓您的同事感覺到他們就在您身邊。 * 搜尋你的第二個大腦：利用 Notejoy 極快的快速尋找和強大的搜尋功能，準確找到你正在尋找的內容。 * 隨時隨地工作：在您每天使用的裝置和應用程式上隨身攜帶 Notejoy。
Bordio
bordio.com
Bordio 是一款適用於所有產業團隊的工作管理軟體。在這裡您可以新增團隊並邀請您的隊友、建立專案、管理任務和活動以及組織您的團隊合作。無論您是與團隊內部的人員合作，還是引進外部合作夥伴和客戶，Bordio 都能滿足您的需求。它旨在處理從日常任務到大型專案的所有事務，讓一切順利運行，以便您可以專注於真正重要的事情。 Bordio 不僅僅止於組織您的任務；它還可以幫助您管理任務。它可以幫助您有效管理團隊的工作量，從而加倍努力。借助可讓您追蹤任務和會議所用時間、設定重複任務以及專注於每日進度的功能，您可以比以往更輕鬆地讓每個人都步入正軌。另外，由於能夠在任務視窗中直接聊天，您將永遠不會忘記那些重要...
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote 是一款美觀、直覺的文件軟體，可協助團隊合作撰寫和組織資訊。使用令人印象深刻的內容創建和編輯功能以及直觀的協作功能來徹底改變線上文件並改進團隊處理資訊的方式。這個漂亮的文件工具是團隊知識庫、會議管理、內部溝通、專案文件等等的完美解決方案。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth 致力於幫助創業領導團隊實現他們的目標，為培養組織健康和領導技能提供協助。我們知道每個客戶都是獨一無二的，都有自己的夢想、團隊和障礙。我們的成長生態系統將確保整個組織的健康和健康，並讓每個人都像領導者一樣發揮作用。憑藉一套靈活的線上業務工具，Bloom 可以提供世界一流的會議軟體、專案管理功能、業務計劃建立功能、無與倫比的支援和無限的培訓，為您獨特的旅程提供支援。 Bloom 能為您的組織做些什麼？ - 加強會議期間的協作 - 與團隊分享公司的願景 - 追蹤您的 KPI，發現趨勢和機會 - 設定和管理短期和長期目標 - 管理流程，節省時間，避免混亂 - 獲得無限制的免費...
Typed
typed.do
Typed 是一款文件協作工具，可簡化分散的工作流程，讓您作為個人或團隊完成更多工作。文件是組合資訊的輸出，包括內部和外部來源。然而，如今許多編輯未能適應我們的數位工作流程風格。類型化確保從開始到結束的過程可以儲存在文件中，以便您和您的團隊可以維護上下文。連接團隊成員之間的文檔，在組織的文檔系統中接收推薦的文檔，以便每個人都可以節省寶貴的時間和精力，並真正完成工作。
Hive
hive.com
Hive 幫助團隊更快行動。 Hive 一流的專案管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果沒有，我們將為您建立它們。憑藉靈活的專案視圖和無限的自訂，Hive 可根據您的條件提供專案管理，保證成功。 Hive 被數千個快速發展的團隊用來幫助： - 專案管理 - 整合工具 - 資源配置 - 時間追蹤 - 打樣和批准 - 記筆記 - 任務管理 - 報告和分析
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Scrapbox
scrapbox.io
閃電般地添加註解、程式碼和研究。一切都融入到一個想法網絡中，在任何規模上都易於使用。單獨嘗試或與團隊一起嘗試公共和私人專案。
Supernotes
supernotes.app
Supernotes 是一種建立筆記並與團隊合作的新方式。快速建立包含從任務清單到數學方程式等多種內容的記事卡，並提供完整的 Markdown 和 LaTeX 支援。您可以立即標記您的卡片、尋找相關關鍵字並對您的卡片進行排序。每張記事卡都可以立即分享、評論或協作編輯，讓您即使在一起工作時也能保持所有學習的井井有條。
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基於人工智慧的工具，旨在徹底改變會議期間的筆記記錄方式。它專注於即時總結會議，使用戶能夠專注於對話而不是記錄細節。 該工具的工作原理是記錄、抄寫、突出顯示和總結會議期間討論的要點。會議結束後，Fathom 會提供摘要，這些摘要會在會議結束後在簡潔的時間內準備好。背景資訊非常有用。 除了其功能之外，Fathom 還自動將會議摘要和任務同步到使用者的客戶關係管理 (CRM) 軟體，從而為使用者節省大量會議後資料輸入任務的時間。 Fathom 旨在相容於多種視訊會議平台和語言，目前支援 28 種全球通用語言，使其成為國際團隊或企業的靈活工具。該工具...
