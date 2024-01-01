自然語言生成 (NLG) 軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 比利時

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自然語言生成 (NLG) 站在人工智慧的最前沿，將原始數據轉化為可理解的敘述和視覺化。這些複雜的工具對於處理龐大而複雜的資料集（無論是結構化或非結構化）的企業來說是不可或缺的資產。 NLG 軟體將複雜的資訊無縫轉換為可操作的報告、動態儀表板和直覺的演示，使用戶能夠做出明智的決策。 NLG 解決方案滿足各種用戶的需求，從資料科學家和分析師到技術含量較低的專業人士，促進數據解釋並培養有意義的見解。透過利用人工智慧的力量，NLG 不僅增強了人類的能力，而且在某些情況下還不需要專門的分析職位。 與商業智慧和大數據分析平台的整合進一步增強了 NLG 的實用性，簡化了工作流程並最大限度地提高了效率。在眾多 NLG 軟體選項中，找出最適合特定業務需求的軟體至關重要。 若要考慮納入自然語言生成類別，產品必須符合以下標準： * 使用深度學習處理數據和資訊：利用先進的深度學習技術，該軟體應該熟練地分析和解釋數據，以提取有意義的見解。 * 產生可操作的見解：NLG 解決方案應超越單純的資料呈現，提供可操作的建議和見解，推動明智的決策。 * 以易於理解的方式呈現數據：無論對於技術用戶還是非技術用戶，軟體都應該以清晰、簡潔、視覺上引人入勝的方式呈現訊息，以便於理解和分析。 總之，自然語言生成軟體是現代商業環境中的關鍵工具，使組織能夠充分利用其資料資產的潛力。透過採用符合其特定需求和目標的 NLG 解決方案，企業可以在日益數據驅動的世界中獲得競爭優勢、推動創新並推動永續成長。
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透過人工智慧精心製作和優化您的文案，獲得更多轉換並推動更多銷售。強大的預測分析會在您發布之前告訴您什麼是有效的。
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使用 DeftGPT，您可以： * 簡化您的內容寫作：DeftGPT 讓您可以提出問題、獲得即時答案並與 AI 進行互動對話。您將可以立即存取 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各種其他機器人。 * 團隊管理：DeftGPT 使您能夠邀請無限的成員加入您的組織帳戶，從而簡化了管理和計費。這可以節省您的資金，同時提高整體生產力。此外，透過我們的計劃，您可以將帳單統一到一個帳戶中，以增加便利性。 * 與任何 PDF 或文件聊天：從法律協議到財務報告，DeftGPT 為您的文件注入活力。您可以提出問題、接收摘要、尋找資訊等等。此外，它還相容於多種...
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Tune AI 正在推動 GenAI 在企業中的採用。 我們得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投資者的支持 TuneChat：我們的聊天應用程式由開源模型提供支援 TuneStudio：我們為開發人員微調和部署法學碩士的遊樂場 ChainFury：我們的開源提示引擎可在 GitHub 上找到
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Trinity Audio
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Trinity Audio 的人工智慧驅動解決方案可協助出版商和內容創作者為其受眾創造一個智慧音訊體驗的世界，涵蓋從創作到發行的音訊旅程的每個階段。 Trinity Audio 是 Neratech 旗下的公司，Neratech 是一家在 TLV 證券交易所上市的公司。 Trinity Audio 是唯一能夠推動內容擁有者策略性發展以提供音訊體驗的統一平台。該公司的技術將內容從文字即時轉換為最自然的聲音的音頻，不斷學習聽眾的行為，創造未來的智慧音頻體驗，涵蓋從創作到分發的音頻旅程的每個階段。 * 將內容從文字轉換為具有最自然聲音的音頻，同時了解聽眾的行為並創建智慧音頻體驗。 * 編輯和微...
Phrasee
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Phrasee 透過企業級控制和大規模優化提供人工智慧產生的品牌內容。
Specifio
specif.io
Specifio 使用法律技術中第一個商用海量內容產生器徹底改變了法律文件的建立方式。 Specifio 的服務專注於高價值、大批量的專利申請，只需幾分鐘即可將律師起草的軟體方法權利要求轉換為包含系統和方法資料的初稿規格。 Specifio 自動產生的規範提供了一個部分完成的框架，律師或代理人可以透過自己的高附加價值編輯有效地完成該框架。從業者甚至可以自訂 Specifio 創建自動草稿的方式，因此結果看起來和讀起來都像是他們自己的作品。
AX Semantics
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AX Semantics 提供可擴展的電子商務文字自動化軟體，可解決電子商務公司內容團隊當今面臨的挑戰。由於該軟體基於數據到文本，因此該技術可幫助電子商務公司在機器學習 (ML) 內容創建工具的世界中以多達 110 種語言大規模創建一致且準確的產品描述。 這是怎麼來的： AX Semantics 曾經聘請作家以 150 歐元的價格製作一頁內容。眾包降低了成本，而對內容的需求卻激增。公司也意識到他們必須在全球經濟中競爭，而不僅僅是在地區經濟中競爭。經過近十年的歷程，我們清楚地認識到，我們需要一種方法來使內容生成更快、更好、更具成本效益。 因此，我們建立了一款可以輕鬆處理大量內容生成的產品。我...
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textengine.io
textengine.io 是 Retresco 的自助服務 SaaS 平台，可自動將結構化資料轉換為文字。該平台由基於人工智慧的自然語言生成 (NLG) 技術提供支持，允許用戶生成獨特、可靠且 100% 準確的內容。 textengine.io 可以產生多種語言的文本，因此您可以探索新的市場和受眾，而無需昂貴的語言服務，同時還可以透過自動化內容製作來節省時間和資源。
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