自然語言理解 (NLU) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 匈牙利

Klassifier AI

klassifier.com

Klassifier 是一個人工智慧平台，它使用機器學習來評估文字（文字分類和票務），以實現企業營運自動化並節省手動資料處理時間。它是一個專門構建的應用程序，用戶不需要任何機器學習背景。我們使其易於使用且易於培訓。只需簡單的步驟，您就可以透過 Klassifier 節省時間。我們的產品透過我們精心建立的 API 與 Excel、Google 文件整合。 * 簡單乾淨的使用者介面：：配備人工智慧的票證分類工具，具有極為使用者友善的介面 * 隨處存取我們的資料：它是基於雲端的應用程式。您只需要一個瀏覽器即可存取該應用程式。 * 靈活、快速的報告：報告進度，確保 Klassifier 有效率地...