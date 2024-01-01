音樂串流服務 - 最受歡迎的應用程式 - 貝里斯

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使用 WebCatalog Desktop 將網站轉化為傳統型應用程式，並存取大量 Mac、Windows、Linux 專屬的應用程式。使用空間來組織應用程式，並在多個帳戶間輕鬆切換，以前所未有的方式來提升工作效率。
音樂串流服務是數位平台，允許用戶透過網路存取龐大的音樂內容庫。訂閱者可以按需收聽各種歌曲、專輯和播放列表，而無需實際擁有或下載。這些服務通常根據用戶偏好、策劃的播放清單以及建立自訂播放清單的能力提供個人化推薦。使用者通常可以在各種設備上存取內容，包括智慧型手機、平板電腦和計算機，從而提供方便靈活的音樂享受方式。
提議新的應用程式
Spotify
open.spotify.com
Spotify 是一項數位音樂服務，可讓您存取數百萬首歌曲。
YouTube Music
youtube.com
YouTube Music是Google子公司YouTube開發的音樂串流服務；它為音樂串流媒體的服務提供了客製化介面，允許用戶根據流派、播放清單和推薦瀏覽 YouTube 上的歌曲和音樂影片。 該服務還提供高級層，支援無廣告播放、純音訊後台播放以及下載歌曲進行離線播放。這些訂閱優惠也適用於 Google Play Music 和 YouTube Premium 的訂閱者。該服務最終將取代 Google Play Music，成為Google音樂串流媒體和購買的主要品牌。
TuneIn
tunein.com
TuneIn 是一家美國音訊串流服務，為超過 6,000 萬月活躍用戶提供即時新聞、廣播、體育、音樂和播客。截至 2019 年，TuneIn 每月活躍用戶超過 7,500 萬。 TuneIn 由位於加州舊金山的 TuneIn Inc 公司營運。該公司由 Bill Moore 於 2002 年在德克薩斯州達拉斯創立，當時名為 RadioTime。用戶可以在 TuneIn 網站上收聽廣播、使用行動應用程式、智慧揚聲器或其他支援的裝置。截至 2016 年，TuneIn 也支援超過 55 種車型。 2013年，該公司從Institutional Venture Partners、紅杉資本、GV、Ge...
SoundCloud
soundcloud.com
SoundCloud 是一家位於德國柏林的線上音訊分發平台和音樂共享網站，用戶可以透過該平台上傳、推廣和分享音訊。 SoundCloud 由 Alexander Ljung 和 Eric Wahlforss 於 2007 年創立，現已發展成為最大的音樂串流服務之一，全球每月用戶數量超過 1.75 億。 SoundCloud 在該平台上提供免費和付費會員資格，適用於桌面和行動裝置。 SoundCloud 透過許多藝術家的成功影響了音樂產業，他們利用該服務開啟或推進了自己的職業生涯。 SoundCloud 獲得了許多投資者和 Twitter 等其他媒體平台的支持，儘管該串流平臺本身已經解決了資...
Apple Music
music.apple.com
Apple Music 是由 Apple Inc. 開發的音樂和視訊串流服務。該服務還包括網路廣播電台 Apple Music 1、Apple Music Hits 和 Apple Music Country，每天 24 小時向 200 多個國家/地區進行現場直播。該服務於2015年6月8日宣布，並於2015年6月30日推出。 Apple Music 最初是一項嚴格的音樂服務，但在2016 年開始擴展到視頻領域。該服務成為「一站式服務」流行文化」。該公司正在積極大力投資影片內容的製作和購買，包括支持音樂發布的音樂影片和音樂會片段，以及網路連續劇和長片。 Apple Music 最初的 iO...
Amazon Music
amazon.com
亞馬遜音樂（以前稱為亞馬遜 MP3）是亞馬遜經營的音樂串流平台和線上音樂商店。於 2007 年 9 月 25 日推出公開測試版，並於 2008 年 1 月成為第一家銷售來自四大音樂唱片公司（EMI、Universal、Warner 和 Sony BMG）以及許多獨立人士。所有曲目最初均以 256 kbps 可變比特率 MP3 格式出售，沒有針對每個客戶的浮水印或 DRM；然而，一些曲目現在帶有浮水印。與唱片公司的授權協議限制了音樂可以銷售的國家。年。年10月4日推出。 kHz) 歌曲和數百萬首Ultra 歌曲。 Amazon 現在是 Tidal 和 Qobuz 等為發燒友提供無損音樂的公司之一...
Pandora
pandora.com
Pandora 是 Sirius XM Holdings 旗下的美國訂閱式音樂串流服務。該服務總部位於加利福尼亞州奧克蘭，重點提供基於“音樂基因組計劃”的推薦，這是一種按音樂特徵對單首歌曲進行分類的方法。該服務最初作為互聯網廣播服務在消費市場推出，它將根據這些特徵和用戶喜歡的歌曲生成個人化頻道；該服務有廣告支援層和基於訂閱的版本。 2017年，該服務推出了Pandora Premium，這是該服務的按需版本，更符合當代競爭對手的需求。 該公司成立於 2000 年，當時名為 Savage Beast Technologies，最初構思為 B2B 公司，將音樂基因組計畫授權給零售商作為推薦平台。...
