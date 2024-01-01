音樂串流服務 - 最受歡迎的應用程式 - 安道爾

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音樂串流服務是數位平台，允許用戶透過網路存取龐大的音樂內容庫。訂閱者可以按需收聽各種歌曲、專輯和播放列表，而無需實際擁有或下載。這些服務通常根據用戶偏好、策劃的播放清單以及建立自訂播放清單的能力提供個人化推薦。使用者通常可以在各種設備上存取內容，包括智慧型手機、平板電腦和計算機，從而提供方便靈活的音樂享受方式。
提議新的應用程式
YouTube Music
youtube.com
YouTube Music是Google子公司YouTube開發的音樂串流服務；它為音樂串流媒體的服務提供了客製化介面，允許用戶根據流派、播放清單和推薦瀏覽 YouTube 上的歌曲和音樂影片。 該服務還提供高級層，支援無廣告播放、純音訊後台播放以及下載歌曲進行離線播放。這些訂閱優惠也適用於 Google Play Music 和 YouTube Premium 的訂閱者。該服務最終將取代 Google Play Music，成為Google音樂串流媒體和購買的主要品牌。
Spotify
open.spotify.com
Spotify 是一項數位音樂服務，可讓您存取數百萬首歌曲。
SoundCloud
soundcloud.com
SoundCloud 是一家位於德國柏林的線上音訊分發平台和音樂共享網站，用戶可以透過該平台上傳、推廣和分享音訊。 SoundCloud 由 Alexander Ljung 和 Eric Wahlforss 於 2007 年創立，現已發展成為最大的音樂串流服務之一，全球每月用戶數量超過 1.75 億。 SoundCloud 在該平台上提供免費和付費會員資格，適用於桌面和行動裝置。 SoundCloud 透過許多藝術家的成功影響了音樂產業，他們利用該服務開啟或推進了自己的職業生涯。 SoundCloud 獲得了許多投資者和 Twitter 等其他媒體平台的支持，儘管該串流平臺本身已經解決了資金...
Apple Music
music.apple.com
Apple Music 是由 Apple Inc. 開發的音樂和視訊串流服務。用戶可以選擇音樂點播到其設備，也可以收聽現有的播放清單。該服務還包括網路廣播電台 Apple Music 1、Apple Music Hits 和 Apple Music Country，每天 24 小時向 200 多個國家/地區進行現場直播。該服務於2015年6月8日宣布，並於2015年6月30日推出。在該服務需要按月訂閱之前，新訂閱者可以獲得六個月的免費試用期。 Apple Music 最初是一項嚴格的音樂服務，但在2016 年開始擴展到視頻領域。高管吉米·艾歐文(Jimmy Iovine) 表示，該服務的目的...
Amazon Music
amazon.com
亞馬遜音樂（以前稱為亞馬遜 MP3）是亞馬遜經營的音樂串流平台和線上音樂商店。於 2007 年 9 月 25 日推出公開測試版，並於 2008 年 1 月成為第一家銷售來自四大音樂唱片公司（EMI、Universal、Warner 和 Sony BMG）以及許多獨立人士。所有曲目最初均以 256 kbps 可變比特率 MP3 格式出售，沒有針對每個客戶的浮水印或 DRM；然而，一些曲目現在帶有浮水印。與唱片公司的授權協議限制了音樂可以銷售的國家。繼美國之後，Amazon MP3於2008年12月3日在英國推出，2009年4月1日在德國推出，6月10日在法國推出，2009年。德語版於2009年1...
Pandora
pandora.com
Pandora 是 Sirius XM Holdings 旗下的美國訂閱式音樂串流服務。該服務總部位於加利福尼亞州奧克蘭，重點提供基於“音樂基因組計劃”的推薦，這是一種按音樂特徵對單首歌曲進行分類的方法。該服務最初作為互聯網廣播服務在消費市場推出，它將根據這些特徵和用戶喜歡的歌曲生成個人化頻道；該服務有廣告支援層和基於訂閱的版本。 2017年，該服務推出了Pandora Premium，這是該服務的按需版本，更符合當代競爭對手的需求。 該公司成立於 2000 年，當時名為 Savage Beast Technologies，最初構思為 B2B 公司，向零售商授權音樂基因組計畫作為推薦平台。 ...
TuneIn
tunein.com
TuneIn 是一家美國音訊串流服務，為超過 6,000 萬月活躍用戶提供即時新聞、廣播、體育、音樂和播客。截至 2019 年，TuneIn 每月活躍用戶超過 7,500 萬。 TuneIn 由位於加州舊金山的 TuneIn Inc 公司營運。該公司由 Bill Moore 於 2002 年在德克薩斯州達拉斯創立，當時名為 RadioTime。用戶可以在 TuneIn 網站上收聽廣播、使用行動應用程式、智慧揚聲器或其他支援的裝置。截至 2016 年，TuneIn 也支援超過 55 種車型。 2013年，該公司從Institutional Venture Partners、紅杉資本、GV、Ge...
