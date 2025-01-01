記筆記應用程式 - 最受歡迎的應用程式

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筆記應用程式是數位工具，旨在以方便且易於存取的方式捕獲、組織和儲存資訊。使用者可以建立、編輯和分類筆記，其中可能包括文字、圖像，甚至錄音。這些應用程式通常用於記錄想法、會議記錄、待辦事項清單和其他資訊片段，從而促進組織和生產力。
提議新的應用程式
Google Keep
google.com
Google Keep 是 Google 開發的筆記應用，允許用戶創建文本、清單、圖像和音訊筆記，並可設置提醒，支持多設備同步及協作功能。
iCloud Notes
icloud.com
iCloud Notes是一款筆記應用，支持在Apple設備上創建、編輯和管理筆記，並提供實時共享及安全保護功能。
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote是一款筆記應用程式，支援自由形式信息收集和多用戶協作，用戶可整理及分享筆記、繪圖和其他媒介。
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款筆記應用，幫助用戶創建、組織和管理數字內容，支持多平台，提供筆記、掃描、搜索和協作等功能。
Notebook
zoho.com
筆記本是一款多功能的筆記應用，支持文本、圖像、音頻及草圖等多種格式的記錄，並可跨設備同步及整理筆記。
Sticky Notes
onenote.com
Sticky Notes 是一個桌面筆記應用程式，可以讓用戶輕鬆地在桌面上快速記錄筆記，適用於 Windows 7、8 和 10 系統。
Simplenote
simplenote.com
Simplenote是一個簡單高效的筆記應用，支持Markdown，跨平台可用，具備標籤、搜索和版本歷史記錄功能，完全免費。
RemNote
remnote.com
RemNote是一款集筆記、抽認卡、PDF註釋和雙向鏈接於一體的學習工具，旨在提升學習效率和組織能力。
Capacities
capacities.io
容量是一款筆記應用程序，幫助用戶透過創建對象和關聯來管理和組織筆記，並支持Markdown格式和AI助手功能。
Notesnook
notesnook.com
NotesNook是一款安全的開源筆記應用，提供加密筆記的管理、無縫同步及多平台支持，適合重視隱私的用戶。
Bundled Notes
bundlednotes.com
捆綁筆記是一款跨平台的筆記、寫作和待辦事項應用，支援自定義文件夾、標籤分類及提醒功能，並具備即時同步。
Roam Research
roamresearch.com
漫遊研究是一款個人知識管理工具，幫助用戶捕獲、連接和組織想法及筆記，支持實時協作及跨平台使用。
NotesHub
noteshub.app
Noteshub是一款跨平台的筆記應用程序，支持Markdown格式，可進行數據同步，並結合了看板和白板功能。
Notebase
notabase.io
Notebase是一款多功能筆記應用，幫助用戶組織聯繫想法，支持非線性筆記和強大的搜索功能。
Joplin Cloud
joplinapp.org
Joplin Cloud是一款開源筆記應用，支持在多設備間同步筆記，並可與他人合作和發佈內容，確保數據安全。
Relanote
relanote.com
Relanote是一款筆記工具，幫助用戶組織、連接和檢索信息，自定義工作空間以適應創意流程。
Zorbi
zorbi.com
Zorbi 是一款數字學習工具，透過抽認卡和間隔重複技術，幫助用戶在最佳時間回顧學習材料。
NoteGenie
notegenie.ai
Notegenie是一款AI驅動的筆記應用，幫助專業人員簡化文檔過程，提高生產力和信息準確性。
Passfindr
passfindr.com
Passfindr是一款網頁應用程式，可用於管理密碼、書籤、筆記和文件，支援加密，無需同步，適用於各種裝置和瀏覽器。