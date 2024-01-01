筆記軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 百慕達

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
筆記軟體允許使用者以文字格式捕獲筆記或想法。與文件建立軟體類似，這些工具是為簡短文件而設計的。許多筆記解決方案都提供清單建立以及劃掉項目或使用複選框等功能。一些工具模擬使用實體筆和紙書寫的體驗，允許使用者手寫筆記而不是打字。 這些應用程式為用戶提供了一個方便的空間來快速記下想法、計劃或其他資訊。它們的目的是個性化和非正式的，幫助用戶專注於關鍵訊息，而不必擔心格式。雖然某些協作工具（例如員工內部網路軟體）包含筆記功能，但大多數筆記工具都是獨立的應用程式。它們通常與內部通訊或日曆軟體等其他工具集成，使您可以輕鬆地與團隊成員共享筆記或將其與特定日期或事件保持一致。
提議新的應用程式
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes 是一款私人筆記應用程序，具有無與倫比的簡單性、端對端加密、強大的擴展和開源應用程式。
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote 是一款用於自由格式資訊收集和多用戶協作的筆記程式。它收集用戶的筆記、繪圖、螢幕剪輯和音訊評論。可透過 Internet 或網路與其他 OneNote 使用者分享筆記。 在此之前，在 2019 版之前，OneNote 主要作為 Microsoft Office 套件的一部分提供。 Microsoft 現在透過 Windows 10、macOS、iOS 和 Android 的應用程式商店將 OneNote 版本作為免費的獨立應用程式進行分發。微軟也提供了基於 Web 的 OneNote 版本，作為 OneDrive 和 Office for web 的一部分；...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款專為記筆記、組織、任務管理和存檔而設計的應用程式。它是由總部位於加州雷德伍德城的 Evernote Corporation 開發。該應用程式允許用戶創建筆記，筆記可以是文字、繪圖、照片或保存的網頁內容。筆記儲存在筆記本中，可以標記、註釋、編輯、搜尋、提供附件和匯出。 Evernote 是跨平台的，適用於 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免費使用，但有每月使用限制，並提供擴展或解除限制的付費計劃。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...
Notebook
zoho.com
跨裝置最漂亮的筆記應用程式。
Milanote
milanote.com
Milanote 是一個易於使用的工具，可將您的想法和項目組織到視覺板中。添加註釋、圖像、連結和文件，直觀地組織它們並與您的團隊共享。
Simplenote
simplenote.com
Simplenote 是一款支援 Markdown 的筆記應用程式。除了跨平台應用程式外，它還可以透過大多數網頁瀏覽器存取。Simplenote 有一個外部可存取的 API，允許編寫其他用戶端：macOS 儀表板小工具 DashNote； nvPY，跨平台SimpleNote客戶端；在其他人中。此外，macOS 程式 Notational Velocity 和 Windows 實用程式 ResophNotes 也可以與 Simplenote 同步。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。自 2004 年中期以來，該公司的重點已從網頁設計轉向網頁應用程式開發。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web 應用程式框架Ruby on Rails 最初是為37signals 內部使用而創建的，後來於2004 年公開發布。2014 年2 月，該公司採取了新策略，完全專注於其旗艦產品，該...
RemNote
remnote.com
用於思考和學習的一體化工具。當然，它是一個記筆記工具。但還有抽認卡、PDF、反向連結等 - 幫助您學習、保持條理和思考。
FuseBase
nimbusweb.me
將來自多個來源的資訊混亂轉變為井然有序的工作場所。讓您或您的團隊能夠透過更少的迭代和更少的會議更快地完成工作。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
GoodNotes
goodnotes.com
使用世界上最受歡迎的數位紙記下、塑造並分享您的想法。您的前三本筆記本是免費的。
Craft
craft.do
Craft 是專為數位設備而設計的，它帶回了寫作的樂趣。 Craft 是一個用於創建精美文件和筆記並分享您的想法的工具。您在 Craft 中創建的所有內容都可以一鍵共享。 Craft 支援內聯降價、反向連結、程式碼片段、圖像、影片、附加 PDF 檔案和豐富的連結預覽。
Scrintal
scrintal.com
就像米羅和黑曜石生了孩子一樣。使用 Zettelkasten 方法組織和連接您的原子筆記。在一處查看您的所有想法並輕鬆分享。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
Toodledo
toodledo.com
Toodledo 是一款受歡迎且功能強大的線上生產力工具。管理您的待辦事項清單、做筆記、追蹤習慣並將想法整理成大綱和清單。
Notejoy
notejoy.com
適合個人和團隊的強大筆記應用程式。快速、專注、始終同步。 Notejoy 可在 Mac、PC、iOS、Android 和 Web 上使用。免費註冊。
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote 是一款美觀、直覺的文件軟體，可協助團隊合作撰寫和組織資訊。使用令人印象深刻的內容創建和編輯功能以及直觀的協作功能來徹底改變線上文件並改進團隊處理資訊的方式。這個漂亮的文件工具是團隊知識庫、會議管理、內部溝通、專案文件等等的完美解決方案。
Bordio
bordio.com
在一個板上管理您的所有任務和事件。 Bordio 是一款用於有效時間管理、週計劃、任務追蹤和日程安排的線上軟體。
Typed
