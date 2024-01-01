記筆記應用程式 - 最受歡迎的應用程式 - 斐濟

Web 應用程式的專屬商店
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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
筆記應用程式是數位工具，旨在以方便且易於存取的方式捕獲、組織和儲存資訊。使用者可以建立、編輯和分類筆記，其中可能包括文字、圖像，甚至錄音。這些應用程式通常用於記錄想法、會議記錄、待辦事項清單和其他資訊片段，從而促進組織和生產力。
提議新的應用程式
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款專為記筆記、組織、任務管理和存檔而設計的應用程式。它是由總部位於加州雷德伍德城的 Evernote Corporation 開發。該應用程式允許用戶創建筆記，筆記可以是文字、繪圖、照片或保存的網頁內容。筆記儲存在筆記本中，可以標記、註釋、編輯、搜尋、提供附件和匯出。 Evernote 是跨平台的，適用於 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免費使用，但有每月使用限制，並提供擴展或解除限制的付費計劃。
Google Keep
google.com
Google Keep 是 Google 開發的筆記服務。 Google Keep 於 2013 年 3 月 20 日推出，可在網路上使用，並提供適用於 Android 和 iOS 行動作業系統的行動應用程式。 Keep 提供了多種筆記工具，包括文字、清單、圖像和音訊。使用者可以設定提醒，該提醒與 Google Now 整合。可以使用光學字元辨識來提取圖像中的文本，並且可以轉錄語音記錄。此介面允許單列視圖或多列視圖。註釋可以用顏色編碼，並且可以應用標籤進行組織。後來的更新增加了固定筆記的功能，以及與其他 Keep 用戶即時協作處理筆記的功能。 Google Keep 收到的評價褒貶不一。 2...
iCloud Notes
icloud.com
您可以使用 iCloud.com 上的「備忘錄」快速捕捉想法或保存重要或有趣的內容以供以後使用，然後在 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的「備忘錄」應用程式中查看這些備忘錄。您也可以使用 iCloud.com 上的「備忘錄」來檢視和編輯您在「備忘錄」應用程式中建立的備忘錄。
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote 是一款用於自由格式資訊收集和多用戶協作的筆記程式。它收集用戶的筆記、繪圖、螢幕剪輯和音訊評論。可透過 Internet 或網路與其他 OneNote 使用者共用筆記。 在此之前，在 2019 版之前，OneNote 主要作為 Microsoft Office 套件的一部分提供。 Microsoft 現在透過 Windows 10、macOS、iOS 和 Android 的應用程式商店將 OneNote 版本作為免費的獨立應用程式進行分發。微軟也提供了基於 Web 的 OneNote 版本，作為 OneDrive 和 Office for web 的一部分...
Notebook
zoho.com
跨裝置最漂亮的筆記應用程式。
Sticky Notes
onenote.com
Sticky Notes 是 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 中包含的桌面筆記應用程式。 黏滯便箋起源於 2002 年的 Windows XP Tablet Edition，並作為 Windows 側邊欄的小工具包含在 Windows Vista 中。據微軟稱，截至 2016 年 4 月，每月有 800 萬個黏滯便箋用戶。
Roam Research
roamresearch.com
與 Word 文件或項目符號清單一樣易於使用，並且與圖形資料庫一樣強大，可以找到、收集和連接相關想法。與其他人即時協作，或在本地儲存所有資料。
Simplenote
simplenote.com
Simplenote 是一款支援 Markdown 的筆記應用程式。除了跨平台應用程式外，它還可以透過大多數網頁瀏覽器存取。 nvPY，跨平台SimpleNote客戶端；除其他外。此外，macOS 程式 Notational Velocity 和 Windows 實用程式 ResophNotes 也可以與 Simplenote 同步。
RemNote
remnote.com
用於思考和學習的一體化工具。當然，它是一個記筆記工具。但還有抽認卡、PDF、反向連結等 - 幫助您學習、保持條理和思考。
Bundled Notes
bundlednotes.com
Bundled Notes 是一款美觀、直覺的跨平台筆記、寫作、清單、提醒和待辦事項應用程式。
Capacities
capacities.io
一個強大的筆記工具，可以幫助您整理思緒。
Notesnook
notesnook.com
最後，這是一個比 Evernote 更好的筆記替代品，它認真對待您的隱私，同步到無限的裝置（免費）並使筆記再次變得簡單。
NotesHub
noteshub.app
完全跨平台、與供應商無關、基於 Markdown 的筆記應用程式
Zorbi
zorbi.com
抽認卡可以預測您何時會忘記它們。 Zorbi 讓任何人都可以輕鬆地透過 Chrome 和 Notion 等筆記工具建立抽認卡。
Relanote
relanote.com
一個筆記工具，可以幫助您連接點。 Wiki 或經典層次結構，Relanote 適應您的創意工作流程
Joplin Cloud
joplinapp.org
Joplin 是一款開源筆記應用程式。捕捉您的想法並從任何設備安全地存取它們。 Joplin Cloud 允許您跨裝置同步筆記。它還允許您發布筆記，並與您的朋友、家人或同事合作處理筆記本。
Notebase
notabase.io
Notabase 是一款功能強大且易於使用的筆記型應用程式。將您的想法聯繫在一起，更輕鬆地寫作。
NoteGenie
notegenie.ai
利用 NoteGenie 的智慧提升您的專業筆記記錄能力。 從社工和醫療專業人員到教育工作者和執法人員，NoteGenie 是各領域專業人士的終極伴侶。我們的人工智慧驅動平台可無縫增強臨床文件、簡化教育筆記並優化法律案例報告。體驗 NoteGenie 的變革性功能並提升您的筆記遊戲水平。今天就開啟高效文檔的未來！
Passfindr
passfindr.com
Passfindr 不僅僅是密碼管理器或書籤管理器。 Passfindr 將書籤重新定義為幾乎任何您想要的東西。如果您可以輸入它，Passfindr 可以儲存它、尋找它並加密它，也可以無法儲存它。 Passfindr 完全致力於可靠性和您的安全。 Passfindr 完全基於網絡，不需要任何漏洞，例如本機應用程式、下載的軟體、瀏覽器擴充功能、附加元件或外掛程式。 Passfindr 也不需要同步！每一次變更、每一次修改、每一個新條目都可以在所有裝置上立即使用。 Passfindr 是非選擇性的。它適用於任何裝置上的任何當前合理的瀏覽器、任何 Android 版本、Mac OS、iOS 或任何 ...