Plectica
plectica.com
可視化繪圖軟體。一起即時繪製您的想法。對於策略家、教育家、技術專家、設計師、政策制定者和各種思想家！
Slite
slite.com
Slite 是存取可信任公司資訊的最快方式。在 AI 的支持下，Slite 的知識庫使不斷成長的團隊能夠立即獲得所需的答案，甚至無需搜尋。從入職指南到所有手記，Slite 將所有類型的公司資訊集中在一個地方。文件保持井井有條，可以進行驗證和跟踪，以便每個人都可以在知情的情況下繼續工作。使用為公司知識構建的工具取代一體化工作區，並查看它與您的團隊的擴展。加入當今超過 20 萬家使用 Slite 作為唯一事實來源的公司。
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智慧驅動的會議記錄工具，讓以客戶為中心的人員輕鬆了解和倡導客戶的需求。 Grain 連接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等會議平台，以自動記筆記、儲存記錄並從每次客戶對話中擷取洞察。與常規會議錄音、筆記或收入情報工具不同，Grain 簡單、易於存取且適合所有角色。任何人都可以輕鬆地用自己的聲音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客戶的觀點，以創建與客戶保持一致的團隊和明智的決策。
Hypernotes
zenkit.com
Hypernotes 可讓您以自然的方式表達您的知識 – 易於創建、易於擴展，而且 – 也許最重要的是 – 易於他人理解。一切都是相連的，你的知識也是如此：它形成了一個網絡。使用 Hypernotes，您可以輕鬆建立知識的語意網路。無論是個人使用還是企業用途，它都可以幫助您收集知識並與他人分享。 Hypernotes 具有內建任務管理功能，可讓您透過指派任務以及使用評論、活動和通知進行協作。當然，您也可以在其他 Zenkit 產品（例如 Base 和 To Do）中查看和管理您的任務。 Hypernotes 完全移動並支援離線訪問，因此您可以隨時隨地建立內容。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款由人工智慧驅動的視訊會議和會議工具。借助人工智慧驅動的會議摘要，Vowel 使每次會議更具包容性和價值，並提供簡單、安全和可靠的體驗。主持、錄製、轉錄、剪輯、搜尋和分享會議 - 無需任何附加組件！主要功能： - 人工智慧驅動的會議摘要，掛機後立即可用 - 人工智慧驅動的行動項目（即時建議） - MeetingGPT，人工智慧驅動的會議問答 - Catch Me Up 會議回顧 - 在以下位置舉辦愉快的視訊會議您的瀏覽器- 一鍵記錄和轉錄，即使是免費計劃- 實時協作處理議程和會議記錄（包括行動項目） - 在所有會議內容中搜索所說的每一句話- Zapier 集成- 剪輯會議時刻並...
Claap
claap.io
Claap 是一款一體化視訊工作區，將螢幕錄製、會議錄製和視訊 wiki 集於一處。使用 Claap，您可以： - 用短視頻代替您的下一次會議。透過註釋、主題和視訊回覆更快地獲得回饋 - 使用亮點、文字記錄和 AI 筆記記錄您的會議。並讓您的隊友趕上關鍵時刻。 - 透過專為您的組織設計並與您喜愛的應用程式連接的視訊工作區擴展您團隊的知識。
Amanote
amanote.com
Amanote 是專為高等教育學生開發的筆記製作應用程式。在你的課程材料上記下美麗的美學筆記並更好地學習。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需再在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo 正在利用完全整合的生產力平台與尖端人工智慧相結合，重塑人們的工作方式。我們相信讓生產力變得快速、聰明且簡單。 Kroolo 不只是一個平台；更是一個平台。它是一個動態工作區，旨在將所有基本工具集中在一個集中工作區中 - 不再需要從一個應用程式跳到另一個應用程式。我們的平台無縫整合專案、目標、任務、文件和協作，為當今的業務運作方式提供整體解決方案。 主要特點： * 人工智慧驅動的效率：Kroolo 的核心在於強大的人工智慧編排引擎 Kroo AI。 Kroo AI 配備了 1,000 多個模板，確保專案、目標和文件的創建不僅快如閃電，而且結果高度相關且立即可用，為人工智慧驅動的...