Brain.fm
brain.fm
Brain.fm - 專為大腦設計的音樂，可在使用 10 - 15 分鐘內增強注意力、放鬆、冥想、小睡和睡眠。
Wynk Music
wynk.in
Wynk Music 是一款音樂串流媒體和下載應用程序，適合各種心情！從 Rahman 到 Rihanna，它擁有超過 280 萬首歌曲，涵蓋印度和國際音樂。在Wynk Music 應用程式上串流和下載歌曲，並從其龐大的音樂庫中發現音樂，涵蓋多種流派，包括寶萊塢、流行、搖滾、Bhangra、虔誠、Bhajans、快樂、悲傷、浪漫、派對、寒冷、愛情和舊復古。此外，還可欣賞旁遮普語、博傑普里語、拉賈斯坦語、馬拉地語、孟加拉語、卡納達語、古吉拉特語、泰米爾語、泰盧固語、馬拉雅拉姆語和所有其他南印度語言等地區語言的音樂。總之，我們有適合各種口味的音樂！ 從我們專門為您策劃的各種播放清單中享受無限的音...
TIDAL
tidal.com
您可以直接在網頁瀏覽器中嘗試 TIDAL。欣賞超過 3500 萬首高保真音質歌曲、高清音樂視頻和專業策劃的編輯。對於無損播放，我們建議使用 Google Chrome。
JioSaavn
jiosaavn.com
使用 JioSaavn 隨時隨地免費在線收聽最新和流行的寶萊塢印地語歌曲。在線下載或收聽無限量的新舊印地語歌曲。在 JioSaavn 上搜尋最熱門、每週前 15 名、印地語電影歌曲等。
Apple Music Beta
music.apple.com
讓定義您的歌曲、專輯和藝術家充滿您的世界。無限制地存取您認識和喜愛的藝術家的數百萬首曲目、精選播放清單和原創內容。體驗無損音頻，並透過採用杜比全景聲 (Dolby Atmos) 的空間音訊聆聽周圍的聲音。超過 9000 萬首歌曲，全部無廣告。
Deezer
deezer.com
你帶來激情，我們帶來音樂！隨時隨地存取超過 5600 萬首曲目！
Yandex Music
music.yandex.com
Yandex Music 是 Yandex 開發的音樂串流服務。用戶選擇音樂作品、專輯、音樂曲目集以按需串流到他們的裝置並接收個人化推薦。該服務還可以作為行動應用程式提供，其版本與 iOS、Android 相容。亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、喬治亞、以色列、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、俄羅斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克提供服務。訂閱只能從上述支援的國家/地區支付，但該服務可在所有其他國家/地區使用。 截至 2017 年 10 月，Yandex Music 上提供了超過 4000 萬首音樂曲目。大約有2000 萬人每月至少使用一次該服務。Yandex Music 最受歡迎的功能是智能播放列表，它...
Gaana
gaana.com
Gaana.com - 線上收聽和下載最新的 MP3 歌曲。在 Gaana+ 上下載新的或舊的印地語歌曲、寶萊塢歌曲、英語歌曲* 等並離線播放。免費建立、分享和收聽串流音樂播放清單。
Zing MP3
mp3.zing.vn
Zing MP3 是一款免費的音樂應用程序，具有許多出色的功能，可幫助您在行動裝置上獲得最佳的音樂體驗。 Zing MP3為您帶來豐富、高品質的線上音樂商店，音樂種類齊全，不斷更新最熱門的新內容，按專輯、影片、藝人、排行榜類別、前100名和熱門音樂主題排列。 Zing MP3是一項音樂串流服務，於2007年8月推出，目前包含2個版本：iOS、Android和Windows Phone平台上的網站和應用程式。智慧型手機上的 Zing MP3 應用程式是過去幾年越南下載最頻繁的應用程式之一。
Qobuz
qobuz.com
超過 8000 萬首曲目可用於高音質無限串流媒體。 Qobuz 也是 24 位元高解析度下載領域的全球領導者。
NhacCuaTui
nhaccuatui.com
在 NhacCuaTui 音樂商店體驗數百萬首高品質版權歌曲和 MV。在許多平台上免費線上收聽和下載音樂。
LINE MUSIC
line.me
LINE MUSIC是一項包月音樂服務，無需付費或註冊即可享受8300萬首日西音樂歌曲。從最新排名到音樂視頻和卡拉OK，您可以享受所有您想要的音樂！僅限用戶的活動還舉行！
酷我音乐
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QQ音乐
y.qq.com
QQ音樂是騰訊公司推出的網路音樂服務產品，海量音樂線上試聽、新歌熱歌線上先發、歌詞翻譯、手機鈴聲下載、高品質無損音樂試聽、大量無損曲庫、正版音樂下載、太空背景音樂設定、MV觀看等，是網路音樂播放和下載的優選。
Звук
zvuk.com
Zvuk 是一項串流媒體服務，可以神奇地為生活中的每個時刻選擇音樂。數以千計的精選播放清單、熱門排行榜和個人化推薦——全部都在一個應用程式中。所有新用戶第一個月的訂閱都是免費的。
TikTok Music
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