Brain.fm
brain.fm
Brain.fm - 專為大腦設計的音樂，可在使用 10 - 15 分鐘內增強注意力、放鬆、冥想、小睡和睡眠。
Wynk Music
wynk.in
Wynk Music 是一款音樂串流媒體和下載應用程序，適合各種心情！從 Rahman 到 Rihanna，它擁有超過 280 萬首歌曲，涵蓋印度和國際音樂。在Wynk Music 應用程式上串流和下載歌曲，並從其龐大的音樂庫中發現音樂，涵蓋多種流派，包括寶萊塢、流行、搖滾、Bhangra、虔誠、Bhajans、快樂、悲傷、浪漫、派對、寒冷、愛情和舊復古。此外，還可欣賞旁遮普語、博傑普里語、拉賈斯坦語、馬拉地語、孟加拉語、卡納達語、古吉拉特語、泰米爾語、泰盧固語、馬拉雅拉姆語和所有其他南印度語言等地區語言的音樂。總之，我們有適合各種口味的音樂！ 從我們專門為您策劃的各種播放清單中享受無限的音...
JioSaavn
jiosaavn.com
使用 JioSaavn 隨時隨地免費在線收聽最新和流行的寶萊塢印地語歌曲。在線下載或收聽無限量的新舊印地語歌曲。在 JioSaavn 上搜尋最熱門、每週前 15 名、印地語電影歌曲等。
TIDAL
tidal.com
TIDAL 是由藝術家為藝術家創建的下一個創新串流平台，旨在為音樂產業帶來價值。我們為藝術家提供掌控他們的職業生涯並與粉絲建立更深入聯繫所需的產品、資源、服務和內容。 TIDAL 在 60 多個國家推出，繼續幫助藝術家打破經濟障礙，繼續創造文化領域的新事物。 TIDAL 隸屬於 Block, Inc.（NYSE：SQ），這是一家專注於金融服務的全球科技公司。
Apple Music Beta
music.apple.com
讓定義您的歌曲、專輯和藝術家充滿您的世界。無限制地存取您認識和喜愛的藝術家的數百萬首曲目、精選播放清單和原創內容。體驗無損音頻，並透過採用杜比全景聲 (Dolby Atmos) 的空間音訊聆聽周圍的聲音。超過 9000 萬首歌曲，全部無廣告。
Deezer
deezer.com
你帶來激情，我們帶來音樂！隨時隨地存取超過 5600 萬首曲目！
Yandex Music
music.yandex.com
Yandex Music 是 Yandex 開發的音樂串流服務。用戶選擇音樂作品、專輯、音樂曲目集以按需串流到他們的裝置並接收個人化推薦。該服務還可以作為行動應用程式提供，其版本與 iOS、Android 相容。 亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、喬治亞、以色列、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、俄羅斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克提供服務。訂閱只能從上述支援的國家/地區支付，但該服務可在所有其他國家/地區使用。 截至 2017 年 10 月，Yandex Music 上提供了超過 4000 萬首音樂曲目。大約有2000 萬人每月至少使用一次該服務。基於不同曲目的音樂。
Gaana
gaana.com
Gaana.com - 線上收聽和下載最新的 MP3 歌曲。在 Gaana+ 上下載新的或舊的印地語歌曲、寶萊塢歌曲、英語歌曲* 等並離線播放。免費建立、分享和收聽串流音樂播放清單。
Zing MP3
zingmp3.vn
Zing MP3 是一款免費的音樂應用程序，具有許多出色的功能，可幫助您在行動裝置上獲得最佳的音樂體驗。 Zing MP3為您帶來豐富、高品質的線上音樂商店，音樂種類齊全，不斷更新最熱門的新內容，按專輯、影片、藝人、排行榜類別、前100名和熱門音樂主題排列。 Zing MP3是一項音樂串流服務，於2007年8月推出，目前包含2個版本：iOS、Android和Windows Phone平台上的網站和應用程式。智慧型手機上的 Zing MP3 應用程式是過去幾年越南下載最頻繁的應用程式之一。
Qobuz
qobuz.com
超過 8000 萬首曲目可用於高音質無限串流媒體。 Qobuz 也是 24 位元高解析度下載領域的全球領導者。
NhacCuaTui
nhaccuatui.com
在 NhacCuaTui 音樂商店體驗數百萬首高品質版權歌曲和 MV。在許多平台上免費線上收聽和下載音樂。
LINE MUSIC
line.me
LINE MUSIC 是一項免費音樂服務，無需付費或註冊即可欣賞 8300 萬首日語和西方歌曲，從最新排名到音樂視頻和卡拉 OK，您可以享受所有您想要的音樂！
酷我音乐
kuwo.cn
酷我音樂-無損音質正版線上試聽網站，酷我音樂為您提供高品質音樂，無損音樂下載，擁有各類音樂榜單，快捷的新歌速遞，完善的主題電台，個性化的歌曲推薦，高品質音樂線上聽，好音質，用酷我。陪著我，不要停 Kuwo Music
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QQ音乐
y.qq.com
QQ音樂是騰訊公司推出的網路音樂服務產品，海量音樂線上試聽、新歌熱歌線上先發、歌詞翻譯、手機鈴聲下載、高品質無損音樂試聽、大量無損曲庫、正版音樂下載、太空背景音樂設定、MV觀看等，是網路音樂播放和下載的優選。
TikTok Music
music.tiktok.com
TikTok Music 是下一代音樂愛好者的全新音樂服務，提供增強的音樂發現平台。千萬首歌曲，正版音樂，海量曲庫，新歌熱歌－天天聽歌的優質音樂平台！
Звук
zvuk.com
Zvuk 是一項串流媒體服務，可以神奇地為生活中的每個時刻選擇音樂。數以千計的精選播放清單、熱門排行榜和個人化推薦——全部都在一個應用程式中。所有新用戶第一個月的訂閱都是免費的。