Witful
witful.com
Witful 會自動連線並組織您工作日所需的資訊。當您開啟會議記錄時，您可以立即看到所需的所有內容，例如以前和當前的與會者、先前的筆記、待辦事項和討論主題。不再需要費力尋找所需內容或花時間搜尋筆記。有了 Witful，您將永遠不會再犯錯。
MeetingKing
meetingking.com
MeetingKing 是一個允許使用者管理、組織、記錄和跟進會議的平台。設定議程、開會並完成工作。所有參與者都可以輕鬆地共同處理議程、共享文件並提供任務更新。
Wobo
wobo.app
Wobo 讓課程創作者能夠設計和建立品牌互動工作簿，吸引並留住學生。課程創作者可以分享關鍵要點、圖表，並為學生提供比簡單的問答調查更有趣、更具互動性的工作機會。這是建立、共享和管理數位工作簿的最簡單方法。
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc 是第一個針對心理治療師的 AI-Scribe，它可以直接從視訊通話（遠距醫療）中提取治療筆記，最多可節省治療師 30% 的工作時間。我們計劃進一步擴展到治療分析領域，幫助治療師做出更好的決策。我們遵守資料隱私法規，可以作為獨立的網路應用程式使用，也可以與其他治療平台和工具整合。
checklist.gg
checklist.gg
Checklist.gg 是一款由人工智慧驅動的清單管理工具，旨在簡化任務、流程和標準作業程序 (SOP) 管理。它由先進的人工智慧引擎提供支持，使用戶能夠根據特定要求快速生成清單、流程和 SOP。 該工具提供任務管理功能，用於建立、編輯和追蹤清單和 SOP 的進度。工作流程管理功能包括分配任務和監控即時進度。 使用者還可以透過即時編輯和共享清單和 SOP 來促進跨團隊協作。該工具與各種平台集成，有助於輕鬆合併到現有工作流程中。 此外，它還提供了跨各行業的預建清單庫。 Checklist.gg 還允許自訂清單、流程和 SOP 以滿足特定需求。 它針對希望減少任務重複性並促進持續改進策略...
Matilda Workspace
matilda.io
適合現代團隊的全新一體式工作空間 Matilda 秉承統一工作空間的概念，將一套強大的一流應用程式集中在一個地方，使全球各地的團隊能夠連接、創建、協調、並毫不費力地取悅他們的客戶。 Matilda 的使命是簡化技術，幫助組織以更少的資源做更多的事情，使其成為新創公司和財富 500 強公司的重要工具。主要功能： - 包含強大的應用程式：Matilda 附帶了一套強大的應用程序，包括文件、專案、表格、聊天、客戶和 Copilot，確保團隊擁有成功所需的所有工具。 - 輕鬆創建：借助文檔，團隊可以即時共同編輯，使文檔創建和協調變得無縫。此功能旨在透過提供更整合和高效的體驗來取代 Google Doc...
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI 是一款智慧語音轉文字工具和內容中心，可將音訊片段轉換為可立即發布的文章，充當寫作的快速助理。 Flipner AI 引入了一種革命性的文本創作方法，使作家能夠隨時隨地輕鬆捕捉和組織他們的無數想法。這個創新平台提供了一個獨特的內容中心，可以儲存文字和音訊筆記，透過其用戶友好的人工智慧工具，促進思想無縫轉換和合併為結構化草稿或精美的、隨時可用的文件。
Instaminutes
instaminutes.com
Instaminutes 可協助您訓練和優化 ChatGPT4，以總結您的通話並只需點擊幾下即可獲得關鍵見解。
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails 的創建是為了提高您的溝通技巧和效率。透過有系統且有目的地使用 OurSails，您可以收集和利用互動中的信息，以改善生活中的協調和協作。它也是組織思想和規劃未來溝通的工具，目的是讓您的溝通更有效，讓其他人更容易注意到。在 OurSails，我們重視每位客戶對我們的信任，我們會提供一個滿足他們在可用性、穩定性和安全性方面需求的平台。我們的專業工程團隊不斷努力增強使用者體驗並消除有時可能發生的任何令人討厭的錯誤。