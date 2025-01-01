音樂串流服務 - 最受歡迎的應用程式

音樂串流服務是數位平台，允許用戶透過網路存取龐大的音樂內容庫。訂閱者可以按需收聽各種歌曲、專輯和播放列表，而無需實際擁有或下載。這些服務通常根據用戶偏好、策劃的播放清單以及建立自訂播放清單的能力提供個人化推薦。使用者通常可以在各種設備上存取內容，包括智慧型手機、平板電腦和計算機，從而提供方便靈活的音樂享受方式。
提議新的應用程式
Spotify
open.spotify.com
Spotify是一個數位音樂服務，提供數百萬首歌曲和播客，用戶可創建和分享播放列表，支持離線播放和社交功能。
YouTube Music
youtube.com
YouTube音樂是一個音樂流媒體服務，提供歌曲、音樂視頻及個性化播放清單，並具備無廣告收聽等高級功能。
SoundCloud
soundcloud.com
SoundCloud是一個音頻分享平台，允許用戶上傳、推廣和發現音樂及其他音頻內容，支持社區互動和創作者與聽眾之間的交流。
Amazon Music
amazon.com
Amazon Music是一個音樂串流平台，提供豐富的歌曲和播客，讓用戶可以尋找、播放和下載音樂，支持多種裝置和語音控制。
Apple Music
music.apple.com
Apple Music 是一個音樂和視頻串流服務，用戶可以點播歌曲、收聽播放列表，並享有無廣告的體驗，還可離線下載音樂。
Pandora
pandora.com
潘多拉是一個音樂流媒體應用程式，提供個性化的廣播電台，根據用戶的音樂喜好進行推薦。
Brain.fm
brain.fm
Brain.fm是一款透過科學音樂改善專注、放鬆和睡眠的應用程序，使用者可根據需求自訂音樂體驗。
TuneIn
tunein.com
TuneIn是一個串流音訊應用程式，提供全球各地的新聞、體育、音樂和播客，用戶可隨時隨地收聽廣播電台。
Yandex Music
music.yandex.com
Yandex Music 是一款音樂串流服務，提供個性化推薦、離線聆聽及音樂識別，支援iOS和Android，並包含播放列表和播客功能。
Deezer
deezer.com
Deezer是一款音樂流媒體應用，提供超過5600萬首曲目，包括個性化播放列表和歌曲識別功能，支持離線收聽。
JioSaavn
jiosaavn.com
JioSaavn是一款音樂串流應用，提供超過8000萬首歌曲，包括寶萊塢音樂，並支持離線下載及個性化推薦。
Wynk Music
wynk.in
Wynk Music是一款音樂串流和下載應用，提供290萬首印度及國際音樂作品，支持創建個人播放列表。
TIDAL
tidal.com
TIDAL是一個音樂流服務，提供高音質音樂、獨家內容，並支援沉浸式音頻格式，幫助用戶發現新音樂和藝術家。
Apple Music Beta
music.apple.com
Apple Music Beta是一款提供無限音樂流媒體的應用，讓用戶探索歌曲、專輯、藝術家並創建個性化播放列表。
Zing MP3
zingmp3.vn
Zing MP3是一個免費音樂串流應用，提供高品質音樂、各類專輯和排行榜，並支援多設備串流功能。
Qobuz
qobuz.com
Qobuz是一款音樂流媒體應用，提供超過8000萬首高質量音頻軌道的無限制串流及24位高解析度音樂下載。
NhacCuaTui
nhaccuatui.com
NhacCuaTui是一款音樂流媒體應用，提供高品質版權歌曲和MV，用戶可在線免費收聽和下載音樂。
Звук
zvuk.com
Звук是一個音樂串流服務，提供多種精選播放清單、熱門榜單和個人化推薦，讓用戶隨時隨地享受音樂。新用戶首月免費。
Gaana
gaana.com
Gaana是一個音樂串流服務，提供超過4500萬首歌曲，支援多種語言，允許用戶創建播放列表，並可離線收聽。
TikTok Music
music.tiktok.com
TikTok Music是一個音樂服務平台，讓用戶發現新歌，並將TikTok上的歌曲保存到流媒體服務，方便用戶隨時欣賞音樂。
QQ音乐
y.qq.com
QQ音樂是一款提供海量音樂在線觀看、下載及個性化推薦的音樂服務應用，支持各類音樂類型及社交分享。
LINE MUSIC
line.me
LINE MUSIC是一個音樂流媒體服務，提供8300萬首歌曲的無限聆聽，支持個性化播放列表及社交互動。
酷我音乐
kuwo.cn
酷我音樂是一個音樂流媒體和下載平台，提供超過2000萬首歌曲和1000萬個無損音軌，支援高音質音樂播放及各種音頻格式。
酷狗音乐
kugou.com
酷狗音樂是一個提供在線音樂、點播、下載、長音頻、聽書和MV播放的數位音樂平台，支持多種音頻格式及社交功能。