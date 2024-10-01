多通路零售軟體 - 最受歡迎的應用程式 - 印尼

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SureDone 站在市場和通路效率和有效性的前沿，推動品牌、製造商和成熟的賣家實現銷售成長和獲利。我們產品的核心是一個尖端平台，旨在自動化和簡化市場和通路銷售的眾多方面。我們透過簡化、標準化和自動化重複、不準確和容易出錯的流程來提高市場團隊的效率和有效性。從與後端ERP、POS、CRM 系統（包括Netsuite 等）的強大連接，到與領先供應商的無縫整合以實現即時庫存、定價更新和直運，再加上開放式API 來全面擴展所有功能，我們的平台是卓越營運的基石。我們的系統不僅是針對規模而設計的- 支援eBay、亞馬遜、沃爾瑪、BigCommerce、Shopify 等市場上的數以百萬計的產品，具有快速...