typed.do
易於使用的工作區，可將分散的資訊轉化為您的知識。
Hive
hive.com
適用於快速移動團隊的第一生產力平台。管理專案、追蹤任務並與各種規模的團隊合作。立即開始 14 天免費試用。
Scrapbox
scrapbox.io
閃電般地添加註解、程式碼和研究。一切都融入到一個想法網絡中，在任何規模上都易於使用。單獨嘗試或與團隊一起嘗試公共和私人專案。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
當您的員工成長時，您的業務也會成長。 我們相信您和我們企業的成功取決於人。透過我們經過驗證的業務工具集，我們將引導您的團隊和業務實現持續成長。
Supernotes
supernotes.app
記筆記和與朋友協作的最快方式。使用 Markdown、LaTeX、圖像、表情符號等建立記事卡。免費開始！
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Slite
slite.com
Slite 是一個簡單的工具，可以幫助您的整個公司組織起來並保持一致。
Plectica
plectica.com
可視化繪圖軟體。一起即時繪製您的想法。對於策略家、教育家、技術專家、設計師、政策制定者和各種思想家！
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Fathom
fathom.video
記錄、轉錄並突出顯示您通話中的重要時刻。將自動產生的通話記錄傳送到您的 CRM。
Hypernotes
zenkit.com
Hypernotes 是一款面向團隊的數位知識管理解決方案，非常適合 wiki、內部網路、文件和智慧內容。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Claap
claap.io
減少會議。多做事。 錄製螢幕的快速視頻，獲取上下文反饋並做出決定。協調混合團隊的現代方式。
Witful
witful.com
Witful 將您的 Google 日曆轉變為您的筆記組織系統，讓您的會議筆記可輕鬆搜尋且可操作。
MeetingKing
meetingking.com
使用議程範本、文件共用、任務管理、會議記錄產生和存檔工具管理您的會議。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一種線上協作和腦力激盪工具，我們正在解決因在多個應用程式之間切換以與您的團隊協作而出現的問題。我們透過在單一應用程式下提供白板、看板、流程圖、文件、聊天、事件、甘特圖等工具來解決這個問題。因此，無需在不同的應用程式之間切換，並使用 Midlap 完成更多工作。
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc 是第一個針對心理治療師的 AI-Scribe，它可以直接從視訊通話（遠距醫療）中提取治療筆記，最多可節省治療師 30% 的工作時間。我們計劃進一步擴展到治療分析領域，幫助治療師做出更好的決策。我們遵守資料隱私法規，可以作為獨立的網路應用程式使用，也可以與其他治療平台和工具整合。
Amanote
amanote.com
Amanote 是專為高等教育學生開發的筆記製作應用程式。在你的課程材料上記下美麗的美學筆記並更好地學習。
Matilda Workspace
matilda.io
適合現代團隊的全新一體式工作空間 Matilda 秉承統一工作空間的概念，將一套強大的一流應用程式集中在一個地方，使全球各地的團隊能夠連接、創建、協調、並毫不費力地取悅他們的客戶。 Matilda 的使命是簡化技術，幫助組織以更少的資源做更多的事情，使其成為新創公司和財富 500 強公司的重要工具。主要功能： - 包含強大的應用程式：Matilda 附帶了一套強大的應用程序，包括文件、專案、表格、聊天、客戶和 Copilot，確保團隊擁有成功所需的所有工具。 - 輕鬆創建：借助文檔，團隊可以即時共同編輯，使文檔創建和協調變得無縫。此功能旨在透過提供更整合和高效的體驗來取代 Google Doc...
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI 是一款智慧語音轉文字工具和內容中心，可將音訊片段轉換為可立即發布的文章，充當寫作的快速助理。 Flipner AI 引入了一種革命性的文本創作方法，使作家能夠隨時隨地輕鬆捕捉和組織他們的無數想法。這個創新平台提供了一個獨特的內容中心，可以儲存文字和音訊筆記，透過其用戶友好的人工智慧工具，促進思想無縫轉換和合併為結構化草稿或精美的、隨時可用的文件。
Wobo
wobo.app
Wobo 讓課程創作者能夠設計和建立品牌互動工作簿，吸引並留住學生。課程創作者可以分享關鍵要點、圖表，並為學生提供比簡單的問答調查更有趣、更具互動性的工作機會。這是建立、共享和管理數位工作簿的最簡單方法。
Instaminutes
instaminutes.com
Instaminutes 可協助您訓練和優化 ChatGPT4，以總結您的通話並只需點擊幾下即可獲得關鍵見解。
checklist.gg
checklist.gg
checklist.gg 是一款由人工智慧驅動的清單管理工具，旨在幫助組織每次都正確完成工作。
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails 的創建是為了提高您的溝通技巧和效率。透過有系統且有目的地使用 OurSails，您可以收集和利用互動中的信息，以改善生活中的協調和協作。它也是組織思想和規劃未來溝通的工具，目的是讓您的溝通更有效，讓其他人更容易注意到。在 OurSails，我們重視每位客戶對我們的信任，我們會提供一個滿足他們在可用性、穩定性和安全性方面需求的平台。我們的專業工程團隊不斷努力增強使用者體驗並消除有時可能出現的任何令人討厭的錯誤。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo 正在利用完全整合的生產力平台與尖端人工智慧相結合，重塑人們的工作方式。我們相信讓生產力變得快速、聰明且簡單。 Kroolo 不只是一個平台；更是一個平台。它是一個動態工作區，旨在將所有基本工具集中在一個集中工作區中 - 不再需要從一個應用程式跳到另一個應用程式。我們的平台無縫整合專案、目標、任務、文件和協作，為當今的業務運作方式提供整體解決方案。 主要特徵： * 人工智慧驅動的效率：Kroolo 的核心在於強大的人工智慧編排引擎 Kroo AI。 Kroo AI 配備了 1,000 多個模板，確保專案、目標和文件的創建不僅快如閃電，而且結果高度相關且立即可用，為人工智慧驅動的...