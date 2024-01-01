自然語言理解 (NLU) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 吉布地

Enago Read

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Enago Read（以前稱為 Raxter.io）是一款由人工智慧驅動的線上閱讀助手，可幫助學術研究人員在整個研究生命週期中適應不斷變化的主觀需求，從而提高他們的生產力。 Enago Read 使研究人員能夠(i) 發現、理解和審查與研究相關的資源，(ii) 輕鬆地將他們新開發的見解與他們先前的評論和當前正在進行的工作聯繫起來，以及(iii) 無縫地傳播和討論他們的研究成果。 Enago Read 是 Enago 的一部分，Enago 是一家跨國公司，也是諮詢和語言服務領域的全球領導者。 Enago 已幫助超過 125 個國家的超過 200 萬名研究人員提高他們的研究成果和出版成功率。英論...