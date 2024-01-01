筆記軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 多米尼克

Notejoy

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Notejoy 是一款適合您和您的團隊的快速且專注的筆記應用程式。 * 以思考速度捕捉：Notejoy 旨在成為從頭腦中提取想法的最快方式。 * 以您的思維方式組織：Notejoy 是唯一一款為組織筆記的三種最佳方法提供出色支援的筆記應用程式：嵌套筆記本、嵌套標籤和雙向連結。 * 像在房間裡一樣協作：無論您是即時協作還是跨時區協作，Notejoy 總能讓您的同事感覺到他們就在您身邊。 * 搜尋你的第二個大腦：利用 Notejoy 極快的快速尋找和強大的搜尋功能，準確找到你正在尋找的內容。 * 隨時隨地工作：在您每天使用的裝置和應用程式上隨身攜帶 Notejoy。