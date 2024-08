記筆記應用程式 - 最受歡迎的應用程式 - 庫克群島

Google Keep

google.com

Google Keep 是 Google 開發的筆記服務。 Google Keep 於 2013 年 3 月 20 日推出,可在網路上使用,並提供適用於 Android 和 iOS 行動作業系統的行動應用程式。 Keep 提供了多種筆記工具,包括文字、清單、圖像和音訊。使用者可以設定提醒,該提醒與 Google Now 整合。可以使用光學字元辨識來提取圖像中的文本,並且可以轉錄語音記錄。此介面允許單列視圖或多列視圖。註釋可以用顏色編碼,並且可以應用標籤進行組織。後來的更新增加了固定筆記的功能,以及與其他 Keep 用戶即時協作處理筆記的功能。 Google Keep 收到的評價褒貶不一。 2...